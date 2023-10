Ein „Elevator Pitch“ ist eine prägnante, überzeugende und prägnante Präsentation einer Idee oder eines Konzepts, die typischerweise innerhalb eines kurzen Zeitrahmens, beispielsweise der Dauer einer Aufzugsfahrt, formuliert wird. Im Kontext von Startups dient ein Elevator Pitch als wertvolles Kommunikationsinstrument, um in der frühen Phase eines Vorhabens schnell die Aufmerksamkeit und das Interesse von Investoren, potenziellen Kunden, Partnern oder anderen Stakeholdern zu wecken.

In der heutigen hart umkämpften Startup-Landschaft, in der schätzungsweise 90 % aller neuen Startups scheitern, kann die Fähigkeit, einen überzeugenden Elevator Pitch zu erstellen, den Erfolg eines Unternehmens erheblich beeinflussen. Eine Studie von DocSend aus dem Jahr 2017 ergab, dass Gründer durchschnittlich 40 Stunden Vorbereitungszeit benötigen, um ein effektives Pitch Deck zu erstellen, dessen Schlüsselkomponente der Elevator Pitch ist. Daher ist es für Startups unerlässlich, einen gründlich recherchierten und gut organisierten Elevator Pitch zu erstellen, um sicherzustellen, dass er die Zielgruppe effektiv anspricht.

Ein effektiver Elevator Pitch besteht typischerweise aus den folgenden Elementen:

Problem: Eine kurze Beschreibung des Problems oder Problempunkts, den das Startup angehen möchte.

Lösung: Ein Überblick über das Produkt oder die Dienstleistung, die das Startup entwickelt hat (oder entwickeln möchte), um das identifizierte Problem zu lösen.

Zielmarkt: Ein klarer Hinweis auf die spezifischen Marktsegmente oder Kundendemografien, auf die die Lösung des Startups abzielt.

Geschäftsmodell: Eine Momentaufnahme der vorgeschlagenen Strategie zur Generierung von Einnahmen und zur Aufrechterhaltung des langfristigen Wachstums.

Wettbewerbsvorteil: Eine Zusammenfassung der einzigartigen Merkmale oder Attribute, die die Lösung des Startups von bestehenden Angeboten auf dem Markt unterscheiden.

Traktion: Alle nennenswerten Meilensteine ​​oder Nachweispunkte, die den Fortschritt des Startups veranschaulichen, wie z. B. Kundenakquise, Nutzerwachstum, Partnerschaften oder Finanzierung.

Beim Verfassen eines Elevator Pitch ist es wichtig, die Sprache einfach, klar und frei von Fachjargon zu halten. Investoren und andere Stakeholder werden oft mit Pitches überschwemmt und können schnell das Interesse verlieren, wenn sie Schwierigkeiten haben, das Kernkonzept zu verstehen. Auch die Kraft des Geschichtenerzählens sollte nicht unterschätzt werden, denn eine gut erzählte Erzählung kann einen einprägsamen und emotional fesselnden Ton erzeugen, der beim Publikum Anklang findet.

Stellen Sie sich beispielsweise ein Startup vor, das die AppMaster Plattform nutzen möchte, um eine innovative no-code Lösung im Gesundheitswesen zu entwickeln. Der Elevator Pitch könnte wie folgt aussehen:

„Unser Startup MediCloud befasst sich mit der Fragmentierung und Ineffizienz des Patientendatenmanagements im Gesundheitswesen. Durch die Nutzung der leistungsstarken no-code Plattform von AppMaster haben wir eine nahtlose, sichere und benutzerfreundliche Anwendung entwickelt, auf die von jedem Gerät aus zugegriffen werden kann Gesundheitsfachkräfte können direkt vor Ort auf Patienteninformationen in Echtzeit zugreifen. Unser Zielmarkt umfasst Krankenhäuser, Kliniken und Privatpraxen, und wir beabsichtigen, unsere Lösung durch ein abonnementbasiertes Modell zu monetarisieren. Mit unserer einzigartigen Kombination aus erweiterten und intuitiven Funktionen Mit der auf der Spitzentechnologie von AppMaster basierenden Benutzeroberfläche stellt MediCloud aktuelle Legacy-Systeme in den Schatten und hat bereits an Bedeutung gewonnen, da sich während unserer Pilotphase über 50 Gesundheitsdienstleister angemeldet haben.“

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass ein gut gestalteter Elevator Pitch für Startups ein wesentliches Instrument ist, um ihr Wertversprechen effektiv zu vermitteln und das Interesse von Investoren, Partnern und Kunden zu sichern. Durch die Integration der oben genannten Schlüsselelemente und die Nutzung der leistungsstarken Funktionen der AppMaster no-code Plattform können Startups einen einprägsamen und überzeugenden Pitch erstellen, der sie von der Konkurrenz abhebt und die Erfolgswahrscheinlichkeit erhöht.