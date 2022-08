Acontece que você descobre algo novo de novo e de novo. Então, é hora de fazê-lo agora. Vamos apresentá-lo aos eventos sem código sobre transformação digital e codificação dos quais você provavelmente nunca ouviu falar. Ao visitar uma conferência, você pode ouvir tópicos como serviços financeiros, tecnologia de mídia, gerenciamento de TI e inovações tecnológicas ou médicas. No entanto, você gostaria de visitar uma conferência sem código ou de baixo código?

A transformação digital no-code e low-code mudou nossas vidas e fez nossos negócios crescerem. Mesmo grandes plataformas como Amazon, Google e Meta estavam usando a estratégia de linguagem de programação sem código que os ajudou a se tornar o que os vemos hoje.

Mas qual é o impacto de eventos de conferência sem código e com pouco código? A resposta é que eles conectam pessoas em todo o mundo. Imagine o quanto a colaboração com profissionais experientes pode beneficiar a humanidade e nosso futuro. Você pode discutir temas importantes sobre o seu negócio com pessoas conhecidas ou que dividem seus objetivos e ideias principais. Você ainda pode visitar esta conferência sem código online, mesmo se for de outro ponto do globo. Hoje, as empresas digitais se concentram na criação de seus produtos sem codificação, pois isso exige menos gastos, tempo e esforço.

Então, vamos ver onde você pode fazer isso. Fornecemos a você uma lista das principais conferências sem código.

Quais são as principais conferências para assistir em 2022?

Em primeiro lugar, deixe-me falar sobre algumas das conferências online sem código e com baixo código. Assim, você pode ouvir tudo o que será discutido neste evento do seu laptop, smartphone ou computador. Alguns cliques e uma conexão estável com a Internet são tudo o que você precisa para mergulhar no mundo da codificação. Você pode escolher seu evento online sem código favorito para visitar na lista abaixo:

Conferência Virtual Global Low-Code e No-Code

A Cúpula Low-Code/No-Code

Código Baixo Contra

Sem hack de laboratório de código

Conferência sem código do Webflow

Zap Connect

Dia do desenvolvedor com código baixo/sem código

Dias sem código: liberdade para criar

No entanto, vamos falar sobre eles com mais detalhes.

Conferência on-line do Webflow

Um dos primeiros exemplos é o Webflow Online Conference . A última vez que este evento sem código foi realizado entre grandes empresas como Adobe, Google, Airtable e Apple em mais de 135 países. Lá você tem a oportunidade de experimentar seus novos produtos e aumentar suas habilidades em codificação. A propósito, você não precisa ser um especialista para participar da conferência sem código. É tanto para iniciantes quanto para avançados. Projete, construa, cresça e colabore. Você pode ouvir sobre novas ferramentas de design visual e tendências em codificação, satisfazer seus sonhos, lançar novos aplicativos, melhorar sua criatividade em qualquer setor e trabalhar com outras equipes.

Conferência Virtual Global Low Code e No Code

Este evento online sem código será realizado de 24 a 26 de agosto de 2022. A conferência abrange vários temas: finanças, e-commerce e m-commerce, também, saúde, farmácia, biotecnologia, energia, educação, seguros, manufatura, automação, alta tecnologia, mídia, agricultura, química, governo e Transporte. Você ouvirá como construir produtos sem codificação de profissionais e histórias sobre seus sucessos e fracassos.

Os palestrantes compartilharão com você alguns fatos sobre como usar várias técnicas na criação de aplicativos com e sem código. Além disso, você aprenderá: sobre como resolver problemas de processos de automação e dicas de desenvolvimento e administração. O evento será útil para executivos, programadores, arquitetos, administradores, analistas de dados, cientistas de dados, estatísticos e fornecedores interessados em melhorar as estratégias low-code e no-code.

A Cúpula Low-Code/No-Code

O Summit permite uma análise mais profunda das transformações digitais no-code e low-code nas áreas de segurança, saúde, tecnologia e finanças. Entre palestras sobre transformação digital, inteligência artificial, dados e novas tecnologias, as missões do evento podem desenvolver e testar seus aplicativos no-code sem conhecer a estratégia de codificação original. Você pode acessar a conferência on-line low-code e no-code no dia 14 de setembro de 2022.

Quais são os 5 principais eventos sem código que valem a pena visitar?

Alguns deles já foram realizados, mas serão repetidos no próximo ano ou em um futuro próximo, por exemplo, as conferências No-code Developer Day ou Zap Connect. Então, você pode se tornar mais consciente deles agora.

Conferência online sem código Zap Connect

A Zap Connect No-Code Online Conference é uma conferência virtual que acontecerá no dia 20 de outubro de 2022. O evento é para pessoas com diferentes níveis de experiência e conhecimento. O programa da conferência abrange tópicos relativos ao futuro do no-code e do low-code na revolução digital. Lá você pode fazer perguntas e aprender com os pioneiros e inovadores sem código como obter sucesso em startups sem código, projetar e explorar os padrões globais do mercado low-code.

Sem hack de laboratório de código

Este evento no-code e low-code será no dia 31 de março de 2022. Cinco equipes de não-técnicos se reúnem com especialistas em tecnologia para construir seu próprio MVP. O vencedor será coroado como o Lab Hacker sem código. Nenhum evento Code Lab Hack visa colaborar, projetar e criar um aplicativo em conjunto.

Código Baixo Contra

Enfrente novos desafios em transformações digitais no novo evento. Nesta conferência on-line sem código e com pouco código, você pode se concentrar na transformação digital do governo e em aplicativos de soluções corporativas e obter alguns workshops sem código com tutoriais. Você tem a oportunidade de transformar seu negócio digital e colaborar com especialistas. Adote tecnologias de nuvem em setores governamentais e privados e facilite o processo de desenvolvimento de software sem código para progredir mais rapidamente.

Dia do desenvolvedor com código baixo/sem código

É um grande evento para melhorar suas habilidades durante sessões de low-code e no-code. Na quarta-feira, 13 de abril de 2022, os palestrantes da conferência explicarão como acelerar sua transformação digital. Vale a pena visitar o dia do desenvolvedor sem código. Após a conferência, você entenderá quais ferramentas low-code e no-code são melhores para usar. O programa do Dia do Desenvolvedor sem código inclui muitas informações incomuns que você não obteria em alguns anos de seu trabalho. As pessoas compartilham suas experiências, que você pode absorver em poucos dias.

Dias sem código: liberdade para criar Chicago 2022

Durante esta conferência, você pode explorar novas tendências de low-code e no-code, obter informações sobre as atualizações mais recentes do Creatio e descobrir quais abordagens devem ser melhor implementadas em sua estratégia de no-code.

O que posso aprender assistindo a uma conferência sem código?

Não é um segredo que você definitivamente aprenderia algo novo para si mesmo ou encontraria pessoas interessantes para trabalhar. Você pode se juntar à comunidade da revolução sem código e desenvolver seus negócios. Você tem todas as portas abertas, gira a maçaneta e consegue novas conexões com profissionais; ouça sobre automação sem código, negócios com pouca codificação ou processos de marketing. Além disso, é possível obter conteúdo prático de acesso limitado sobre as mais novas ferramentas e plataformas. Acelere sua transformação digital na codificação usando várias abordagens de baixo código.

A propósito, falamos sobre a criação rápida de aplicativos sem código/com pouco código, mas como fazemos isso na realidade? Não, não se trata de extensões do Google e magia de codificação negra se estiver falando de verdadeiras inovações. Os aplicativos no-code/low-code são criados com a ajuda de plataformas digitais que possuem interfaces visuais e amigáveis. Assim, por exemplo, graças à plataforma sem código AppMaster, você pode criar um back-end, aplicativos da web e aplicativos móveis . Visitando essas conferências, você fica mais familiarizado com a criação sem codificação. Agarre a sua próxima oportunidade de melhorar o seu negócio.

Você definitivamente deve participar do evento de conferência on-line sem código e de baixo código se for proprietário de uma empresa, freelancer, desenvolvedor, fundador ou designer orientado a produtos. Além disso, os designers de UX/UI também podem entender melhor o uso preciso de dados, noções de front-end e back-end e como o design pode afetar o produto comercial.

Quem são os palestrantes em conferências sem código?

Os palestrantes são apresentadores de diferentes empresas que espalham a voz de seus objetivos, mas não apenas isso. Durante a conferência online no-code e low-code do Webflow, você verá Trevor Noah, um conhecido comediante americano, Debbie Milman, o autor e designer, Vlad Magdalin, cofundador do Webflow e especialista em CEO; e muitos outros.

No evento Global Low-Code and No-Code Virtual Conference estarão presentes mais diversos profissionais das indústrias low-code e no-code. Então, você tem a sorte de conhecer inovadores técnicos, como CEO, nuvem, diretores de TI, gerentes de engenharia, engenheiros de confiabilidade do site, engenheiros de operações, administradores de sistemas, chefes de operações, gerentes de análise, cientistas de dados, estatísticos, engenheiros, desenvolvedores de software, arquitetos, controle de qualidade , Vendedores, gerentes técnicos de Marketing e muitos outros.

Muitas grandes empresas de tecnologia estarão presentes durante o Low-Code/No-Code Summit. Talvez alguns deles já sejam familiares para você: Intel (Dr. Melvin Greer, cientista-chefe de dados), Hubspot (Jonathan Corbin, vice-presidente de sucesso do cliente e estratégia global), Orangetheory Fitness (Ameen Kazerouni, diretor de análise ), Starbucks (Jonathan Francis, diretor digital e analítico), Quickbase (Jay Jamison, diretor de produtos e tecnologia), ServiceNow (Chris Bedi, diretor de informações), Airtable (Andrew Ofstad, co-fundador), Pulpstream (Pankaj 'Romy' Malviya, fundador e CEO), ThoughtSpot (Cindi Howson, diretora de estratégia de dados), AI Leadership Institute (Noelle Silver, fundadora), WestCap (Erika Janowicz, cientista de dados), Squark AI (Judá Phillips, cofundador e co-CEO), DronaHQ (Jinen Dedhia, cofundador e MD), HCL Volt MX (Andrew Manby, vice-presidente de gerenciamento de produtos), Hubspot (Jonathan Corbin, vice-presidente de sucesso do cliente e estratégia global), Randstad (Trey Braden, diretor de gerenciamento de risco), Zapier (Chris Geoghegan, um diretor de gerenciamento de produtos) e muitos outros.

Os palestrantes também planejam discutir a democratização do desenvolvimento no-code para aumentar a agilidade e expandir as empresas low-code. Enquanto alguns vão para a Comic Con, outros vão para a Low Code Con. Então, neste evento da conferência estará Amanda Brock. Ela é CEO da OpenUK, membro da British Computer Society Inaugural Influence e representante europeia da Open Invention Network. Asaf Adi, gerente sênior de IoT e Wearables, conseguiu desenvolver sistemas de negócios avançados. Michael Bargury, especialista em segurança cibernética em nuvem, SaaS e AppSec, cofundador da Zenity, a primeira empresa de segurança que protegeu aplicativos com e sem código. E por último, mas não menos importante, Stefan Helzle é conhecido como desenvolvedor de software empresarial low-code e Appian Certified Lead Developer com negócios em Saúde, Farmacêutica, Finanças, Seguros e TI. Não é segredo que ele escreveu um livro sobre a plataforma Appian Low-Code Business Process Automation.

Recapitulando

Eventos como Low-code/No-code Developer Day, Low-Code Con e outros são grandes aventuras digitais para os admiradores de ideias revolucionárias que mudam o mundo e nosso entorno a cada novo projeto. Agora você estará atualizado com plataformas on-line inovadoras sem código, que criam oportunidades de aprendizado todos os anos. O melhor é que você pode assistir a essas conferências em vídeos salvos e destaques em seus sites mesmo após o término. A maioria dos eventos tem acesso gratuito. É sua nova chance de testar suas habilidades no desenvolvimento sem código e se tornar parte da revolução digital.