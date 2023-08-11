Yaklaşan Visual Studio 17.8'in Özelliklerine Kısa Bir Bakış: Geliştirme Çıtasını Yükseltme

Yakın zamanda yayınlanan bir önizlemede Microsoft, önceki sürüm olan Visual Studio 17.8 kullanıma sunulmasından yalnızca birkaç gün sonra, yaklaşmakta olan Visual Studio 17.8'in yeteneklerine ilişkin bir içgörü paylaştı. Beklenen güncelleme, geliştiriciler için günlük işlemleri kolaylaştırmak için özel olarak tasarlanmış bir dizi geliştirme sunmayı vaat ediyor.

Yeni sürüm, birkaç dikkate değer özellik sunmayı planlıyor. Bunlardan biri, hem Azure DevOps hem de GitHub'ı kapsayan, geliştiricilerin çekme isteklerini doğrudan Visual Studio platformundan incelemeleri için gözden geçirenleri kolayca dahil etmelerine olanak tanır.

Farklılaştırma deneyimine entegre edilen Özet görünümü, değişiklikleri görüntüleme sürecini basitleştirmeyi amaçlayan bir diğer önemli eklemedir. Bu özellik, geliştiricilere daha geniş bir perspektif ve bağlam sağlamak için ilgili kod parçacıklarıyla birlikte değişikliklerin anlık görüntüsünü görüntüler.

Microsoft, çoklu havuz işlevlerinden yararlanan kullanıcılar için havuz sınırını 10'dan 25'e çıkararak çıtayı yükseltmeyi planlıyor. Bu geliştirme, birden çok depoyu yönetmede daha fazla esneklik sağlamayı amaçlıyor.

Visual Studio 17.8 Bul ve Değiştir özelliği bir başka yeniliktir. Kod boyunca uygularken sorgunun durumunu koruma konusunda etkileyici bir yetenekle birlikte gelir. Bu, "başlangıç" ve "bitiş" arasında bir "Bul ve Değiştir" işlemi gerçekleştirildiğinde, her "BEGIN" örneğinin "END" ile, "Başlangıç"ın "Bitiş" ile ve "başlangıç"ın "bitiş" ile değiştirileceği anlamına gelir. '.

Tüm bunlara ek olarak, tanılama penceresi .NET Counter aracıyla yükseltilerek geliştiricilerin performans metriklerini etkin bir şekilde denetlemesine ve incelemesine olanak sağlıyor.

Bu sürümde tanıtılan yeni şablonlar, React TypeScript ve birleşik React TypeScript ve ASP.NET projelerinin oluşturulmasını destekleyerek geliştiricilere daha fazla proje kurulum seçeneği sunar.

Ayrıca, merakla beklenen IntelliTest de önizleme aşamasına dahil edildi. Kod kapsamınıza bağlı bir dizi girdi oluşturarak .NET kodu için test takımlarının formüle edilmesini kolaylaştırır. Bu girdiler daha sonra her bir yönteme uyan parametreli birim testlerine entegre edilir.

Büyük güncellemelerin yanı sıra, Visual Studio 17.8 önizlemesi, Unreal Engine için kod parçacıklarının tanıtılması, işlev oluşturma, boyut ve hizalama bilgi istemleriyle ilgili ekstra verilerin görünürlüğünün sağlanması ve çok daha fazlası gibi ek uygulamaları da listeler.

Kapsamlı kodsuz platformu aracılığıyla arka uç, web ve mobil uygulama çözümleri sağlayan AppMaster metodolojisine benzer şekilde Microsoft'un Visual Studio'su, geliştiricilerin sürekli değişen ihtiyaçlarını karşılamak için sürekli olarak gelişmektedir. AppMaster no-code geliştirme alanında yüksek performanslı olması gibi, Visual Studio da geliştiricilere kodlamayı otomatikleştirmek ve yazılım geliştirme sürecini basitleştirmek için sağlam çözümler sunmaya devam ediyor.