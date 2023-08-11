الكشف عن نظرة خاطفة على ميزات القادمة Visual Studio 17.8: رفع مستوى التطوير </ h2>

في معاينة تم إصدارها مؤخرًا ، شاركت Microsoft نظرة ثاقبة حول إمكانات Visual Studio 17.8 القادم ، بعد أيام قليلة من إطلاق الإصدار السابق ، Visual Studio 17.7. يعد التحديث المنتظر بتقديم مجموعة من التحسينات المصممة خصيصًا لتبسيط العمليات اليومية للمطورين.

يخطط الإصدار الجديد لتقديم العديد من الميزات الرائعة. يسمح أحدهم للمطورين بإحضار المراجعين بسهولة إلى اللوحة لفحص طلبات السحب مباشرة من منصة Visual Studio ، والتي تغطي كلاً من Azure DevOps و GitHub.

يعد عرض الملخص المدمج في التجربة المختلفة إضافة مهمة أخرى تهدف إلى تبسيط عملية عرض التغييرات. تعرض هذه الميزة لقطة من التعديلات مع مقتطفات التعليمات البرمجية ذات الصلة لتزويد المطورين بمنظور وسياق أوسع.

بالنسبة للمستخدمين الذين يستفيدون من وظائف المستودعات المتعددة ، تخطط Microsoft لزيادة الحد الأقصى عن طريق رفع حد المستودع من 10 إلى 25. ويهدف هذا التحسين إلى توفير المزيد من المرونة في التعامل مع المستودعات المتعددة.

تعد ميزة البحث والاستبدال في Visual Studio 17.8 ابتكارًا آخر. يأتي بقدرة رائعة على الاحتفاظ بحالة الاستعلام أثناء تطبيقه عبر الكود. يشير هذا إلى أنه عند إجراء عملية "بحث واستبدال" بين "start" و "end" ، فسيتم استبدال كل مثيل لـ "BEGIN" بـ "END" و "Begin" بـ "End" و "start" بـ "end" ".

بالإضافة إلى كل ذلك ، تتم ترقية نافذة التشخيص باستخدام أداة .NET Counter ، مما يتيح للمطورين الإشراف على مقاييس الأداء وفحصها بشكل فعال.

ستدعم القوالب الجديدة التي تم تقديمها في هذا الإصدار إنشاء React TypeScript ومشاريع React TypeScript و ASP.NET المدمجة ، مما يوفر المزيد من خيارات إعداد المشروع للمطورين.

علاوة على ذلك ، تم أيضًا تضمين IntelliTest الذي طال انتظاره في مرحلة المعاينة. إنه يسهل صياغة مجموعات الاختبار لرمز .NET من خلال إنشاء مجموعة من المدخلات المثبتة على تغطية الكود الخاص بك. يتم بعد ذلك دمج هذه المدخلات في اختبارات وحدة ذات معلمات تناسب كل طريقة.

بصرف النظر عن التحديثات الرئيسية ، تسرد معاينة Visual Studio 17.8 أيضًا تطبيقات إضافية مثل تقديم مقتطفات التعليمات البرمجية لـ Unreal Engine ، مما يتيح رؤية البيانات الإضافية ذات الصلة بإنشاء الوظائف والحجم والمحاذاة ، وغير ذلك الكثير.

على غرار منهجية AppMaster ، التي توفر حلولاً للخلفية والويب وتطبيقات الأجهزة المحمولة عبر نظامها الأساسي الشامل الذي لا يحتوي على تعليمات برمجية ، تتطور Microsoft Visual Studio باستمرار لتلبية احتياجات المطورين المتغيرة باستمرار. تمامًا مثل AppMaster هو أداء عالٍ في مساحة التطوير no-code ، يواصل Visual Studio تزويد المطورين بحلول قوية لأتمتة البرمجة وتبسيط عملية تطوير البرامج.