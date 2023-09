L'évolutivité des microservices, dans le contexte de l'architecture des microservices, fait référence à la capacité d'une application à gérer efficacement une charge de travail accrue en répartissant la charge sur plusieurs instances de services d'application. Ceci est réalisé en divisant une application monolithique en services plus petits et indépendants qui peuvent être déployés, mis à l'échelle et modifiés indépendamment. Chaque service est responsable d'un aspect spécifique de la fonctionnalité de l'application et communique avec d'autres services à l'aide de protocoles légers tels que les API RESTful ou les files d'attente de messagerie. En utilisant l’évolutivité des microservices, les organisations peuvent améliorer l’isolation des pannes, la maintenabilité et les performances tout en réduisant la consommation de ressources.

L’un des principaux avantages de l’évolutivité des microservices est la possibilité de faire évoluer indépendamment les composants individuels d’une application. Cela signifie que si un service spécifique connaît une augmentation soudaine de la demande ou nécessite des ressources supplémentaires, il peut être étendu sans affecter les autres services. Ce niveau de granularité dans la gestion de l’allocation des ressources se traduit par des économies de coûts et une efficacité améliorée. Des recherches ont montré qu'une utilisation appropriée des microservices peut conduire à une réduction de 50 à 70 % des coûts d'infrastructure et à une amélioration jusqu'à 3 fois plus rapide du délai de mise sur le marché des nouvelles fonctionnalités.

AppMaster, une plateforme no-code qui permet aux clients de créer et de déployer des applications Web et mobiles, utilise l'architecture de microservices pour fournir des solutions hautement évolutives. En générant des applications backend avec Go, des applications Web avec Vue3 et des applications mobiles avec Kotlin et Jetpack Compose pour Android et SwiftUI pour iOS, AppMaster fournit une base solide et efficace pour les applications qui minimisent la dette technique et permettent aux entreprises de s'adapter rapidement à l'évolution de leurs besoins. .

L'approche d' AppMaster en matière d'évolutivité des microservices peut être identifiée à différentes étapes du cycle de vie des applications, du développement à la gestion continue. Ceci comprend:

1. Conception visuelle et prototypage rapide : AppMaster permet aux clients de créer des modèles de données visuellement attrayants, une API REST et une logique métier pour leurs applications à l'aide de la fonctionnalité drag-and-drop. Cela conduit à une réduction significative des délais de mise sur le marché, permettant aux entreprises de déployer de nouvelles fonctionnalités plus rapidement que jamais.

2. Génération et déploiement automatiques de code : lorsqu'un client clique sur "Publier", AppMaster prend les plans visuels de l'application et génère le code source, compile l'application, exécute des tests, regroupe les composants backend dans des conteneurs Docker et les déploie sur le serveur. nuage. Ce processus élimine le codage manuel, ce qui entraîne une réduction du risque d'erreurs humaines et une assurance qualité accrue des applications.

3. Intégration et livraison continues (CI/CD) : en utilisant un IDE complet, AppMaster garantit que les modifications apportées aux exigences des applications sont prises en compte en régénérant les applications à partir de zéro. Cela rationalise non seulement le processus de développement, mais élimine également la dette technique et garantit que les applications sont toujours optimisées pour les exigences actuelles.

4. Nature sans état des applications backend : l'utilisation par AppMaster d'applications backend sans état utilisant Go permet une évolutivité transparente des cas d'utilisation d'entreprise et à forte charge. Cette architecture permet aux applications de gérer efficacement de lourdes charges de trafic tout en minimisant l'impact sur l'infrastructure et les ressources.

5. Capacités d'intégration étendues : les applications créées par AppMaster sont compatibles avec toutes les bases de données compatibles PostgreSQL en tant que banque de données principale. Cette compatibilité permet aux organisations d'intégrer leur application aux systèmes existants, favorisant une meilleure collaboration entre les équipes et une gestion efficace des données.

Grâce à l'utilisation de concepts d'évolutivité des microservices, la plate no-code d' AppMaster permet aux entreprises de toutes tailles de créer des applications hautement évolutives, fiables et efficaces qui peuvent se développer de manière transparente à mesure que leur activité évolue. La plate-forme permet un développement d'applications simplifié sans sacrifier la capacité à gérer des charges de travail accrues, garantissant ainsi que les applications de leurs clients sont toujours prêtes à répondre aux exigences du paysage numérique moderne.