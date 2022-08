Es kommt vor, dass man immer wieder etwas Neues entdeckt. Es ist also an der Zeit, es jetzt zu tun. Lassen Sie uns Ihnen die No-Code-Veranstaltungen zum Thema digitale Transformation und Codierung vorstellen, von denen Sie wahrscheinlich noch nie gehört haben. Wenn Sie eine Konferenz besuchen, hören Sie Themen wie Finanzdienstleistung, Medientechnologie, IT-Management und technologische oder medizinische Innovationen. Möchten Sie jedoch eine No-Code- oder Low-Code-Konferenz besuchen?

Die digitale No-Code- und Low-Code-Transformation hat unser Leben verändert und unsere Unternehmen wachsen lassen. Sogar große Plattformen wie Amazon, Google und Meta nutzten die No-Code-Programmiersprachenstrategie, die ihnen half, das zu werden, was wir heute sehen.

Doch welche Auswirkungen haben No-Code- und Low-Code-Konferenzveranstaltungen? Die Antwort ist, dass sie Menschen auf der ganzen Welt verbinden. Stellen Sie sich vor, wie sehr die Zusammenarbeit mit erfahrenen Fachleuten der Menschheit und unserer Zukunft zugute kommen kann. Sie können mit bekannten Personen oder Personen, die Ihre Ziele und Leitgedanken teilen, über wichtige Themen Ihres Unternehmens diskutieren. Sie können diese No-Code-Konferenz immer noch online besuchen, auch wenn Sie von einem anderen Punkt der Welt kommen. Heutzutage konzentrieren sich digitale Unternehmen auf ihre Produkterstellung ohne Codierung, da dies weniger Ausgaben, Zeit und Mühe erfordert.

Mal sehen, wo Sie es tun können. Wir stellen Ihnen eine Liste der besten No-Code-Konferenzen zur Verfügung.

Was sind die Top-Konferenzen im Jahr 2022?

Lassen Sie mich Ihnen zunächst etwas über einige der Online-No-Code- und Low-Code-Konferenzen erzählen. So können Sie alles, was bei dieser Veranstaltung besprochen wird, von Ihrem Laptop, Smartphone oder Computer aus hören. Ein paar Klicks und eine stabile Internetverbindung genügen, um in die Welt des Programmierens einzutauchen. Sie können aus der folgenden Liste Ihr Lieblings-Online-No-Code-Event auswählen, das Sie besuchen möchten:

Globale virtuelle Low-Code- und No-Code-Konferenz

Der Low-Code / No-Code Gipfel

Low-Code-Con

Kein Code Lab-Hack

Webflow No-Code-Konferenz

Zap Connect

Low-Code-/No-Code-Entwicklertag

No-Code Days: Gestaltungsfreiheit

Lassen Sie uns jedoch ausführlicher darüber sprechen.

Webflow-Online-Konferenz

Eines der ersten Beispiele ist die Webflow Online Conference . Das letzte Mal fand diese No-Code-Veranstaltung zwischen großen Unternehmen wie Adobe, Google, Airtable und Apple in mehr als 135 Ländern statt. Dort haben Sie die Möglichkeit, ihre neuen Produkte zu erleben und Ihre Programmierkenntnisse zu verbessern. Übrigens müssen Sie kein Experte sein, um an der No-Code-Konferenz teilzunehmen. Es ist für Anfänger wie für Fortgeschrittene. Entwerfen, bauen, wachsen und zusammenarbeiten. Sie können von neuen visuellen Design-Tools und Trends in der Programmierung erfahren, Ihre Träume erfüllen, neue Apps starten, Ihre Kreativität in jeder Branche verbessern und mit anderen Teams zusammenarbeiten.

Globale virtuelle Low-Code- und No-Code-Konferenz

Diese Online-No-Code-Veranstaltung findet vom 24. bis 26. August 2022 statt. Die Konferenz befasst sich mit verschiedenen Themenbereichen: Finanzen, E-Commerce und M-Commerce sowie Gesundheitswesen, Pharmazie, Biotechnologie, Energie, Bildung, Versicherungen, Fertigung, Automatisierung, Hi-Tech, Medien, Landwirtschaft, Chemie, Regierung und andere Transport. Sie werden von Profis hören, wie man Produkte ohne Codierung baut, und Geschichten über ihre Erfolge und Misserfolge.

Die Referenten werden Ihnen einige Fakten über die Verwendung verschiedener Techniken bei der Erstellung von Low-Code- und No-Code-Apps mitteilen. Außerdem erfahren Sie: über das Lösen von Problemen mit Automatisierungsprozessen sowie über Entwicklungs- und Verwaltungstipps. Die Veranstaltung ist nützlich für Führungskräfte, Programmierer, Architekten, Administratoren, Datenanalysten, Datenwissenschaftler, Statistiker und Anbieter, die an der Verbesserung von Low-Code- und No-Code-Strategien interessiert sind.

Der Low-Code/No-Code-Gipfel

Summit ermöglicht einen tieferen Einblick in die digitalen No-Code- und Low-Code-Transformationen in den Bereichen Sicherheit, Gesundheitswesen, Technologie und Finanzen. Neben Vorträgen über digitale Transformation, künstliche Intelligenz, Daten und neue Technologien können die Teilnehmer der Veranstaltung ihre No-Code-Apps entwickeln und testen, ohne die ursprüngliche Codierungsstrategie zu kennen. Sie können am 14. September 2022 auf die Online-Low-Code- und No-Code-Konferenz zugreifen.

Was sind die Top 5 No-Code-Events, die einen Besuch wert sind?

Einige von ihnen wurden bereits durchgeführt, aber sie werden im nächsten Jahr oder in naher Zukunft wiederholt, zum Beispiel No-Code Developer Day oder Zap Connect-Konferenzen. So können Sie sich ihrer jetzt bewusster werden.

Zap Connect Online-Konferenz ohne Code

Die Zap Connect No-Code Online Conference ist eine virtuelle Konferenz, die am 20. Oktober 2022 stattfindet. Die Veranstaltung richtet sich an Personen mit unterschiedlichen Erfahrungs- und Wissensständen. Das Konferenzprogramm umfasst Themen rund um die Zukunft von No-Code und Low-Code in der digitalen Revolution. Dort können Sie Fragen stellen und von den No-Code-Pionieren und Innovatoren lernen, wie Sie mit No-Code-Startups erfolgreich sein, entwerfen und globale Standards des Low-Code-Marktes erkunden können.

Kein Code Lab-Hack

Dieses No-Code- und das Low-Code-Event finden am 31. März 2022 statt. Fünf Teams aus Nicht-Technikern kommen mit Tech-Experten zusammen, um ihr eigenes MVP zu erstellen. Der Gewinner wird als No-Code Lab Hacker gekrönt. Das No Code Lab Hack-Event zielt darauf ab, zusammenzuarbeiten, eine Anwendung zu entwerfen und gemeinsam zu erstellen.

Low-Code-Con

Stellen Sie sich auf der neuen Veranstaltung neuen Herausforderungen in der digitalen Transformation. Auf dieser No-Code- und Low-Code-Online-Konferenz können Sie sich auf Anwendungen für die digitale Transformation von Behörden und Unternehmenslösungen konzentrieren und an einigen No-Code-Workshops mit Tutorials teilnehmen. Sie haben die Möglichkeit, Ihr digitales Geschäft zu transformieren und mit Experten zusammenzuarbeiten. Setzen Sie Cloud-Technologien in der Regierung und in der Privatwirtschaft ein und sorgen Sie dafür, dass der No-Code-Softwareentwicklungsprozess einfacher und schneller vorankommt.

Low-Code-/No-Code-Entwicklertag

Es ist eine großartige Veranstaltung, um Ihre Fähigkeiten während Low-Code- und No-Code-Sitzungen zu verbessern. Am Mittwoch, den 13. April 2022 erklären Ihnen Referenten der Konferenz, wie Sie Ihre digitale Transformation beschleunigen können. Der No-Code Developer Day ist einen Besuch wert. Nach der Konferenz werden Sie verstehen, welche Low-Code- und No-Code-Tools besser zu verwenden sind. Das No-Code Developer Day-Programm enthält viele ungewöhnliche Informationen, die Sie in ein paar Jahren Ihrer Arbeit nicht erhalten würden. Menschen teilen ihre Erfahrungen, die Sie in ein paar Tagen aufnehmen können.

No-Code Days: Freedom to Create Chicago 2022

Während dieser Konferenz können Sie neue Low-Code- und No-Code-Trends erkunden, sich über die neuesten Updates zu Creatio informieren und herausfinden, welche Ansätze besser in Ihre No-Code-Strategie implementiert werden sollten.

Was kann ich lernen, wenn ich mir eine No-Code-Konferenz ansehe?

Es ist kein Geheimnis, dass Sie auf jeden Fall etwas Neues für sich lernen oder interessante Leute finden würden, mit denen Sie zusammenarbeiten können. Sie können der Community der No-Code-Revolution beitreten und Ihr Geschäft entwickeln. Sie haben alle Türen offen, drehen den Griff und knüpfen neue Kontakte zu Fachleuten; Erfahren Sie mehr über No-Code-Automatisierung, Low-Coding-Geschäft oder Marketingprozesse. Außerdem ist es möglich, praktische Inhalte mit eingeschränktem Zugriff über die neuesten Tools und Plattformen zu erhalten. Beschleunigen Sie Ihre digitale Transformation in der Codierung mit verschiedenen Low-Code-Ansätzen.

Übrigens sprechen wir von schneller Erstellung von No-Code-/Low-Code-Anwendungen, aber wie machen wir das in der Realität? Nein, es geht nicht um Google-Erweiterungen und schwarze Programmiermagie, wenn es um echte Innovationen geht. No-Code-/Low-Code-Apps werden mit Hilfe digitaler Plattformen erstellt, die über visuelle, benutzerfreundliche Oberflächen verfügen. So können Sie beispielsweise dank der No-Code-Plattform AppMaster ein Backend, Webanwendungen und mobile Anwendungen erstellen . Wenn Sie diese Konferenzen besuchen, werden Sie mit der No-Coding-Erstellung vertrauter. Ergreifen Sie Ihre nächste Gelegenheit, Ihr Geschäft zu verbessern.

Sie sollten auf jeden Fall an der No-Code- und Low-Code-Online-Konferenz teilnehmen, wenn Sie Unternehmer, Freiberufler, Entwickler, Gründer oder produktorientierter Designer sind. Darüber hinaus können UX/UI-Designer auch die genaue Datennutzung, die Vorstellungen von Front-End und Back-End und die Auswirkungen des Designs auf das Geschäftsprodukt besser verstehen.

Wer sind die Redner in No-Code-Konferenzen?

Referenten sind Präsentatoren verschiedener Unternehmen, die ihre Ziele verbreiten, aber nicht nur das. Während der No-Code- und Low-Code-Online-Konferenz von Webflow werden Sie Trevor Noah, einen bekannten amerikanischen Komiker, Debbie Milman, die Autorin und Designerin, Vlad Magdalin, einen Mitbegründer von Webflow und CEO-Spezialisten; und viele andere.

Auf der globalen Low-Code- und No-Code-Virtual Conference werden verschiedene Fachleute aus den Low-Code- und No-Code-Branchen anwesend sein. Sie haben also das Glück, technische Innovatoren wie CEO, Cloud, IT-Direktoren, Engineering Manager, Site Reliability Engineers, Ops Engineers, SysAdmins, Heads of Ops, Analytics Manager, Data Scientist, Statistiker, Ingenieure, Softwareentwickler, Architekten, QA zu treffen , Verkäufer, technische Marketingleiter und viele andere.

Viele große Technologieunternehmen werden während des Low-Code/No-Code Summit anwesend sein. Vielleicht sind Ihnen einige von ihnen bereits bekannt: Intel (Dr. Melvin Greer, Chief Data Scientist), Hubspot (Jonathan Corbin, Vice President of Customer Success and Global Strategy), Orangetheory Fitness (Ameen Kazerouni, Chief Analytics Officer). ), Starbucks (Jonathan Francis, Chief Digital and Analytical Officer), Quickbase (Jay Jamison, Chief Product and Technology Officer), ServiceNow (Chris Bedi, Chief Information Officer), Airtable (Andrew Ofstad, Mitstreiter), Pulpstream (Pankaj 'Romy' Malviya, Gründerin und CEO), ThoughtSpot (Cindi Howson, Data Strategy Officer), AI Leadership Institute (Noelle Silver, Gründerin), WestCap (Erika Janowicz, Data Scientist), Squark AI (Judah Phillips, Mitbegründer und Co-CEO), DronaHQ (Jinen Dedhia, Mitbegründer und MD), HCL Volt MX (Andrew Manby, VP of Product Management), Hubspot (Jonathan Corbin, Vice President of Customer Success und globale Strategie), Randstad (Trey Braden, ein Direktor für Risikomanagement), Zapier (Chris Geoghegan, ein Direktor des Produktmanagements) und viele andere.

Die Referenten planen auch, die Demokratisierung der No-Code-Entwicklung zu diskutieren, um die Agilität zu steigern und Low-Code-Unternehmen wachsen zu lassen. Während einige zur Comic Con gehen, besuchen andere die Low Code Con. Also, bei dieser Konferenzveranstaltung wird Amanda Brock sein. Sie ist CEO von OpenUK, Mitglied der British Computer Society Inaugural Influence und europäische Repräsentantin des Open Invention Network. Asaf Adi, einem Senior Manager für IoT und Wearables, gelang es, fortschrittliche Geschäftssysteme zu entwickeln. Michael Bargury, Cybersicherheitsexperte für Cloud, SaaS und AppSec, Mitbegründer von Zenity, dem ersten Sicherheitsunternehmen, das Low-Code- und No-Code-Apps schützte. Und last but not least ist Stefan Helzle als Entwickler von Low-Code-Enterprise-Software und Appian Certified Lead Developer mit Geschäftstätigkeiten in den Bereichen Gesundheitswesen, Pharma, Finanzen, Versicherungen und IT bekannt. Kein Geheimnis, dass er ein Buch über die Appian Low-Code Business Process Automation Plattform geschrieben hat.

Zusammenfassung

Veranstaltungen wie der Low-Code/No-Code Developer Day, die Low-Code Con und andere sind große digitale Abenteuer für die Bewunderer bahnbrechender Ideen, die mit jedem neuen Projekt die Welt und unsere Umgebung verändern. Jetzt sind Sie auf dem Laufenden mit innovativen Online-No-Code-Plattformen, die jedes Jahr Lernmöglichkeiten schaffen. Das Beste ist, dass Sie diese Konferenzen auch nach ihrem Ende in gespeicherten Videos und Highlights auf ihren Websites ansehen können. Die meisten Veranstaltungen sind kostenlos zugänglich. Es ist Ihre neue Chance, Ihre Fähigkeiten in der No-Code-Entwicklung zu testen und Teil der digitalen Revolution zu werden.