YouTube делает шаг вперед и укрепляет свой видеоконтент с помощью службы дубляжа на основе искусственного интеллекта под названием Aloud. Разработанная в инкубаторе Area 120 компании Google, эта новая функция упрощает работу по локализации, позволяя без усилий дублировать видео на разных языках.

В своем заявлении на VidCon YouTube раскрыл планы команды Aloud присоединиться к своей платформе. Инструмент на основе искусственного интеллекта начинает с расшифровки видео, которое может быть просмотрено и отредактировано создателями. Следующий этап включает в себя перевод и создание аудио. Сотрудничество с Aloud обещает сделать видеоконтент более доступным и позволить создателям охватить более широкую аудиторию на разных языках.

По словам представителя YouTube Амджада Ханифа, сервис уже тестируется сотнями создателей. Хотя в настоящее время Aloud поддерживает несколько языков, таких как английский, испанский и португальский, планируется дальнейшее расширение сервиса. Это бесценный ресурс, учитывая растущую тенденцию добавления мультиязычных дубляжей к видео, что способствует увеличению международной аудитории.

Более того, YouTube работает над улучшением качества звука, делая переведенные звуковые дорожки имитирующими оригинальный голос создателя и включающими нюансы произношения и функции синхронизации губ. Представитель YouTube Джессика Гибби сообщила, что эти усовершенствования запланированы на 2024 год.

Поскольку спрос на контент, доступный на разных языках, стремительно растет, инновационные платформы, такие как YouTube, и платформы разработки no-code, такие как AppMaster.io, делают приоритетной задачей обеспечение того, чтобы материалы были рассчитаны на более широкую аудиторию и отвечали ее требованиям. Платформы No-code, в частности, позволяют создателям легко разрабатывать веб- и мобильные приложения, рассчитанные на более широкий круг конечных пользователей.

AppMaster no-code пользуется популярностью среди предприятий благодаря своим эффективным инструментам для создания бэкенда, веб- и мобильных приложений. Наряду с такими мощными функциями, как создание визуальной модели данных, проектирование бизнес-процессов, разработка REST API и WSS Endpoint, он позволяет пользователям создавать масштабируемые, индивидуальные решения для удовлетворения уникальных потребностей предприятия.

Благодаря тому, что YouTube осваивает свой сервис дубляжа на основе искусственного интеллекта, а платформы no-code, такие как AppMaster.io, изучают способы расширения многоязыковой доступности, технологический ландшафт все дальше продвигается к эре глобальных коммуникаций и инноваций, ориентированных на потребителя.