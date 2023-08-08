在充满活力的软件开发领域，低代码和无代码平台的兴起重新定义了创新和效率的界限。Mendix 是真正的开拓者，它利用low-code 技术的潜力，使从初创公司到企业的各个组织都能快速、无缝地构建应用程序。本文将深入探讨 Mendix 的核心，追溯其历史、富有远见的创始人，以及作为low-code 革命推动力的基本机制。

它是如何工作的？

Mendix 的基本原则是通过直观的low-code 方法实现应用程序开发的民主化。该平台的工作方式通过一系列创新步骤展开：

可视化建模魔法： Mendix 的核心魅力在于其直观的建模环境。在这里，当用户毫不费力地将元素拖放到画布上时，应用程序就栩栩如生了。其结果是设计与功能的和谐统一，超越了传统编码的复杂性。

Mendix 的核心魅力在于其直观的建模环境。在这里，当用户毫不费力地将元素拖放到画布上时，应用程序就栩栩如生了。其结果是设计与功能的和谐统一，超越了传统编码的复杂性。 增强业务逻辑： Mendix 允许开发人员通过可视化微流程创建自定义业务逻辑。这些错综复杂的操作序列可定义应用程序的行为方式，实现流程自动化并确保无缝交互。可视化封装复杂工作流的功能使不同专业水平的开发人员都能创建复杂的应用程序。

Mendix 允许开发人员通过可视化微流程创建自定义业务逻辑。这些错综复杂的操作序列可定义应用程序的行为方式，实现流程自动化并确保无缝交互。可视化封装复杂工作流的功能使不同专业水平的开发人员都能创建复杂的应用程序。 小工具仙境： Mendix 通过其预置部件和模板宝库提高了开发速度。这个庞大的库加快了用户界面的创建速度，其中包括数据可视化工具、交互式组件等。利用这些多功能构建模块，开发人员可以编织出迷人的用户体验。

Mendix 通过其预置部件和模板宝库提高了开发速度。这个庞大的库加快了用户界面的创建速度，其中包括数据可视化工具、交互式组件等。利用这些多功能构建模块，开发人员可以编织出迷人的用户体验。 云端协作： Mendix 基于云的平台重新定义了协作开发。多个团队成员可以在一个项目上实时协作，促进高效沟通、协同和迭代开发。云的支持确保了无缝协作，不受地域限制。

Mendix 基于云的平台重新定义了协作开发。多个团队成员可以在一个项目上实时协作，促进高效沟通、协同和迭代开发。云的支持确保了无缝协作，不受地域限制。 无缝集成生态系统：Mendix 通过与广泛的外部系统和服务无缝集成来扩展其实力。应用程序可通过预置的连接器和应用程序接口与现有的 IT 生态系统进行流畅的交互，从而增强功能并确保整体集成。





主要功能

Mendix 功能丰富的环境提升了开发流程，开启了一个充满可能性和效率的世界：

业务流程自动化： 可视化微流封装了复杂的业务逻辑，使开发人员能够定义流程工作流并无缝自动执行任务。这一功能加快了复杂应用程序的创建速度，同时确保了操作的一致性和高效性。

可视化微流封装了复杂的业务逻辑，使开发人员能够定义流程工作流并无缝自动执行任务。这一功能加快了复杂应用程序的创建速度，同时确保了操作的一致性和高效性。 移动应用开发： Mendix 将其功能扩展到移动平台，使用户能够创建反应灵敏、功能丰富的移动应用程序。开发人员可以利用相同的可视化建模范例来设计引人入胜的移动界面和功能。

Mendix 将其功能扩展到移动平台，使用户能够创建反应灵敏、功能丰富的移动应用程序。开发人员可以利用相同的可视化建模范例来设计引人入胜的移动界面和功能。 版本控制和部署： Mendix 简化了版本控制和部署，允许开发人员管理变更、跟踪修订并将更新无缝推送到生产环境。该功能可确保应用程序生命周期平稳可控。

Mendix 简化了版本控制和部署，允许开发人员管理变更、跟踪修订并将更新无缝推送到生产环境。该功能可确保应用程序生命周期平稳可控。 可扩展性和性能： Mendix 应用程序可进行扩展，提供性能优化和响应能力。该功能可确保应用程序能够处理增加的用户负载，并在需求增长时保持出色的用户体验。

Mendix 应用程序可进行扩展，提供性能优化和响应能力。该功能可确保应用程序能够处理增加的用户负载，并在需求增长时保持出色的用户体验。 数据管理和安全性：Mendix 提供强大的数据管理功能，使开发人员能够设计和管理数据模型、关系和访问控制。该功能可确保整个应用程序生命周期内的数据安全性和完整性。

谁可以使用它？

让不同用户实现不同目标 Mendix 的多功能性和用户友好型方法使其成为广大用户的宝贵工具：

公民开发人员： 那些编码经验有限的人可以利用 Mendix 的强大功能将他们的想法变为现实，从而推动创新，而无需丰富的专业技术知识。

那些编码经验有限的人可以利用 Mendix 的强大功能将他们的想法变为现实，从而推动创新，而无需丰富的专业技术知识。 专业开发人员： 熟练的程序员可以加快应用程序开发，专注于复杂的功能，同时受益于 Mendix 的可视化环境。

熟练的程序员可以加快应用程序开发，专注于复杂的功能，同时受益于 Mendix 的可视化环境。 业务分析师： 具备领域知识的人员可积极推动应用程序的创建，简化流程并促进跨职能协作。

具备领域知识的人员可积极推动应用程序的创建，简化流程并促进跨职能协作。 企业： 大型企业可以利用 Mendix 加快应用程序开发，缩小 IT 与业务部门之间的差距，推动数字化转型。

大型企业可以利用 Mendix 加快应用程序开发，缩小 IT 与业务部门之间的差距，推动数字化转型。 初创企业：Mendix 使初创企业能够快速创建和部署应用程序原型，加快产品上市时间，并为增长和可扩展性铺平道路。

Mendix 对比AppMaster

在low-code 和no-code 平台的动态领域中，Mendix 和AppMaster犹如巨人般崛起，各自引领着重塑应用程序开发的独特路线。Mendix 擅长通过可视化建模、丰富的部件库和无缝集成功能来促进软件的快速创建，赢得了广泛的用户群，为不同的组织需求提供了多功能解决方案。

另一方面，AppMaster 是一个强大的竞争者，它采用专门的无代码方法，可以创建后台、网络和移动应用程序。与许多其他工具不同的是，AppMaster 通过其创新的业务流程设计器（Business Process Designer），使客户能够直观地设计数据模型和业务逻辑，包括用于后端应用程序的REST API和 WSS 端点。该平台通过 Web BP 设计器中的drag-and-drop 界面，为创建 Web 应用程序的交互式用户界面和业务逻辑提供了便利。该平台的神奇之处还体现在移动应用程序上，客户可以使用移动 BP 设计器制作用户界面和业务逻辑。





只需按下 "发布 "按钮，AppMaster 就会协调一系列动作，生成源代码、编译应用程序、运行测试、将其打包到 docker 容器（用于后端）并无缝部署到云中。后端使用 Go（golang），网络应用程序使用Vue3框架和 JS/TS，移动应用程序使用基于Kotlin、Jetpack Compose （Android）和SwiftUI （iOS）的AppMaster 服务器驱动框架。

AppMaster该公司的独创性还体现在它提供的真实应用程序上，客户可以获得可执行的二进制文件（商业和商业+订阅）或源代码（企业订阅），以便在企业内部托管。每个项目都会自动生成用于服务器endpoints 的 Swagger（开放 API）文档和数据库模式迁移脚本，从而简化了开发过程并加强了协作。AppMaster 的与众不同之处在于，只要蓝图发生变化，它就能在 30 秒内生成一套新的应用程序。由于AppMaster 始终如一地从零开始生成应用程序，因此它消除了技术债务负担，确保每次迭代都是清白的。此外，AppMaster 应用程序兼容任何与 Postgresql 兼容的数据库作为主后台，突出了其灵活性。

在可扩展性方面，AppMaster 利用 Go 编写的编译无状态后端应用程序的独特方法具有出色的可扩展性，使其成为企业和高负载场景的理想选择。企业在权衡 Mendix 和AppMaster 之间的选择时，必须考虑自己的特定需求，从多功能软件创建到专业应用开发。Mendix 可满足不同用户的需求，而AppMaster 的优势在于它能够在后台、网络和移动领域创建强大的应用程序。low-code 和no-code 平台的不断发展展示了推动软件开发的无限创新，为企业提供了发挥创造力、简化流程和改变数字化未来的工具。