O licenciamento duplo refere-se à prática de oferecer um produto de software ou um trecho de código sob duas ou mais licenças diferentes simultaneamente. Esta abordagem é comumente usada para projetos de software de código aberto, onde o editor pode desejar fornecer maior flexibilidade em termos de opções de licenciamento e modelos de negócios, mantendo ao mesmo tempo algum controle sobre os direitos de propriedade intelectual do software.

O modelo de licenciamento duplo permite que desenvolvedores e editores de software atendam a uma ampla gama de usuários, incluindo aqueles que preferem a liberdade e a flexibilidade proporcionadas pelas licenças de código aberto, bem como aqueles que exigem as garantias e o suporte normalmente oferecidos com licenças proprietárias de código fechado. . Esta abordagem também pode facilitar a geração de receitas para o editor, uma vez que alguns utilizadores podem estar mais inclinados a pagar por uma licença proprietária que inclua benefícios adicionais, tais como suporte comercial, garantias ou indemnização.

Uma das principais vantagens do licenciamento duplo é a sua capacidade de atender às diversas necessidades de diferentes usuários e casos de uso. Por exemplo, uma licença de código aberto pode ser apropriada para desenvolvedores individuais, organizações sem fins lucrativos ou instituições acadêmicas que buscam se beneficiar da natureza colaborativa da comunidade de código aberto, enquanto uma licença proprietária pode ser mais adequada para empresas que exigem proteções mais rigorosas. por sua propriedade intelectual ou serviços adicionais de suporte e manutenção.

No contexto do licenciamento de software e do código aberto, existem vários modelos populares de licenciamento duplo. Um desses modelos envolve a oferta do software sob uma licença permissiva de código aberto, como a Licença Apache ou a Licença MIT, juntamente com uma licença comercial proprietária. Isso permite que os usuários escolham entre a versão de código aberto, que normalmente vem sem garantias ou indenizações, e a versão comercial, que pode oferecer benefícios adicionais, como proteções legais ou suporte dedicado. Exemplos de produtos de software que adotaram essa abordagem incluem MySQL, Qt e Red Hat Enterprise Linux.

Outro modelo de licenciamento duplo envolve a oferta do software sob uma licença de código aberto copyleft, como a Licença Pública Geral GNU (GPL), juntamente com uma licença comercial proprietária. Neste caso, a GPL garante que os trabalhos derivados baseados na versão de código aberto do software também devem ser lançados sob a GPL, o que pode não ser desejável para alguns utilizadores ou casos de utilização. Aqueles que preferem não estar vinculados às disposições copyleft da GPL podem optar pela licença proprietária, que normalmente vem com benefícios adicionais, como suporte e proteções legais. Exemplos de produtos de software que adotaram essa abordagem incluem Ghostscript, Sleepycat e SugarCRM.

Concluindo, o licenciamento duplo representa uma abordagem estratégica e pragmática ao licenciamento de software que acomoda as diversas necessidades de vários utilizadores e casos de utilização, preservando ao mesmo tempo os direitos de propriedade intelectual dos editores. Ao oferecer múltiplas opções de licenciamento, os desenvolvedores e editores de software podem promover um ecossistema mais inclusivo e flexível, atendendo aos requisitos específicos tanto dos usuários de software de código aberto quanto de software proprietário.