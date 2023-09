Doppelte Lizenz

Unter Doppellizenzierung versteht man die Praxis, ein Softwareprodukt oder einen Codeabschnitt gleichzeitig unter zwei oder mehr unterschiedlichen Lizenzen anzubieten. Dieser Ansatz wird üblicherweise bei Open-Source-Softwareprojekten verwendet, bei denen der Herausgeber möglicherweise eine größere Flexibilität in Bezug auf Lizenzoptionen und Geschäftsmodelle bieten und gleichzeitig eine gewisse Kontrolle über die geistigen Eigentumsrechte der Software behalten möchte.

Das duale Lizenzierungsmodell ermöglicht es Softwareentwicklern und -herausgebern, ein breites Spektrum von Benutzern anzusprechen, darunter diejenigen, die die Freiheit und Flexibilität von Open-Source-Lizenzen bevorzugen, sowie diejenigen, die die Sicherheit und den Support benötigen, die normalerweise mit proprietären Closed-Source-Lizenzen geboten werden . Dieser Ansatz kann auch die Generierung von Einnahmen für den Herausgeber erleichtern, da einige Benutzer möglicherweise eher dazu neigen, für eine proprietäre Lizenz zu zahlen, die zusätzliche Vorteile wie kommerziellen Support, Garantien oder Entschädigungen beinhaltet.

Einer der Hauptvorteile der Doppellizenzierung ist die Möglichkeit, auf die unterschiedlichen Bedürfnisse verschiedener Benutzer und Anwendungsfälle einzugehen. Beispielsweise kann eine Open-Source-Lizenz für einzelne Entwickler, gemeinnützige Organisationen oder akademische Einrichtungen geeignet sein, die vom kollaborativen Charakter der Open-Source-Community profitieren möchten, während eine proprietäre Lizenz möglicherweise besser für Unternehmen geeignet ist, die strengere Schutzmaßnahmen benötigen für ihr geistiges Eigentum oder zusätzliche Support- und Wartungsdienste.

Im Zusammenhang mit Softwarelizenzierung und Open Source gibt es mehrere beliebte Doppellizenzierungsmodelle. Ein solches Modell besteht darin, die Software unter einer freizügigen Open-Source-Lizenz, wie der Apache-Lizenz oder der MIT-Lizenz, neben einer proprietären kommerziellen Lizenz anzubieten. Dies ermöglicht Benutzern die Wahl zwischen der Open-Source-Version, die in der Regel ohne Garantien oder Haftungsfreistellungen erfolgt, und der kommerziellen Version, die möglicherweise zusätzliche Vorteile wie Rechtsschutz oder dedizierten Support bietet. Beispiele für Softwareprodukte, die diesen Ansatz übernommen haben, sind MySQL, Qt und Red Hat Enterprise Linux.

Ein weiteres duales Lizenzierungsmodell besteht darin, die Software unter einer Copyleft-Open-Source-Lizenz, wie der GNU General Public License (GPL), neben einer proprietären kommerziellen Lizenz anzubieten. In diesem Fall stellt die GPL sicher, dass auch abgeleitete Werke, die auf der Open-Source-Version der Software basieren, unter der GPL veröffentlicht werden müssen, was für einige Benutzer oder Anwendungsfälle möglicherweise nicht wünschenswert ist. Wer nicht an die Copyleft-Bestimmungen der GPL gebunden sein möchte, kann sich für die proprietäre Lizenz entscheiden, die in der Regel zusätzliche Vorteile wie Support und rechtlichen Schutz bietet. Beispiele für Softwareprodukte, die diesen Ansatz übernommen haben, sind Ghostscript, Sleepycat und SugarCRM.

Bei AppMaster sind wir uns des Werts der Doppellizenzierung bewusst, da sie unseren Benutzern mehr Flexibilität und Wahlmöglichkeiten bietet. Unsere leistungsstarke no-code Plattform ermöglicht es Kunden, Backend-, Web- und mobile Anwendungen basierend auf visuell erstellten Datenmodellen, Geschäftslogik, REST-API und WSS- endpoints zu erstellen und bereitzustellen. Mit unseren Business- und Business+-Abonnementplänen können Kunden auf ausführbare Binärdateien zugreifen, während unser Enterprise-Abonnementplan den Zugriff auf den Quellcode zum Hosten von Anwendungen vor Ort freischaltet.

Indem wir unsere Produkte unter Doppellizenzen mit unterschiedlichem Umfang an Support und Vorteilen anbieten, möchten wir den unterschiedlichen Bedürfnissen kleiner Unternehmen, Konzerne und einzelner Entwickler gleichermaßen gerecht werden. Unser Engagement für die ständige Verbesserung und Erweiterung unserer Plattform stellt sicher, dass sich unsere Kunden weiterhin auf AppMaster als führende Lösung für schnelle, kostengünstige und skalierbare Anwendungsentwicklung verlassen können.

Zusammenfassend stellt die Doppellizenzierung einen strategischen und pragmatischen Ansatz für die Softwarelizenzierung dar, der den unterschiedlichen Bedürfnissen verschiedener Benutzer und Anwendungsfälle Rechnung trägt und gleichzeitig die geistigen Eigentumsrechte der Herausgeber wahrt. Durch das Angebot mehrerer Lizenzierungsoptionen können Softwareentwickler und -herausgeber ein integrativeres und flexibleres Ökosystem fördern, das den spezifischen Anforderungen sowohl von Open-Source- als auch von proprietären Softwarebenutzern gerecht wird.