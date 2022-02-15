يحدث أن تكتشف شيئًا جديدًا مرارًا وتكرارًا. لذا ، حان الوقت للقيام بذلك الآن. دعنا نقدم لك الأحداث التي لا تحتوي على كود فيما يتعلق بالتحول الرقمي والتشفير والتي ربما لم تسمع بها من قبل. عندما تزور مؤتمرًا ، يمكنك سماع موضوعات مثل الخدمات المالية ، وتكنولوجيا الوسائط ، وإدارة تكنولوجيا المعلومات ، والابتكارات التكنولوجية أو الطبية. ومع ذلك ، هل ترغب في زيارة مؤتمر بدون رمز أو رمز منخفض؟

لقد غيّر التحول الرقمي بدون رمز ومنخفض الرمز حياتنا وجعل أعمالنا تنمو. حتى المنصات الضخمة مثل Amazon و Google و Meta كانت تستخدم إستراتيجية لغة البرمجة بدون كود والتي ساعدتها على أن تصبح ما نراها اليوم.

على الرغم من ما هو تأثير أحداث المؤتمر بدون رمز ورمز منخفض؟ الجواب هو أنهم يربطون الناس حول العالم بأسره. تخيل مدى التعاون مع المهنيين ذوي الخبرة الذي يمكن أن يفيد البشرية ومستقبلنا. يمكنك مناقشة الموضوعات المهمة المتعلقة بعملك مع أشخاص معروفين أو أولئك الذين يقسمون أهدافك وأفكارك الرئيسية. لا يزال بإمكانك زيارة هذا المؤتمر بدون رمز عبر الإنترنت ، حتى لو كنت من مكان آخر في العالم. تركز الشركات الرقمية اليوم على إنشاء منتجاتها دون الحاجة إلى ترميز لأنها تستغرق إنفاقًا ووقتًا وجهدًا أقل.

لذا ، دعنا نرى أين يمكنك القيام بذلك. نحن نقدم لك قائمة بأهم المؤتمرات الخالية من الأكواد.

ما هي أهم المؤتمرات التي يجب مشاهدتها في عام 2022؟

بادئ ذي بدء ، اسمحوا لي أن أخبركم عن بعض المؤتمرات عبر الإنترنت التي لا تحتوي على كود ورمز منخفض. لذلك ، يمكنك سماع كل ما سيتم مناقشته في هذا الحدث من الكمبيوتر المحمول أو الهاتف الذكي أو الكمبيوتر. كل ما تحتاجه هو بضع نقرات واتصال إنترنت ثابت للغوص في عالم الترميز. يمكنك اختيار الحدث المفضل لديك على الإنترنت بدون رمز لزيارته من القائمة أدناه:

المؤتمر الظاهري العالمي للرموز المنخفضة وبدون رمز

قمة قانون منخفض / لا رمز

يخدع قانون منخفض

لا كود لاب هاك

مؤتمر Webflow No-Code

زاب كونيكت

يوم مطور كود منخفض / بدون كود

أيام بدون رمز: حرية الإبداع

ومع ذلك ، دعنا نتحدث عنها بمزيد من التفصيل.

مؤتمر Webflow Online

أحد الأمثلة الأولى هو Webflow Online Conference . آخر مرة عُقد فيها هذا الحدث بدون رمز بين شركات كبيرة مثل Adobe و Google و Airtable و Apple في أكثر من 135 دولة. هناك لديك فرصة لتجربة منتجاتهم الجديدة وتعزيز مهاراتك في الترميز. بالمناسبة ، لست بحاجة إلى أن تكون خبيرًا للانضمام إلى مؤتمر بدون كود. هذا هو الحال بالنسبة للمبتدئين والمتقدمين. التصميم والبناء والنمو والتعاون. قد تسمع عن أدوات واتجاهات التصميم المرئي الجديدة في الترميز ، وإرضاء أحلامك ، وإطلاق تطبيقات جديدة ، وتحسين إبداعك في أي صناعة ، والعمل مع فرق أخرى.

المؤتمر الافتراضي العالمي للرمز المنخفض والافتراضي بدون كود

سيعقد هذا الحدث بدون رمز عبر الإنترنت في الفترة من 24 إلى 26 أغسطس ، 2022. يهتم المؤتمر بمجموعة متنوعة من الموضوعات: التمويل ، والتجارة الإلكترونية ، والتجارة الإلكترونية ، وكذلك الرعاية الصحية ، والصيدلة ، والتكنولوجيا الحيوية ، والطاقة ، والتعليم ، والتأمين ، والتصنيع ، والأتمتة ، والتكنولوجيا الفائقة ، والإعلام ، والزراعة ، والكيمياء ، والحكومة ، و وسائل النقل. سوف تستمع إلى كيفية إنشاء المنتجات بدون تشفير من المحترفين وقصص حول نجاحاتهم وإخفاقاتهم.

سيشارك المتحدثون معك بعض الحقائق حول كيفية استخدام تقنيات مختلفة في إنشاء تطبيقات برموز منخفضة وبدون تعليمات برمجية. ستتعلم أيضًا: حول حل مشكلات عمليات التشغيل الآلي ونصائح التطوير والإدارة. سيكون الحدث مفيدًا للمديرين التنفيذيين والمبرمجين والمهندسين المعماريين والمسؤولين ومحللي البيانات وعلماء البيانات والإحصائيين والبائعين المهتمين بتحسين استراتيجيات الكود المنخفض وعدم وجود رمز.

قمة قانون منخفض / لا رمز

يسمح Summit بإلقاء نظرة أعمق على التحولات الرقمية التي لا تحتوي على رمز ومنخفضة الكود في مجالات الأمن والرعاية الصحية والتكنولوجيا والتمويل. من بين النقاشات حول التحول الرقمي ، والذكاء الاصطناعي ، والبيانات ، والتقنيات الجديدة ، يمكن لمهام الحدث تطوير واختبار تطبيقاتهم التي لا تحتوي على كود دون معرفة استراتيجية الترميز الأصلية. يمكنك الوصول إلى المؤتمر عبر الإنترنت ذي الرمز المنخفض وغير المزود برمز في 14 سبتمبر 2022.

ما هي أهم 5 أحداث بدون رمز تستحق الزيارة؟

تم عقد بعضها بالفعل ، ولكن سيتم تكرارها في العام المقبل أو في المستقبل القريب ، على سبيل المثال ، يوم المطور بدون كود أو مؤتمرات Zap Connect. لذلك ، يمكنك أن تصبح أكثر وعياً بهم الآن.

مؤتمر Zap Connect No-Code عبر الإنترنت

مؤتمر Zap Connect No-Code على الإنترنت هو مؤتمر افتراضي سيعقد في 20 أكتوبر 2022. الحدث مخصص للأشخاص الذين لديهم مستويات مختلفة من الخبرة والمعرفة. يغطي برنامج المؤتمر موضوعات تتعلق بمستقبل اللا كود والرمز المنخفض في الثورة الرقمية. هناك يمكنك طرح الأسئلة والتعلم من الرواد والمبتكرين الذين لا يمتلكون رمزًا كيفية تحقيق النجاح في الشركات الناشئة التي لا تحتوي على كود ، والتصميم ، واستكشاف المعايير العالمية للسوق منخفض التعليمات البرمجية.

لا كود لاب هاك

سيكون حدث عدم وجود رمز وحدث منخفض الرمز في 31 مارس 2022. تجتمع خمسة فرق من غير الفنيين مع خبراء تقنيين لبناء MVP الخاص بهم. سيتم تتويج الفائز باعتباره Lab Hacker بدون رمز. يهدف حدث No Code Lab Hack إلى التعاون وتصميم وإنشاء تطبيق معًا.

يخدع قانون منخفض

واجه تحديات جديدة في التحولات الرقمية في الحدث الجديد. في هذا المؤتمر عبر الإنترنت بدون رمز ورمز منخفض ، يمكنك التركيز على تطبيقات التحول الحكومي الرقمي وحلول المؤسسات والحصول على بعض ورش العمل بدون رمز مع البرامج التعليمية. لديك الفرصة لتحويل عملك الرقمي والتعاون مع الخبراء. اعتماد التقنيات السحابية في الصناعات الحكومية والخاصة ، وجعل عملية تطوير البرامج الخالية من التعليمات البرمجية أسهل للتقدم بشكل أسرع.

يوم مطور كود منخفض / بدون كود

إنه حدث رائع لتحسين مهاراتك أثناء الجلسات منخفضة التعليمات البرمجية وبدون تعليمات برمجية. يوم الأربعاء ، 13 أبريل 2022 ، سيشرح لك المتحدثون من المؤتمر كيفية تثبيت التحول الرقمي الخاص بك. يوم المطور بدون كود يستحق الزيارة. بعد المؤتمر ، ستفهم ما هي الأدوات ذات التعليمات البرمجية المنخفضة والأدوات التي لا تحتوي على تعليمات برمجية الأفضل للاستخدام. يتضمن برنامج يوم المطور بدون كود الكثير من المعلومات غير العادية التي لن تحصل عليها في غضون سنوات قليلة من عملك. يشارك الناس تجاربهم ، والتي يمكنك استيعابها في غضون أيام قليلة.

أيام بدون رمز: حرية إنشاء شيكاغو 2022

خلال هذا المؤتمر ، يمكنك استكشاف اتجاهات جديدة للرموز المنخفضة وعدم وجود تعليمات برمجية ، والحصول على معلومات حول آخر التحديثات على Creatio ، ومعرفة الأساليب التي يجب تنفيذها بشكل أفضل في إستراتيجية عدم وجود رمز.

ما الذي يمكنني تعلمه من مشاهدة مؤتمر بدون كود؟

ليس سراً أنك ستتعلم بالتأكيد شيئًا جديدًا لنفسك أو تجد أشخاصًا مثيرين للاهتمام للعمل معهم. يمكنك الانضمام إلى مجتمع ثورة عدم وجود كود وتطوير عملك. لديك جميع الأبواب مفتوحة ، وإدارة المقبض ، والحصول على اتصالات جديدة مع المحترفين ؛ تسمع عن التشغيل الآلي بدون تعليمات برمجية أو الأعمال منخفضة الترميز أو عمليات التسويق. أيضًا ، من الممكن الحصول على محتوى وصول محدود عمليًا حول أحدث الأدوات والأنظمة الأساسية. اربط التحويل الرقمي الخاص بك في الترميز باستخدام العديد من الأساليب منخفضة التعليمات البرمجية.

بالمناسبة ، نتحدث عن إنشاء تطبيق سريع بدون رمز / رمز منخفض ، ولكن كيف نفعل ذلك في الواقع؟ لا ، لا يتعلق الأمر بامتدادات Google وسحر الترميز الأسود إذا تحدثنا عن ابتكارات حقيقية. يتم إنشاء تطبيقات بدون رمز / رمز منخفض بمساعدة المنصات الرقمية التي تحتوي على واجهات مرئية وسهلة الاستخدام. لذلك ، على سبيل المثال ، بفضل النظام الأساسي AppMaster بدون رمز ، يمكنك إنشاء خلفية وتطبيقات ويب وتطبيقات للهاتف المحمول . عند زيارتك لهذه المؤتمرات ، ستتعرف أكثر على الإنشاء بدون تشفير. اغتنم فرصتك التالية لتحسين عملك.

يجب عليك بالتأكيد حضور حدث المؤتمر عبر الإنترنت بدون رمز ورمز منخفض إذا كنت مالكًا تجاريًا أو مستقلًا أو مطورًا أو مؤسسًا أو مصممًا موجهًا للمنتج. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن لمصممي UX / UI أيضًا فهم الاستخدام الدقيق للبيانات بشكل أفضل ، ومفاهيم الواجهة الأمامية والخلفية ، وكيف يمكن أن يؤثر التصميم على منتج الأعمال.

من هم المتحدثون في المؤتمرات بدون كود؟

المتحدثون هم مذيعون لشركات مختلفة تنشر صوت أهدافها ولكن ليس ذلك فقط. أثناء مؤتمر Webflow no-code و low-code عبر الإنترنت ، سترى تريفور نوح ، الممثل الكوميدي الأمريكي المعروف ، ديبي ميلمان ، المؤلف والمصمم ، فلاد ماجدالين ، المؤسس المشارك لـ Webflow والمتخصص التنفيذي ؛ واشياء أخرى عديدة.

في المؤتمر الافتراضي العالمي للرمز المنخفض وبدون رمز ، سيكون هناك المزيد من المهنيين المتنوعين في الصناعات ذات الأكواد المنخفضة والصناعات التي لا تحتوي على أكواد. لذا ، فأنت محظوظ لمقابلة المبتكرين التقنيين مثل الرئيس التنفيذي ، والسحابة ، ومديري تكنولوجيا المعلومات ، والمديرين الهندسيين ، ومهندسي موثوقية الموقع ، ومهندسي العمليات ، و SysAdmins ، ورؤساء العمليات ، ومديري التحليلات ، وعالم البيانات ، والإحصائي ، والمهندسين ، ومطوري البرامج ، والمهندسين المعماريين ، وضمان الجودة ، الباعة ، مديرو التسويق الفني والكثير من الآخرين.

ستكون العديد من شركات التكنولوجيا الكبرى حاضرة خلال قمة Code-Low / No-Code. ربما يكون بعضها مألوفًا لك بالفعل: Intel (الدكتور ملفين جرير ، كبير علماء البيانات) ، Hubspot (جوناثان كوربين ، نائب الرئيس لنجاح العملاء والاستراتيجية العالمية) ، Orangetheory Fitness (أمين كازروني ، كبير مسؤولي التحليلات ) ، ستاربكس (جوناثان فرانسيس ، المسؤول الرقمي والتحليلي الرئيسي) ، Quickbase (جاي جاميسون ، كبير مسؤولي المنتجات والتكنولوجيا) ، ServiceNow (كريس بيدي ، كبير مسؤولي المعلومات) ، Airtable (أندرو أوفستاد ، مساعد) ، Pulpstream (Pankaj 'Romy' Malviya ، المؤسس والرئيس التنفيذي) ، ThoughtSpot (Cindi Howson ، مسؤولة استراتيجية البيانات) ، معهد قيادة الذكاء الاصطناعي (مؤسسه Noelle Silver) ، WestCap (Erika Janowicz ، عالم بيانات) ، Squark AI (يهوذا) Phillips ، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي المشارك) ، DronaHQ (Jinen Dedhia ، المؤسس المشارك والعضو المنتدب) ، HCL Volt MX (أندرو مانبي ، نائب الرئيس لإدارة المنتجات) ، Hubspot (جوناثان كوربين ، نائب الرئيس لنجاح العملاء والاستراتيجية العالمية) ، Randstad (Trey Braden ، مدير إدارة المخاطر) ، Zapier (Chris Geoghegan ، مدير إدارة المنتجات) ، والعديد من الآخرين.

يخطط المتحدثون أيضًا لمناقشة إضفاء الطابع الديمقراطي على التطوير بدون رمز لتعزيز المرونة وتنمية الشركات ذات الرموز المنخفضة. بينما يذهب البعض إلى Comic Con ، يحضر البعض الآخر Low Code Con. لذا ، في هذا المؤتمر سيكون الحدث أماندا بروك. تشغل منصب الرئيس التنفيذي لـ OpenUK ، وهي عضو في جمعية الكمبيوتر البريطانية التأثير الافتتاحي ، وممثلة أوروبية لشبكة Open Invention Network. تمكن Asaf Adi ، أحد كبار المديرين في IoT والأجهزة القابلة للارتداء ، من تطوير أنظمة أعمال متقدمة. مايكل بارجوري ، خبير الأمن السيبراني في السحابة ، SaaS ، و AppSec ، المؤسس المشارك لشركة Zenity ، أول شركة أمان تحمي التطبيقات ذات التعليمات البرمجية المنخفضة والتطبيقات التي لا تحتوي على تعليمات برمجية. وأخيرًا وليس آخرًا ، يُعرف Stefan Helzle بأنه مطور برمجيات مؤسسي منخفض الكود ومطور رئيسي معتمد من Appian يعمل في مجال الرعاية الصحية والأدوية والتمويل والتأمين وتكنولوجيا المعلومات. ليس سراً أنه كتب كتاباً عن منصة أبيان لأتمتة عمليات الأعمال منخفضة الكود.

خلاصة

تعتبر الأحداث مثل يوم المطور Low-code / No-code Con ، و Low-Code Con ، وغيرها مغامرات رقمية كبيرة لمحبي الأفكار التي تهز الأرض والتي تغير العالم ومحيطنا مع كل مشروع جديد. الآن ستكون على اطلاع دائم بمنصات الإنترنت المبتكرة التي لا تحتوي على كود ، والتي تخلق فرصًا للتعلم كل عام. أفضل شيء هو أنه يمكنك مشاهدة هذه المؤتمرات في مقاطع الفيديو المحفوظة وأبرزها على مواقع الويب الخاصة بهم حتى بعد نهايتها. معظم الأحداث لديها وصول مجاني. إنها فرصتك الجديدة لتجربة مهاراتك في التطوير بدون كود وأن تصبح جزءًا من الثورة الرقمية.