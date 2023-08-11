在最近发布的预览版中，Microsoft 分享了即将发布的Visual Studio 17.8 的功能，这距离上一版本 Visual Studio 17.7 的发布只有几天时间。期待已久的更新承诺将提供一系列增强功能，专门用于简化开发人员的日常操作。

新版本计划引入几项卓越功能。其中之一是允许开发人员方便地让审查人员直接从 Visual Studio 平台审查拉取请求，同时覆盖 Azure DevOps 和 GitHub。

集成到差异化体验中的摘要视图是另一项重要的新增功能，旨在简化查看变更的过程。该功能可显示更改快照和相关代码片段，为开发人员提供更广阔的视角和上下文。

对于使用多版本库功能的用户，Microsoft 计划将版本库限制从 10 个提高到 25 个。这一改进旨在为处理多资源库提供更大的灵活性。

Visual Studio 17.8 的查找和替换功能是另一项创新。它具有令人印象深刻的功能，即在整个代码中应用查询时保留查询的情况。这意味着，当在 "begin "和 "end "之间执行 "查找和替换 "操作时，每个 "BEGIN "实例都将被替换为 "END"，"Begin "将被替换为 "End"，"begin "将被替换为 "end"。

除此以外，诊断窗口还升级了 .NET 计数器工具，使开发人员能够有效地监督和检查性能指标。

本版本中引入的新模板将支持创建 React TypeScript 以及 React TypeScript 与 ASP.NET 的组合项目，从而为开发人员提供更多项目设置选项。

此外，备受期待的 IntelliTest 也加入了预览阶段。它能根据代码覆盖范围生成一系列输入，从而方便.NET 代码测试套件的制定。然后，这些输入将被集成到适合每个方法的参数化单元测试中。

除主要更新外，Visual Studio 17.8 的预览版还列出了其他实现，如为虚幻引擎引入代码片段、启用与函数生成相关的额外数据可见性、大小和对齐提示等。

与AppMaster 通过其全面的无代码平台提供后台、网络和移动应用程序解决方案的方法类似，微软的 Visual Studio 也在不断发展，以满足开发人员不断变化的需求。正如AppMaster 是no-code 开发领域的佼佼者一样，Visual Studio 也在不断为开发人员提供强大的解决方案，以实现编码自动化并简化软件开发流程。