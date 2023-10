Presentazione in ascensore

Un "Elevator Pitch" è una presentazione succinta, persuasiva e concisa di un'idea o di un concetto, tipicamente inquadrata in un breve lasso di tempo, come la durata di una corsa in ascensore. Nel contesto delle startup, un elevator pitch funge da prezioso strumento di comunicazione per catturare rapidamente l'attenzione e l'interesse di investitori, potenziali clienti, partner o altre parti interessate nelle prime fasi di un'impresa.

Nel panorama altamente competitivo delle startup di oggi, dove circa il 90% delle nuove startup fallisce, la capacità di creare un elevator pitch avvincente può avere un impatto significativo sul successo di un'impresa. Uno studio del 2017 condotto da DocSend ha rivelato che sono necessarie in media 40 ore di preparazione affinché i fondatori creino un pitch deck efficace, un componente chiave del quale è l’elevator pitch. È quindi essenziale che le startup realizzino un elevator pitch accuratamente studiato e ben organizzato per garantire che coinvolga efficacemente il pubblico target.

Un elevator pitch efficace è tipicamente costituito dai seguenti elementi:

Problema: una breve descrizione del problema o del punto critico che la startup intende affrontare.

una breve descrizione del problema o del punto critico che la startup intende affrontare. Soluzione: una panoramica del prodotto o servizio che la startup ha sviluppato (o intende sviluppare) per risolvere il problema identificato.

una panoramica del prodotto o servizio che la startup ha sviluppato (o intende sviluppare) per risolvere il problema identificato. Mercato target: una chiara indicazione dei segmenti di mercato specifici o dei dati demografici dei clienti a cui si rivolge la soluzione della startup.

una chiara indicazione dei segmenti di mercato specifici o dei dati demografici dei clienti a cui si rivolge la soluzione della startup. Modello di business: un'istantanea della strategia proposta per generare ricavi e sostenere la crescita a lungo termine.

un'istantanea della strategia proposta per generare ricavi e sostenere la crescita a lungo termine. Vantaggio competitivo: un riepilogo delle caratteristiche o degli attributi unici che differenziano la soluzione della startup dalle offerte esistenti sul mercato.

un riepilogo delle caratteristiche o degli attributi unici che differenziano la soluzione della startup dalle offerte esistenti sul mercato. Trazione: qualsiasi traguardo o punto di prova degno di nota che dimostri il progresso della startup, come acquisizione di clienti, crescita degli utenti, partnership o finanziamenti.

Quando si crea un elevator pitch, è importante mantenere il linguaggio semplice, chiaro e privo di termini tecnici. Gli investitori e le altre parti interessate sono spesso inondati di proposte e possono perdere rapidamente interesse se faticano a cogliere il concetto fondamentale. Anche il potere della narrazione non dovrebbe essere sottovalutato, poiché una narrazione ben raccontata può creare un tono memorabile ed emotivamente avvincente che risuona con il suo pubblico.

Ad esempio, considera una startup che cerca di sfruttare la piattaforma AppMaster per creare una soluzione innovativa no-code nel settore sanitario. L'elevator pitch potrebbe essere il seguente:

"La nostra startup, MediCloud, affronta la frammentazione e l'inefficienza della gestione dei dati dei pazienti nel settore sanitario. Utilizzando la potente piattaforma no-code di AppMaster, abbiamo sviluppato un'applicazione semplice, sicura e facile da usare accessibile da qualsiasi dispositivo, consentendo agli operatori sanitari di accedere alle informazioni sui pazienti in tempo reale presso il punto di cura. Il nostro mercato di riferimento comprende ospedali, cliniche e studi privati ​​e intendiamo monetizzare la nostra soluzione attraverso un modello basato su abbonamento. Con la nostra combinazione unica di funzionalità avanzate e funzionalità intuitive basata sulla tecnologia all'avanguardia di AppMaster, MediCloud supera gli attuali sistemi legacy e ha già guadagnato terreno, con oltre 50 operatori sanitari che si sono iscritti durante la nostra fase pilota."

In conclusione, un elevator pitch ben realizzato costituisce uno strumento essenziale per le startup per trasmettere in modo efficace la loro proposta di valore e garantire l’interesse di investitori, partner e clienti. Incorporando gli elementi chiave sopra delineati e sfruttando le potenti funzionalità della piattaforma no-code AppMaster, le startup possono creare una presentazione memorabile e avvincente che le distingue dalla concorrenza e aumenta le probabilità di successo.