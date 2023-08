W dynamicznym świecie rozwoju oprogramowania, rozwój platform low-code i no-code na nowo zdefiniował granice innowacyjności i wydajności. Mendix, prawdziwy pionier, wykorzystał potencjał technologii low-code, aby umożliwić organizacjom, od startupów po przedsiębiorstwa, szybkie i płynne tworzenie aplikacji. Ta eksploracja zagłębia się w serce Mendix, śledząc jego historię, wizjonerskich założycieli i mechanikę leżącą u podstaw jego roli jako siły napędowej w rewolucji low-code.

Jak to działa?

Fundamentalne zasady Mendix opierają się na demokratyzacji rozwoju aplikacji poprzez intuicyjne podejście low-code. Modus operandi platformy rozwija się w serii innowacyjnych kroków:

Magia modelowania wizualnego : U podstaw atrakcyjności Mendix leży intuicyjne wizualnie środowisko modelowania. Tutaj aplikacje ożywają, gdy użytkownicy bez wysiłku przeciągają i upuszczają elementy na płótno. Rezultatem jest harmonijne połączenie projektu i funkcjonalności, wykraczające poza złożoność tradycyjnego kodowania.

: U podstaw atrakcyjności Mendix leży intuicyjne wizualnie środowisko modelowania. Tutaj aplikacje ożywają, gdy użytkownicy bez wysiłku przeciągają i upuszczają elementy na płótno. Rezultatem jest harmonijne połączenie projektu i funkcjonalności, wykraczające poza złożoność tradycyjnego kodowania. Wzmacnianie logiki biznesowej: Mendix umożliwia programistom tworzenie niestandardowej logiki biznesowej za pomocą wizualnych mikroprzepływów. Te skomplikowane sekwencje działań definiują zachowanie aplikacji, automatyzując procesy i zapewniając płynne interakcje. Możliwość wizualnego hermetyzowania złożonych przepływów pracy umożliwia programistom o różnym poziomie wiedzy tworzenie zaawansowanych aplikacji.

Mendix umożliwia programistom tworzenie niestandardowej logiki biznesowej za pomocą wizualnych mikroprzepływów. Te skomplikowane sekwencje działań definiują zachowanie aplikacji, automatyzując procesy i zapewniając płynne interakcje. Możliwość wizualnego hermetyzowania złożonych przepływów pracy umożliwia programistom o różnym poziomie wiedzy tworzenie zaawansowanych aplikacji. Widget Wonderland: Mendix zwiększa szybkość rozwoju dzięki skarbnicy gotowych widżetów i szablonów. Ta obszerna biblioteka przyspiesza tworzenie interfejsów użytkownika, obejmując narzędzia do wizualizacji danych, interaktywne komponenty i wiele innych. Korzystając z tych wszechstronnych bloków konstrukcyjnych, programiści mogą utkać urzekający gobelin doświadczeń użytkownika.

Mendix zwiększa szybkość rozwoju dzięki skarbnicy gotowych widżetów i szablonów. Ta obszerna biblioteka przyspiesza tworzenie interfejsów użytkownika, obejmując narzędzia do wizualizacji danych, interaktywne komponenty i wiele innych. Korzystając z tych wszechstronnych bloków konstrukcyjnych, programiści mogą utkać urzekający gobelin doświadczeń użytkownika. Współpraca w chmurze: Oparta na chmurze platforma Mendix na nowo definiuje rozwój oparty na współpracy. Wielu członków zespołu może współpracować nad jednym projektem w czasie rzeczywistym, wspierając efektywną komunikację, synergię i iteracyjny rozwój. Chmura zapewnia płynną współpracę, niezależnie od granic geograficznych.

Oparta na chmurze platforma Mendix na nowo definiuje rozwój oparty na współpracy. Wielu członków zespołu może współpracować nad jednym projektem w czasie rzeczywistym, wspierając efektywną komunikację, synergię i iteracyjny rozwój. Chmura zapewnia płynną współpracę, niezależnie od granic geograficznych. Płynny ekosystem integracji: Mendix rozszerza swoje możliwości poprzez płynną integrację z szerokim spektrum zewnętrznych systemów i usług. Aplikacje mogą płynnie współdziałać z istniejącymi ekosystemami IT poprzez wstępnie zbudowane konektory i interfejsy API, zwiększając funkcjonalność i zapewniając holistyczną integrację.





Kluczowe funkcje

Bogate w funkcje środowisko Mendix usprawnia proces rozwoju, odblokowując świat możliwości i wydajności:

Automatyzacja procesów biznesowych: Wizualne mikroprzepływy zawierają skomplikowaną logikę biznesową, umożliwiając programistom definiowanie przepływów pracy procesów i płynną automatyzację zadań. Funkcja ta przyspiesza tworzenie złożonych aplikacji, zapewniając jednocześnie spójne i wydajne operacje.

Wizualne mikroprzepływy zawierają skomplikowaną logikę biznesową, umożliwiając programistom definiowanie przepływów pracy procesów i płynną automatyzację zadań. Funkcja ta przyspiesza tworzenie złożonych aplikacji, zapewniając jednocześnie spójne i wydajne operacje. Rozwój aplikacji mobilnych: Mendix rozszerza swoje możliwości na platformy mobilne, umożliwiając użytkownikom tworzenie responsywnych i bogatych w funkcje aplikacji mobilnych. Programiści mogą wykorzystać ten sam paradygmat modelowania wizualnego do projektowania angażujących interfejsów i funkcjonalności mobilnych.

Mendix rozszerza swoje możliwości na platformy mobilne, umożliwiając użytkownikom tworzenie responsywnych i bogatych w funkcje aplikacji mobilnych. Programiści mogą wykorzystać ten sam paradygmat modelowania wizualnego do projektowania angażujących interfejsów i funkcjonalności mobilnych. Kontrola wersji i wdrażanie: Mendix upraszcza kontrolę wersji i wdrażanie, umożliwiając programistom zarządzanie zmianami, śledzenie poprawek i płynne przesyłanie aktualizacji do środowisk produkcyjnych. Funkcja ta zapewnia płynny i kontrolowany cykl życia aplikacji.

Mendix upraszcza kontrolę wersji i wdrażanie, umożliwiając programistom zarządzanie zmianami, śledzenie poprawek i płynne przesyłanie aktualizacji do środowisk produkcyjnych. Funkcja ta zapewnia płynny i kontrolowany cykl życia aplikacji. Skalowalność i wydajność: Aplikacje Mendix są tworzone z myślą o skalowaniu, oferując optymalizację wydajności i szybkość reakcji. Ta funkcja zapewnia, że aplikacje mogą obsługiwać zwiększone obciążenia użytkowników i utrzymywać doskonałe doświadczenia użytkowników w miarę wzrostu popytu.

Aplikacje Mendix są tworzone z myślą o skalowaniu, oferując optymalizację wydajności i szybkość reakcji. Ta funkcja zapewnia, że aplikacje mogą obsługiwać zwiększone obciążenia użytkowników i utrzymywać doskonałe doświadczenia użytkowników w miarę wzrostu popytu. Zarządzanie danymi i bezpieczeństwo: Mendix zapewnia solidne funkcje zarządzania danymi, umożliwiając programistom projektowanie i zarządzanie modelami danych, relacjami i kontrolami dostępu. Funkcja ta zapewnia bezpieczeństwo i integralność danych w całym cyklu życia aplikacji.

Kto może z niego korzystać?

Wszechstronność i przyjazne dla użytkownika podejście sprawiają, że Mendix jest nieocenionym narzędziem dla szerokiego spektrum użytkowników:

Citizen Developers: Osoby z ograniczonym doświadczeniem w kodowaniu mogą wykorzystać moc Mendix, aby wcielić swoje pomysły w życie, napędzając innowacje bez rozległej wiedzy technicznej.

Osoby z ograniczonym doświadczeniem w kodowaniu mogą wykorzystać moc Mendix, aby wcielić swoje pomysły w życie, napędzając innowacje bez rozległej wiedzy technicznej. Profesjonalni programiści: Wykwalifikowani programiści mogą przyspieszyć rozwój aplikacji, koncentrując się na złożonych funkcjach, jednocześnie korzystając z wizualnego środowiska Mendix.

Wykwalifikowani programiści mogą przyspieszyć rozwój aplikacji, koncentrując się na złożonych funkcjach, jednocześnie korzystając z wizualnego środowiska Mendix. Analitycy biznesowi: Osoby wyposażone w wiedzę dziedzinową mogą aktywnie uczestniczyć w tworzeniu aplikacji, usprawniając procesy i wspierając współpracę międzyfunkcyjną.

Osoby wyposażone w wiedzę dziedzinową mogą aktywnie uczestniczyć w tworzeniu aplikacji, usprawniając procesy i wspierając współpracę międzyfunkcyjną. Przedsiębiorstwa: Duże organizacje mogą wykorzystać Mendix do przyspieszenia rozwoju aplikacji, wypełniając luki między IT a jednostkami biznesowymi i napędzając cyfrową transformację.

Duże organizacje mogą wykorzystać Mendix do przyspieszenia rozwoju aplikacji, wypełniając luki między IT a jednostkami biznesowymi i napędzając cyfrową transformację. Startupy: Mendix umożliwia startupom szybkie prototypowanie i wdrażanie aplikacji, skracając czas wprowadzania ich na rynek i torując drogę do rozwoju i skalowalności.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Mendix vs. AppMaster

W dynamicznym świecie platform low-code i no-code, Mendix i AppMaster wyłaniają się jako tytani, z których każdy kieruje unikalnym kursem w kierunku przekształcania rozwoju aplikacji. Sprawność Mendix w ułatwianiu szybkiego tworzenia oprogramowania poprzez modelowanie wizualne, rozbudowaną bibliotekę widżetów i płynne możliwości integracji zdobyła szeroką bazę użytkowników, oferując wszechstronne rozwiązanie dla różnych potrzeb organizacyjnych.

Z drugiej strony, AppMaster jest potężnym konkurentem ze swoim wyspecjalizowanym podejściem no-code, umożliwiającym tworzenie aplikacji backendowych, internetowych i mobilnych. W przeciwieństwie do wielu innych narzędzi, AppMaster umożliwia klientom wizualne projektowanie modeli danych i logiki biznesowej za pomocą innowacyjnego kreatora procesów biznesowych, obejmującego REST API i punkty końcowe WSS dla aplikacji zaplecza. Platforma ułatwia tworzenie interaktywnych interfejsów użytkownika i logiki biznesowej dla aplikacji internetowych za pośrednictwem interfejsu drag-and-drop w Web BP Designer. Magia wykracza poza aplikacje mobilne, w których klienci mogą tworzyć interfejs użytkownika i logikę biznesową za pomocą projektanta Mobile BP.





Po naciśnięciu przycisku "Publish", AppMaster organizuje symfonię działań, generując kod źródłowy, kompilując aplikacje, uruchamiając testy, pakując je do kontenerów docker (dla backendu) i płynnie wdrażając w chmurze. Backend jest tworzony w języku Go (golang), podczas gdy aplikacje webowe wykorzystują framework Vue3 i JS/TS, a aplikacje mobilne korzystają z frameworka AppMaster opartego na serwerze Kotlin, Jetpack Compose (dla Androida) i SwiftUI (dla iOS).

AppMasterPomysłowość 's świeci dalej, ponieważ oferuje rzeczywiste aplikacje, umożliwiając klientom uzyskanie wykonywalnych plików binarnych (subskrypcja Business i Business+) lub kodu źródłowego (subskrypcja Enterprise) do hostingu lokalnego. Dokumentacja Swagger (otwarte API) dla serwera endpoints i skrypty migracji schematu bazy danych są automatycznie generowane dla każdego projektu, upraszczając rozwój i usprawniając współpracę. To, co wyróżnia AppMaster, to zdolność do generowania nowego zestawu aplikacji w mniej niż 30 sekund za każdym razem, gdy pojawią się zmiany w planie. Ponieważ AppMaster konsekwentnie generuje aplikacje od zera, eliminuje ciężar długu technicznego, zapewniając czyste konto dla każdej iteracji. Co więcej, aplikacje AppMaster wykazują kompatybilność z dowolną bazą danych kompatybilną z Postgresql jako głównym zapleczem, co podkreśla ich elastyczność.

W dziedzinie skalowalności, unikalne podejście AppMaster polegające na wykorzystaniu skompilowanych, bezstanowych aplikacji backendowych stworzonych w Go nadaje się do niezwykłej skalowalności, co czyni go idealnym wyborem dla przedsiębiorstw i scenariuszy o dużym obciążeniu. Rozważając wybór pomiędzy Mendix a AppMaster, organizacje muszą wziąć pod uwagę swoje specyficzne potrzeby, od wszechstronnego tworzenia oprogramowania po rozwój wyspecjalizowanych aplikacji. Mendix jest przeznaczony dla zróżnicowanego spektrum użytkowników, podczas gdy nisza AppMaster leży w jego zdolności do tworzenia potężnych aplikacji w domenach backendowych, internetowych i mobilnych. Ciągła ewolucja platform low-code i no-code pokazuje nieograniczone innowacje, które napędzają rozwój oprogramowania, oferując organizacjom narzędzia do wykorzystania kreatywności, usprawnienia procesów i przekształcenia ich cyfrowej przyszłości.