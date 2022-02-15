碰巧你一次又一次地发现新事物。所以，现在是时候做这件事了。让我们向您介绍您可能从未听说过的有关数字转换和编码的无代码事件。当您参加会议时，您可以听到诸如金融服务、媒体技术、IT 管理以及技术或医疗创新等主题。但是，您想参加无代码或低代码会议吗？

无代码和低代码的数字化转型改变了我们的生活，使我们的业务成长。甚至像亚马逊、谷歌和 Meta 这样的大型平台也在使用无代码编程语言策略，帮助它们成为我们今天看到的样子。

虽然无代码和低代码会议活动的影响是什么？答案是它们将全世界的人们联系在一起。想象一下，与经验丰富的专业人士合作有多少可以造福人类和我们的未来。您可以与知名人士或与您的目标和主要想法有分歧的人讨论有关您业务的重要话题。即使您来自地球的另一个地方，您仍然可以在线访问这个无代码会议。如今，数字公司专注于无需编码的产品创建，因为这需要更少的支出、时间和精力。

所以，让我们看看你在哪里可以做到这一点。我们为您提供顶级无代码会议列表。

2022 年最值得关注的会议有哪些？

首先给大家介绍一些线上的无代码和低代码会议。因此，您可以通过笔记本电脑、智能手机或计算机听到本次活动中将讨论的所有内容。只需点击几下和稳定的 Internet 连接即可进入编码世界。您可以从以下列表中选择您最喜欢的在线无代码活动进行访问：

全球低代码和无代码虚拟会议

低代码/无代码峰会

低代码骗局

没有代码实验室黑客

Webflow 无代码会议

Zap 连接

低代码/无代码开发者日

无代码日：自由创造

但是，让我们更详细地讨论它们。

Webflow在线会议

第一个例子是Webflow Online Conference 。上一次这种无代码活动是在超过 135 个国家/地区的 Adobe、Google、Airtable 和 Apple 等大公司之间举行的。在那里，您有机会体验他们的新产品并提高您的编码技能。顺便说一句，您无需成为专家即可加入无代码会议。初学者和进阶者一样。设计、建造、成长和协作。您可能会听说新的视觉设计工具和编码趋势，满足您的梦想，推出新应用程序，提高您在任何行业的创造力，以及与其他团队合作。

全球低代码和无代码虚拟会议

此在线无代码活动将于 2022 年 8 月 24 日至 26 日举行。会议涉及各种主题：金融、电子商务和移动商务，以及医疗保健、制药、生物技术、能源、教育、保险、制造、自动化、高科技、媒体、农业、化学、政府和运输。您将听到专业人士如何在不编码的情况下构建产品，以及他们的成功和失败故事。

演讲者将与您分享一些关于如何在低代码和无代码应用程序创建中使用各种技术的事实。此外，您还将了解：关于解决自动化流程问题以及开发和管理技巧。该活动将对有兴趣改进低代码和无代码策略的高管、程序员、架构师、管理员、数据分析师、数据科学家、统计学家和供应商有用。

低代码/无代码峰会

峰会允许更深入地研究安全、医疗保健、技术和金融领域的无代码和低代码数字转换。在关于数字化转型、人工智能、数据和新技术的讨论中，活动的任务可以在不知道原始编码策略的情况下开发和测试他们的无代码应用程序。您可以参加2022年9月14日的在线低代码和无代码会议。

值得一游的前 5 名无代码活动有哪些？

其中一些已经举办过，但明年或不久的将来会重复举办，例如 No-code Developer Day 或 Zap Connect 会议。因此，您现在可以更加了解它们。

Zap Connect 无代码在线会议

Zap Connect 无代码在线会议是一个虚拟会议，将于 2022 年 10 月 20 日举行。该活动面向具有不同经验和知识水平的人。会议议程涵盖有关数字革命中无代码和低代码的未来的主题。在那里，您可以向无代码先驱和创新者提问并学习如何在无代码初创公司中取得成功，设计和探索低代码市场的全球标准。

没有代码实验室黑客

本次无代码和低代码活动将于 2022 年 3 月 31 日举行。五个非技术人员团队与技术专家齐聚一堂，打造自己的 MVP。获胜者将被冠以无代码实验室黑客的称号。 No Code Lab Hack 活动旨在共同协作、设计和创建应用程序。

低代码骗局

在新活动中面临数字化转型的新挑战。在这个无代码和低代码在线会议上，您可能会专注于数字政府转型和企业解决方案应用程序，并获得一些带有教程的无代码研讨会。您有机会转变您的数字业务并与专家合作。在政府和私营行业采用云技术，使无代码软件开发过程更容易更快地进行。

低代码/无代码开发者日

这是在低代码和无代码会话期间提高您的技能的好活动。 2022 年 4 月 13 日星期三，会议发言人将向您解释如何加快数字化转型。无代码开发者日值得一游。会议结束后，您将了解哪些低代码和无代码工具更好用。无代码开发人员日计划包含许多您在几年的工作中不会获得的非同寻常的信息。人们分享他们的经验，你可以在几天内吸收。

无代码日：自由创造芝加哥 2022

在本次会议期间，您可以探索新的低代码和无代码趋势，获取有关 Creatio 的最新更新信息，并了解哪些方法应该更好地实施到您的无代码策略中。

我可以从观看无代码会议中学到什么？

你肯定会为自己学习新东西或找到有趣的人一起工作，这已经不是什么秘密了。您可以加入无代码革命社区并发展您的业务。您打开所有门，转动把手，并与专业人士建立新的联系；了解无代码自动化、低编码业务或营销流程。此外，还可以获得有关最新工具和平台的有限访问内容。使用各种低代码方法加快编码中的数字转换。

顺便说一句，我们谈论快速无代码/低代码应用程序创建，但我们如何在现实中做到这一点？不，如果谈论真正的创新，那不是关于谷歌扩展和黑色编码魔法。无代码/低代码应用程序是在具有可视化、用户友好界面的数字平台的帮助下创建的。因此，例如，借助 AppMaster 无代码平台，您可以创建后端、Web 应用程序和移动应用程序。参观这些会议，您会更加熟悉无编码创作。抓住下一个机会来改善您的业务。

如果您是企业主、自由职业者、开发人员、创始人或面向产品的设计师，您绝对应该参加无代码和低代码在线会议活动。此外，UX/UI 设计师还可以更好地理解准确的数据使用、前端和后端的概念，以及设计如何影响业务产品。

谁是无代码会议的发言人？

演讲者是不同公司的演讲者，他们传播他们目标的声音，但不仅如此。在Webflow无代码和低代码在线会议期间，您将看到美国著名喜剧演员Trevor Noah，作者兼设计师Debbie Milman，Webflow联合创始人兼CEO专家Vlad Magdalin；和许多其他人。

在全球低代码和无代码虚拟会议活动中，将有更多低代码和无代码行业的专业人士出席。因此，您很幸运能够遇到技术创新者，例如 CEO、云计算、IT 总监、工程经理、站点可靠性工程师、运营工程师、系统管理员、运营负责人、分析经理、数据科学家、统计学家、工程师、软件开发人员、架构师、QA 、销售人员、技术营销经理和许多其他人。

许多大型科技公司将出席低代码/无代码峰会。也许，其中一些您已经熟悉：英特尔（首席数据科学家 Melvin Greer 博士）、Hubspot（客户成功和全球战略副总裁乔纳森·科尔宾）、Orangetheory Fitness（首席分析官 Ameen Kazerouni )、星巴克（Jonathan Francis，首席数字和分析官）、Quickbase（Jay Jamison，首席产品和技术官）、ServiceNow（Chris Bedi，首席信息官）、Airtable（Andrew Ofstad，合伙人）、 Pulpstream（Pankaj 'Romy' Malviya，创始人兼首席执行官）、ThoughtSpot（Cindi Howson，数据战略官）、AI Leadership Institute（Noelle Silver，创始人）、WestCap（Erika Janowicz，数据科学家）、Squark AI（犹大Phillips，联合创始人兼联合首席执行官）、DronaHQ（Jinen Dedhia，联合创始人兼董事总经理）、HCL Volt MX（Andrew Manby，产品管理副总裁）、Hubspot（Jonathan Corbin，客户成功副总裁和全球战略）、任仕达（Trey Braden，风险管理总监）、Zapier（Chris Geoghegan，产品管理总监）和许多其他人。

演讲者还计划讨论无代码开发的民主化，以提高敏捷性并发展低代码公司。一些人参加动漫展，另一些人参加低代码展。所以，在这次会议上，阿曼达·布洛克将出席。她是 OpenUK 的首席执行官、英国计算机协会 Inaugural Influence 的成员以及开放发明网络的欧洲代表。物联网和可穿戴设备高级经理 Asaf Adi 成功开发了先进的业务系统。 Michael Bargury，云、SaaS 和 AppSec 领域的网络安全专家，Zenity 的联合创始人，Zenity 是第一家保护低代码和无代码应用程序的安全公司。最后但并非最不重要的一点是，Stefan Helzle 以低代码企业软件开发人员和 Appian 认证首席开发人员而闻名，业务领域涉及医疗保健、制药、金融、保险和 IT。他写了一本关于 Appian 低代码业务流程自动化平台的书，这并不是什么秘密。

重述

Low-code/No-code Developer Day、Low-Code Con 等活动对于那些通过每个新项目改变世界和我们周围环境的颠覆性想法的崇拜者来说，都是一次大型的数字冒险。现在，您将了解最新的创新在线无代码平台，这些平台每年都会创造学习机会。最棒的是，即使在会议结束后，您也可以在他们网站上保存的视频和精彩片段中观看这些会议。大多数活动都是免费的。这是您尝试无代码开发技能并成为数字革命一部分的新机会。