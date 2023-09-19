"Asansör Konuşması", bir fikir veya konseptin kısa, ikna edici ve özlü bir sunumudur ve genellikle asansör yolculuğu süresi gibi kısa bir zaman dilimi içinde çerçevelenir. Yeni kurulan şirketler bağlamında asansör konuşması, bir girişimin ilk aşamalarında yatırımcıların, potansiyel müşterilerin, ortakların veya diğer paydaşların dikkatini ve ilgisini hızla çekmek için değerli bir iletişim aracı olarak hizmet eder.

Yeni girişimlerin tahminen %90'ının başarısız olduğu günümüzün son derece rekabetçi girişim ortamında, zorlayıcı bir asansör konuşması oluşturma yeteneği, bir girişimin başarısını önemli ölçüde etkileyebilir. DocSend tarafından 2017 yılında yapılan bir araştırma, kurucuların, önemli bir bileşeni asansör konuşması olan etkili bir satış konuşması sunumu oluşturmasının ortalama 40 saatlik bir hazırlık gerektirdiğini ortaya çıkardı. Bu nedenle, hedef kitlenin etkili bir şekilde etkileşime geçmesini sağlamak için yeni başlayanların kapsamlı bir şekilde araştırılmış ve iyi organize edilmiş bir asansör konuşması hazırlaması önemlidir.

Etkili bir asansör konuşması tipik olarak aşağıdaki unsurlardan oluşur:

Sorun: Startup'ın ele almayı amaçladığı sorunun veya sıkıntılı noktanın kısa bir açıklaması.

Startup'ın ele almayı amaçladığı sorunun veya sıkıntılı noktanın kısa bir açıklaması. Çözüm: Startup'ın belirlenen sorunu çözmek için geliştirdiği (veya geliştirmeyi planladığı) ürün veya hizmete genel bakış.

Startup'ın belirlenen sorunu çözmek için geliştirdiği (veya geliştirmeyi planladığı) ürün veya hizmete genel bakış. Hedef Pazar: Startup'ın çözümünün hitap ettiği belirli pazar segment(ler)inin veya müşteri demografisinin açık bir göstergesi.

Startup'ın çözümünün hitap ettiği belirli pazar segment(ler)inin veya müşteri demografisinin açık bir göstergesi. İş Modeli: Gelir elde etmek ve uzun vadeli büyümeyi sürdürmek için önerilen stratejinin anlık görüntüsü.

Gelir elde etmek ve uzun vadeli büyümeyi sürdürmek için önerilen stratejinin anlık görüntüsü. Rekabet Avantajı: Startup'ın çözümünü piyasadaki mevcut tekliflerden farklılaştıran benzersiz özelliklerin veya niteliklerin özeti.

Startup'ın çözümünü piyasadaki mevcut tekliflerden farklılaştıran benzersiz özelliklerin veya niteliklerin özeti. Çekiş: Müşteri kazanımı, kullanıcı büyümesi, ortaklıklar veya finansman gibi girişimin ilerleyişini gösteren kayda değer kilometre taşları veya kanıt noktaları.

Bir asansör konuşması hazırlarken dili basit, açık ve jargondan uzak tutmak önemlidir. Yatırımcılar ve diğer paydaşlar sıklıkla sunumlarla boğulur ve temel konsepti kavramakta zorluk çekerlerse ilgilerini hızla kaybedebilirler. Hikaye anlatımının gücü de hafife alınmamalıdır, çünkü iyi anlatılan bir anlatı, izleyicide yankı uyandıran, unutulmaz ve duygusal açıdan ilgi çekici bir konuşma yaratabilir.

Örneğin, sağlık alanında yenilikçi no-code bir çözüm oluşturmak için AppMaster platformundan yararlanmaya çalışan bir startup'ı düşünün. Asansör konuşması aşağıdaki gibi olabilir:

"Girişimimiz MediCloud, sağlık sektöründe hasta verileri yönetiminin parçalanmışlığını ve verimsizliğini ele alıyor. AppMaster güçlü no-code platformunu kullanarak, herhangi bir cihazdan erişilebilen kesintisiz, güvenli ve kullanıcı dostu bir uygulama geliştirdik. sağlık uzmanlarına bakım noktasında gerçek zamanlı hasta bilgilerine erişme imkanı. Hedef pazarımız hastaneler, klinikler ve özel muayenehanelerden oluşuyor ve abonelik tabanlı bir model aracılığıyla çözümümüzden para kazanmayı amaçlıyoruz. Gelişmiş özellikler ve sezgisel özelliklerin benzersiz birleşimiyle AppMaster son teknolojisiyle desteklenen arayüzü sayesinde MediCloud, mevcut eski sistemleri gölgede bırakıyor ve pilot aşamamız sırasında 50'den fazla sağlık hizmeti sağlayıcısının kaydolmasıyla şimdiden ilgi kazandı."

Sonuç olarak, iyi hazırlanmış bir asansör konuşması, yeni kurulan şirketlerin değer önerilerini etkili bir şekilde aktarmaları ve yatırımcıların, ortakların ve müşterilerin çıkarlarını güvence altına almaları için önemli bir araç olarak hizmet eder. Startup'lar, yukarıda özetlenen temel unsurları birleştirerek ve AppMaster no-code platformunun güçlü yeteneklerinden yararlanarak, onları rakiplerinden ayıran ve başarı olasılığını artıran unutulmaz ve ilgi çekici bir satış konuşması oluşturabilir.