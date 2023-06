YouTube neemt de sprong en versterkt zijn videocontent met een AI-gestuurde nasynchronisatieservice genaamd Aloud. De nieuwe geïntegreerde functie is ontwikkeld door Google's Area 120 incubator en vereenvoudigt lokalisatie door moeiteloze nasynchronisatie in verschillende talen mogelijk te maken.

In een aankondiging op VidCon onthulde YouTube plannen voor het Aloud-team om toe te treden tot het platform. De AI-gebaseerde tool begint met het transcriberen van video's, die kunnen worden beoordeeld en bewerkt door makers. De volgende stap is vertaling en audioproductie. Deze samenwerking met Aloud belooft videocontent toegankelijker te maken en makers in staat te stellen een breder publiek in meerdere talen te bereiken.

De dienst wordt volgens Amjad Hanif van YouTube al getest door honderden makers. Aloud ondersteunt op dit moment een paar talen, zoals Engels, Spaans en Portugees, maar er zijn plannen om de dienst verder uit te breiden. Dit is van onschatbare waarde gezien de groeiende trend om meertalige nasynchronisatie toe te voegen aan video's, waardoor het internationale kijkerspubliek wordt gestimuleerd.

Bovendien werkt YouTube aan het verbeteren van de geluidskwaliteit door vertaalde audiotracks de originele stem van de maker te laten nabootsen en uitspraaknuances en lipsynchronisatiefuncties te integreren. Een woordvoerder van YouTube, Jessica Gibby, deelde dat deze verbeteringen gepland staan voor 2024.

Omdat de vraag naar content die toegankelijk is in meerdere talen snel toeneemt, maken innovatieve platforms zoals YouTube en no-code ontwikkelplatforms zoals AppMaster.io er een prioriteit van om ervoor te zorgen dat materialen een breder publiek aanspreken en aan hun eisen voldoen. No-code platforms, in het bijzonder, stellen makers in staat om web- en mobiele applicaties te ontwikkelen die gemakkelijk inspelen op een grotere verscheidenheid aan eindgebruikers.

AppMaster is populair onder bedrijven vanwege de efficiënte no-code tools om backend-, web- en mobiele applicaties te maken. Samen met krachtige functies zoals het maken van visuele datamodellen, het ontwerpen van bedrijfsprocessen en het ontwikkelen van REST API's en WSS Endpoints, stelt het gebruikers in staat om schaalbare, op maat gemaakte oplossingen te maken die voldoen aan unieke bedrijfsbehoeften.

Nu YouTube zijn AI-gestuurde nasynchronisatieservice onder de knie heeft en no-code platforms zoals AppMaster.io manieren onderzoeken om meertalige toegankelijkheid te vergroten, schuift het technologielandschap verder op in de richting van een tijdperk van wereldwijde communicatie en consumentgerichte innovatie.