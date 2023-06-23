YouTube, Aloud adlı yapay zeka destekli dublaj hizmetiyle sıçrama yapıyor ve video içeriğini güçlendiriyor. Google'ın Area 120 inkübatörü tarafından geliştirilen yeni entegre edilen özellik, çeşitli dillerde zahmetsiz dublaj sağlayarak yerelleştirme çalışmalarını basitleştirir.

VidCon'da yapılan bir duyuruda YouTube, Aloud ekibinin kendi platformuna katılma planlarını açıkladı. Yapay zeka tabanlı araç, içerik oluşturucular tarafından incelenebilen ve düzenlenebilen videoları yazıya dökerek başlar. Bir sonraki adım, çeviri ve ses prodüksiyonunu içerir. Aloud ile yapılan bu işbirliği, video içeriğini daha erişilebilir hale getirme ve içerik oluşturucuların birden çok dilde daha geniş bir kitleye ulaşmasını sağlama vaadini taşıyor.

YouTube'dan Amjad Hanif'e göre hizmet şimdiden yüzlerce içerik oluşturucuyla test ediliyor. Aloud şu anda İngilizce, İspanyolca ve Portekizce gibi birkaç dili destekleyebilse de, hizmeti daha da genişletme planları var. Bu, videolara çok dilli dublaj ekleme ve uluslararası görüntülemeyi artırma eğilimi göz önüne alındığında paha biçilmez bir kaynak olarak hizmet ediyor.

Ayrıca YouTube, çevrilmiş ses parçalarını içerik oluşturucunun orijinal sesini taklit ederek ve telaffuz nüansları ile dudak senkronizasyonu özelliklerini birleştirerek ses kalitesini artırmaya çalışıyor. YouTube sözcüsü Jessica Gibby, bu iyileştirmelerin 2024 için planlandığını paylaştı.

Birden fazla dilde erişilebilen içeriğe olan talep hızla artarken, YouTube gibi yenilikçi platformlar ve AppMaster.io gibi no-code geliştirme platformları, materyallerin daha geniş bir kitleye hitap etmesini ve gereksinimlerini karşılamasını bir öncelik haline getiriyor. Özellikle No-code platformlar, içerik oluşturucuların daha çeşitli son kullanıcılara hitap eden web ve mobil uygulamaları kolayca geliştirmelerine olanak tanır.

AppMaster arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturmaya yönelik verimli no-code araçları nedeniyle işletmeler arasında popülerdir. Görsel veri modeli oluşturma, iş süreci tasarımı ve REST API ve WSS Endpoint geliştirme gibi güçlü özelliklerin yanı sıra, kullanıcıların benzersiz kurumsal ihtiyaçları karşılamak için ölçeklenebilir, kişiye özel çözümler oluşturmasına olanak tanır.

YouTube'un yapay zeka destekli dublaj hizmetinde uzmanlaşması ve AppMaster.io gibi no-code platformların çok dilli erişilebilirliği artırmanın yollarını keşfetmesiyle, teknoloji manzarası küresel iletişim ve tüketici odaklı yenilik çağına doğru ilerliyor.