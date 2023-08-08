في المجال الديناميكي لتطوير البرمجيات ، أدى ظهور الأنظمة الأساسية منخفضة التعليمات البرمجية وغير المشفرة إلى إعادة تعريف حدود الابتكار والكفاءة. استغل منديكس ، الرائد الحقيقي ، إمكانات التكنولوجيا low-code لتمكين المؤسسات ، من الشركات الناشئة إلى المؤسسات ، لبناء التطبيقات بسرعة وسلاسة. يتعمق هذا الاستكشاف في قلب منديكس ، متتبعًا تاريخها ، ومؤسسيها ذوي الرؤية ، والآليات التي تدعم دورها كقوة دافعة في ثورة low-code.

كيف يعمل؟

تستند المبادئ التأسيسية لـ Mendix إلى إضفاء الطابع الديمقراطي على تطوير التطبيقات من خلال نهجها البديهي ذي low-code. تتكشف طريقة عمل المنصة في سلسلة من الخطوات المبتكرة:

سحر النمذجة المرئية: يكمن جوهر جاذبية Mendix في بيئة النمذجة المرئية البديهية. هنا ، تظهر التطبيقات في الحياة حيث يقوم المستخدمون بسحب العناصر وإفلاتها بسهولة على اللوحة القماشية. والنتيجة هي مزيج متناغم من التصميم والوظائف ، يتجاوز تعقيدات الترميز التقليدي.

يكمن جوهر جاذبية Mendix في بيئة النمذجة المرئية البديهية. هنا ، تظهر التطبيقات في الحياة حيث يقوم المستخدمون بسحب العناصر وإفلاتها بسهولة على اللوحة القماشية. والنتيجة هي مزيج متناغم من التصميم والوظائف ، يتجاوز تعقيدات الترميز التقليدي. تمكين منطق الأعمال: يمكّن Mendix المطورين من إنشاء منطق أعمال مخصص من خلال التدفقات الدقيقة المرئية. تحدد هذه التسلسلات المعقدة من الإجراءات كيف يتصرف التطبيق ، وأتمتة العمليات وتضمن تفاعلات سلسة. تمكن القدرة على تغليف تدفقات العمل المعقدة بصريًا المطورين من مختلف مستويات الخبرة من إنشاء تطبيقات معقدة.

يمكّن Mendix المطورين من إنشاء منطق أعمال مخصص من خلال التدفقات الدقيقة المرئية. تحدد هذه التسلسلات المعقدة من الإجراءات كيف يتصرف التطبيق ، وأتمتة العمليات وتضمن تفاعلات سلسة. تمكن القدرة على تغليف تدفقات العمل المعقدة بصريًا المطورين من مختلف مستويات الخبرة من إنشاء تطبيقات معقدة. Widget Wonderland: تعمل Mendix على تحسين سرعة التطوير من خلال كنزها الدفين من عناصر واجهة المستخدم والقوالب المصممة مسبقًا. تعمل هذه المكتبة الشاملة على تسريع إنشاء واجهات المستخدم ، بما في ذلك أدوات تصور البيانات والمكونات التفاعلية وغير ذلك الكثير. باستخدام وحدات البناء متعددة الاستخدامات هذه ، يمكن للمطورين نسج نسيج آسر من تجارب المستخدم.

تعمل Mendix على تحسين سرعة التطوير من خلال كنزها الدفين من عناصر واجهة المستخدم والقوالب المصممة مسبقًا. تعمل هذه المكتبة الشاملة على تسريع إنشاء واجهات المستخدم ، بما في ذلك أدوات تصور البيانات والمكونات التفاعلية وغير ذلك الكثير. باستخدام وحدات البناء متعددة الاستخدامات هذه ، يمكن للمطورين نسج نسيج آسر من تجارب المستخدم. التعاون في السحابة: النظام الأساسي القائم على السحابة من Mendix يعيد تعريف التطوير التعاوني. يمكن لأعضاء الفريق المتعددين التعاون في مشروع واحد في الوقت الفعلي ، وتعزيز الاتصال الفعال والتآزر والتطوير المتكرر. يضمن احتضان السحابة تعاونًا سلسًا ، بغض النظر عن الحدود الجغرافية.

النظام الأساسي القائم على السحابة من Mendix يعيد تعريف التطوير التعاوني. يمكن لأعضاء الفريق المتعددين التعاون في مشروع واحد في الوقت الفعلي ، وتعزيز الاتصال الفعال والتآزر والتطوير المتكرر. يضمن احتضان السحابة تعاونًا سلسًا ، بغض النظر عن الحدود الجغرافية. نظام التكامل السلس: يوسع منديكس براعته من خلال التكامل السلس مع مجموعة واسعة من الأنظمة والخدمات الخارجية. يمكن أن تتفاعل التطبيقات بسلاسة مع الأنظمة البيئية الحالية لتكنولوجيا المعلومات من خلال الموصلات وواجهات برمجة التطبيقات مسبقة الصنع ، مما يعزز الوظائف ويضمن التكامل الشامل.





دلائل الميزات

تعمل بيئة Mendix الغنية بالميزات على الارتقاء بعملية التطوير ، وفتح عالم من الاحتمالات والكفاءات:

أتمتة عمليات الأعمال: تقوم التدفقات الدقيقة المرئية بتغليف منطق الأعمال المعقد ، مما يمكّن المطورين من تحديد سير عمل العمليات وأتمتة المهام بسلاسة. تعمل هذه الميزة على تسريع إنشاء التطبيقات المعقدة مع ضمان عمليات متسقة وفعالة.

تقوم التدفقات الدقيقة المرئية بتغليف منطق الأعمال المعقد ، مما يمكّن المطورين من تحديد سير عمل العمليات وأتمتة المهام بسلاسة. تعمل هذه الميزة على تسريع إنشاء التطبيقات المعقدة مع ضمان عمليات متسقة وفعالة. تطوير تطبيقات الهاتف المحمول: يوسع Mendix قدراته ليشمل منصات الهاتف المحمول ، مما يسمح للمستخدمين بإنشاء تطبيقات متنقلة سريعة الاستجابة وغنية بالميزات. يمكن للمطورين الاستفادة من نفس نموذج النمذجة المرئية لتصميم واجهات ووظائف متنقلة جذابة.

يوسع Mendix قدراته ليشمل منصات الهاتف المحمول ، مما يسمح للمستخدمين بإنشاء تطبيقات متنقلة سريعة الاستجابة وغنية بالميزات. يمكن للمطورين الاستفادة من نفس نموذج النمذجة المرئية لتصميم واجهات ووظائف متنقلة جذابة. التحكم في الإصدار والنشر: يبسط Mendix التحكم في الإصدار والنشر ، مما يسمح للمطورين بإدارة التغييرات وتتبع المراجعات ودفع التحديثات بسلاسة إلى بيئات الإنتاج. تضمن هذه الميزة دورة حياة تطبيق سلسة وخاضعة للتحكم.

يبسط Mendix التحكم في الإصدار والنشر ، مما يسمح للمطورين بإدارة التغييرات وتتبع المراجعات ودفع التحديثات بسلاسة إلى بيئات الإنتاج. تضمن هذه الميزة دورة حياة تطبيق سلسة وخاضعة للتحكم. قابلية التوسع والأداء: تم تصميم تطبيقات Mendix لتوسيع نطاقها ، مما يوفر تحسين الأداء والاستجابة. تضمن هذه الميزة إمكانية معالجة التطبيقات لأحمال المستخدمين المتزايدة والحفاظ على تجارب مستخدم ممتازة مع نمو الطلب.

تم تصميم تطبيقات Mendix لتوسيع نطاقها ، مما يوفر تحسين الأداء والاستجابة. تضمن هذه الميزة إمكانية معالجة التطبيقات لأحمال المستخدمين المتزايدة والحفاظ على تجارب مستخدم ممتازة مع نمو الطلب. إدارة وأمن البيانات: يوفر Mendix ميزات قوية لإدارة البيانات ، مما يمكّن المطورين من تصميم وإدارة نماذج البيانات والعلاقات وعناصر التحكم في الوصول. تضمن هذه الميزة أمان البيانات وسلامتها طوال دورة حياة التطبيق.

من يمكنه استخدامه؟

تمكين المستخدمين المتنوعين لتحقيق أهداف متنوعة يجعل منهج Mendix متعدد الاستخدامات وسهل الاستخدام منه أداة لا تقدر بثمن لمجموعة واسعة من المستخدمين:

مطورو المواطنون: يمكن لأولئك الذين لديهم خبرة محدودة في الترميز تسخير قوة Mendix لإحياء أفكارهم ، ودفع الابتكار دون خبرة تقنية واسعة.

يمكن لأولئك الذين لديهم خبرة محدودة في الترميز تسخير قوة Mendix لإحياء أفكارهم ، ودفع الابتكار دون خبرة تقنية واسعة. المطورون المحترفون: يمكن للمبرمجين المهرة تسريع تطوير التطبيقات ، مع التركيز على الوظائف المعقدة مع الاستفادة من بيئة Mendix المرئية.

يمكن للمبرمجين المهرة تسريع تطوير التطبيقات ، مع التركيز على الوظائف المعقدة مع الاستفادة من بيئة Mendix المرئية. محللو الأعمال: يمكن للأفراد المجهزين بمعرفة المجال المساهمة بنشاط في إنشاء التطبيقات وتبسيط العمليات وتعزيز التعاون متعدد الوظائف.

يمكن للأفراد المجهزين بمعرفة المجال المساهمة بنشاط في إنشاء التطبيقات وتبسيط العمليات وتعزيز التعاون متعدد الوظائف. الشركات: يمكن للمؤسسات الكبيرة الاستفادة من Mendix لتسريع تطوير التطبيقات ، وسد الفجوات بين تكنولوجيا المعلومات ووحدات الأعمال ، ودفع التحول الرقمي.

يمكن للمؤسسات الكبيرة الاستفادة من Mendix لتسريع تطوير التطبيقات ، وسد الفجوات بين تكنولوجيا المعلومات ووحدات الأعمال ، ودفع التحول الرقمي. الشركات الناشئة: يمكّن Mendix الشركات الناشئة من وضع النماذج الأولية للتطبيقات ونشرها بسرعة ، وتسريع وقت الوصول إلى السوق وتمهيد الطريق للنمو وقابلية التوسع.

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Mendix مقابل AppMaster

في العالم الديناميكي للمنصات low-code no-code ، يظهر Mendix و AppMaster كعملاقين ، كل منهما يوجه مسارًا فريدًا نحو إعادة تشكيل تطوير التطبيقات. إن براعة Mendix في تسهيل إنشاء البرامج بسرعة من خلال النمذجة المرئية ، ومكتبة عناصر واجهة مستخدم موسعة ، وقدرات تكامل سلسة قد اكتسبت قاعدة مستخدمين واسعة ، تقدم حلاً متعدد الاستخدامات للاحتياجات التنظيمية المتنوعة.

على الجانب الآخر ، يعد AppMaster منافسًا هائلاً من خلال أسلوبه المتخصص في عدم وجود رمز ، مما يتيح إنشاء تطبيقات الويب والجوال والخلفية. على عكس العديد من الأدوات الأخرى ، يمكّن AppMaster العملاء من تصميم نماذج البيانات ومنطق الأعمال بشكل مرئي من خلال مصمم عمليات الأعمال المبتكر ، والذي يشمل REST API و WSS Endpoints لتطبيقات الواجهة الخلفية. يسهل النظام الأساسي إنشاء واجهات مستخدم تفاعلية ومنطق الأعمال لتطبيقات الويب عبر واجهة drag-and-drop داخل مصمم Web BP. يمتد السحر إلى تطبيقات الأجهزة المحمولة ، حيث يمكن للعملاء صياغة واجهة المستخدم ومنطق الأعمال باستخدام مصمم Mobile BP.





بضغطة زر "نشر" بسيطة ، يقوم AppMaster بتنسيق سيمفونية من الإجراءات ، وإنشاء كود المصدر ، وتجميع التطبيقات ، وتشغيل الاختبارات ، وتجميعها في حاويات رصيف (للواجهة الخلفية) ، ونشرها بسلاسة على السحابة. تم تصميم الواجهة الخلفية باستخدام Go (golang) ، بينما تستخدم تطبيقات الويب إطار عمل Vue3 و JS / TS ، وتستفيد تطبيقات الهاتف المحمول من إطار عمل AppMaster المستند إلى الخادم المبني على Kotlin و Jetpack Compose (لنظام Android) و SwiftUI (لنظام iOS).

تتألق براعة AppMaster بشكل أكبر لأنها تقدم تطبيقات حقيقية ، مما يسمح للعملاء بالحصول على ملفات ثنائية قابلة للتنفيذ (اشتراك الأعمال والأعمال +) أو كود المصدر (اشتراك المؤسسة) للاستضافة المحلية. يتم إنشاء وثائق Swagger (Open API) endpoints الخادم والبرامج النصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات تلقائيًا لكل مشروع ، مما يبسط التطوير ويعزز التعاون. ما يميز AppMaster هو قدرته على إنشاء مجموعة جديدة من التطبيقات في أقل من 30 ثانية كلما حدثت تغييرات في المخطط. نظرًا لأن AppMaster ينشئ باستمرار تطبيقات من البداية ، فإنه يزيل عبء الديون التقنية ، مما يضمن وجود سجل نظيف لكل تكرار. علاوة على ذلك ، تُظهر تطبيقات AppMaster التوافق مع أي قاعدة بيانات متوافقة مع Postgresql كخلفية أساسية ، مما يؤكد مرونتها.

في مجال قابلية التوسع ، فإن أسلوب AppMaster الفريد في استخدام تطبيقات الواجهة الخلفية المجمعة عديمة الحالة المصممة باستخدام Go يفسح المجال لقابلية توسعة ملحوظة ، مما يجعله خيارًا مثاليًا للمؤسسات والسيناريوهات عالية التحميل. بينما تزن المؤسسات خياراتها بين Mendix و AppMaster ، يجب عليها مراعاة احتياجاتها الخاصة ، من إنشاء البرامج متعددة الاستخدامات إلى تطوير التطبيقات المتخصصة. يلبي Mendix مجموعة متنوعة من المستخدمين ، في حين أن مكانة AppMaster تكمن في قدرتها على إنشاء تطبيقات قوية عبر المجالات الخلفية والويب والجوال. يُظهر التطور المستمر للمنصات low-code no-code المشفرة الابتكار اللامحدود الذي يدفع تطوير البرامج ، ويوفر للمؤسسات الأدوات اللازمة لتسخير الإبداع وتبسيط العمليات وتحويل مستقبلها الرقمي.