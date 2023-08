Rivelazione di un'anticipazione delle funzionalità dell'imminente Visual Studio 17.8: innalzamento del livello di sviluppo

In un'anteprima recentemente rilasciata, Microsoft ha condiviso una panoramica delle funzionalità dell'imminente Visual Studio 17.8, a pochi giorni dal lancio della versione precedente, Visual Studio 17.7. L'atteso aggiornamento promette di offrire una serie di miglioramenti progettati appositamente per semplificare le operazioni quotidiane degli sviluppatori.

La nuova versione prevede l'introduzione di diverse funzionalità di rilievo. Una di queste consente agli sviluppatori di coinvolgere comodamente i revisori per esaminare le richieste di pull direttamente dalla piattaforma di Visual Studio, coprendo sia Azure DevOps che GitHub.

Un'altra aggiunta significativa è la vista di riepilogo integrata nell'esperienza di diffing, che mira a semplificare il processo di visualizzazione delle modifiche. Questa funzione visualizza un'istantanea delle modifiche insieme ai relativi frammenti di codice per fornire agli sviluppatori una prospettiva e un contesto più ampi.

Per gli utenti che sfruttano le funzionalità di più repository, Microsoft ha in programma di alzare la posta in gioco portando il limite di repository da 10 a 25. Questo miglioramento intende fornire una maggiore flessibilità. Questo miglioramento intende fornire una maggiore flessibilità nella gestione di più repository.

La funzione Trova e sostituisci di Visual Studio 17.8 è un'altra innovazione. È dotata di un'impressionante capacità di mantenere il caso della query mentre la si applica al codice. Ciò implica che quando si esegue un'operazione di 'Find and Replace' tra 'begin' e 'end', ogni istanza di 'BEGIN' viene sostituita con 'END', 'Begin' con 'End' e 'begin' con 'end'.

Oltre a tutto questo, la finestra di diagnostica è stata aggiornata con lo strumento .NET Counter, che consente agli sviluppatori di controllare ed esaminare efficacemente le metriche delle prestazioni.

I nuovi modelli introdotti in questa versione supporteranno la creazione di progetti React TypeScript e di progetti combinati React TypeScript e ASP.NET, offrendo agli sviluppatori maggiori opzioni di configurazione dei progetti.

Inoltre, nella fase di anteprima è stato incluso il tanto atteso IntelliTest. Esso facilita la formulazione di suite di test per il codice .NET, generando una serie di input ancorati alla copertura del codice. Questi input vengono poi integrati in test unitari parametrizzati per ogni metodo.

Oltre ai principali aggiornamenti, l'anteprima di Visual Studio 17.8 elenca anche ulteriori implementazioni, come l'introduzione di snippet di codice per Unreal Engine, l'abilitazione della visibilità di dati extra pertinenti alla generazione di funzioni, i suggerimenti su dimensioni e allineamento e molto altro ancora.

