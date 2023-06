YouTube prend de l'avance et renforce son contenu vidéo avec un service de doublage doté d'une intelligence artificielle appelé Aloud. Développée par l'incubateur Area 120 de Google, la nouvelle fonctionnalité intégrée simplifie les efforts de localisation en permettant un doublage sans effort dans différentes langues.

Lors d'une annonce faite à la VidCon, YouTube a révélé que l'équipe d'Aloud allait rejoindre sa plateforme. L'outil basé sur l'IA commence par transcrire les vidéos, qui peuvent être révisées et modifiées par les créateurs. L'étape suivante comprend la traduction et la production audio. Cette collaboration avec Aloud promet de rendre le contenu vidéo plus accessible et de permettre aux créateurs d'atteindre un public plus large dans plusieurs langues.

Le service est déjà testé par des centaines de créateurs, selon Amjad Hanif de YouTube. Aloud prend actuellement en charge quelques langues, telles que l'anglais, l'espagnol et le portugais, mais il est prévu d'étendre le service. Il s'agit d'une ressource inestimable compte tenu de la tendance croissante à ajouter des doublages multilingues aux vidéos, ce qui stimule l'audience internationale.

En outre, YouTube s'efforce d'améliorer la qualité du son en faisant en sorte que les pistes audio traduites imitent la voix originale du créateur et intègrent des nuances de prononciation et des fonctions de synchronisation labiale. Une porte-parole de YouTube, Jessica Gibby, a indiqué que ces améliorations sont prévues pour 2024.

