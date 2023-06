YouTube robi krok naprzód i wzmacnia swoje treści wideo za pomocą usługi dubbingu opartej na sztucznej inteligencji o nazwie Aloud. Nowo zintegrowana funkcja, opracowana przez inkubator Google Area 120, upraszcza wysiłki związane z lokalizacją, umożliwiając łatwe dubbingowanie w różnych językach.

W ogłoszeniu na VidCon, YouTube ujawnił plany dołączenia zespołu Aloud do swojej platformy. Narzędzie oparte na sztucznej inteligencji rozpoczyna się od transkrypcji filmów, które mogą być przeglądane i edytowane przez twórców. Następny krok obejmuje tłumaczenie i produkcję audio. Współpraca z Aloud ma na celu zwiększenie dostępności treści wideo i umożliwienie twórcom dotarcia do szerszej publiczności w wielu językach.

Według Amjada Hanifa z YouTube, usługa jest już testowana przez setki twórców. Chociaż Aloud może obecnie obsługiwać kilka języków, takich jak angielski, hiszpański i portugalski, istnieją plany dalszego rozszerzenia usługi. Jest to nieoceniony zasób, biorąc pod uwagę rosnący trend dodawania wielojęzycznych dubbingów do filmów, co zwiększa międzynarodową oglądalność.

Co więcej, YouTube pracuje nad poprawą jakości dźwięku, dzięki czemu przetłumaczone ścieżki dźwiękowe naśladują oryginalny głos twórcy i zawierają niuanse wymowy oraz funkcje synchronizacji ust. Rzeczniczka YouTube, Jessica Gibby, powiedziała, że te ulepszenia są planowane na 2024 rok.

Ponieważ zapotrzebowanie na treści dostępne w wielu językach szybko rośnie, innowacyjne platformy, takie jak YouTube, stawiają sobie za priorytet zapewnienie, że materiały trafiają do szerszego grona odbiorców i spełniają ich wymagania.

