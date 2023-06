YouTube sta facendo il salto di qualità e sta rafforzando i suoi contenuti video con un servizio di doppiaggio AI denominato Aloud. Sviluppata dall'incubatore Area 120 di Google, la nuova funzione integrata semplifica gli sforzi di localizzazione consentendo un doppiaggio senza sforzo in varie lingue.

In un annuncio al VidCon, YouTube ha rivelato che il team di Aloud si unirà alla sua piattaforma. Lo strumento basato sull'intelligenza artificiale inizia con la trascrizione dei video, che possono essere rivisti e modificati dai creatori. La fase successiva prevede la traduzione e la produzione di audio. La collaborazione con Aloud promette di rendere i contenuti video più accessibili e di consentire ai creatori di raggiungere un pubblico più vasto in più lingue.

Secondo Amjad Hanif di YouTube, il servizio è già in fase di test con centinaia di creatori. Al momento Aloud supporta solo alcune lingue, come l'inglese, lo spagnolo e il portoghese, ma è prevista un'ulteriore espansione del servizio. Si tratta di una risorsa preziosa se si considera la crescente tendenza ad aggiungere ai video i doppiaggi multilingue, per aumentare l'audience internazionale.

Inoltre, YouTube sta lavorando per migliorare la qualità del suono, facendo sì che le tracce audio tradotte imitino la voce originale del creatore e incorporino sfumature di pronuncia e funzioni di sincronizzazione labiale. Una portavoce di YouTube, Jessica Gibby, ha dichiarato che questi miglioramenti sono previsti per il 2024.

Con la rapida crescita della domanda di contenuti accessibili in più lingue, piattaforme innovative come YouTube e piattaforme di sviluppo no-code come AppMaster.io si pongono come priorità quella di garantire che i materiali si rivolgano a un pubblico più ampio e soddisfino le sue esigenze. Le piattaforme No-code, in particolare, consentono ai creatori di sviluppare applicazioni web e mobili che si rivolgono facilmente a una gamma più diversificata di utenti finali.

AppMaster è popolare tra le aziende per i suoi efficienti strumenti no-code per creare applicazioni backend, web e mobili. Grazie a potenti funzionalità come la creazione di modelli di dati visivi, la progettazione di processi aziendali e lo sviluppo di API REST e WSS Endpoint, consente agli utenti di creare soluzioni scalabili e su misura per soddisfare le esigenze aziendali specifiche.

Con YouTube che padroneggia il suo servizio di doppiaggio alimentato dall'intelligenza artificiale e le piattaforme no-code come AppMaster.io che esplorano modi per aumentare l'accessibilità multilingue, il panorama tecnologico si spinge ulteriormente verso un'era di comunicazioni globali e di innovazione incentrata sul consumatore.