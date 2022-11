Het gebeurt dat je steeds weer iets nieuws ontdekt. Dus is het tijd om het nu te doen. Laten we je kennis laten maken met de no-code evenementen over digitale transformatie en codering waar je waarschijnlijk nog nooit van hebt gehoord. Wanneer u een conferentie bezoekt, kunt u onderwerpen horen zoals financiële dienstverlening, mediatechnologie, IT-beheer en technologische of medische innovaties. Wilt u echter een no-code of low-code conferentie bezoeken?

De no-code en low-code digitale transformatie heeft ons leven veranderd en onze bedrijven doen groeien. Zelfs enorme platforms als Amazon, Google en Meta gebruikten de no-code programmeertaalstrategie die hen hielp te worden wat we vandaag zien.

Maar wat is de impact van no-code en low-code conferentie evenementen? Het antwoord is dat ze mensen over de hele wereld met elkaar verbinden. Stel je voor hoeveel samenwerking met ervaren professionals de mensheid en onze toekomst ten goede kan komen. U kunt belangrijke onderwerpen betreffende uw bedrijf bespreken met bekende mensen of mensen die uw doelen en belangrijkste ideeën delen. U kunt deze no-code conferentie nog steeds online bezoeken, zelfs als u zich op een ander punt van de wereld bevindt. Tegenwoordig richten digitale bedrijven zich op hun productcreatie zonder codering, omdat het minder uitgaven, tijd en moeite kost.

Dus, laten we eens kijken waar je het kunt doen. Wij bieden u een lijst van top no-code conferenties.

Wat zijn de topconferenties om in de gaten te houden in 2022?

Allereerst wil ik u vertellen over een aantal van de online no-code en low-code conferenties. Zo kun je vanaf je laptop, smartphone of computer alles horen wat op dit evenement besproken wordt. Een paar klikken en een stabiele internetverbinding zijn alles wat je nodig hebt om in de wereld van het coderen te duiken. U kunt uw favoriete online no-code evenement om te bezoeken kiezen uit de onderstaande lijst:

Wereldwijde Low-Code en No-Code Virtuele Conferentie

De Low-Code / No-Code Top

Low Code Con

No Code Lab Hack

Webflow No-Code Conferentie

Zap Connect

Low-Code/ No-Code Ontwikkelaarsdag

No-Code Dagen: Vrijheid om te creëren

Laten we ze echter in meer detail bespreken.

Webflow Online Conferentie

Een van de eerste voorbeelden is Webflow Online Conference. De laatste keer werd dit no-code evenement gehouden tussen grote bedrijven als Adobe, Google, Airtable en Apple in meer dan 135 landen. Daar heb je de kans om hun nieuwe producten te ervaren en je vaardigheden in codering te verbeteren. Je hoeft trouwens geen expert te zijn om deel te nemen aan de no-code conferentie. Het is zowel voor beginners als voor gevorderden. Ontwerpen, bouwen, groeien en samenwerken. U kunt horen over nieuwe visuele ontwerptools en trends in codering, uw dromen waarmaken, nieuwe apps lanceren, uw creativiteit in elke sector verbeteren en samenwerken met andere teams.

Wereldwijde Low Code en No Code Virtuele Conferentie

Dit online no-code evenement wordt gehouden van 24 tot 26 augustus 2022 jaar. De conferentie heeft betrekking op verschillende spectrum van onderwerpen: financiën, e-commerce, en m-commerce, ook, gezondheidszorg, farmacie, biotech, energie, onderwijs, verzekeringen, productie, automatisering, hi-tech, media, landbouw, chemie, overheid, en Vervoer. U hoort hoe u producten bouwt zonder codering van professionals en verhalen over hun successen en mislukkingen.

Sprekers delen met u een aantal feiten over het gebruik van verschillende technieken in low-code en no-code app creatie. Ook zult u leren: over het oplossen van problemen met automatiseringsprocessen en tips voor ontwikkeling en beheer. Het evenement zal nuttig zijn voor leidinggevenden, programmeurs, architecten, beheerders, data analisten, data wetenschappers, statistici en verkopers die geïnteresseerd zijn in het verbeteren van low-code en no-code strategieën.

De Low-Code/ No-Code top

Summit maakt het mogelijk om dieper in te gaan op de no-code en low-code digitale transformaties op het gebied van veiligheid, gezondheidszorg, technologie en financiën. Naast gesprekken over digitale transformatie, kunstmatige intelligentie, gegevens en nieuwe technologieën, kunnen de deelnemers aan het evenement hun no-code apps ontwikkelen en testen zonder de oorspronkelijke coderingsstrategie te kennen. De online low-code en no-code conferentie is toegankelijk op 14 september 2022.

Wat zijn de top 5 no-code evenementen die de moeite waard zijn om te bezoeken?

Sommige daarvan zijn al gehouden, maar worden volgend jaar of in de nabije toekomst herhaald, bijvoorbeeld No-code Developer Day of Zap Connect conferenties. U kunt zich er dus nu al bewust van worden.

Zap Connect No-Code Online Conferentie

Zap Connect No-Code Online Conference is een virtuele conferentie die plaatsvindt op 20 oktober 2022. Het evenement is voor mensen met verschillende niveaus van ervaring en kennis. Het conferentieprogramma behandelt onderwerpen over de toekomst van de no-code en low-code in de digitale revolutie. Je kunt er vragen stellen en van de no-code pioniers en vernieuwers leren hoe je succes kunt behalen in no-code startups, ontwerpen, en wereldwijde standaarden van de low-code markt verkennen.

No Code Lab Hack

Dit no-code en low-code evenement vindt plaats op 31 maart 2022. Vijf teams van niet-technici komen samen met tech experts om hun eigen MVP te bouwen. De winnaar wordt gekroond als de no-code Lab Hacker. No Code Lab Hack evenement is gericht op samenwerken, ontwerpen en samen een applicatie maken.

Lage Code Con

Ga nieuwe uitdagingen in digitale transformaties aan op het nieuwe evenement. Op deze no-code en low-code online conferentie, kunt u zich richten op digitale overheidstransformatie en enterprise solutions apps en krijg je een aantal no-code workshops met tutorials. Je hebt de kans om je digitale bedrijf te transformeren en samen te werken met experts. Adopteer cloud technologieën in de overheid en particuliere industrieën, en maak het no-code software ontwikkelingsproces gemakkelijker om sneller vooruitgang te boeken.

Low Code/ No Code Ontwikkelaarsdag

Een geweldig evenement om uw vaardigheden te verbeteren tijdens low-code en no-code sessies. Op woensdag 13 april 2022 zullen sprekers van de conferentie u uitleggen hoe u uw digitale transformatie kunt versnellen. No-code developer day is de moeite waard om te bezoeken. Na de conferentie begrijpt u welke low-code en no-code tools u beter kunt gebruiken. Het programma van de no-code Developer Day bevat veel ongewone informatie die u in een paar jaar van uw werk niet zou krijgen. Mensen delen hun ervaringen, die u in een paar dagen kunt absorberen.

No-Code Dagen: Vrijheid om te creëren Chicago 2022

Tijdens deze conferentie kunt u nieuwe low-code en no-code trends verkennen, informatie krijgen over de laatste updates over Creatio, en te weten komen welke benaderingen beter in uw no-code strategie kunnen worden geïmplementeerd.

Wat kan ik leren van het bijwonen van een no-code conferentie?

Het is geen geheim dat je zeker iets nieuws zou leren voor jezelf of interessante mensen zou vinden om mee samen te werken. U kunt toetreden tot de gemeenschap van no-code revolutie en uw bedrijf ontwikkelen. Je hebt alle deuren open, draai aan de hendel, en krijg nieuwe verbindingen met professionals; horen over no-code automatisering, low-coding business, of marketing processen. Ook is het mogelijk om hands-on limited access content te krijgen over de nieuwste tools en platformen. Versnel uw digitale transformatie in codering met behulp van verschillende low-code benaderingen.

We praten trouwens over snelle no-code/ low-code applicatie creatie, maar hoe doen we dat in werkelijkheid? Nee, het gaat niet om Google extensies en black coding magie als we het hebben over echte innovaties. No-code/ low-code apps worden gemaakt met behulp van digitale platforms die visuele, gebruiksvriendelijke interfaces hebben. Zo kun je bijvoorbeeld dankzij het no-code platform AppMaster een backend, webapplicaties en mobiele applicaties maken. Door deze conferenties te bezoeken, raakt u meer vertrouwd met no-code creatie. Vang uw volgende kans om uw bedrijf te verbeteren.

Je moet zeker de no-code en low-code online conferentie evenement bijwonen als je een bedrijfseigenaar, freelancer, ontwikkelaar, oprichter, of product-georiënteerde ontwerper. Daarnaast kunnen UX/UI ontwerpers ook een beter begrip krijgen van nauwkeurig datagebruik, begrippen als front-end en back-end, en hoe design het bedrijfsproduct kan beïnvloeden.

Wie zijn de sprekers op no-code conferenties?

Sprekers zijn presentatoren van verschillende bedrijven die de stem van hun doelstellingen uitdragen, maar dat niet alleen. Tijdens de Webflow no-code en low-code online conferentie zie je Trevor Noah, een bekende Amerikaanse komiek, Debbie Milman, de auteur en ontwerper, Vlad Magdalin, een mede-oprichter van Webflow en CEO specialist; en vele anderen.

Op de Global Low-Code and No-Code Virtual Conference event zullen meer verschillende professionals in low-code en no-code industrieën aanwezig zijn. Dus, je hebt het geluk om technische vernieuwers te ontmoeten zoals CEO, Cloud, IT-directeuren, Engineering Managers, Site Reliability Engineers, Ops Engineers, SysAdmins, Heads of Ops, Analytics managers, Data Scientist, Statistician, Engineers, Software Developers, Architecten, QA, verkopers, technische Marketing managers en vele anderen.

Veel grote tech bedrijven zullen aanwezig zijn tijdens de Low-Code/ No-Code Summit. Misschien zijn sommige van hen u al bekend: Intel (Dr. Melvin Greer, een chief data scientist), Hubspot (Jonathan Corbin, een vice president of customer success and global strategy), Orangetheory Fitness (Ameen Kazerouni, een chief analytics officer), Starbucks (Jonathan Francis, een chief digital and analytical officer), Quickbase (Jay Jamison, een chief product and technology officer), ServiceNow (Chris Bedi, een chief information officer), Airtable (Andrew Ofstad, een co-under), Pulpstream (Pankaj 'Romy' Malviya, een oprichter en CEO), ThoughtSpot (Cindi Howson, een data strategy officer), AI Leadership Institute (Noelle Silver, een oprichter), WestCap (Erika Janowicz, een data scientist), Squark AI (Judah Phillips, een medeoprichter en Co-CEO), DronaHQ (Jinen Dedhia, een medeoprichter en MD), HCL Volt MX (Andrew Manby, een VP van Product Management), Hubspot (Jonathan Corbin, een vicepresident van customer success en wereldwijde strategie), Randstad (Trey Braden, een directeur van risk management), Zapier (Chris Geoghegan, een directeur van product management), en vele anderen.

De sprekers zijn ook van plan om de democratisering van no-code ontwikkeling te bespreken om wendbaarheid te stimuleren en low-code bedrijven te laten groeien. Terwijl sommigen naar Comic Con gaan, wonen anderen de Low Code Con bij. Zo zal op deze conferentie Amanda Brock aanwezig zijn. Zij is CEO van OpenUK, lid van de British Computer Society Inaugural Influence, en Europees vertegenwoordiger van het Open Invention Network. Asaf Adi, een senior manager van IoT en Wearables, wist geavanceerde bedrijfssystemen te ontwikkelen. Michael Bargury, een cyberbeveiligingsexpert in cloud, SaaS en AppSec, medeoprichter van Zenity, het eerste beveiligingsbedrijf dat low-code en no-code apps beschermt. En last but not least, Stefan Helzle staat bekend als een low-code enterprise software ontwikkelaar en Appian Certified Lead Developer met activiteiten in de gezondheidszorg, farmacie, financiën, verzekeringen en IT. Geen geheim dat hij een boek heeft geschreven over het Appian Low-Code Business Process Automation platform.

Recapping

Evenementen zoals Low-code/ No-code Developer Day, Low-Code Con en andere zijn grote digitale avonturen voor de bewonderaars van baanbrekende ideeën die de wereld en onze omgeving veranderen met elk nieuw project. Nu bent u op de hoogte van innovatieve online no-code platforms, die elk jaar mogelijkheden creëren om te leren. Het beste is dat u deze conferenties kunt bekijken in opgeslagen video's en hoogtepunten op hun websites, zelfs na hun einde. De meeste evenementen zijn gratis toegankelijk. Het is uw nieuwe kans om uw vaardigheden in no-code ontwikkeling uit te proberen en deel uit te maken van de digitale revolutie.