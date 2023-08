In der dynamischen Welt der Softwareentwicklung hat der Aufstieg von Low-Code- und No-Code-Plattformen die Grenzen von Innovation und Effizienz neu definiert. Mendix, ein echter Vorreiter, hat sich das Potenzial der low-code Technologie zunutze gemacht, um Organisationen - von Start-ups bis hin zu Unternehmen - in die Lage zu versetzen, Anwendungen schnell und nahtlos zu erstellen. Diese Untersuchung taucht in das Herz von Mendix ein, verfolgt seine Geschichte, die visionären Gründer und die Mechanismen, die seine Rolle als treibende Kraft in der low-code Revolution untermauern.

Wie funktioniert es?

Die Grundprinzipien von Mendix beruhen auf der Demokratisierung der Anwendungsentwicklung durch seinen intuitiven low-code Ansatz. Der Modus Operandi der Plattform entfaltet sich in einer Reihe von innovativen Schritten:

Visuelle Modellierungsmagie: Der Kern der Anziehungskraft von Mendix liegt in der visuell intuitiven Modellierungsumgebung. Hier werden Anwendungen zum Leben erweckt, indem Benutzer mühelos Elemente per Drag-and-Drop auf die Leinwand ziehen. Das Ergebnis ist eine harmonische Mischung aus Design und Funktionalität, die die Komplexität der traditionellen Programmierung übersteigt.

Der Kern der Anziehungskraft von Mendix liegt in der visuell intuitiven Modellierungsumgebung. Hier werden Anwendungen zum Leben erweckt, indem Benutzer mühelos Elemente per Drag-and-Drop auf die Leinwand ziehen. Das Ergebnis ist eine harmonische Mischung aus Design und Funktionalität, die die Komplexität der traditionellen Programmierung übersteigt. Ermächtigende Geschäftslogik: Mendix gibt Entwicklern die Möglichkeit, benutzerdefinierte Geschäftslogik durch visuelle Mikroflüsse zu erstellen. Diese komplizierten Abfolgen von Aktionen definieren, wie sich die Anwendung verhält, automatisieren Prozesse und gewährleisten nahtlose Interaktionen. Die Möglichkeit, komplexe Arbeitsabläufe visuell zu kapseln, ermöglicht es Entwicklern unterschiedlicher Erfahrungsstufen, anspruchsvolle Anwendungen zu erstellen.

Mendix gibt Entwicklern die Möglichkeit, benutzerdefinierte Geschäftslogik durch visuelle Mikroflüsse zu erstellen. Diese komplizierten Abfolgen von Aktionen definieren, wie sich die Anwendung verhält, automatisieren Prozesse und gewährleisten nahtlose Interaktionen. Die Möglichkeit, komplexe Arbeitsabläufe visuell zu kapseln, ermöglicht es Entwicklern unterschiedlicher Erfahrungsstufen, anspruchsvolle Anwendungen zu erstellen. Widget-Wunderland: Mendix steigert die Entwicklungsgeschwindigkeit mit seiner Fundgrube an vorgefertigten Widgets und Vorlagen. Diese umfangreiche Bibliothek beschleunigt die Erstellung von Benutzeroberflächen, die Datenvisualisierungstools, interaktive Komponenten und vieles mehr umfassen. Mithilfe dieser vielseitigen Bausteine können Entwickler ein fesselndes Geflecht von Benutzererlebnissen weben.

Mendix steigert die Entwicklungsgeschwindigkeit mit seiner Fundgrube an vorgefertigten Widgets und Vorlagen. Diese umfangreiche Bibliothek beschleunigt die Erstellung von Benutzeroberflächen, die Datenvisualisierungstools, interaktive Komponenten und vieles mehr umfassen. Mithilfe dieser vielseitigen Bausteine können Entwickler ein fesselndes Geflecht von Benutzererlebnissen weben. Kollaboration in der Cloud: Die Cloud-basierte Plattform von Mendix definiert die kollaborative Entwicklung neu. Mehrere Teammitglieder können in Echtzeit an einem einzigen Projekt zusammenarbeiten, was eine effiziente Kommunikation, Synergie und iterative Entwicklung fördert. Die Umarmung der Cloud gewährleistet eine nahtlose Zusammenarbeit, unabhängig von geografischen Grenzen.

Die Cloud-basierte Plattform von Mendix definiert die kollaborative Entwicklung neu. Mehrere Teammitglieder können in Echtzeit an einem einzigen Projekt zusammenarbeiten, was eine effiziente Kommunikation, Synergie und iterative Entwicklung fördert. Die Umarmung der Cloud gewährleistet eine nahtlose Zusammenarbeit, unabhängig von geografischen Grenzen. Nahtloses Integrations-Ökosystem: Mendix erweitert seine Fähigkeiten durch die nahtlose Integration mit einem breiten Spektrum an externen Systemen und Diensten. Anwendungen können über vorgefertigte Konnektoren und APIs fließend mit bestehenden IT-Ökosystemen interagieren, was die Funktionalität verbessert und eine ganzheitliche Integration gewährleistet.





Wesentliche Merkmale

Die funktionsreiche Umgebung von Mendix verbessert den Entwicklungsprozess und erschließt eine Welt voller Möglichkeiten und Effizienzsteigerungen:

Automatisierung von Geschäftsprozessen: Visuelle Mikroflüsse kapseln komplexe Geschäftslogik und ermöglichen es Entwicklern, Prozessabläufe zu definieren und Aufgaben nahtlos zu automatisieren. Diese Funktion beschleunigt die Erstellung komplexer Anwendungen und gewährleistet gleichzeitig konsistente und effiziente Abläufe.

Visuelle Mikroflüsse kapseln komplexe Geschäftslogik und ermöglichen es Entwicklern, Prozessabläufe zu definieren und Aufgaben nahtlos zu automatisieren. Diese Funktion beschleunigt die Erstellung komplexer Anwendungen und gewährleistet gleichzeitig konsistente und effiziente Abläufe. Mobile Anwendungsentwicklung: Mendix erweitert seine Fähigkeiten auf mobile Plattformen und ermöglicht es Benutzern, reaktionsschnelle und funktionsreiche mobile Anwendungen zu erstellen. Entwickler können das gleiche visuelle Modellierungsparadigma nutzen, um ansprechende mobile Schnittstellen und Funktionalitäten zu entwerfen.

Mendix erweitert seine Fähigkeiten auf mobile Plattformen und ermöglicht es Benutzern, reaktionsschnelle und funktionsreiche mobile Anwendungen zu erstellen. Entwickler können das gleiche visuelle Modellierungsparadigma nutzen, um ansprechende mobile Schnittstellen und Funktionalitäten zu entwerfen. Versionskontrolle und -bereitstellung: Mendix vereinfacht die Versionskontrolle und das Deployment und ermöglicht es Entwicklern, Änderungen zu verwalten, Revisionen zu verfolgen und Updates nahtlos in Produktionsumgebungen zu übertragen. Diese Funktion gewährleistet einen reibungslosen und kontrollierten Lebenszyklus der Anwendung.

Mendix vereinfacht die Versionskontrolle und das Deployment und ermöglicht es Entwicklern, Änderungen zu verwalten, Revisionen zu verfolgen und Updates nahtlos in Produktionsumgebungen zu übertragen. Diese Funktion gewährleistet einen reibungslosen und kontrollierten Lebenszyklus der Anwendung. Skalierbarkeit und Leistung: Mendix-Anwendungen sind skalierbar und bieten Leistungsoptimierung und Reaktionsfähigkeit. Diese Funktion stellt sicher, dass die Anwendungen auch bei steigender Nachfrage eine höhere Benutzerlast bewältigen und ein hervorragendes Benutzererlebnis gewährleisten können.

Mendix-Anwendungen sind skalierbar und bieten Leistungsoptimierung und Reaktionsfähigkeit. Diese Funktion stellt sicher, dass die Anwendungen auch bei steigender Nachfrage eine höhere Benutzerlast bewältigen und ein hervorragendes Benutzererlebnis gewährleisten können. Datenmanagement und Sicherheit: Mendix bietet robuste Datenmanagementfunktionen, die es Entwicklern ermöglichen, Datenmodelle, Beziehungen und Zugriffskontrollen zu entwerfen und zu verwalten. Diese Funktion gewährleistet Datensicherheit und -integrität während des gesamten Lebenszyklus der Anwendung.

Wer kann es nutzen?

Die Vielseitigkeit und der benutzerfreundliche Ansatz von Mendix machen es zu einem unschätzbaren Werkzeug für ein breites Spektrum von Anwendern:

Bürgerliche Entwickler: Personen mit begrenzten Programmierkenntnissen können die Möglichkeiten von Mendix nutzen, um ihre Ideen zum Leben zu erwecken und Innovationen ohne umfassende technische Kenntnisse voranzutreiben.

Personen mit begrenzten Programmierkenntnissen können die Möglichkeiten von Mendix nutzen, um ihre Ideen zum Leben zu erwecken und Innovationen ohne umfassende technische Kenntnisse voranzutreiben. Professionelle Entwickler: Erfahrene Programmierer können die Anwendungsentwicklung beschleunigen, indem sie sich auf komplexe Funktionalitäten konzentrieren und gleichzeitig von der visuellen Umgebung von Mendix profitieren.

Erfahrene Programmierer können die Anwendungsentwicklung beschleunigen, indem sie sich auf komplexe Funktionalitäten konzentrieren und gleichzeitig von der visuellen Umgebung von Mendix profitieren. Geschäftsanalysten: Personen, die über Fachwissen verfügen, können aktiv zur Anwendungsentwicklung beitragen, Prozesse rationalisieren und die funktionsübergreifende Zusammenarbeit fördern.

Personen, die über Fachwissen verfügen, können aktiv zur Anwendungsentwicklung beitragen, Prozesse rationalisieren und die funktionsübergreifende Zusammenarbeit fördern. Unternehmen: Große Organisationen können Mendix nutzen, um die Anwendungsentwicklung zu beschleunigen, Lücken zwischen IT und Geschäftsbereichen zu überbrücken und die digitale Transformation voranzutreiben.

Große Organisationen können Mendix nutzen, um die Anwendungsentwicklung zu beschleunigen, Lücken zwischen IT und Geschäftsbereichen zu überbrücken und die digitale Transformation voranzutreiben. Startups: Mendix ermöglicht es Startups, Anwendungen schnell zu prototypisieren und zu implementieren, die Markteinführung zu beschleunigen und den Weg für Wachstum und Skalierbarkeit zu ebnen.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Mendix im Vergleich. AppMaster

In der dynamischen Welt der low-code und no-code Plattformen sind Mendix und AppMaster die Titanen, die jeweils einen einzigartigen Kurs zur Neugestaltung der Anwendungsentwicklung steuern. Die Fähigkeit von Mendix, durch visuelle Modellierung, eine umfangreiche Widget-Bibliothek und nahtlose Integrationsmöglichkeiten eine schnelle Softwareerstellung zu ermöglichen, hat eine breite Benutzerbasis gewonnen und bietet eine vielseitige Lösung für unterschiedliche Unternehmensanforderungen.

Auf der anderen Seite ist AppMaster mit seinem spezialisierten No-Code-Ansatz, der die Erstellung von Backend-, Web- und mobilen Anwendungen ermöglicht, ein formidabler Konkurrent. Im Gegensatz zu vielen anderen Tools ermöglicht AppMaster seinen Kunden die visuelle Gestaltung von Datenmodellen und Geschäftslogik durch den innovativen Business Process Designer, der REST API und WSS Endpoints für Backend-Anwendungen umfasst. Die Plattform erleichtert die Erstellung von interaktiven Benutzeroberflächen und Geschäftslogik für Webanwendungen über eine drag-and-drop Schnittstelle innerhalb des Web BP Designers. Die Magie überträgt sich auch auf mobile Anwendungen, wo Kunden mit dem Mobile BP Designer UI und Geschäftslogik erstellen können.





Mit einem einfachen Druck auf die Schaltfläche Veröffentlichen" orchestriert AppMaster eine Symphonie von Aktionen, generiert Quellcode, kompiliert Anwendungen, führt Tests durch, verpackt sie in Docker-Container (für das Backend) und stellt sie nahtlos in der Cloud bereit. Das Backend wird mit Go (golang) erstellt, während Webanwendungen das Vue3-Framework und JS/TS nutzen und mobile Anwendungen das AppMaster servergesteuerte Framework nutzen, das auf Kotlin, Jetpack Compose (für Android) und SwiftUI (für iOS) basiert.

AppMasterDer Einfallsreichtum des Unternehmens zeigt sich auch darin, dass es echte Anwendungen anbietet, die es Kunden ermöglichen, ausführbare Binärdateien (Business- und Business+-Abonnement) oder Quellcode (Enterprise-Abonnement) für das Hosting vor Ort zu erhalten. Die Swagger-Dokumentation (offene API) für den Server endpoints und Skripte für die Migration von Datenbankschemata werden automatisch für jedes Projekt generiert, was die Entwicklung vereinfacht und die Zusammenarbeit verbessert. Das Besondere an AppMaster ist die Fähigkeit, bei jeder Änderung des Blueprints in weniger als 30 Sekunden einen neuen Satz von Anwendungen zu generieren. Da AppMaster die Anwendungen stets von Grund auf neu generiert, entfällt die Belastung durch technische Schulden, so dass bei jeder Iteration ein Neuanfang möglich ist. Darüber hinaus sind die Anwendungen von AppMaster mit jeder Postgresql-kompatiblen Datenbank als primärem Backend kompatibel, was ihre Flexibilität unterstreicht.

Was die Skalierbarkeit betrifft, so bietet der einzigartige Ansatz von AppMaster, kompilierte zustandslose Backend-Anwendungen zu verwenden, die mit Go entwickelt wurden, eine bemerkenswerte Skalierbarkeit, was es zu einer idealen Wahl für Unternehmens- und Hochlastszenarien macht. Wenn Unternehmen ihre Optionen zwischen Mendix und AppMaster abwägen, müssen sie ihre spezifischen Bedürfnisse berücksichtigen, von der vielseitigen Softwareerstellung bis hin zur spezialisierten Anwendungsentwicklung. Mendix richtet sich an ein breites Spektrum von Anwendern, während die Nische von AppMaster in der Fähigkeit liegt, leistungsstarke Anwendungen für Backend-, Web- und mobile Domänen zu entwickeln. Die kontinuierliche Weiterentwicklung der Plattformen low-code und no-code zeigt die grenzenlose Innovation, die die Softwareentwicklung vorantreibt, und bietet Unternehmen die Werkzeuge, um ihre Kreativität zu nutzen, Prozesse zu rationalisieren und ihre digitale Zukunft zu gestalten.