Podwójne licencjonowanie oznacza praktykę oferowania oprogramowania lub fragmentu kodu jednocześnie w ramach dwóch lub większej liczby różnych licencji. To podejście jest powszechnie stosowane w projektach oprogramowania typu open source, gdzie wydawca może chcieć zapewnić większą elastyczność w zakresie opcji licencjonowania i modeli biznesowych, zachowując jednocześnie pewną kontrolę nad prawami własności intelektualnej oprogramowania.

Model podwójnego licencjonowania umożliwia twórcom oprogramowania i wydawcom obsługę szerokiego grona użytkowników, w tym tych, którzy preferują swobodę i elastyczność zapewnianą przez licencje typu open source, a także tych, którzy wymagają gwarancji i wsparcia oferowanego zazwyczaj w przypadku zastrzeżonych licencji o zamkniętym kodzie źródłowym . Takie podejście może również ułatwić wydawcy generowanie przychodów, ponieważ niektórzy użytkownicy mogą być bardziej skłonni płacić za zastrzeżoną licencję obejmującą dodatkowe korzyści, takie jak wsparcie komercyjne, gwarancje lub zabezpieczenie.

Jedną z kluczowych zalet podwójnego licencjonowania jest możliwość zaspokojenia różnych potrzeb różnych użytkowników i przypadków użycia. Na przykład licencja typu open source może być odpowiednia dla indywidualnych programistów, organizacji non-profit lub instytucji akademickich, które chcą czerpać korzyści ze opartego na współpracy charakteru społeczności open source, podczas gdy licencja zastrzeżona może być bardziej odpowiednia dla firm wymagających bardziej rygorystycznej ochrony za ich własność intelektualną lub dodatkowe usługi wsparcia i konserwacji.

W kontekście licencjonowania oprogramowania i open source istnieje kilka popularnych modeli podwójnego licencjonowania. Jeden z takich modeli polega na oferowaniu oprogramowania na liberalnej licencji open source, takiej jak licencja Apache lub licencja MIT, wraz z zastrzeżoną licencją komercyjną. Dzięki temu użytkownicy mogą wybierać pomiędzy wersją open source, która zazwyczaj jest dostarczana bez gwarancji ani zabezpieczenia, a wersją komercyjną, która może zapewniać dodatkowe korzyści, takie jak ochrona prawna lub dedykowane wsparcie. Przykłady oprogramowania, które przyjęły to podejście, obejmują MySQL, Qt i Red Hat Enterprise Linux.

Inny model podwójnego licencjonowania obejmuje oferowanie oprogramowania w ramach licencji typu open source typu copyleft, takiej jak Powszechna Licencja Publiczna GNU (GPL), wraz z zastrzeżoną licencją komercyjną. W tym przypadku GPL zapewnia, że ​​dzieła pochodne oparte na wersji oprogramowania typu open source muszą być również udostępniane na licencji GPL, co może nie być pożądane w przypadku niektórych użytkowników lub przypadków użycia. Ci, którzy wolą nie być związani postanowieniami licencji GPL dotyczącymi copyleft, mogą zdecydować się na licencję zastrzeżoną, która zazwyczaj wiąże się z dodatkowymi korzyściami, takimi jak wsparcie i ochrona prawna. Przykłady oprogramowania, które przyjęły to podejście, obejmują Ghostscript, Sleepycat i SugarCRM.

Podsumowując, podwójne licencjonowanie reprezentuje strategiczne i pragmatyczne podejście do licencjonowania oprogramowania, które uwzględnia różnorodne potrzeby różnych użytkowników i różnych przypadków użycia, przy jednoczesnym zachowaniu praw własności intelektualnej wydawców. Oferując wiele opcji licencjonowania, twórcy i wydawcy oprogramowania mogą stworzyć bardziej włączający i elastyczny ekosystem, spełniający specyficzne wymagania zarówno użytkowników oprogramowania open source, jak i oprogramowania zastrzeżonego.