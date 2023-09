Dubbele licentie

Dubbele licentieverlening verwijst naar de praktijk waarbij een softwareproduct of een stuk code gelijktijdig onder twee of meer verschillende licenties wordt aangeboden. Deze aanpak wordt vaak gebruikt voor open source softwareprojecten, waarbij de uitgever mogelijk meer flexibiliteit wil bieden op het gebied van licentieopties en bedrijfsmodellen, terwijl hij toch enige controle behoudt over de intellectuele eigendomsrechten van de software.

Dankzij het dubbele licentiemodel kunnen softwareontwikkelaars en -uitgevers een breed scala aan gebruikers bedienen, inclusief degenen die de voorkeur geven aan de vrijheid en flexibiliteit die wordt geboden door open source-licenties, maar ook degenen die de garanties en ondersteuning nodig hebben die doorgaans worden geboden bij propriëtaire closed-sourcelicenties . Deze aanpak kan ook het genereren van inkomsten voor de uitgever vergemakkelijken, omdat sommige gebruikers wellicht eerder geneigd zijn te betalen voor een eigen licentie die extra voordelen biedt, zoals commerciële ondersteuning, garanties of schadeloosstelling.

Een van de belangrijkste voordelen van dubbele licentieverlening is het vermogen om tegemoet te komen aan de uiteenlopende behoeften van verschillende gebruikers en gebruiksscenario's. Een open source-licentie kan bijvoorbeeld geschikt zijn voor individuele ontwikkelaars, non-profitorganisaties of academische instellingen die willen profiteren van het collaboratieve karakter van de open source-gemeenschap, terwijl een propriëtaire licentie geschikter kan zijn voor bedrijven die strengere bescherming nodig hebben. voor hun intellectuele eigendom of aanvullende ondersteunings- en onderhoudsdiensten.

In de context van softwarelicenties en open source zijn er verschillende populaire dubbele licentiemodellen. Eén zo'n model houdt in dat de software wordt aangeboden onder een toegestane open source-licentie, zoals de Apache-licentie of de MIT-licentie, naast een eigen commerciële licentie. Hierdoor kunnen gebruikers kiezen tussen de open source-versie, die doorgaans zonder garanties of schadeloosstelling wordt geleverd, en de commerciële versie, die extra voordelen kan bieden, zoals juridische bescherming of speciale ondersteuning. Voorbeelden van softwareproducten die deze aanpak hebben overgenomen zijn MySQL, Qt en Red Hat Enterprise Linux.

Een ander dubbel licentiemodel houdt in dat de software wordt aangeboden onder een copyleft open source-licentie, zoals de GNU General Public License (GPL), naast een eigen commerciële licentie. In dit geval zorgt de GPL ervoor dat afgeleide werken gebaseerd op de open source-versie van de software ook onder de GPL moeten worden vrijgegeven, wat voor sommige gebruikers of gebruiksscenario's misschien niet wenselijk is. Degenen die er de voorkeur aan geven niet gebonden te zijn aan de copyleft-bepalingen van de GPL kunnen kiezen voor de propriëtaire licentie, die doorgaans extra voordelen met zich meebrengt, zoals ondersteuning en juridische bescherming. Voorbeelden van softwareproducten die deze aanpak hebben toegepast, zijn Ghostscript, Sleepycat en SugarCRM.

Bij AppMaster erkennen we de waarde van dubbele licenties bij het bieden van grotere flexibiliteit en keuzes voor onze gebruikers. Met ons krachtige no-code platform kunnen klanten backend-, web- en mobiele applicaties creëren en implementeren op basis van visueel gemaakte datamodellen, bedrijfslogica, REST API en WSS- endpoints. Met onze Business- en Business+-abonnementen hebben klanten toegang tot uitvoerbare binaire bestanden, terwijl ons Enterprise-abonnement toegang tot de broncode ontgrendelt voor het lokaal hosten van applicaties.

Door onze producten aan te bieden onder dubbele licenties met verschillende niveaus van ondersteuning en voordelen, streven we ernaar tegemoet te komen aan de uiteenlopende behoeften van zowel kleine bedrijven, ondernemingen als individuele ontwikkelaars. Onze toewijding aan het voortdurend verbeteren en uitbreiden van ons platform zorgt ervoor dat onze klanten kunnen blijven vertrouwen op AppMaster als een toonaangevende oplossing voor snelle, kosteneffectieve en schaalbare applicatieontwikkeling.

Concluderend vertegenwoordigt dubbele licentieverlening een strategische en pragmatische benadering van softwarelicenties die tegemoetkomt aan de uiteenlopende behoeften van verschillende gebruikers en gebruiksscenario's, terwijl de intellectuele eigendomsrechten van de uitgevers behouden blijven. Door meerdere licentieopties aan te bieden, kunnen softwareontwikkelaars en -uitgevers een meer inclusief en flexibel ecosysteem bevorderen, dat tegemoetkomt aan de specifieke vereisten van zowel open source- als propriëtaire softwaregebruikers.