В динамично развивающейся сфере разработки программного обеспечения появление low-code и no-code платформ изменило границы инноваций и эффективности. Компания Mendix - настоящий первопроходец - использовала потенциал технологии low-code, чтобы дать возможность организациям, от стартапов до предприятий, быстро и без проблем создавать приложения. В этом исследовании мы рассмотрим историю Mendix, его основателей и механику, лежащую в основе его роли как движущей силы революции low-code.

Как это работает?

Основополагающими принципами Mendix является демократизация разработки приложений за счет интуитивно понятного подхода low-code. Принцип работы платформы состоит из ряда инновационных шагов:

Магия визуального моделирования: В основе привлекательности Mendix лежит ее визуально-интуитивная среда моделирования. Здесь приложения оживают, когда пользователи без труда перетаскивают элементы на холст. В результате достигается гармоничное сочетание дизайна и функциональности, что позволяет преодолеть сложности традиционного кодирования.

В основе привлекательности Mendix лежит ее визуально-интуитивная среда моделирования. Здесь приложения оживают, когда пользователи без труда перетаскивают элементы на холст. В результате достигается гармоничное сочетание дизайна и функциональности, что позволяет преодолеть сложности традиционного кодирования. Расширение возможностей бизнес-логики: Mendix позволяет разработчикам создавать пользовательскую бизнес-логику с помощью визуальных микропотоков. Эти сложные последовательности действий определяют поведение приложения, автоматизируя процессы и обеспечивая бесперебойное взаимодействие. Возможность визуального представления сложных рабочих процессов позволяет разработчикам разного уровня квалификации создавать сложные приложения.

Mendix позволяет разработчикам создавать пользовательскую бизнес-логику с помощью визуальных микропотоков. Эти сложные последовательности действий определяют поведение приложения, автоматизируя процессы и обеспечивая бесперебойное взаимодействие. Возможность визуального представления сложных рабочих процессов позволяет разработчикам разного уровня квалификации создавать сложные приложения. Страна чудес виджетов: Mendix повышает скорость разработки благодаря сокровищнице готовых виджетов и шаблонов. Эта обширная библиотека ускоряет создание пользовательских интерфейсов, включающих средства визуализации данных, интерактивные компоненты и многое другое. Используя эти универсальные строительные блоки, разработчики могут сплести увлекательный гобелен пользовательского опыта.

Mendix повышает скорость разработки благодаря сокровищнице готовых виджетов и шаблонов. Эта обширная библиотека ускоряет создание пользовательских интерфейсов, включающих средства визуализации данных, интерактивные компоненты и многое другое. Используя эти универсальные строительные блоки, разработчики могут сплести увлекательный гобелен пользовательского опыта. Совместная работа в облаке: Облачная платформа Mendix меняет представление о совместной разработке. Несколько членов команды могут работать над одним проектом в режиме реального времени, что способствует эффективному общению, синергии и итеративной разработке. Облачные технологии обеспечивают бесперебойную совместную работу независимо от географических границ.

Облачная платформа Mendix меняет представление о совместной разработке. Несколько членов команды могут работать над одним проектом в режиме реального времени, что способствует эффективному общению, синергии и итеративной разработке. Облачные технологии обеспечивают бесперебойную совместную работу независимо от географических границ. Экосистема бесшовной интеграции: Mendix расширяет свои возможности за счет бесшовной интеграции с широким спектром внешних систем и сервисов. Приложения могут плавно взаимодействовать с существующими ИТ-экосистемами через предварительно созданные коннекторы и API, расширяя функциональность и обеспечивая целостную интеграцию.

Ключевые возможности

Многофункциональная среда Mendix повышает эффективность процесса разработки, открывая мир возможностей и эффективности:

Автоматизация бизнес-процессов: Визуальные микропотоки инкапсулируют сложную бизнес-логику, позволяя разработчикам определять рабочие процессы и автоматизировать задачи. Эта функция ускоряет создание сложных приложений, обеспечивая последовательное и эффективное выполнение операций.

Визуальные микропотоки инкапсулируют сложную бизнес-логику, позволяя разработчикам определять рабочие процессы и автоматизировать задачи. Эта функция ускоряет создание сложных приложений, обеспечивая последовательное и эффективное выполнение операций. Разработка мобильных приложений: Mendix расширяет свои возможности на мобильные платформы, позволяя пользователям создавать отзывчивые и многофункциональные мобильные приложения. Разработчики могут использовать ту же парадигму визуального моделирования для создания привлекательных мобильных интерфейсов и функциональных возможностей.

Mendix расширяет свои возможности на мобильные платформы, позволяя пользователям создавать отзывчивые и многофункциональные мобильные приложения. Разработчики могут использовать ту же парадигму визуального моделирования для создания привлекательных мобильных интерфейсов и функциональных возможностей. Контроль версий и развертывание: Mendix упрощает контроль версий и развертывание, позволяя разработчикам управлять изменениями, отслеживать их и беспрепятственно отправлять обновления в производственные среды. Эта функция обеспечивает плавный и контролируемый жизненный цикл приложения.

Mendix упрощает контроль версий и развертывание, позволяя разработчикам управлять изменениями, отслеживать их и беспрепятственно отправлять обновления в производственные среды. Эта функция обеспечивает плавный и контролируемый жизненный цикл приложения. Масштабируемость и производительность: Приложения Mendix созданы для масштабирования, обеспечивая оптимизацию производительности и отзывчивость. Эта функция позволяет приложениям выдерживать повышенную нагрузку пользователей и сохранять превосходный пользовательский опыт по мере роста спроса.

Приложения Mendix созданы для масштабирования, обеспечивая оптимизацию производительности и отзывчивость. Эта функция позволяет приложениям выдерживать повышенную нагрузку пользователей и сохранять превосходный пользовательский опыт по мере роста спроса. Управление данными и безопасность: В Mendix реализованы надежные функции управления данными, позволяющие разработчикам создавать и управлять моделями данных, взаимосвязями и средствами контроля доступа. Эта функция обеспечивает безопасность и целостность данных на протяжении всего жизненного цикла приложения.

Кто может использовать?

Универсальность и дружественный подход делают Mendix неоценимым инструментом для широкого круга пользователей:

Гражданские разработчики: Люди с ограниченным опытом кодирования могут использовать возможности Mendix для воплощения своих идей в жизнь, что позволяет внедрять инновации, не обладая обширными техническими знаниями.

Люди с ограниченным опытом кодирования могут использовать возможности Mendix для воплощения своих идей в жизнь, что позволяет внедрять инновации, не обладая обширными техническими знаниями. Профессиональные разработчики: Опытные программисты могут ускорить разработку приложений, сосредоточившись на сложных функциональных возможностях и пользуясь преимуществами визуальной среды Mendix.

Опытные программисты могут ускорить разработку приложений, сосредоточившись на сложных функциональных возможностях и пользуясь преимуществами визуальной среды Mendix. Бизнес-аналитики: Специалисты, обладающие знаниями в данной области, могут активно участвовать в создании приложений, оптимизируя процессы и способствуя межфункциональному взаимодействию.

Специалисты, обладающие знаниями в данной области, могут активно участвовать в создании приложений, оптимизируя процессы и способствуя межфункциональному взаимодействию. Предприятия: Крупные организации могут использовать Mendix для ускорения разработки приложений, преодоления разрыва между ИТ- и бизнес-подразделениями и проведения цифровой трансформации.

Крупные организации могут использовать Mendix для ускорения разработки приложений, преодоления разрыва между ИТ- и бизнес-подразделениями и проведения цифровой трансформации. Стартапы: Mendix позволяет стартапам быстро создавать прототипы и развертывать приложения, ускоряя время выхода на рынок и создавая условия для роста и масштабирования.

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Mendix vs. AppMaster

В динамичной сфере платформ low-code и no-code Mendix и AppMaster выглядят титанами, каждый из которых ведет свой уникальный курс на изменение структуры разработки приложений. Mendix, благодаря визуальному моделированию, обширной библиотеке виджетов и возможности интеграции, завоевал широкую аудиторию пользователей и предлагает универсальное решение для различных организаций.

С другой стороны, AppMaster является грозным соперником благодаря специализированному подходу no-code, позволяющему создавать внутренние, веб- и мобильные приложения. В отличие от многих других инструментов, AppMaster позволяет клиентам визуально проектировать модели данных и бизнес-логику с помощью инновационного конструктора бизнес-процессов, включающего REST API и WSS Endpoints для внутренних приложений. Платформа позволяет создавать интерактивные пользовательские интерфейсы и бизнес-логику для веб-приложений с помощью интерфейса drag-and-drop в дизайнере ВР. Магия переходит и на мобильные приложения, где заказчики могут создавать пользовательские интерфейсы и бизнес-логику с помощью дизайнера Mobile BP.

Простым нажатием кнопки "Опубликовать" AppMaster организует симфонию действий: генерирует исходный код, компилирует приложения, запускает тесты, упаковывает их в контейнеры docker (для бэкенда) и беспрепятственно развертывает в облаке. Бэкенд создан на языке Go (golang), веб-приложения используют фреймворк Vue3 и JS/TS, а мобильные приложения - серверно-управляемый фреймворк AppMaster, построенный на Kotlin, Jetpack Compose (для Android) и SwiftUI (для iOS).

Изобретательность компании AppMaster проявляется и в том, что она предлагает реальные приложения, позволяя клиентам получать исполняемые бинарные файлы (подписка Business и Business+) или исходный код (подписка Enterprise) для размещения на локальном хостинге. Для каждого проекта автоматически генерируется документация Swagger (открытый API) для сервера endpoints и скрипты миграции схем баз данных, что упрощает разработку и улучшает совместную работу. Отличительной особенностью AppMaster является его способность генерировать новый набор приложений менее чем за 30 секунд при каждом изменении проекта. Поскольку AppMaster постоянно генерирует приложения "с нуля", это избавляет от бремени технического долга, обеспечивая "чистый лист" для каждой итерации. Кроме того, приложения AppMaster совместимы с любой Postgresql-совместимой базой данных в качестве основного бэкенда, что подчеркивает их гибкость.

Что касается масштабируемости, то уникальный подход AppMaster к использованию скомпилированных бэкенд-приложений без статических данных, созданных на языке Go, обеспечивает отличную масштабируемость, что делает его идеальным выбором для корпоративных и высоконагруженных сценариев. Выбирая между Mendix и AppMaster, организации должны учитывать свои потребности - от создания универсального программного обеспечения до разработки специализированных приложений. Mendix ориентирован на широкий круг пользователей, в то время как ниша AppMaster заключается в возможности создания мощных приложений для бэкэнд-, веб- и мобильных доменов. Постоянное развитие платформ low-code и no-code демонстрирует безграничные инновации, которые движут разработкой программного обеспечения, предлагая организациям инструменты для использования творческого потенциала, оптимизации процессов и преобразования их цифрового будущего.