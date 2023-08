Dans le domaine dynamique du développement de logiciels, l'essor des plateformes sans code et à code bas a redéfini les limites de l'innovation et de l'efficacité. Mendix, véritable précurseur, a exploité le potentiel de la technologie low-code pour permettre aux organisations, des startups aux entreprises, de créer des applications rapidement et en toute transparence. Cette exploration plonge au cœur de Mendix, retraçant son histoire, ses fondateurs visionnaires et les mécanismes qui sous-tendent son rôle de force motrice dans la révolution low-code.

Les principes fondamentaux de Mendix reposent sur la démocratisation du développement d'applications grâce à son approche intuitive low-code. Le modus operandi de la plateforme se déploie en une série d'étapes innovantes :

La magie de la modélisation visuelle : au cœur de l'attrait de Mendix se trouve son environnement de modélisation visuellement intuitif. Ici, les applications prennent vie lorsque les utilisateurs glissent et déposent sans effort des éléments sur le canevas. Le résultat est un mélange harmonieux de design et de fonctionnalité, transcendant les complexités du codage traditionnel.

au cœur de l'attrait de Mendix se trouve son environnement de modélisation visuellement intuitif. Ici, les applications prennent vie lorsque les utilisateurs glissent et déposent sans effort des éléments sur le canevas. Le résultat est un mélange harmonieux de design et de fonctionnalité, transcendant les complexités du codage traditionnel. Une logique d'entreprise performante : Mendix permet aux développeurs de créer une logique métier personnalisée grâce à des microflux visuels. Ces séquences d'actions complexes définissent le comportement de l'application, en automatisant les processus et en garantissant des interactions transparentes. La possibilité d'encapsuler visuellement des flux de travail complexes permet aux développeurs de différents niveaux d'expertise de créer des applications sophistiquées.

Mendix permet aux développeurs de créer une logique métier personnalisée grâce à des microflux visuels. Ces séquences d'actions complexes définissent le comportement de l'application, en automatisant les processus et en garantissant des interactions transparentes. La possibilité d'encapsuler visuellement des flux de travail complexes permet aux développeurs de différents niveaux d'expertise de créer des applications sophistiquées. Widget Wonderland : Mendix améliore la vitesse de développement grâce à son trésor de widgets et de modèles préconstruits. Cette vaste bibliothèque accélère la création d'interfaces utilisateur, englobant des outils de visualisation de données, des composants interactifs et bien plus encore. En utilisant ces blocs de construction polyvalents, les développeurs peuvent tisser une tapisserie captivante d'expériences utilisateur.

Mendix améliore la vitesse de développement grâce à son trésor de widgets et de modèles préconstruits. Cette vaste bibliothèque accélère la création d'interfaces utilisateur, englobant des outils de visualisation de données, des composants interactifs et bien plus encore. En utilisant ces blocs de construction polyvalents, les développeurs peuvent tisser une tapisserie captivante d'expériences utilisateur. Collaboration dans le nuage : La plateforme Mendix basée sur le cloud redéfinit le développement collaboratif. Plusieurs membres de l'équipe peuvent collaborer sur un même projet en temps réel, favorisant une communication efficace, une synergie et un développement itératif. Le cloud garantit une collaboration transparente, quelles que soient les frontières géographiques.

La plateforme Mendix basée sur le cloud redéfinit le développement collaboratif. Plusieurs membres de l'équipe peuvent collaborer sur un même projet en temps réel, favorisant une communication efficace, une synergie et un développement itératif. Le cloud garantit une collaboration transparente, quelles que soient les frontières géographiques. Un écosystème d'intégration sans faille : Mendix étend ses prouesses en s'intégrant de manière transparente à un large éventail de systèmes et de services externes. Les applications peuvent interagir de manière fluide avec les écosystèmes informatiques existants grâce à des connecteurs et des API prédéfinis, améliorant ainsi les fonctionnalités et garantissant une intégration holistique.





Fonctionnalités clés

L'environnement riche en fonctionnalités de Mendix élève le processus de développement, ouvrant un monde de possibilités et d'efficacité :

Automatisation des processus métier : Les microflows visuels encapsulent une logique métier complexe, permettant aux développeurs de définir des flux de processus et d'automatiser des tâches de manière transparente. Cette fonctionnalité accélère la création d'applications complexes tout en garantissant des opérations cohérentes et efficaces.

Les microflows visuels encapsulent une logique métier complexe, permettant aux développeurs de définir des flux de processus et d'automatiser des tâches de manière transparente. Cette fonctionnalité accélère la création d'applications complexes tout en garantissant des opérations cohérentes et efficaces. Développement d'applications mobiles : Mendix étend ses capacités aux plateformes mobiles, permettant aux utilisateurs de créer des applications mobiles réactives et riches en fonctionnalités. Les développeurs peuvent utiliser le même paradigme de modélisation visuelle pour concevoir des interfaces et des fonctionnalités mobiles attrayantes.

Mendix étend ses capacités aux plateformes mobiles, permettant aux utilisateurs de créer des applications mobiles réactives et riches en fonctionnalités. Les développeurs peuvent utiliser le même paradigme de modélisation visuelle pour concevoir des interfaces et des fonctionnalités mobiles attrayantes. Contrôle des versions et déploiement : Mendix simplifie le contrôle des versions et le déploiement, permettant aux développeurs de gérer les changements, de suivre les révisions et de pousser de manière transparente les mises à jour vers les environnements de production. Cette fonctionnalité garantit un cycle de vie des applications fluide et contrôlé.

Mendix simplifie le contrôle des versions et le déploiement, permettant aux développeurs de gérer les changements, de suivre les révisions et de pousser de manière transparente les mises à jour vers les environnements de production. Cette fonctionnalité garantit un cycle de vie des applications fluide et contrôlé. Évolutivité et performance : Les applications Mendix sont conçues pour évoluer, offrant une optimisation des performances et de la réactivité. Cette fonctionnalité garantit que les applications peuvent gérer des charges d'utilisateurs accrues et maintenir d'excellentes expériences utilisateur au fur et à mesure que la demande augmente.

Les applications Mendix sont conçues pour évoluer, offrant une optimisation des performances et de la réactivité. Cette fonctionnalité garantit que les applications peuvent gérer des charges d'utilisateurs accrues et maintenir d'excellentes expériences utilisateur au fur et à mesure que la demande augmente. Gestion des données et sécurité : Mendix fournit des fonctions de gestion de données robustes, permettant aux développeurs de concevoir et de gérer des modèles de données, des relations et des contrôles d'accès. Cette fonctionnalité garantit la sécurité et l'intégrité des données tout au long du cycle de vie de l'application.

Qui peut l'utiliser ?

La polyvalence et l'approche conviviale de Mendix en font un outil inestimable pour un large éventail d'utilisateurs :

Les développeurs citoyens : Ceux qui ont une expérience limitée du codage peuvent exploiter la puissance de Mendix pour donner vie à leurs idées, en stimulant l'innovation sans expertise technique approfondie.

Ceux qui ont une expérience limitée du codage peuvent exploiter la puissance de Mendix pour donner vie à leurs idées, en stimulant l'innovation sans expertise technique approfondie. Développeurs professionnels : Les programmeurs qualifiés peuvent accélérer le développement d'applications, en se concentrant sur des fonctionnalités complexes tout en bénéficiant de l'environnement visuel de Mendix.

Les programmeurs qualifiés peuvent accélérer le développement d'applications, en se concentrant sur des fonctionnalités complexes tout en bénéficiant de l'environnement visuel de Mendix. Analystes commerciaux : Les individus dotés d'une connaissance du domaine peuvent contribuer activement à la création d'applications, en rationalisant les processus et en encourageant la collaboration interfonctionnelle.

Les individus dotés d'une connaissance du domaine peuvent contribuer activement à la création d'applications, en rationalisant les processus et en encourageant la collaboration interfonctionnelle. Entreprises : Les grandes organisations peuvent s'appuyer sur Mendix pour accélérer le développement d'applications, combler les lacunes entre l'informatique et les unités commerciales, et conduire la transformation numérique.

Les grandes organisations peuvent s'appuyer sur Mendix pour accélérer le développement d'applications, combler les lacunes entre l'informatique et les unités commerciales, et conduire la transformation numérique. Startups : Mendix permet aux startups de prototyper et de déployer rapidement des applications, ce qui accélère la mise sur le marché et ouvre la voie à la croissance et à l'évolutivité.

Mendix vs. AppMaster

Dans le domaine dynamique des plateformes low-code et no-code, Mendix et AppMaster font figure de titans, chacun d'entre eux ayant un parcours unique pour remodeler le développement d'applications. Les prouesses de Mendix, qui facilitent la création rapide de logiciels grâce à la modélisation visuelle, à une vaste bibliothèque de widgets et à des capacités d'intégration transparentes, ont attiré une large base d'utilisateurs, offrant une solution polyvalente pour divers besoins organisationnels.

D'un autre côté, AppMaster est un concurrent redoutable avec son approche spécialisée sans code, permettant la création d'applications dorsales, web et mobiles. Contrairement à de nombreux autres outils, AppMaster permet aux clients de concevoir visuellement des modèles de données et une logique commerciale grâce à son Business Process Designer innovant, qui englobe les API REST et les points d'extrémité WSS pour les applications dorsales. La plateforme facilite la création d'interfaces utilisateur interactives et de logiques commerciales pour les applications web via une interface drag-and-drop au sein du concepteur Web BP. La magie s'étend aux applications mobiles, pour lesquelles les clients peuvent créer une interface utilisateur et une logique commerciale à l'aide du concepteur Mobile BP.





En appuyant simplement sur le bouton "Publier", AppMaster orchestre une symphonie d'actions, générant le code source, compilant les applications, exécutant des tests, les empaquetant dans des conteneurs Docker (pour le backend) et les déployant de manière transparente dans le nuage. Le backend est conçu avec Go (golang), tandis que les applications web exploitent le framework Vue3 et JS/TS, et que les applications mobiles tirent parti du framework AppMaster piloté par le serveur et construit sur Kotlin, Jetpack Compose (pour Android), et SwiftUI (pour iOS).

AppMasterL'ingéniosité d'EMC s'illustre encore davantage lorsqu'il propose des applications réelles, permettant aux clients d'obtenir des fichiers binaires exécutables (abonnement Business et Business+) ou le code source (abonnement Enterprise) pour l'hébergement sur site. La documentation Swagger (API ouverte) pour le serveur endpoints et les scripts de migration des schémas de base de données sont automatiquement générés pour chaque projet, ce qui simplifie le développement et améliore la collaboration. Ce qui distingue AppMaster, c'est sa capacité à générer un nouvel ensemble d'applications en moins de 30 secondes chaque fois que des changements sont apportés au schéma directeur. Comme AppMaster génère systématiquement des applications à partir de zéro, il élimine le fardeau de la dette technique, ce qui permet de faire table rase à chaque itération. De plus, les applications AppMaster sont compatibles avec n'importe quelle base de données compatible avec Postgresql, ce qui souligne leur flexibilité.

En ce qui concerne l'évolutivité, l'approche unique de AppMaster, qui consiste à utiliser des applications backend compilées et sans état, conçues avec Go, se prête à une évolutivité remarquable, ce qui en fait un choix idéal pour les entreprises et les scénarios à forte charge. Lorsque les organisations évaluent leurs options entre Mendix et AppMaster, elles doivent tenir compte de leurs besoins spécifiques, de la création de logiciels polyvalents au développement d'applications spécialisées. Mendix s'adresse à un large éventail d'utilisateurs, tandis que AppMaster se distingue par sa capacité à créer des applications puissantes dans les domaines du backend, du web et du mobile. L'évolution constante des plateformes low-code et no-code illustre l'innovation sans limite qui anime le développement de logiciels, offrant aux organisations les outils pour exploiter la créativité, rationaliser les processus et transformer leur avenir numérique.