Zdarza się, że raz po raz odkrywasz coś nowego. Nadszedł więc czas, aby zrobić to właśnie teraz. Przedstawmy Ci wydarzenia no-code dotyczące transformacji cyfrowej i kodowania, o których prawdopodobnie nigdy nie słyszałeś. Kiedy odwiedzasz konferencję, możesz usłyszeć takie tematy, jak usługi finansowe, technologia medialna, zarządzanie IT, a także innowacje technologiczne lub medyczne. Jednak czy chciałbyś odwiedzić konferencję no-code lub low-code?

Transformacja cyfrowa no-code i low-code zmieniła nasze życie i sprawiła, że nasze firmy zaczęły się rozwijać. Nawet ogromne platformy, takie jak Amazon, Google i Meta, używały strategii języka programowania no-code, która pomogła im stać się tym, co widzimy je dzisiaj.

Chociaż jaki jest wpływ wydarzeń konferencyjnych no-code i low-code? Odpowiedź jest taka, że łączą one ludzi na całym świecie. Wyobraź sobie, jak bardzo współpraca z doświadczonymi specjalistami może przynieść korzyści ludzkości i naszej przyszłości. Możesz omówić ważne tematy dotyczące twojego biznesu ze znanymi ludźmi lub tymi, którzy dzielą twoje cele i główne idee. Nadal możesz odwiedzić tę konferencję bez kodu online, nawet jeśli jesteś z innego punktu globu. Dzisiaj firmy cyfrowe skupiają się na tworzeniu swoich produktów bez kodowania, ponieważ wymaga to mniej wydatków, czasu i wysiłku.

Zobaczmy więc, gdzie można to zrobić. Przedstawiamy Wam listę topowych konferencji no-code.

Jakie są topowe konferencje do oglądania w 2022 roku?

Po pierwsze, pozwól mi powiedzieć o niektórych konferencjach online no-code i low-code. Tak więc, możesz usłyszeć wszystko, co będzie omawiane na tym wydarzeniu, z laptopa, smartfona lub komputera. Kilka klików i stabilne połączenie internetowe to wszystko, czego potrzebujesz, aby zanurzyć się w świecie kodowania. Możesz wybrać swoje ulubione wydarzenie online no-code do odwiedzenia z listy poniżej:

Globalna wirtualna konferencja Low-Code i No-Code

Szczyt Low-Code / No-Code

Low Code Con

No Code Lab Hack

Konferencja Webflow No-Code

Zap Connect

Low Code/ No Code Developer Day

No-Code Days: Freedom to Create

Porozmawiajmy jednak o nich bardziej szczegółowo.

Konferencja Webflow Online

Jednym z pierwszych przykładów jest Webflow Online Conference. Ostatni raz to wydarzenie bez kodu odbyło się pomiędzy dużymi firmami takimi jak Adobe, Google, Airtable i Apple w ponad 135 krajach. Tam masz okazję poznać ich nowe produkty i zwiększyć swoje umiejętności w kodowaniu. Przy okazji, nie musisz być ekspertem, aby dołączyć do konferencji no-code. Jest ona przeznaczona zarówno dla początkujących, jak i dla zaawansowanych. Design, build, grow and collaborate. Możesz usłyszeć o nowych narzędziach projektowania wizualnego i trendach w kodowaniu, spełnić swoje marzenia, uruchomić nowe aplikacje, poprawić swoją kreatywność w każdej branży i współpracować z innymi zespołami.

Globalna wirtualna konferencja Low Code i No Code

To wydarzenie online no-code odbędzie się w dniach 24 - 26 sierpnia 2022 roku. Konferencja dotyczy różnego spektrum tematów: finanse, e-commerce, i m-commerce, także, opieka zdrowotna, farmacja, biotech, energia, edukacja, ubezpieczenia, produkcja, automatyka, hi-tech, media, rolnictwo, chemia, rząd, i Transport. Usłyszysz jak budować produkty bez kodowania od profesjonalistów oraz historie o ich sukcesach i porażkach.

Prelegenci podzielą się z Tobą faktami na temat wykorzystania różnych technik w tworzeniu aplikacji low-code i no-code. Ponadto dowiesz się: o rozwiązywaniu problemów z procesami automatyzacji oraz o wskazówkach dotyczących rozwoju i administracji. Wydarzenie będzie przydatne dla kadry kierowniczej, programistów, architektów, administratorów, analityków danych, naukowców zajmujących się danymi, statystyków i sprzedawców zainteresowanych ulepszeniem strategii low-code i no-code.

Szczyt "Low-Code/ No-Code

Summit umożliwia głębsze spojrzenie na transformacje cyfrowe typu "no-code" i "low-code" w dziedzinach bezpieczeństwa, opieki zdrowotnej, technologii i finansów. Wśród rozmów o transformacji cyfrowej, sztucznej inteligencji, danych i nowych technologiach, questy wydarzenia mogą rozwijać i testować swoje aplikacje no-code bez znajomości oryginalnej strategii kodowania. Możesz uzyskać dostęp do internetowej konferencji low-code i no-code w dniu 14 września, 2022.

Jakie są top 5 wydarzeń no-code, które warto odwiedzić?

Niektóre z nich już się odbyły, ale zostaną powtórzone w przyszłym roku lub w najbliższej przyszłości, na przykład No-code Developer Day lub konferencje Zap Connect. Można więc już teraz stać się ich bardziej świadomym.

Konferencja Zap Connect No-Code Online

Zap Connect No-Code Online Conference to wirtualna konferencja, która odbędzie się 20 października 2022 roku. Wydarzenie przeznaczone jest dla osób o różnym poziomie doświadczenia i wiedzy. Program konferencji obejmuje tematy dotyczące przyszłości no-code i low-code w cyfrowej rewolucji. Można tam zadawać pytania i uczyć się od pionierów i innowatorów no-code, jak uzyskać sukces w startupach no-code, projektować i poznawać globalne standardy rynku low-code.

No Code Lab Hack

To wydarzenie związane z no-code i low-code odbędzie się 31 marca 2022 roku. Pięć zespołów nietechnicznych zbiera się razem z ekspertami technicznymi, aby zbudować własne MVP. Zwycięzca zostanie ukoronowany jako no-code Lab Hacker. Wydarzenie No Code Lab Hack ma na celu współpracę, projektowanie i wspólne tworzenie aplikacji.

Low Code Con

Zmierz się z nowymi wyzwaniami w cyfrowych transformacjach na nowym wydarzeniu. Na tej konferencji online no-code i low-code, możesz skupić się na cyfrowej transformacji rządu i aplikacjach rozwiązań dla przedsiębiorstw i uzyskać niektóre warsztaty no-code z tutorialami. Masz możliwość przekształcenia swojego cyfrowego biznesu i współpracy z ekspertami. Zaadoptuj technologie chmurowe w przemyśle rządowym i prywatnym, a także ułatw proces tworzenia oprogramowania no-code, aby szybciej się rozwijać.

Low Code/ No Code Developer Day

Jest to świetne wydarzenie, aby poprawić swoje umiejętności podczas sesji low-code i no-code. W środę, 13 kwietnia 2022 roku, prelegenci konferencji wyjaśnią Ci, jak przyspieszyć cyfrową transformację. Warto odwiedzić No-code developer day. Po konferencji zrozumiesz, z jakich narzędzi low-code i no-code lepiej korzystać. Program no-code Developer Day zawiera wiele niecodziennych informacji, których nie zdobyłbyś w ciągu kilku lat pracy. Ludzie dzielą się swoimi doświadczeniami, które możesz wchłonąć w kilka dni.

No-Code Days: Freedom to Create Chicago 2022

Podczas tej konferencji możesz poznać nowe trendy w zakresie low-code i no-code, uzyskać informacje o najnowszych aktualizacjach Creatio oraz dowiedzieć się, jakie podejścia lepiej wdrożyć do swojej strategii no-code.

Czego mogę się nauczyć oglądając konferencję no-code?

Nie jest tajemnicą, że na pewno nauczyłbyś się czegoś nowego dla siebie lub znalazłbyś ciekawych ludzi do współpracy. Możesz dołączyć do społeczności no-code revolution i rozwijać swój biznes. Masz wszystkie drzwi otwarte, przekręć klamkę i zdobądź nowe kontakty z profesjonalistami; posłuchaj o automatyzacji no-code, biznesie low-coding lub procesach marketingowych. Ponadto można uzyskać praktyczne treści o ograniczonym dostępie na temat najnowszych narzędzi i platform. Przyspiesz swoją cyfrową transformację w kodowaniu przy użyciu różnych podejść low-code.

Przy okazji, mówimy o szybkim tworzeniu aplikacji bez kodu / low-code, ale jak to zrobić w rzeczywistości? Nie, nie chodzi o rozszerzenia Google i czarną magię kodowania, jeśli mówimy o prawdziwych innowacjach. Aplikacje no-code / low-code są tworzone za pomocą platform cyfrowych, które mają wizualne, przyjazne dla użytkownika interfejsy. Tak więc, na przykład, dzięki platformie AppMaster no-code, możesz stworzyć backend, aplikacje internetowe i aplikacje mobilne. Odwiedzając te konferencje, lepiej zapoznasz się z tworzeniem bez kodowania. Złap następną okazję, aby poprawić swój biznes.

Zdecydowanie powinieneś wziąć udział w wydarzeniu konferencyjnym no-code i low-code online, jeśli jesteś właścicielem firmy, freelancerem, deweloperem, założycielem lub projektantem zorientowanym na produkt. Ponadto projektanci UX/UI mogą również lepiej zrozumieć dokładne wykorzystanie danych, pojęcia front-end i back-end oraz jak projektowanie może wpłynąć na produkt biznesowy.

Kim są prelegenci na konferencjach no-code?

Prelegenci to prezenterzy różnych firm, którzy rozpowszechniają głos swoich celów, ale nie tylko. Podczas konferencji Webflow no-code i low-code online zobaczysz Trevora Noah, znanego amerykańskiego komika, Debbie Milman, autorkę i projektantkę, Vlad Magdalin, współzałożyciela Webflow i specjalistę od CEO; i wielu innych.

Na imprezie Global Low-Code and No-Code Virtual Conference będzie obecnych więcej różnych specjalistów z branży low-code i no-code. Tak więc, masz szczęście spotkać technicznych innowatorów takich jak CEO, Cloud, dyrektorzy IT, kierownicy inżynierii, Site Reliability Engineers, Ops Engineers, SysAdmins, Heads of Ops, Analytics managers, Data Scientist, Statistician, Engineers, Software Developers, Architects, QA, Salesmen, technical Marketing managers i wiele innych.

Wiele dużych firm technologicznych będzie obecnych podczas Low-Code/ No-Code Summit. Być może, niektóre z nich są już Wam znane: Intel (dr. Melvin Greer, chief data scientist), Hubspot (Jonathan Corbin, wiceprezes ds. sukcesu klienta i globalnej strategii), Orangetheory Fitness (Ameen Kazerouni, chief analytics officer), Starbucks (Jonathan Francis, chief digital and analytical officer), Quickbase (Jay Jamison, chief product and technology officer), ServiceNow (Chris Bedi, chief information officer), Airtable (Andrew Ofstad, co-under), Pulpstream (Pankaj 'Romy' Malviya, założyciel i CEO), ThoughtSpot (Cindi Howson, data strategy officer), AI Leadership Institute (Noelle Silver, założycielka), WestCap (Erika Janowicz, data scientist), Squark AI (Judah Phillips, współzałożyciel i Co-CEO), DronaHQ (Jinen Dedhia, współzałożyciel i MD), HCL Volt MX (Andrew Manby, VP of Product Management), Hubspot (Jonathan Corbin, vice president of customer success and global strategy), Randstad (Trey Braden, director of risk management), Zapier (Chris Geoghegan, director of product management) i wiele innych.

Prelegenci planują również omówić demokratyzację rozwoju bez kodu, aby zwiększyć zwinność i rozwijać firmy o niskim kodzie. Podczas gdy jedni idą na Comic Con, inni uczestniczą w Low Code Con. Tak więc, na tym wydarzeniu konferencyjnym będzie Amanda Brock. Jest ona dyrektorem generalnym OpenUK, członkiem Influencji Inauguracyjnej British Computer Society oraz europejskim przedstawicielem Open Invention Network. Asaf Adi, starszy menedżer IoT i Wearables, któremu udało się stworzyć zaawansowane systemy biznesowe. Michael Bargury, ekspert ds. cyberbezpieczeństwa w chmurze, SaaS i AppSec, współzałożyciel Zenity, pierwszej firmy zajmującej się bezpieczeństwem, która chroniła aplikacje low-code i no-code. I wreszcie, Stefan Helzle jest znany jako twórca oprogramowania dla przedsiębiorstw o niskim kodzie i Appian Certified Lead Developer z biznesu w opiece zdrowotnej, farmacji, finansach, ubezpieczeniach i IT. Nie jest tajemnicą, że napisał książkę o platformie Appian Low-Code Business Process Automation.

Podsumowując

Takie wydarzenia jak Low-code/ No-code Developer Day, Low-Code Con i inne to wielkie cyfrowe przygody dla wielbicieli przełomowych idei, które z każdym nowym projektem zmieniają świat i nasze otoczenie. Teraz będziesz na bieżąco z innowacyjnymi platformami online no-code, które co roku tworzą możliwości nauki. Najlepsze jest to, że możesz oglądać te konferencje w zapisanych filmach i najważniejszych momentach na ich stronach internetowych nawet po ich zakończeniu. Większość wydarzeń ma bezpłatny dostęp. To twoja nowa szansa na wypróbowanie swoich umiejętności w rozwoju no-code i stanie się częścią cyfrowej rewolucji.