Capita di scoprire sempre qualcosa di nuovo. Quindi, è arrivato il momento di farlo adesso. Vi presentiamo gli eventi no-code sulla trasformazione digitale e il coding di cui probabilmente non avete mai sentito parlare. Quando visitate una conferenza, potete ascoltare argomenti come i servizi finanziari, la tecnologia dei media, la gestione IT e le innovazioni tecnologiche o mediche. Tuttavia, vi piacerebbe visitare una conferenza no-code o low-code?

La trasformazione digitale no-code e low-code ha cambiato le nostre vite e fatto crescere le nostre aziende. Anche grandi piattaforme come Amazon, Google e Meta hanno utilizzato la strategia del linguaggio di programmazione no-code che le ha aiutate a diventare ciò che vediamo oggi.

Ma qual è l'impatto delle conferenze no-code e low-code? La risposta è che mettono in contatto persone in tutto il mondo. Immaginate quanto la collaborazione con professionisti esperti possa giovare all'umanità e al nostro futuro. È possibile discutere di argomenti importanti riguardanti la propria attività con persone note o che condividono i propri obiettivi e le proprie idee principali. È possibile visitare questa conferenza no-code online, anche se ci si trova in un altro punto del globo. Oggi le aziende digitali si concentrano sulla creazione di prodotti senza codifica perché richiede meno spese, tempo e sforzi.

Vediamo quindi dove è possibile farlo. Vi forniamo un elenco delle principali conferenze no-code.

Quali sono le principali conferenze da tenere d'occhio nel 2022?

Prima di tutto, lasciate che vi parli di alcune delle conferenze no-code e low-code online. In questo modo, potrete ascoltare tutto ciò che verrà discusso in questo evento dal vostro laptop, smartphone o computer. Bastano pochi clic e una connessione Internet stabile per immergersi nel mondo del coding. Potete scegliere il vostro evento no-code online preferito dall'elenco che segue:

Conferenza virtuale globale Low-Code e No-Code

Il Summit Low-Code / No-Code

Convegno sul Low Code

Laboratorio No Code Hack

Conferenza No-Code di Webflow

Zap Connect

Giornata dello sviluppatore Low Code/ No Code

Giornate No-Code: Libertà di creare

Tuttavia, parliamone più in dettaglio.

Conferenza online di Webflow

Uno dei primi esempi è la Webflow Online Conference. L'ultima volta questo evento no-code si è tenuto tra grandi aziende come Adobe, Google, Airtable e Apple in più di 135 Paesi. Lì si ha l'opportunità di sperimentare i loro nuovi prodotti e di potenziare le proprie capacità di codifica. Non è necessario essere esperti per partecipare alla conferenza no-code. È adatta sia ai principianti che agli esperti. Progettare, costruire, crescere e collaborare. Potrete conoscere i nuovi strumenti di visual design e le tendenze del coding, soddisfare i vostri sogni, lanciare nuove applicazioni, migliorare la vostra creatività in qualsiasi settore e collaborare con altri team.

Conferenza virtuale globale Low Code e No Code

Questo evento no-code online si terrà dal 24 al 26 agosto 2022. La conferenza riguarda vari argomenti: finanza, e-commerce e m-commerce, inoltre, sanità, farmacia, biotecnologie, energia, istruzione, assicurazioni, produzione, automazione, hi-tech, media, agricoltura, chimica, governo e trasporti. Ascolterete come costruire prodotti senza codifica da professionisti e storie di successi e fallimenti.

I relatori condivideranno con voi alcuni fatti su come utilizzare varie tecniche per la creazione di app low-code e no-code. Inoltre, imparerete a risolvere i problemi dei processi di automazione e i suggerimenti per lo sviluppo e l'amministrazione. L'evento sarà utile per dirigenti, programmatori, architetti, amministratori, analisti di dati, data scientist, statistici e venditori interessati a migliorare le strategie low-code e no-code.

Il vertice Low-Code/ No-Code

Il summit permette di approfondire le trasformazioni digitali no-code e low-code nei settori della sicurezza, della sanità, della tecnologia e della finanza. Tra i temi della trasformazione digitale, dell'intelligenza artificiale, dei dati e delle nuove tecnologie, i partecipanti all'evento potranno sviluppare e testare le loro applicazioni no-code senza conoscere la strategia di codifica originale. È possibile accedere alla conferenza online low-code e no-code il 14 settembre 2022.

Quali sono i 5 principali eventi no-code che vale la pena visitare?

Alcuni di essi si sono già svolti, ma saranno ripetuti nel prossimo anno o nel prossimo futuro, ad esempio il No-code Developer Day o le conferenze Zap Connect. Quindi, è possibile conoscerli meglio fin da ora.

Conferenza online Zap Connect No-Code

Zap Connect No-Code Online Conference è una conferenza virtuale che si terrà il 20 ottobre 2022. L'evento è rivolto a persone con diversi livelli di esperienza e conoscenza. Il programma della conferenza copre argomenti riguardanti il futuro del no-code e del low-code nella rivoluzione digitale. In questa sede sarà possibile porre domande e imparare dai pionieri del no-code e dagli innovatori come ottenere il successo nelle startup no-code, progettare ed esplorare gli standard globali del mercato del low-code.

No Code Lab Hack

Questo evento no-code e low-code si terrà il 31 marzo 2022. Cinque squadre di non-tecnici si riuniscono con esperti di tecnologia per costruire il proprio MVP. Il vincitore sarà incoronato come no-code Lab Hacker. L'evento No Code Lab Hack mira a collaborare, progettare e creare un'applicazione insieme.

Convivenza a basso contenuto di codice

Affrontate le nuove sfide della trasformazione digitale in questo nuovo evento. In questa conferenza online no-code e low-code, potrete concentrarvi sulla trasformazione digitale del governo e sulle applicazioni per le soluzioni aziendali e partecipare ad alcuni workshop no-code con esercitazioni. Avrete l'opportunità di trasformare il vostro business digitale e di collaborare con gli esperti. Adottate le tecnologie cloud nelle industrie governative e private e rendete più semplice il processo di sviluppo software no-code per progredire più velocemente.

Giornata dello sviluppatore Low Code/ No Code

È un grande evento per migliorare le proprie competenze durante le sessioni low-code e no-code. Mercoledì 13 aprile 2022, i relatori della conferenza vi spiegheranno come accelerare la vostra trasformazione digitale. Vale la pena visitare il No-code developer day. Dopo la conferenza, capirete quali strumenti low-code e no-code è meglio utilizzare. Il programma del no-code Developer Day comprende molte informazioni straordinarie che non si possono ottenere in pochi anni di lavoro. Le persone condividono le loro esperienze, che potete assorbire in pochi giorni.

Giornate senza codice: Libertà di creare Chicago 2022

Durante questa conferenza, potrete esplorare le nuove tendenze low-code e no-code, ottenere informazioni sugli ultimi aggiornamenti di Creatio e scoprire quali approcci dovrebbero essere meglio implementati nella vostra strategia no-code.

Cosa posso imparare assistendo a una conferenza no-code?

Non è un segreto che sicuramente imparerete qualcosa di nuovo per voi stessi o troverete persone interessanti con cui lavorare. Potete unirvi alla comunità della rivoluzione no-code e sviluppare la vostra attività. Avete tutte le porte aperte, girate la maniglia e ottenete nuove connessioni con i professionisti; sentite parlare di automazione no-code, di business low-coding o di processi di marketing. Inoltre, è possibile ottenere contenuti pratici ad accesso limitato sui più recenti strumenti e piattaforme. Accelerate la vostra trasformazione digitale utilizzando vari approcci low-code.

A proposito, si parla di creazione rapida di applicazioni no-code/ low-code, ma come si fa nella realtà? No, non si tratta di estensioni di Google e di magia del codice nero, se si parla di vere innovazioni. Le applicazioni no-code/ low-code vengono create con l'aiuto di piattaforme digitali dotate di interfacce visive e facili da usare. Ad esempio, grazie alla piattaforma no-code AppMaster, è possibile creare un backend, applicazioni web e applicazioni mobili. Visitando queste conferenze, si acquisisce maggiore familiarità con la creazione no-coding. Cogliete la prossima occasione per migliorare la vostra attività.

Se siete imprenditori, freelance, sviluppatori, fondatori o designer orientati al prodotto, dovete assolutamente partecipare alle conferenze online no-code e low-code. Inoltre, i progettisti UX/UI possono comprendere meglio l'uso accurato dei dati, le nozioni di front-end e back-end e il modo in cui il design può influenzare il prodotto aziendale.

Chi sono i relatori delle conferenze no-code?

I relatori sono presentatori di diverse aziende che diffondono la voce dei loro obiettivi, ma non solo. Durante la conferenza online no-code e low-code di Webflow, potrete vedere Trevor Noah, un noto comico americano, Debbie Milman, autrice e designer, Vlad Magdalin, co-fondatore di Webflow e specialista CEO, e molti altri.

All'evento Global Low-Code and No-Code Virtual Conference saranno presenti diversi professionisti dei settori low-code e no-code. Avrete quindi la fortuna di incontrare innovatori tecnici come CEO, Cloud, Direttori IT, Direttori di Ingegneria, Site Reliability Engineers, Ops Engineers, SysAdmins, Heads of Ops, Analytics managers, Data Scientist, Statistici, Ingegneri, Sviluppatori Software, Architetti, QA, Venditori, responsabili del Marketing tecnico e molti altri.

Molte grandi aziende tecnologiche saranno presenti al Low-Code/ No-Code Summit. Forse alcune di esse vi sono già familiari: Intel (Dr. Melvin Greer, chief data scientist), Hubspot (Jonathan Corbin, vicepresidente del customer success e della strategia globale), Orangetheory Fitness (Ameen Kazerouni, chief analytics officer), Starbucks (Jonathan Francis, chief digital and analytical officer), Quickbase (Jay Jamison, chief product and technology officer), ServiceNow (Chris Bedi, chief information officer), Airtable (Andrew Ofstad, co-under), Pulpstream (Pankaj 'Romy' Malviya, fondatore e CEO), ThoughtSpot (Cindi Howson, responsabile della strategia dei dati), AI Leadership Institute (Noelle Silver, fondatrice), WestCap (Erika Janowicz, scienziata dei dati), Squark AI (Judah Phillips, cofondatore e co-CEO), DronaHQ (Jinen Dedhia, cofondatore e amministratore delegato), HCL Volt MX (Andrew Manby, VP Product Management), Hubspot (Jonathan Corbin, vicepresidente del successo clienti e della strategia globale), Randstad (Trey Braden, direttore della gestione dei rischi), Zapier (Chris Geoghegan, direttore della gestione dei prodotti) e molti altri.

I relatori intendono anche discutere della democratizzazione dello sviluppo no-code per aumentare l'agilità e far crescere le aziende low-code. Mentre alcuni vanno al Comic Con, altri partecipano al Low Code Con. A questa conferenza parteciperà Amanda Brock. È amministratore delegato di OpenUK, membro della British Computer Society Inaugural Influence e rappresentante europeo della Open Invention Network. Asaf Adi, senior manager di IoT e Wearables, è riuscito a sviluppare sistemi aziendali avanzati. Michael Bargury, esperto di sicurezza informatica in ambito cloud, SaaS e AppSec, cofondatore di Zenity, la prima azienda di sicurezza che protegge le app low-code e no-code. Infine, Stefan Helzle è noto come sviluppatore di software aziendale low-code e Appian Certified Lead Developer con attività nel settore sanitario, farmaceutico, finanziario, assicurativo e informatico. Non è un segreto che abbia scritto un libro sulla piattaforma Appian Low-Code Business Process Automation.

Ricapitolazione

Eventi come il Low-code/ No-code Developer Day, il Low-Code Con e altri sono grandi avventure digitali per gli ammiratori di idee rivoluzionarie che cambiano il mondo e ciò che ci circonda con ogni nuovo progetto. Ora sarete aggiornati sulle innovative piattaforme no-code online, che ogni anno creano opportunità di apprendimento. La cosa migliore è che potete guardare queste conferenze nei video salvati e nei momenti salienti sui loro siti web anche dopo la loro conclusione. La maggior parte degli eventi è ad accesso gratuito. È la vostra nuova occasione per mettere alla prova le vostre capacità nello sviluppo no-code e diventare parte della rivoluzione digitale.