La doppia licenza si riferisce alla pratica di offrire un prodotto software o una parte di codice con due o più licenze diverse contemporaneamente. Questo approccio è comunemente utilizzato per progetti software open source, in cui l'editore potrebbe voler fornire una maggiore flessibilità in termini di opzioni di licenza e modelli di business mantenendo un certo controllo sui diritti di proprietà intellettuale del software.

Il modello di doppia licenza consente agli sviluppatori e agli editori di software di soddisfare un'ampia gamma di utenti, compresi coloro che preferiscono la libertà e la flessibilità fornite dalle licenze open source, nonché coloro che richiedono le garanzie e il supporto tipicamente offerti con le licenze proprietarie closed source. . Questo approccio può anche facilitare la generazione di entrate per l'editore, poiché alcuni utenti potrebbero essere più propensi a pagare per una licenza proprietaria che includa vantaggi aggiuntivi, come supporto commerciale, garanzie o indennizzi.

Uno dei principali vantaggi della doppia licenza è la sua capacità di soddisfare le diverse esigenze di utenti e casi d'uso diversi. Ad esempio, una licenza open source può essere appropriata per singoli sviluppatori, organizzazioni no-profit o istituzioni accademiche che cercano di trarre vantaggio dalla natura collaborativa della comunità open source, mentre una licenza proprietaria può essere più adatta per le aziende che richiedono tutele più rigorose. per la loro proprietà intellettuale o servizi aggiuntivi di supporto e manutenzione.

Nel contesto delle licenze software e dell'open source, esistono diversi modelli popolari di doppia licenza. Uno di questi modelli prevede l’offerta del software con una licenza open source permissiva, come la licenza Apache o la licenza MIT, insieme a una licenza commerciale proprietaria. Ciò consente agli utenti di scegliere tra la versione open source, che in genere viene fornita senza garanzie o indennizzi, e la versione commerciale, che può fornire vantaggi aggiuntivi, come protezioni legali o supporto dedicato. Esempi di prodotti software che hanno adottato questo approccio includono MySQL, Qt e Red Hat Enterprise Linux.

Un altro modello di doppia licenza prevede l’offerta del software con una licenza open source copyleft, come la GNU General Public License (GPL), insieme a una licenza commerciale proprietaria. In questo caso, la GPL garantisce che anche le opere derivate basate sulla versione open source del software debbano essere rilasciate sotto GPL, il che potrebbe non essere auspicabile per alcuni utenti o casi d'uso. Coloro che preferiscono non essere vincolati dalle disposizioni sul copyleft della GPL possono optare per la licenza proprietaria, che in genere prevede vantaggi aggiuntivi come supporto e protezione legale. Esempi di prodotti software che hanno adottato questo approccio includono Ghostscript, Sleepycat e SugarCRM.

In AppMaster riconosciamo il valore della doppia licenza nel fornire maggiore flessibilità e scelte ai nostri utenti. La nostra potente piattaforma no-code consente ai clienti di creare e distribuire applicazioni backend, Web e mobili basate su modelli di dati creati visivamente, logica di business, API REST ed endpoints WSS. Utilizzando i nostri piani di abbonamento Business e Business+, i clienti possono accedere ai file binari eseguibili, mentre il nostro piano di abbonamento Enterprise sblocca l'accesso al codice sorgente per ospitare applicazioni in locale.

Offrendo i nostri prodotti con doppia licenza con diversi livelli di supporto e vantaggi, miriamo a soddisfare le diverse esigenze di piccole imprese, imprese e singoli sviluppatori. Il nostro impegno nel migliorare ed espandere costantemente la nostra piattaforma garantisce che i nostri clienti possano continuare a fare affidamento su AppMaster come soluzione leader per lo sviluppo di applicazioni rapido, conveniente e scalabile.

In conclusione, la doppia licenza rappresenta un approccio strategico e pragmatico alla concessione di licenze software che soddisfa le diverse esigenze di vari utenti e casi d’uso, preservando al contempo i diritti di proprietà intellettuale degli editori. Offrendo molteplici opzioni di licenza, gli sviluppatori e gli editori di software possono promuovere un ecosistema più inclusivo e flessibile, soddisfacendo i requisiti specifici sia degli utenti di software open source che di quelli proprietari.