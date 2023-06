O YouTube está a dar o salto e a reforçar o seu conteúdo de vídeo com um serviço de dobragem alimentado por IA chamado Aloud. Desenvolvido pela incubadora Area 120 do Google, o recurso recém-integrado simplifica os esforços de localização, permitindo a dublagem sem esforço em vários idiomas.

Num anúncio na VidCon, o YouTube revelou planos para a equipa Aloud se juntar à sua plataforma. A ferramenta baseada em IA começa por transcrever vídeos, que podem ser revistos e editados pelos criadores. O passo seguinte envolve a tradução e a produção de áudio. Esta colaboração com a Aloud promete tornar os conteúdos de vídeo mais acessíveis e permitir que os criadores alcancem um público mais vasto em várias línguas.

O serviço já está a ser testado com centenas de criadores, segundo Amjad Hanif, do YouTube. Embora o Aloud possa atualmente suportar algumas línguas, como o inglês, o espanhol e o português, existem planos para expandir o serviço. Trata-se de um recurso inestimável, tendo em conta a tendência crescente de adicionar dublagens multilingues aos vídeos, aumentando a audiência internacional.

Além disso, o YouTube está a trabalhar no sentido de melhorar a qualidade do som, fazendo com que as faixas de áudio traduzidas imitem a voz original do criador e incorporem nuances de pronúncia e funcionalidades de sincronização labial. Uma porta-voz do YouTube, Jessica Gibby, partilhou que estas melhorias estão planeadas para 2024.

