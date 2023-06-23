يخطو YouTube قفزة كبيرة ويعزز محتوى الفيديو الخاص به من خلال خدمة دبلجة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تسمى Aloud. تم تطوير هذه الميزة المدمجة حديثًا بواسطة حاضنة Google Area 120 ، من خلال تمكين الدبلجة بسهولة بلغات مختلفة.

في إعلان في VidCon ، كشف YouTube عن خطط لفريق Aloud للانضمام إلى منصته. تبدأ الأداة القائمة على الذكاء الاصطناعي بنسخ مقاطع الفيديو ، والتي يمكن للمبدعين مراجعتها وتحريرها. تتضمن الخطوة التالية الترجمة وإنتاج الصوت. يحمل هذا التعاون مع Aloud وعدًا بجعل محتوى الفيديو أكثر سهولة ويسمح للمبدعين بالوصول إلى جمهور أوسع بلغات متعددة.

يتم اختبار الخدمة بالفعل مع مئات المبدعين ، وفقًا لموقع YouTube أمجد حنيف. بينما يمكن لـ Aloud حاليًا دعم بعض اللغات ، مثل الإنجليزية والإسبانية والبرتغالية ، إلا أن هناك خططًا لتوسيع الخدمة بشكل أكبر. يعتبر هذا مصدرًا لا يقدر بثمن بالنظر إلى الاتجاه المتزايد لإضافة دبلومات متعددة اللغات إلى مقاطع الفيديو ، مما يعزز نسبة المشاهدة الدولية.

علاوة على ذلك ، يعمل YouTube على تحسين جودة الصوت من خلال جعل المسارات الصوتية المترجمة تحاكي صوت المنشئ الأصلي وتضمين الفروق الدقيقة في النطق وميزات مزامنة الشفاه. شاركت المتحدثة باسم YouTube ، جيسيكا جيببي ، أن هذه التحسينات مخطط لها في عام 2024.

نظرًا لأن الطلب على المحتوى الذي يمكن الوصول إليه بلغات متعددة ينمو بسرعة ، فإن المنصات المبتكرة مثل YouTube ومنصات التطوير no-code مثل AppMaster.io تجعلها أولوية لضمان تلبية المواد لجمهور أوسع وتلبية متطلباتهم. تسمح المنصات No-code ، على وجه الخصوص ، للمبدعين بتطوير تطبيقات الويب والجوال التي تلبي احتياجات مجموعة أكثر تنوعًا من المستخدمين النهائيين بسهولة.

تحظى AppMaster بشعبية كبيرة بين الشركات نظرًا لأدواتها الفعالة التي no-code لإنشاء تطبيقات الويب والجوال والخلفية. إلى جانب الميزات القوية مثل إنشاء نماذج البيانات المرئية وتصميم عمليات الأعمال وتطوير REST API و WSS Endpoint ، فإنه يسمح للمستخدمين بإنشاء حلول قابلة للتطوير ومصممة خصيصًا لتلبية احتياجات المؤسسة الفريدة.

مع إتقان YouTube لخدمة الدبلجة المدعومة بالذكاء الاصطناعي ومنصات no-code مثل AppMaster.io لاستكشاف طرق لزيادة إمكانية الوصول متعدد اللغات ، يدفع المشهد التكنولوجي إلى عصر الاتصالات العالمية والابتكار الذي يركز على المستهلك.