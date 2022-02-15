Tekrar tekrar yeni bir şey keşfedersiniz. Yani, şimdi bunu yapmanın zamanı geldi. Sizi dijital dönüşüm ve kodlama ile ilgili muhtemelen hiç duymadığınız kodsuz etkinliklerle tanıştıralım. Bir konferansı ziyaret ettiğinizde finansal hizmet, medya teknolojisi, BT yönetimi ve teknolojik veya tıbbi yenilikler gibi konuları duyabilirsiniz. Ancak, kodsuz veya düşük kodlu bir konferansı ziyaret etmek ister misiniz?

Kodsuz ve düşük kodlu dijital dönüşüm hayatımızı değiştirdi ve işlerimizi büyüttü. Amazon, Google ve Meta gibi büyük platformlar bile bugün gördüğümüz gibi olmalarına yardımcı olan kodsuz programlama dili stratejisini kullanıyordu.

Yine de kodsuz ve düşük kodlu konferans etkinliklerinin etkisi nedir? Cevap, tüm dünyadaki insanları birbirine bağlamalarıdır. Deneyimli profesyonellerle işbirliğinin insanlığa ve geleceğimize ne kadar fayda sağlayabileceğini hayal edin. İşinizle ilgili önemli konuları tanınmış kişilerle veya hedeflerinizi ve ana fikirlerinizi bölen kişilerle tartışabilirsiniz. Dünyanın başka bir noktasından olsanız bile, bu kodsuz konferansı çevrimiçi olarak ziyaret edebilirsiniz. Günümüzde dijital şirketler, daha az harcama, zaman ve çaba gerektirdiği için kodlama yapmadan ürün yaratmaya odaklanıyor.

Öyleyse, nerede yapabileceğinizi görelim. Size en iyi kodsuz konferansların bir listesini sunuyoruz.

2022'de izlenecek en iyi konferanslar hangileri?

Her şeyden önce, size bazı çevrimiçi kodsuz ve düşük kodlu konferanslardan bahsetmeme izin verin. Böylece, bu etkinlikte tartışılacak her şeyi dizüstü bilgisayarınızdan, akıllı telefonunuzdan veya bilgisayarınızdan duyabilirsiniz. Kodlama dünyasına dalmak için ihtiyacınız olan tek şey birkaç tıklama ve sabit bir İnternet bağlantısı. Aşağıdaki listeden ziyaret etmek için favori çevrimiçi kodsuz etkinliğinizi seçebilirsiniz:

Küresel Düşük Kodlu ve Kodsuz Sanal Konferans

Düşük Kodlu / Kodsuz Zirve

Düşük Kod Konfigürasyonu

Kod Laboratuvarı Hack Yok

Webflow Kodsuz Konferans

Zap Bağlantısı

Düşük Kod/Kod Yok Geliştirici Günü

Kodsuz Günler: Oluşturma Özgürlüğü

Ancak, onlar hakkında daha ayrıntılı olarak konuşalım.

Webflow Çevrimiçi Konferansı

İlk örneklerden biri Webflow Çevrimiçi Konferansı'dır . Bu kodsuz etkinlik en son Adobe, Google, Airtable ve Apple gibi büyük şirketler arasında 135'ten fazla ülkede gerçekleştirildi. Orada yeni ürünlerini deneyimleme ve kodlama becerilerinizi geliştirme fırsatınız var. Bu arada, kodsuz konferansa katılmak için uzman olmanıza gerek yok. Yeni başlayanlar için olduğu kadar ileri düzeyler için de öyle. Tasarlayın, inşa edin, büyütün ve işbirliği yapın. Kodlamadaki yeni görsel tasarım araçlarını ve trendlerini duyabilir, hayallerinizi gerçekleştirebilir, yeni uygulamalar başlatabilir, herhangi bir sektörde yaratıcılığınızı geliştirebilir ve diğer ekiplerle çalışabilirsiniz.

Global Low Code ve No Code Sanal Konferansı

Bu çevrimiçi kodsuz etkinlik, 24 - 26 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Konferans çeşitli konularla ilgilidir: finans, e-ticaret ve m-ticaret, ayrıca sağlık, eczacılık, biyoteknoloji, enerji, eğitim, sigorta, üretim, otomasyon, yüksek teknoloji, medya, tarım, kimya, hükümet ve Toplu taşıma. Profesyonellerden kodlama yapmadan nasıl ürün oluşturacağınızı ve başarıları ve başarısızlıkları hakkında hikayeler duyacaksınız.

Konuşmacılar, düşük kodlu ve kodsuz uygulama oluşturmada çeşitli tekniklerin nasıl kullanılacağına dair bazı gerçekleri sizinle paylaşacaklar. Ayrıca şunları öğreneceksiniz: otomasyon süreçleri sorunlarının çözümü ve geliştirme ve yönetim ipuçları hakkında. Etkinlik, düşük kodlu ve kodsuz stratejileri geliştirmekle ilgilenen yöneticiler, programcılar, mimarlar, yöneticiler, veri analistleri, veri bilimcileri, istatistikçiler ve satıcılar için faydalı olacaktır.

Düşük Kodlu/Kodsuz Zirve

Summit, güvenlik, sağlık, teknoloji ve finans alanlarındaki kodsuz ve düşük kodlu dijital dönüşümlere daha derinlemesine bakmanıza olanak tanır. Dijital dönüşüm, yapay zeka, veri ve yeni teknolojiler hakkında konuşmalar arasında, etkinliğin görevleri orijinal kodlama stratejisini bilmeden kodsuz uygulamalarını geliştirebilir ve test edebilir. Düşük kodlu ve kodsuz çevrimiçi konferansa 14 Eylül 2022'de erişebilirsiniz.

Ziyaret etmeye değer en iyi 5 kodsuz etkinlik nelerdir?

Bazıları zaten yapıldı, ancak gelecek yıl veya yakın gelecekte, örneğin Kodsuz Geliştirici Günü veya Zap Connect konferansları gibi tekrarlanacaklar. Böylece, şimdi onlardan daha fazla haberdar olabilirsiniz.

Zap Connect Kodsuz Çevrimiçi Konferans

Zap Connect No-Code Çevrimiçi Konferansı, 20 Ekim 2022'de gerçekleşecek sanal bir konferanstır. Etkinlik, farklı deneyim ve bilgi seviyelerine sahip kişiler içindir. Konferans programı, dijital devrimde kodsuz ve düşük kodun geleceği ile ilgili konuları kapsar. Orada sorular sorabilir ve kodsuz öncülerden ve yenilikçilerden kodsuz başlangıçlarda nasıl başarı elde edileceğini, tasarım yapmayı ve düşük kodlu pazarın küresel standartlarını keşfetmeyi öğrenebilirsiniz.

Kod Laboratuvarı Hack Yok

Bu kodsuz ve düşük kodlu etkinlik 31 Mart 2022'de olacak. Teknisyen olmayan beş ekip, kendi MVP'lerini oluşturmak için teknoloji uzmanlarıyla bir araya geliyor. Kazanan, kodsuz Lab Hacker olarak taçlandırılacak. No Code Lab Hack etkinliği, birlikte bir uygulama tasarlamayı ve oluşturmayı amaçlar.

Düşük Kod Konfigürasyonu

Yeni etkinlikte dijital dönüşümlerde yeni zorluklarla yüzleşin. Bu kodsuz ve düşük kodlu çevrimiçi konferansta, dijital devlet dönüşümüne ve kurumsal çözüm uygulamalarına odaklanabilir ve öğreticilerle kodsuz atölye çalışmaları yapabilirsiniz. Dijital işinizi dönüştürme ve uzmanlarla işbirliği yapma fırsatına sahipsiniz. Devlet ve özel sektörlerde bulut teknolojilerini benimseyin ve kod gerektirmeyen yazılım geliştirme sürecinin daha hızlı ilerlemesini kolaylaştırın.

Düşük Kod/Kod Yok Geliştirici Günü

Düşük kodlu ve kodsuz oturumlar sırasında becerilerinizi geliştirmek için harika bir etkinlik. 13 Nisan 2022 Çarşamba günü konferansın konuşmacıları size dijital dönüşümünüzü nasıl hızlandıracağınızı anlatacaklar. Kodsuz geliştirici günü ziyaret etmeye değer. Konferanstan sonra, hangi düşük kodlu ve kodsuz araçların kullanılmasının daha iyi olduğunu anlayacaksınız. Kodsuz Geliştirici Günü programı, çalışmanızın birkaç yılında elde edemeyeceğiniz birçok olağandışı bilgiyi içerir. İnsanlar, birkaç gün içinde özümseyebileceğiniz deneyimlerini paylaşırlar.

Kodsuz Günler: Chicago 2022 Oluşturma Özgürlüğü

Bu konferans sırasında, yeni düşük kodlu ve kodsuz trendleri keşfedebilir, Creatio'daki en son güncellemeler hakkında bilgi alabilir ve kodsuz stratejinize hangi yaklaşımların daha iyi uygulanması gerektiğini öğrenebilirsiniz.

Kodsuz bir konferans izlemekten ne öğrenebilirim?

Kendiniz için kesinlikle yeni bir şeyler öğreneceğiniz veya birlikte çalışacak ilginç insanlar bulacağınız bir sır değil. Kodsuz devrim topluluğuna katılabilir ve işinizi geliştirebilirsiniz. Tüm kapıları açtınız, kolu çevirin ve profesyonellerle yeni bağlantılar kurun; kodsuz otomasyon, düşük kodlu iş veya pazarlama süreçleri hakkında bilgi edinin. Ayrıca, en yeni araçlar ve platformlar hakkında uygulamalı sınırlı erişim içeriği elde etmek mümkündür. Çeşitli düşük kod yaklaşımlarını kullanarak dijital dönüşümünüzü kodlamada hızlandırın.

Bu arada, hızlı kodsuz/düşük kodlu uygulama oluşturma hakkında konuşuyoruz, ancak bunu gerçekte nasıl yapıyoruz? Hayır, gerçek yeniliklerden bahsediyorsanız, Google uzantıları ve kara kodlama büyüsü ile ilgili değil. Görsel, kullanıcı dostu arayüzlere sahip dijital platformlar yardımıyla kodsuz/düşük kodlu uygulamalar oluşturulmaktadır. Yani örneğin AppMaster kodsuz platform sayesinde arka uç, web uygulamaları ve mobil uygulamalar oluşturabilirsiniz . Bu konferansları ziyaret ederek, kodlama gerektirmeyen oluşturma hakkında daha fazla bilgi sahibi olursunuz. İşinizi geliştirmek için bir sonraki fırsatı yakalayın.

İşletme sahibi, serbest çalışan, geliştirici, kurucu veya ürün odaklı tasarımcı iseniz kesinlikle kodsuz ve düşük kodlu çevrimiçi konferans etkinliğine katılmalısınız. Ayrıca, UX/UI tasarımcıları doğru veri kullanımını, ön uç ve arka uç kavramlarını ve tasarımın iş ürününü nasıl etkileyebileceğini daha iyi anlayabilir.

Kodsuz konferanslarda konuşmacılar kimlerdir?

Konuşmacılar, sadece bunu değil, amaçlarının sesini yayan farklı şirketlerin sunucularıdır. Webflow kodsuz ve düşük kodlu çevrimiçi konferans sırasında, tanınmış Amerikalı komedyen Trevor Noah, yazar ve tasarımcı Debbie Milman, Webflow'un kurucu ortağı ve CEO uzmanı Vlad Magdalin; Ve bircok digerleri.

Global Low-Code ve No-Code Sanal Konferans etkinliğinde, düşük kodlu ve kodsuz endüstrilerde daha çeşitli profesyoneller bulunacaktır. Bu nedenle CEO, Bulut, BT Direktörleri, Mühendislik Yöneticileri, Site Güvenilirlik Mühendisleri, Operasyon Mühendisleri, Sistem Yöneticileri, Operasyon Başkanları, Analitik yöneticileri, Veri Bilimcisi, İstatistikçi, Mühendisler, Yazılım Geliştiricileri, Mimarlar, Kalite Güvencesi gibi teknik yenilikçilerle tanıştığınız için şanslısınız. , Satıcılar, teknik Pazarlama yöneticileri ve diğerleri.

Low-Code/No-Code Zirvesi'nde birçok büyük teknoloji şirketi yer alacak. Belki bazıları size zaten aşinadır: Intel (Dr. Melvin Greer, baş veri bilimcisi), Hubspot (müşteri başarısı ve küresel stratejiden sorumlu başkan yardımcısı Jonathan Corbin), Orangetheory Fitness (analitik şefi Ameen Kazerouni) ), Starbucks (Jonathan Francis, dijital ve analitik şef), Quickbase (Jay Jamison, baş ürün ve teknoloji sorumlusu), ServiceNow (Chris Bedi, baş bilgi sorumlusu), Airtable (Andrew Ofstad, ortak), Pulpstream (Pankaj 'Romy' Malviya, bir kurucu ve CEO), ThoughtSpot (Cindi Howson, bir veri stratejisi görevlisi), AI Liderlik Enstitüsü (Noelle Silver, bir kurucu), WestCap (Erika Janowicz, bir veri bilimcisi), Squark AI (Judah) Phillips, kurucu ortak ve Eş CEO), DronaHQ (Jinen Dedhia, kurucu ortak ve MD), HCL Volt MX (Andrew Manby, Ürün Yönetimi Başkan Yardımcısı), Hubspot (Jonathan Corbin, müşteri başarısı başkan yardımcısı ve küresel strateji), Randstad (Risk Yönetimi Direktörü Trey Braden), Zapier (Chris Geoghegan, ürün yönetimi müdürü) ve diğerleri.

Konuşmacılar ayrıca çevikliği artırmak ve düşük kodlu şirketleri büyütmek için kodsuz geliştirmenin demokratikleşmesini tartışmayı planlıyor. Bazıları Comic Con'a giderken, diğerleri Low Code Con'a katılır. Yani, bu konferans etkinliğinde Amanda Brock olacak. OpenUK CEO'su, British Computer Society Inaugural Influence üyesi ve Open Invention Network'ün Avrupa Temsilcisidir. IoT ve Giyilebilirlerin üst düzey yöneticisi Asaf Adi, gelişmiş iş sistemleri geliştirmeyi başardı. Bulut, SaaS ve düşük kodlu ve kodsuz uygulamaları koruyan ilk güvenlik şirketi Zenity'nin kurucu ortağı olan AppSec'te siber güvenlik uzmanı olan Michael Bargury. Son olarak, Stefan Helzle, düşük kodlu kurumsal yazılım geliştiricisi ve Sağlık, İlaç, Finans, Sigorta ve BT alanlarında faaliyet gösteren Appian Sertifikalı Lider Geliştirici olarak bilinir. Appian Düşük Kodlu İş Süreci Otomasyonu platformu hakkında bir kitap yazdığı bir sır değil.

Özetleme

Low-Code/No-Code Developer Day, Low-Code Con ve diğerleri gibi etkinlikler, her yeni projeyle dünyayı ve çevremizi değiştiren çığır açan fikirlerin hayranları için büyük dijital maceralardır. Artık her yıl öğrenme fırsatları yaratan yenilikçi çevrimiçi kodsuz platformlardan haberdar olacaksınız. En iyi yanı, bu konferansları, sona erdikten sonra bile web sitelerinde kaydedilmiş videolarda ve öne çıkanlarda izleyebilmenizdir. Etkinliklerin çoğu ücretsiz erişime sahiptir. Kodsuz geliştirmede becerilerinizi denemek ve dijital devrimin bir parçası olmak için yeni şansınız.