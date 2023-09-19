«Презентация в лифте» — это сжатое, убедительное и лаконичное изложение идеи или концепции, обычно оформляемое в течение короткого периода времени, например, продолжительности поездки в лифте. В контексте стартапов презентация служит ценным коммуникационным инструментом, позволяющим быстро привлечь внимание и интерес инвесторов, потенциальных клиентов, партнеров или других заинтересованных сторон на ранних стадиях создания предприятия.

В сегодняшней высококонкурентной среде стартапов, где около 90% новых стартапов терпят неудачу, способность создать убедительную презентацию может существенно повлиять на успех предприятия. Исследование DocSend, проведенное в 2017 году, показало, что основателям требуется в среднем 40 часов подготовки для создания эффективной презентационной презентации, ключевым компонентом которой является презентация для лифта. Поэтому для стартапов крайне важно разработать тщательно продуманную и хорошо организованную презентацию для лифта, чтобы гарантировать, что она эффективно привлечет целевую аудиторию.

Эффективная презентация для лифта обычно состоит из следующих элементов:

Проблема: краткое описание проблемы или болевой точки, которую стремится решить стартап.

краткое описание проблемы или болевой точки, которую стремится решить стартап. Решение: Обзор продукта или услуги, которую стартап разработал (или намеревается разработать) для решения выявленной проблемы.

Обзор продукта или услуги, которую стартап разработал (или намеревается разработать) для решения выявленной проблемы. Целевой рынок: четкое указание конкретного сегмента(ов) рынка или демографических данных клиентов, которым обслуживается решение стартапа.

четкое указание конкретного сегмента(ов) рынка или демографических данных клиентов, которым обслуживается решение стартапа. Бизнес-модель: снимок предлагаемой стратегии получения доходов и поддержания долгосрочного роста.

снимок предлагаемой стратегии получения доходов и поддержания долгосрочного роста. Конкурентное преимущество: краткое изложение уникальных особенностей или атрибутов, которые отличают решение стартапа от существующих предложений на рынке.

краткое изложение уникальных особенностей или атрибутов, которые отличают решение стартапа от существующих предложений на рынке. Traction: Любые примечательные вехи или доказательства, демонстрирующие прогресс стартапа, такие как привлечение клиентов, рост числа пользователей, партнерские отношения или финансирование.

При составлении презентации важно, чтобы язык был простым, ясным и свободным от жаргона. Инвесторы и другие заинтересованные стороны часто завалены предложениями и могут быстро потерять интерес, если им будет сложно понять основную концепцию. Силу повествования также не следует недооценивать, поскольку хорошо рассказанное повествование может создать запоминающуюся и эмоционально убедительную подачу, которая найдет отклик у аудитории.

Например, рассмотрим стартап, стремящийся использовать платформу AppMaster для создания инновационного решения no-code в сфере здравоохранения. Лифтовая презентация может быть следующей:

«Наш стартап MediCloud решает проблему фрагментации и неэффективности управления данными пациентов в сфере здравоохранения. Используя мощную платформу no-code AppMaster, мы разработали цельное, безопасное и удобное для пользователя приложение, доступное с любого устройства, позволяющее медицинским работникам, чтобы получить доступ к информации о пациентах в режиме реального времени на месте оказания медицинской помощи.Наш целевой рынок включает больницы, клиники и частные практики, и мы намерены монетизировать наше решение с помощью модели на основе подписки.Благодаря нашему уникальному сочетанию расширенных функций и интуитивно понятных Интерфейс, основанный на передовой технологии AppMaster, MediCloud затмевает существующие устаревшие системы и уже завоевал популярность: на нашем пилотном этапе зарегистрировались более 50 поставщиков медицинских услуг».

В заключение отметим, что хорошо продуманная презентация для лифта служит для стартапов важным инструментом, позволяющим эффективно донести свое ценностное предложение и защитить интерес инвесторов, партнеров и клиентов. Включив ключевые элементы, описанные выше, и используя мощные возможности платформы AppMaster no-code, стартапы могут создать запоминающуюся и убедительную презентацию, которая выделяет их среди конкурентов и увеличивает вероятность успеха.