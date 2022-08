Il arrive que vous découvriez quelque chose de nouveau encore et encore. Alors, il est temps de le faire maintenant. Présentons-nous les événements no-code concernant la transformation numérique et le codage dont vous n'avez probablement jamais entendu parler. Lorsque vous visitez une conférence, vous pouvez entendre des sujets tels que les services financiers, la technologie des médias, la gestion informatique et les innovations technologiques ou médicales. Cependant, vous souhaitez visiter une conférence no-code ou low-code ?

La transformation numérique no-code et low-code a changé nos vies et fait grandir nos entreprises. Même d'énormes plates-formes comme Amazon, Google et Meta utilisaient la stratégie de langage de programmation sans code qui les a aidées à devenir ce que nous les voyons aujourd'hui.

Mais quel est l'impact des événements de conférence sans code et à faible code ? La réponse est qu'ils relient les gens du monde entier. Imaginez à quel point la collaboration avec des professionnels expérimentés peut profiter à l'humanité et à notre avenir. Vous pouvez discuter de sujets importants concernant votre entreprise avec des personnes connues ou celles qui partagent vos objectifs et vos idées principales. Vous pouvez toujours visiter cette conférence sans code en ligne, même si vous venez d'un autre point du globe. Aujourd'hui, les entreprises numériques se concentrent sur la création de leurs produits sans codage, car cela demande moins de dépenses, de temps et d'efforts.

Alors, voyons où vous pouvez le faire. Nous vous fournissons une liste des meilleures conférences sans code.

Quelles sont les meilleures conférences à suivre en 2022 ?

Tout d'abord, permettez-moi de vous parler de certaines des conférences en ligne no-code et low-code. Ainsi, vous pouvez entendre tout ce qui sera discuté lors de cet événement depuis votre ordinateur portable, votre smartphone ou votre ordinateur. Quelques clics et une connexion Internet stable suffisent pour plonger dans le monde du codage. Vous pouvez choisir votre événement en ligne sans code préféré à visiter dans la liste ci-dessous :

Conférence virtuelle mondiale Low-Code et No-Code

Le Sommet Low-Code / No-Code

Faible Code Con

Aucun piratage de laboratoire de code

Conférence Webflow sans code

Zap Connexion

Journée Développeur Low Code/ No Code

Journées sans code : liberté de créer

Cependant, parlons-en plus en détail.

Conférence en ligne Webflow

L'un des premiers exemples est Webflow Online Conference . La dernière fois que cet événement sans code a eu lieu entre de grandes entreprises comme Adobe, Google, Airtable et Apple dans plus de 135 pays. Là, vous avez l'occasion de découvrir leurs nouveaux produits et de renforcer vos compétences en codage. Au fait, vous n'avez pas besoin d'être un expert pour rejoindre la conférence sans code. C'est aussi bien pour les débutants que pour les confirmés. Concevez, construisez, développez et collaborez. Vous pouvez entendre parler de nouveaux outils de conception visuelle et des tendances en matière de codage, réaliser vos rêves, lancer de nouvelles applications, améliorer votre créativité dans n'importe quel secteur et travailler avec d'autres équipes.

Conférence virtuelle mondiale Low Code et No Code

Cet événement en ligne sans code se tiendra du 24 au 26 août 2022. La conférence porte sur divers sujets : la finance, le commerce électronique et le commerce mobile, ainsi que la santé, la pharmacie, la biotechnologie, l'énergie, l'éducation, l'assurance, la fabrication, l'automatisation, la haute technologie, les médias, l'agriculture, la chimie, le gouvernement et Transport. Vous entendrez comment créer des produits sans codage par des professionnels et des histoires sur leurs succès et leurs échecs.

Les conférenciers partageront avec vous quelques faits sur la façon d'utiliser diverses techniques dans la création d'applications low-code et no-code. En outre, vous apprendrez : la résolution des problèmes de processus d'automatisation et des conseils de développement et d'administration. L'événement sera utile aux cadres, programmeurs, architectes, administrateurs, analystes de données, scientifiques des données, statisticiens et fournisseurs intéressés par l'amélioration des stratégies low-code et no-code.

Le Sommet Low-Code/No-Code

Summit permet d'approfondir les transformations numériques no-code et low-code dans les domaines de la sécurité, de la santé, de la technologie et de la finance. Parmi les discussions sur la transformation numérique, l'intelligence artificielle, les données et les nouvelles technologies, les quêtes de l'événement peuvent développer et tester leurs applications sans code sans connaître la stratégie de codage d'origine. Vous pouvez accéder à la conférence low-code et no-code en ligne le 14 septembre 2022.

Quels sont les 5 meilleurs événements sans code qui valent la peine d'être visités ?

Certaines d'entre elles ont déjà eu lieu, mais elles seront répétées l'année prochaine ou dans un avenir proche, par exemple, les conférences No-code Developer Day ou Zap Connect. Ainsi, vous pouvez devenir plus conscient d'eux maintenant.

Conférence en ligne sans code Zap Connect

La conférence en ligne Zap Connect No-Code est une conférence virtuelle qui aura lieu le 20 octobre 2022. L'événement s'adresse aux personnes ayant différents niveaux d'expérience et de connaissances. Le programme de la conférence couvre des sujets concernant l'avenir du no-code et du low-code dans la révolution numérique. Là, vous pouvez poser des questions et apprendre des pionniers et des innovateurs du no-code comment réussir dans les startups sans code, concevoir et explorer les normes mondiales du marché du low-code.

Aucun piratage de laboratoire de code

Cet événement no-code et low-code aura lieu le 31 mars 2022. Cinq équipes de non-techniciens se réunissent avec des experts techniques pour créer leur propre MVP. Le gagnant sera couronné en tant que Lab Hacker sans code. L'événement No Code Lab Hack vise à collaborer, concevoir et créer une application ensemble.

Faible Code Con

Relevez de nouveaux défis dans les transformations numériques sur le nouvel événement. Lors de cette conférence en ligne sans code et à faible code, vous pouvez vous concentrer sur la transformation numérique du gouvernement et les applications de solutions d'entreprise et suivre des ateliers sans code avec des tutoriels. Vous avez la possibilité de transformer votre entreprise numérique et de collaborer avec des experts. Adoptez les technologies cloud dans les industries gouvernementales et privées et facilitez le processus de développement de logiciels sans code pour progresser plus rapidement.

Journée Développeur Low Code/ No Code

C'est un excellent événement pour améliorer vos compétences lors de sessions low-code et no-code. Le mercredi 13 avril 2022, les intervenants de la conférence vous expliqueront comment accélérer votre transformation numérique. La journée des développeurs sans code vaut le détour. Après la conférence, vous comprendrez quels outils low-code et no-code sont préférables. Le programme Developer Day sans code comprend de nombreuses informations inhabituelles que vous n'obtiendriez pas en quelques années de votre travail. Les gens partagent leurs expériences, que vous pouvez absorber en quelques jours.

Journées sans code : liberté de créer Chicago 2022

Au cours de cette conférence, vous pourrez explorer les nouvelles tendances low-code et no-code, obtenir des informations sur les dernières mises à jour de Creatio et découvrir quelles approches devraient être mieux implémentées dans votre stratégie no-code.

Que puis-je apprendre en regardant une conférence sans code ?

Ce n'est pas un secret que vous apprendrez certainement quelque chose de nouveau par vous-même ou trouverez des personnes intéressantes avec qui travailler. Vous pouvez rejoindre la communauté de la révolution sans code et développer votre activité. Vous avez toutes les portes ouvertes, tournez la poignée et établissez de nouvelles relations avec des professionnels ; entendre parler d'automatisation sans code, d'entreprise à faible codage ou de processus marketing. En outre, il est possible d'obtenir un contenu pratique à accès limité sur les outils et plates-formes les plus récents. Accélérez votre transformation numérique dans le codage en utilisant diverses approches low-code.

Au fait, on parle de création rapide d'applications no-code/low-code, mais comment fait-on en réalité ? Non, il ne s'agit pas d'extensions Google et de magie noire du codage si l'on parle de véritables innovations. Les applications sans code/low code sont créées à l'aide de plateformes numériques dotées d'interfaces visuelles et conviviales. Ainsi, par exemple, grâce à la plateforme no-code AppMaster, vous pouvez créer un backend, des applications web et des applications mobiles . En visitant ces conférences, vous vous familiarisez avec la création sans codage. Saisissez votre prochaine opportunité d'améliorer votre entreprise.

Vous devriez absolument assister à l'événement de conférence en ligne sans code et sans code si vous êtes propriétaire d'entreprise, indépendant, développeur, fondateur ou concepteur axé sur les produits. En outre, les concepteurs UX/UI peuvent également mieux comprendre l'utilisation précise des données, les notions de front-end et de back-end, et comment la conception peut affecter le produit commercial.

Qui sont les orateurs des conférences sans code ?

Les conférenciers sont des présentateurs de différentes entreprises qui diffusent la voix de leurs objectifs, mais pas seulement. Lors de la conférence en ligne Webflow no-code et low-code, vous verrez Trevor Noah, comédien américain bien connu, Debbie Milman, l'auteur et designer, Vlad Magdalin, co-fondateur de Webflow et spécialiste du PDG ; et plein d'autres.

Lors de l'événement Global Low-Code and No-Code Virtual Conference, plus de divers professionnels des industries low-code et no-code seront présents. Ainsi, vous avez la chance de rencontrer des innovateurs techniques tels que PDG, Cloud, directeurs informatiques, responsables de l'ingénierie, ingénieurs de la fiabilité du site, ingénieurs des opérations, administrateurs système, responsables des opérations, responsables de l'analyse, scientifiques des données, statisticiens, ingénieurs, développeurs de logiciels, architectes, QA , vendeurs, responsables marketing techniques et bien d'autres.

De nombreuses grandes entreprises technologiques seront présentes lors du Low-Code/No-Code Summit. Peut-être que certains d'entre eux vous sont déjà familiers : Intel (Dr Melvin Greer, scientifique en chef des données), Hubspot (Jonathan Corbin, vice-président du succès client et de la stratégie mondiale), Orangetheory Fitness (Ameen Kazerouni, directeur de l'analyse ), Starbucks (Jonathan Francis, directeur numérique et analytique), Quickbase (Jay Jamison, directeur produit et technologie), ServiceNow (Chris Bedi, directeur informatique), Airtable (Andrew Ofstad, co-sous), Pulpstream (Pankaj 'Romy' Malviya, fondatrice et PDG), ThoughtSpot (Cindi Howson, responsable de la stratégie des données), AI Leadership Institute (Noelle Silver, fondatrice), WestCap (Erika Janowicz, scientifique des données), Squark AI (Judah Phillips, co-fondateur et co-PDG), DronaHQ (Jinen Dedhia, co-fondateur et MD), HCL Volt MX (Andrew Manby, vice-président de la gestion des produits), Hubspot (Jonathan Corbin, vice-président du succès client et stratégie globale), Randstad (Trey Braden, directeur de la gestion des risques), Zapier (Chris Geoghegan, un directeur de la gestion des produits), et bien d'autres.

Les conférenciers prévoient également de discuter de la démocratisation du développement sans code pour stimuler l'agilité et développer les entreprises à faible code. Alors que certains vont au Comic Con, d'autres assistent au Low Code Con. Ainsi, lors de cet événement de la conférence sera Amanda Brock. Elle est PDG d'OpenUK, membre de la British Computer Society Inaugural Influence et représentante européenne de l'Open Invention Network. Asaf Adi, cadre supérieur de l'IoT et des Wearables, a réussi à développer des systèmes d'entreprise avancés. Michael Bargury, expert en cybersécurité dans le cloud, SaaS et AppSec, co-fondateur de Zenity, la première société de sécurité qui a protégé les applications low-code et no-code. Et enfin, Stefan Helzle est connu comme développeur de logiciels d'entreprise low-code et développeur principal certifié Appian avec des activités dans les domaines de la santé, de la pharmacie, de la finance, de l'assurance et de l'informatique. Ce n'est pas un secret qu'il a écrit un livre sur la plate-forme Appian Low-Code Business Process Automation.

Récapitulatif

Des événements tels que Low-code/No-code Developer Day, Low-Code Con et d'autres sont de grandes aventures numériques pour les admirateurs d'idées révolutionnaires qui changent le monde et notre environnement à chaque nouveau projet. Vous serez désormais au courant des plateformes innovantes en ligne sans code, qui créent des opportunités d'apprentissage chaque année. La meilleure chose est que vous pouvez regarder ces conférences dans des vidéos enregistrées et des faits saillants sur leurs sites Web même après leur fin. La plupart des événements sont en accès libre. C'est votre nouvelle chance d'essayer vos compétences en développement sans code et de faire partie de la révolution numérique.