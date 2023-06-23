YouTube正在通过一项名为Aloud的人工智能配音服务来加强其视频内容。这项新集成的功能由谷歌的120区孵化器开发，通过实现毫不费力的各种语言配音，简化了本地化工作。

在VidCon的一项公告中，YouTube透露了Aloud团队加入其平台的计划。这个基于人工智能的工具从转录视频开始，可以由创作者审查和编辑。下一步涉及翻译和音频制作。与Aloud的合作有希望使视频内容更容易获得，并使创作者能够以多种语言接触到更多观众。

据YouTube的Amjad Hanif说，这项服务已经在数百名创作者中进行了测试。虽然Aloud目前可以支持几种语言，如英语、西班牙语和葡萄牙语，但有计划进一步扩大该服务。考虑到在视频中添加多语言配音的趋势日益增长，这将成为一种宝贵的资源，从而提高国际收视率。

此外，YouTube正在努力提高声音质量，使翻译的音轨模仿创作者的原声，并纳入发音的细微差别和对口型功能。YouTube发言人杰西卡-吉比分享说，这些改进计划在2024年完成。

随着以多种语言访问内容的需求迅速增长，像YouTube这样的创新平台和AppMaster.io这样的no-code 开发平台将确保材料迎合更广泛的受众并满足他们的要求作为首要任务。尤其是No-code 平台，允许创作者开发网络和移动应用程序，轻松迎合更多不同的终端用户。

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no-code 随着YouTube掌握其人工智能驱动的配音服务，以及AppMaster.io 等平台探索增强多语言可及性的方法，科技领域进一步向全球通信和以消费者为中心的创新时代推进。