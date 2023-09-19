«Презентация в лифте» — это сжатое, убедительное и лаконичное изложение идеи или концепции, обычно оформляемое в течение короткого периода времени, например, продолжительности поездки в лифте. В контексте стартапов презентация служит ценным коммуникационным инструментом, позволяющим быстро привлечь внимание и интерес инвесторов, потенциальных клиентов, партнеров или других заинтересованных сторон на ранних стадиях создания предприятия.
В сегодняшней высококонкурентной среде стартапов, где около 90% новых стартапов терпят неудачу, способность создать убедительную презентацию может существенно повлиять на успех предприятия. Исследование DocSend, проведенное в 2017 году, показало, что основателям требуется в среднем 40 часов подготовки для создания эффективной презентационной презентации, ключевым компонентом которой является презентация для лифта. Поэтому для стартапов крайне важно разработать тщательно продуманную и хорошо организованную презентацию для лифта, чтобы гарантировать, что она эффективно привлечет целевую аудиторию.
Эффективная презентация для лифта обычно состоит из следующих элементов:
- Проблема: краткое описание проблемы или болевой точки, которую стремится решить стартап.
- Решение: Обзор продукта или услуги, которую стартап разработал (или намеревается разработать) для решения выявленной проблемы.
- Целевой рынок: четкое указание конкретного сегмента(ов) рынка или демографических данных клиентов, которым обслуживается решение стартапа.
- Бизнес-модель: снимок предлагаемой стратегии получения доходов и поддержания долгосрочного роста.
- Конкурентное преимущество: краткое изложение уникальных особенностей или атрибутов, которые отличают решение стартапа от существующих предложений на рынке.
- Traction: Любые примечательные вехи или доказательства, демонстрирующие прогресс стартапа, такие как привлечение клиентов, рост числа пользователей, партнерские отношения или финансирование.
При составлении презентации важно, чтобы язык был простым, ясным и свободным от жаргона. Инвесторы и другие заинтересованные стороны часто завалены предложениями и могут быстро потерять интерес, если им будет сложно понять основную концепцию. Силу повествования также не следует недооценивать, поскольку хорошо рассказанное повествование может создать запоминающуюся и эмоционально убедительную подачу, которая найдет отклик у аудитории.
Например, рассмотрим стартап, стремящийся использовать платформу AppMaster для создания инновационного решения no-code в сфере здравоохранения. Лифтовая презентация может быть следующей:
«Наш стартап MediCloud решает проблему фрагментации и неэффективности управления данными пациентов в сфере здравоохранения. Используя мощную платформу no-code AppMaster, мы разработали цельное, безопасное и удобное для пользователя приложение, доступное с любого устройства, позволяющее медицинским работникам, чтобы получить доступ к информации о пациентах в режиме реального времени на месте оказания медицинской помощи.Наш целевой рынок включает больницы, клиники и частные практики, и мы намерены монетизировать наше решение с помощью модели на основе подписки.Благодаря нашему уникальному сочетанию расширенных функций и интуитивно понятных Интерфейс, основанный на передовой технологии AppMaster, MediCloud затмевает существующие устаревшие системы и уже завоевал популярность: на нашем пилотном этапе зарегистрировались более 50 поставщиков медицинских услуг».
В заключение отметим, что хорошо продуманная презентация для лифта служит для стартапов важным инструментом, позволяющим эффективно донести свое ценностное предложение и защитить интерес инвесторов, партнеров и клиентов. Включив ключевые элементы, описанные выше, и используя мощные возможности платформы AppMaster no-code, стартапы могут создать запоминающуюся и убедительную презентацию, которая выделяет их среди конкурентов и увеличивает вероятность успеха.