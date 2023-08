No domínio dinâmico do desenvolvimento de software, o surgimento de plataformas de baixo código e sem código redefiniu os limites da inovação e da eficiência. A Mendix, uma verdadeira pioneira, aproveitou o potencial da tecnologia low-code para capacitar as organizações, desde startups a empresas, a criarem aplicações de forma rápida e sem problemas. Esta exploração mergulha no coração do Mendix, traçando a sua história, fundadores visionários e a mecânica subjacente ao seu papel como uma força motriz na revolução low-code.

Como é que funciona?

Os princípios fundamentais da Mendix assentam na democratização do desenvolvimento de aplicações através da sua abordagem intuitiva low-code. O modus operandi da plataforma se desdobra em uma série de etapas inovadoras:

Magia da modelação visual: No centro do fascínio da Mendix está o seu ambiente de modelação visualmente intuitivo. Aqui, as aplicações ganham vida à medida que os utilizadores arrastam e largam elementos sem esforço para a tela. O resultado é uma mistura harmoniosa de design e funcionalidade, transcendendo as complexidades da codificação tradicional.

Capacitar a lógica empresarial: A Mendix permite que os programadores criem uma lógica empresarial personalizada através de microfluxos visuais. Estas sequências intrincadas de acções definem como a aplicação se comporta, automatizando processos e assegurando interacções perfeitas. O poder de encapsular visualmente fluxos de trabalho complexos permite que os programadores com diferentes níveis de especialização criem aplicações sofisticadas.

O país das maravilhas dos widgets: O Mendix aumenta a velocidade de desenvolvimento com o seu tesouro de widgets e modelos pré-construídos. Esta extensa biblioteca acelera a criação de interfaces de utilizador, abrangendo ferramentas de visualização de dados, componentes interactivos e muito mais. Utilizando estes blocos de construção versáteis, os programadores podem tecer uma tapeçaria cativante de experiências de utilizador.

Colaboração na nuvem: A plataforma baseada na nuvem da Mendix redefine o desenvolvimento colaborativo. Vários membros da equipa podem colaborar num único projeto em tempo real, promovendo a comunicação eficiente, a sinergia e o desenvolvimento iterativo. A adoção da nuvem assegura uma colaboração sem falhas, independentemente das fronteiras geográficas.

Ecossistema de integração sem falhas: A Mendix alarga as suas capacidades através da integração perfeita com um vasto espetro de sistemas e serviços externos. As aplicações podem interagir de forma fluida com os ecossistemas de TI existentes através de conectores e APIs pré-construídos, melhorando a funcionalidade e garantindo uma integração holística.





Principais características

O ambiente rico em funcionalidades do Mendix eleva o processo de desenvolvimento, desbloqueando um mundo de possibilidades e eficiências:

Automação de processos de negócios: Os microfluxos visuais encapsulam uma lógica empresarial complexa, permitindo aos programadores definir fluxos de trabalho de processos e automatizar tarefas sem problemas. Esta funcionalidade acelera a criação de aplicações complexas, assegurando simultaneamente operações consistentes e eficientes.

Desenvolvimento de aplicações móveis: O Mendix estende as suas capacidades às plataformas móveis, permitindo que os utilizadores criem aplicações móveis com capacidade de resposta e ricas em funcionalidades. Os programadores podem tirar partido do mesmo paradigma de modelação visual para conceber interfaces e funcionalidades móveis interessantes.

Controlo de versões e implementação: O Mendix simplifica o controlo de versões e a implementação, permitindo aos programadores gerir alterações, acompanhar revisões e enviar actualizações sem problemas para ambientes de produção. Esta funcionalidade assegura um ciclo de vida da aplicação suave e controlado.

Escalabilidade e desempenho: As aplicações Mendix são construídas para escalar, oferecendo otimização do desempenho e capacidade de resposta. Esta caraterística assegura que as aplicações podem lidar com cargas de utilizadores crescentes e manter excelentes experiências de utilizador à medida que a procura aumenta.

As aplicações Mendix são construídas para escalar, oferecendo otimização do desempenho e capacidade de resposta. Esta caraterística assegura que as aplicações podem lidar com cargas de utilizadores crescentes e manter excelentes experiências de utilizador à medida que a procura aumenta. Gestão e segurança de dados: A Mendix fornece funcionalidades robustas de gestão de dados, permitindo aos programadores conceber e gerir modelos de dados, relações e controlos de acesso. Esta funcionalidade garante a segurança e integridade dos dados durante todo o ciclo de vida da aplicação.

Quem pode utilizá-lo?

A versatilidade e a facilidade de utilização do Mendix fazem dele uma ferramenta inestimável para um vasto espetro de utilizadores:

Desenvolvedores cidadãos: Aqueles com experiência limitada em codificação podem aproveitar o poder do Mendix para dar vida às suas ideias, impulsionando a inovação sem grandes conhecimentos técnicos.

Programadores profissionais: Os programadores especializados podem acelerar o desenvolvimento de aplicações, concentrando-se em funcionalidades complexas e beneficiando do ambiente visual do Mendix.

Analistas de negócios: Os indivíduos equipados com conhecimentos de domínio podem contribuir ativamente para a criação de aplicações, simplificando processos e promovendo a colaboração entre funções.

Empresas: As grandes organizações podem tirar partido do Mendix para acelerar o desenvolvimento de aplicações, colmatando as lacunas entre as TI e as unidades empresariais e impulsionando a transformação digital.

As grandes organizações podem tirar partido do Mendix para acelerar o desenvolvimento de aplicações, colmatando as lacunas entre as TI e as unidades empresariais e impulsionando a transformação digital. Startups: O Mendix permite que as startups criem rapidamente protótipos e implementem aplicações, acelerando o tempo de colocação no mercado e abrindo caminho para o crescimento e a escalabilidade.

Mendix vs. Microsoft AppMaster

No domínio dinâmico das plataformas low-code e no-code, a Mendix e a AppMaster surgem como titãs, cada uma conduzindo um caminho único para remodelar o desenvolvimento de aplicações. A proeza do Mendix em facilitar a criação rápida de software através de modelação visual, uma biblioteca de widgets expansiva e capacidades de integração perfeitas conquistou uma vasta base de utilizadores, oferecendo uma solução versátil para diversas necessidades organizacionais.

Por outro lado, o AppMaster é um concorrente formidável com a sua abordagem especializada sem código, permitindo a criação de aplicações backend, web e móveis. Ao contrário de muitas outras ferramentas, o AppMaster permite aos clientes conceber visualmente modelos de dados e lógica empresarial através do seu inovador Business Process Designer, que inclui REST API e WSS Endpoints para aplicações de backend. A plataforma facilita a criação de interfaces de utilizador interactivas e de lógica comercial para aplicações Web através de uma interface drag-and-drop no Web BP designer. A magia estende-se às aplicações móveis, onde os clientes podem criar a IU e a lógica empresarial utilizando o designer Mobile BP.





Com um simples premir do botão "Publicar", o AppMaster orquestra uma sinfonia de acções, gerando código-fonte, compilando aplicações, executando testes, empacotando-as em contentores docker (para backend) e implementando-as sem problemas na nuvem. O backend é criado com Go (golang), enquanto as aplicações Web utilizam a estrutura Vue3 e JS/TS, e as aplicações móveis utilizam a estrutura AppMaster orientada para o servidor construída em Kotlin, Jetpack Compose (para Android) e SwiftUI (para iOS).

AppMasterA engenhosidade da 's brilha ainda mais ao oferecer aplicações reais, permitindo aos clientes obter ficheiros binários executáveis (subscrição Business e Business+) ou código-fonte (subscrição Enterprise) para alojamento no local. A documentação Swagger (API aberta) para o servidor endpoints e os scripts de migração do esquema da base de dados são gerados automaticamente para cada projeto, simplificando o desenvolvimento e melhorando a colaboração. O que distingue o AppMaster é a sua capacidade de gerar um novo conjunto de aplicações em menos de 30 segundos sempre que ocorrem alterações no projeto. Como o AppMaster gera consistentemente aplicações a partir do zero, elimina o fardo da dívida técnica, garantindo um quadro limpo para cada iteração. Além disso, as aplicações AppMaster são compatíveis com qualquer base de dados compatível com Postgresql como backend principal, o que reforça a sua flexibilidade.

No domínio da escalabilidade, a abordagem única da AppMaster de utilizar aplicações de backend compiladas sem estado criadas com Go permite uma escalabilidade notável, tornando-a uma escolha ideal para cenários empresariais e de elevada carga. Quando as organizações ponderam as suas opções entre Mendix e AppMaster, devem considerar as suas necessidades específicas, desde a criação de software versátil ao desenvolvimento de aplicações especializadas. O Mendix destina-se a um espetro diversificado de utilizadores, enquanto o nicho do AppMaster reside na sua capacidade de criar aplicações poderosas em domínios backend, web e móveis. A evolução contínua das plataformas low-code e no-code mostra a inovação sem limites que impulsiona o desenvolvimento de software, oferecendo às organizações as ferramentas para aproveitar a criatividade, simplificar os processos e transformar o seu futuro digital.