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Раскрытие возможностей готовящейся к выпуску Visual Studio 17.8: повышение планки разработки

11, авг. 2023
Раскрытие возможностей готовящейся к выпуску Visual Studio 17.8: повышение планки разработки

В недавно выпущенном предварительном обзоре сайт Microsoft поделился информацией о возможностях новой версии Visual Studio 17.8, которая вышла всего через несколько дней после запуска предыдущей версии Visual Studio 17.7. Ожидаемое обновление обещает предоставить целый ряд усовершенствований, призванных оптимизировать повседневную работу разработчиков.

В новой версии планируется реализовать несколько замечательных функций. Одна из них позволяет разработчикам удобно привлекать рецензентов для рассмотрения запросов на исправление прямо из платформы Visual Studio, охватывая как Azure DevOps, так и GitHub.

Еще одним важным дополнением, направленным на упрощение процесса просмотра изменений, является интегрированный в диффинг вид Summary. Эта функция отображает снимок изменений вместе с соответствующими фрагментами кода, что позволяет разработчикам получить более широкую перспективу и контекст.

Для пользователей, использующих функции работы с несколькими хранилищами, Microsoft планирует увеличить ограничение на количество хранилищ с 10 до 25. Это усовершенствование призвано обеспечить большую гибкость при работе с несколькими репозиториями.

Еще одним новшеством Visual Studio 17.8 является функция Find and Replace. Она обладает впечатляющей способностью сохранять регистр запроса при его применении во всем коде. Это означает, что при выполнении операции "Найти и заменить" между 'begin' и 'end' каждый экземпляр 'BEGIN' будет заменен на 'END', 'Begin' на 'End' и 'begin' на 'end'.

Помимо всего перечисленного, окно диагностики дополнено инструментом .NET Counter, позволяющим разработчикам эффективно контролировать и проверять показатели производительности.

Новые шаблоны, представленные в этом выпуске, поддерживают создание проектов React TypeScript и комбинированных проектов React TypeScript и ASP.NET, предоставляя разработчикам больше возможностей по настройке проектов.

Кроме того, в предварительную версию вошел долгожданный IntelliTest. Он облегчает составление тестовых наборов для .NET-кода, генерируя ряд входных данных, привязанных к покрытию кода. Затем эти данные интегрируются в параметризованные модульные тесты, соответствующие каждому методу.

Помимо основных обновлений, в предварительном обзоре Visual Studio 17.8 представлены дополнительные реализации, такие как внедрение фрагментов кода для Unreal Engine, обеспечение видимости дополнительных данных, относящихся к генерации функций, подсказки по размеру и выравниванию и многое другое.

Подобно методологии AppMaster, предлагающей решения для бэкенда, веб и мобильных приложений на основе комплексной no-code платформы, Visual Studio от Microsoft постоянно развивается, чтобы удовлетворить постоянно меняющиеся потребности разработчиков. Подобно тому, как AppMaster занимает лидирующие позиции в области разработки no-code, Visual Studio продолжает предоставлять разработчикам надежные решения для автоматизации кодирования и упрощения процесса разработки ПО.

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