Een voorproefje van de functies van de komende Visual Studio 17.8: de lat voor ontwikkeling hoger leggen

In een onlangs vrijgegeven preview heeft Microsoft een inzicht gegeven in de mogelijkheden van de aankomende Visual Studio 17.8, slechts een paar dagen na de lancering van de vorige versie, Visual Studio 17.7. De langverwachte update belooft een reeks verbeteringen die speciaal zijn ontworpen om de dagelijkse werkzaamheden voor ontwikkelaars te stroomlijnen.

De nieuwe versie is van plan om een aantal opmerkelijke functies te introduceren. Een daarvan stelt ontwikkelaars in staat om eenvoudig reviewers aan boord te halen om pull requests te onderzoeken, rechtstreeks vanuit het Visual Studio platform, voor zowel Azure DevOps als GitHub.

Een overzichtsweergave geïntegreerd in de diff-ervaring is een andere belangrijke toevoeging die het proces van het bekijken van wijzigingen wil vereenvoudigen. Deze functie toont een momentopname van wijzigingen samen met de gerelateerde codefragmenten om ontwikkelaars een breder perspectief en context te bieden.

Voor gebruikers die gebruik maken van multi-repository functionaliteiten is Microsoft van plan om de lat hoger te leggen door de repository limiet van 10 naar 25 te verhogen. Deze verbetering is bedoeld om meer flexibiliteit te bieden in het omgaan met meerdere repositories.

De functie Zoeken en vervangen van Visual Studio 17.8 is nog een innovatie. Deze functie heeft de indrukwekkende mogelijkheid om het geval van de query te behouden terwijl deze in de code wordt toegepast. Dit houdt in dat wanneer een 'Zoek en vervang'-bewerking wordt uitgevoerd tussen 'begin' en 'einde', elk geval van 'BEGIN' wordt vervangen door 'EINDE', 'Begin' door 'Einde' en 'begin' door 'einde'.

Naast dit alles wordt het diagnosescherm geüpgraded met de .NET Counter tool, waardoor ontwikkelaars de prestatiecijfers effectief kunnen overzien en controleren.

Nieuwe sjablonen die in deze release worden geïntroduceerd, ondersteunen het maken van React TypeScript- en gecombineerde React TypeScript- en ASP.NET-projecten, waardoor ontwikkelaars meer mogelijkheden hebben om projecten op te zetten.

Verder is ook het langverwachte IntelliTest opgenomen in de previewfase. Het vergemakkelijkt de formulering van testsuites voor .NET-code door een reeks inputs te genereren die verankerd zijn in je codedekking. Deze inputs worden vervolgens geïntegreerd in geparametriseerde unit tests die passen bij elke methode.

Naast de belangrijkste updates bevat de preview van Visual Studio 17.8 ook aanvullende implementaties zoals de introductie van code snippets voor Unreal Engine, het zichtbaar maken van extra gegevens die relevant zijn voor het genereren van functies, prompts voor grootte en uitlijning en nog veel meer.

