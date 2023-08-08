Yazılım geliştirmenin dinamik alanında, düşük kodlu ve kodsuz platformların yükselişi, yenilik ve verimliliğin sınırlarını yeniden tanımladı. Gerçek bir öncü olan Mendix, yeni başlayanlardan işletmelere kadar kuruluşları hızlı ve sorunsuz bir şekilde uygulama oluşturmak için güçlendirmek için low-code teknolojisinin potansiyelinden yararlandı. Bu keşif, Mendix'in kalbini inceleyerek tarihinin, vizyoner kurucularının ve low-code devriminde itici güç rolünü destekleyen mekaniğin izini sürüyor.

O nasıl çalışır?

Mendix'in temel ilkeleri, sezgisel low-code yaklaşımıyla uygulama geliştirmeyi demokratikleştirmeye dayanır. Platformun modus operandi'si bir dizi yenilikçi adımda ortaya çıkıyor:

Görsel Modelleme Büyüsü: Mendix'in cazibesinin temelinde, görsel olarak sezgisel modelleme ortamı yatmaktadır. Burada, kullanıcılar öğeleri zahmetsizce tuval üzerine sürükleyip bıraktıkça uygulamalar hayat buluyor. Sonuç, geleneksel kodlamanın karmaşıklıklarını aşan uyumlu bir tasarım ve işlevsellik karışımıdır.

Mendix'in cazibesinin temelinde, görsel olarak sezgisel modelleme ortamı yatmaktadır. Burada, kullanıcılar öğeleri zahmetsizce tuval üzerine sürükleyip bıraktıkça uygulamalar hayat buluyor. Sonuç, geleneksel kodlamanın karmaşıklıklarını aşan uyumlu bir tasarım ve işlevsellik karışımıdır. Güçlendirici İş Mantığı: Mendix, geliştiricilerin görsel mikro akışlar aracılığıyla özel iş mantığı oluşturmasına olanak tanır. Bu karmaşık eylem dizileri, uygulamanın nasıl davranacağını tanımlar, süreçleri otomatikleştirir ve kusursuz etkileşimler sağlar. Karmaşık iş akışlarını kapsülleme gücü, farklı uzmanlık düzeylerine sahip geliştiricilere gelişmiş uygulamalar oluşturma konusunda görsel olarak güç verir.

Mendix, geliştiricilerin görsel mikro akışlar aracılığıyla özel iş mantığı oluşturmasına olanak tanır. Bu karmaşık eylem dizileri, uygulamanın nasıl davranacağını tanımlar, süreçleri otomatikleştirir ve kusursuz etkileşimler sağlar. Karmaşık iş akışlarını kapsülleme gücü, farklı uzmanlık düzeylerine sahip geliştiricilere gelişmiş uygulamalar oluşturma konusunda görsel olarak güç verir. Widget Wonderland: Mendix, önceden oluşturulmuş widget'lar ve şablonlardan oluşan hazinesiyle geliştirme hızını artırır. Bu kapsamlı kitaplık, veri görselleştirme araçlarını, etkileşimli bileşenleri ve çok daha fazlasını kapsayan kullanıcı arabirimlerinin oluşturulmasını hızlandırır. Geliştiriciler, bu çok yönlü yapı taşlarını kullanarak büyüleyici bir kullanıcı deneyimleri dokuyabilir.

Mendix, önceden oluşturulmuş widget'lar ve şablonlardan oluşan hazinesiyle geliştirme hızını artırır. Bu kapsamlı kitaplık, veri görselleştirme araçlarını, etkileşimli bileşenleri ve çok daha fazlasını kapsayan kullanıcı arabirimlerinin oluşturulmasını hızlandırır. Geliştiriciler, bu çok yönlü yapı taşlarını kullanarak büyüleyici bir kullanıcı deneyimleri dokuyabilir. Bulutta İşbirliği: Mendix'in bulut tabanlı platformu, iş birliğine dayalı geliştirmeyi yeniden tanımlıyor. Birden çok ekip üyesi tek bir proje üzerinde gerçek zamanlı olarak işbirliği yaparak verimli iletişimi, sinerjiyi ve yinelemeli geliştirmeyi teşvik edebilir. Bulutun kucaklanması, coğrafi sınırlardan bağımsız olarak sorunsuz işbirliği sağlar.

Mendix'in bulut tabanlı platformu, iş birliğine dayalı geliştirmeyi yeniden tanımlıyor. Birden çok ekip üyesi tek bir proje üzerinde gerçek zamanlı olarak işbirliği yaparak verimli iletişimi, sinerjiyi ve yinelemeli geliştirmeyi teşvik edebilir. Bulutun kucaklanması, coğrafi sınırlardan bağımsız olarak sorunsuz işbirliği sağlar. Kusursuz Entegrasyon Ekosistemi: Mendix, geniş bir harici sistem ve hizmet yelpazesiyle sorunsuz bir şekilde bütünleşerek hünerini genişletir. Uygulamalar, önceden oluşturulmuş bağlayıcılar ve API'ler aracılığıyla mevcut BT ekosistemleriyle akıcı bir şekilde etkileşime girerek işlevselliği geliştirir ve bütünsel entegrasyon sağlar.





Ana Özellikler

Mendix'in zengin özelliklere sahip ortamı, geliştirme sürecini yükselterek olasılıklar ve verimlilik dünyasının kilidini açar:

İş Süreci Otomasyonu: Görsel mikro akışlar, geliştiricilerin süreç iş akışlarını tanımlamasına ve görevleri sorunsuz bir şekilde otomatikleştirmesine olanak tanıyarak karmaşık iş mantığını kapsar. Bu özellik, tutarlı ve verimli operasyonlar sağlarken karmaşık uygulamaların oluşturulmasını hızlandırır.

Görsel mikro akışlar, geliştiricilerin süreç iş akışlarını tanımlamasına ve görevleri sorunsuz bir şekilde otomatikleştirmesine olanak tanıyarak karmaşık iş mantığını kapsar. Bu özellik, tutarlı ve verimli operasyonlar sağlarken karmaşık uygulamaların oluşturulmasını hızlandırır. Mobil Uygulama Geliştirme: Mendix, yeteneklerini mobil platformlara genişleterek, kullanıcıların duyarlı ve zengin özelliklere sahip mobil uygulamalar oluşturmasına olanak tanır. Geliştiriciler, ilgi çekici mobil arayüzler ve işlevler tasarlamak için aynı görsel modelleme paradigmasından yararlanabilir.

Mendix, yeteneklerini mobil platformlara genişleterek, kullanıcıların duyarlı ve zengin özelliklere sahip mobil uygulamalar oluşturmasına olanak tanır. Geliştiriciler, ilgi çekici mobil arayüzler ve işlevler tasarlamak için aynı görsel modelleme paradigmasından yararlanabilir. Sürüm Kontrolü ve Dağıtımı: Mendix, sürüm kontrolünü ve dağıtımını basitleştirerek geliştiricilerin değişiklikleri yönetmesine, revizyonları izlemesine ve güncellemeleri sorunsuz bir şekilde üretim ortamlarına göndermesine olanak tanır. Bu özellik, sorunsuz ve kontrollü bir uygulama yaşam döngüsü sağlar.

Mendix, sürüm kontrolünü ve dağıtımını basitleştirerek geliştiricilerin değişiklikleri yönetmesine, revizyonları izlemesine ve güncellemeleri sorunsuz bir şekilde üretim ortamlarına göndermesine olanak tanır. Bu özellik, sorunsuz ve kontrollü bir uygulama yaşam döngüsü sağlar. Ölçeklenebilirlik ve Performans: Mendix uygulamaları, performans optimizasyonu ve yanıt verebilirlik sunarak ölçeklendirmek için oluşturulmuştur. Bu özellik, uygulamaların artan kullanıcı yüklerini kaldırabilmesini ve talep arttıkça mükemmel kullanıcı deneyimlerini sürdürebilmesini sağlar.

Mendix uygulamaları, performans optimizasyonu ve yanıt verebilirlik sunarak ölçeklendirmek için oluşturulmuştur. Bu özellik, uygulamaların artan kullanıcı yüklerini kaldırabilmesini ve talep arttıkça mükemmel kullanıcı deneyimlerini sürdürebilmesini sağlar. Veri Yönetimi ve Güvenlik: Mendix, geliştiricilerin veri modellerini, ilişkileri ve erişim kontrollerini tasarlamasına ve yönetmesine olanak tanıyan sağlam veri yönetimi özellikleri sağlar. Bu özellik, uygulama yaşam döngüsü boyunca veri güvenliğini ve bütünlüğünü sağlar.

Kimler Kullanabilir?

Farklı Kullanıcıları Çeşitli Hedefler için Güçlendirmek Mendix'in çok yönlülüğü ve kullanıcı dostu yaklaşımı, onu geniş bir kullanıcı yelpazesi için paha biçilmez bir araç haline getiriyor:

Vatandaş Geliştiriciler: Sınırlı kodlama deneyimine sahip olanlar, Mendix'in fikirlerini hayata geçirme gücünden yararlanabilir ve kapsamlı teknik uzmanlık olmadan yeniliği teşvik edebilir.

Sınırlı kodlama deneyimine sahip olanlar, Mendix'in fikirlerini hayata geçirme gücünden yararlanabilir ve kapsamlı teknik uzmanlık olmadan yeniliği teşvik edebilir. Profesyonel Geliştiriciler: Yetenekli programcılar, Mendix'in görsel ortamından yararlanırken karmaşık işlevlere odaklanarak uygulama geliştirmeyi hızlandırabilir.

Yetenekli programcılar, Mendix'in görsel ortamından yararlanırken karmaşık işlevlere odaklanarak uygulama geliştirmeyi hızlandırabilir. İş Analistleri: Alan bilgisine sahip kişiler, uygulama oluşturmaya, süreçleri kolaylaştırmaya ve işlevler arası işbirliğini geliştirmeye aktif olarak katkıda bulunabilir.

Alan bilgisine sahip kişiler, uygulama oluşturmaya, süreçleri kolaylaştırmaya ve işlevler arası işbirliğini geliştirmeye aktif olarak katkıda bulunabilir. İşletmeler: Büyük kuruluşlar, uygulama geliştirmeyi hızlandırmak, BT ve iş birimleri arasındaki boşlukları kapatmak ve dijital dönüşümü desteklemek için Mendix'ten yararlanabilir.

Büyük kuruluşlar, uygulama geliştirmeyi hızlandırmak, BT ve iş birimleri arasındaki boşlukları kapatmak ve dijital dönüşümü desteklemek için Mendix'ten yararlanabilir. Startup'lar: Mendix, startup'ların uygulamaları hızlı bir şekilde prototiplemesini ve dağıtmasını sağlayarak pazara sürüm süresini hızlandırır ve büyüme ve ölçeklenebilirliğin önünü açar.

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Mendix, AppMaster Karşı

low-code ve no-code platformların dinamik dünyasında, Mendix ve AppMaster , uygulama geliştirmeyi yeniden şekillendirmeye yönelik benzersiz bir rotayı yöneten devler olarak ortaya çıkıyor. Mendix'in görsel modelleme, geniş bir widget kitaplığı ve sorunsuz entegrasyon yetenekleri aracılığıyla hızlı yazılım oluşturmayı kolaylaştırmadaki hüneri, çeşitli organizasyonel ihtiyaçlar için çok yönlü bir çözüm sunarak geniş bir kullanıcı tabanı kazandı.

Öte yandan AppMaster, arka uç, web ve mobil uygulamaların oluşturulmasına olanak tanıyan özel kodsuz yaklaşımıyla zorlu bir yarışmacıdır. Diğer birçok aracın aksine AppMaster, arka uç uygulamaları için REST API ve WSS Uç Noktalarını kapsayan yenilikçi İş Süreci Tasarımcısı aracılığıyla müşterilerin veri modellerini ve iş mantığını görsel olarak tasarlamasına olanak tanır. Platform, Web BP tasarımcısı içindeki bir drag-and-drop arabirimi aracılığıyla web uygulamaları için etkileşimli kullanıcı arabirimlerinin ve iş mantığının oluşturulmasını kolaylaştırır. Sihir, müşterilerin Mobile BP tasarımcısını kullanarak kullanıcı arabirimi ve iş mantığı oluşturabileceği mobil uygulamaların ötesine geçiyor.





AppMaster, basit bir "Yayınla" düğmesine basarak, kaynak kodu oluşturma, uygulamaları derleme, testleri çalıştırma, bunları docker kapsayıcılarına paketleme (arka uç için) ve sorunsuz bir şekilde buluta dağıtma gibi bir eylemler senfonisini düzenler. Arka uç Go (golang) ile hazırlanırken, web uygulamaları Vue3 çerçevesini ve JS/TS'yi kullanır ve mobil uygulamalar Kotlin , Jetpack Compose (Android için) ve SwiftUI (iOS için) üzerine kurulu AppMaster sunucu odaklı çerçeveden yararlanır.

AppMaster yaratıcılığı, gerçek uygulamalar sunarak müşterilerin şirket içi barındırma için yürütülebilir ikili dosyalar (Business ve Business+ aboneliği) veya kaynak kodu (Enterprise aboneliği) edinmesine olanak sağladığı için daha da öne çıkıyor. Sunucu endpoints için Swagger (açık API) belgeleri ve veritabanı şeması geçiş betikleri, her proje için otomatik olarak oluşturularak geliştirmeyi basitleştirir ve işbirliğini geliştirir. AppMaster diğerlerinden ayıran şey, plan değişiklikleri meydana geldiğinde 30 saniyenin altında yeni bir uygulama seti oluşturma yeteneğidir. AppMaster uygulamaları sürekli olarak sıfırdan oluşturduğundan, teknik borç yükünü ortadan kaldırarak her yineleme için temiz bir sayfa açar. Ayrıca AppMaster uygulamaları, birincil arka uç olarak herhangi bir Postgresql uyumlu veritabanıyla uyumluluk sergileyerek esnekliğinin altını çizer.

Ölçeklenebilirlik alanında, AppMaster Go ile hazırlanmış, derlenmiş durum bilgisi olmayan arka uç uygulamalarını kullanma konusundaki benzersiz yaklaşımı, onu kurumsal ve yüksek yük senaryoları için ideal bir seçim haline getirerek olağanüstü ölçeklenebilirlik sağlar. Kuruluşlar, Mendix ve AppMaster arasındaki seçeneklerini değerlendirdikçe, çok yönlü yazılım oluşturmadan özel uygulama geliştirmeye kadar özel ihtiyaçlarını göz önünde bulundurmalıdırlar. Mendix, farklı bir kullanıcı yelpazesine hitap ederken, AppMaster nişi, arka uç, web ve mobil alanlarda güçlü uygulamalar oluşturma becerisinde yatmaktadır. low-code ve no-code platformların devam eden evrimi, yazılım geliştirmeyi yönlendiren sınırsız yeniliği sergileyerek kuruluşlara yaratıcılığı kullanmak, süreçleri kolaylaştırmak ve dijital geleceklerini dönüştürmek için araçlar sunuyor.