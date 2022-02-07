Мы познакомим вас с событиями no-code, касающимися цифровой трансформации и программирования, о которых вы, вероятно, никогда не слышали. Когда вы посещаете конференцию, вы можете услышать такие темы, как финансовые услуги, медиа-технологии, управление ИТ, а также технологические или медицинские инновации. Однако хотели бы вы посетить конференцию посвященную low-code и no-code?

Цифровая трансформация low-code и no-code изменила нашу жизнь и способствовала росту нашего бизнеса. Даже такие огромные платформы, как Amazon, Google и Meta, использовали стратегию no-code, которая помогла им стать такими, какими мы их видим сегодня.

Однако каково влияние low-code и no-code конференций? Ответ заключается в том, что они соединяют людей по всему миру. Представьте, насколько сотрудничество с опытными профессионалами может принести пользу человечеству и нашему будущему. Вы можете обсудить важные темы, касающиеся вашего бизнеса, с известными людьми или теми, кто разделяет ваши цели и основные идеи. Вы можете посетить no-code конференцию онлайн, даже если вы из другой точки земного шара. Сегодня цифровые компании сосредотачиваются на создании своих продуктов no-code, потому что это требует меньше затрат, времени и усилий.

Итак, давайте посмотрим, где вы можете это сделать. Мы предоставляем вам список лучших конференций no-code.

Какие главные конференции смотреть в 2022 году?

Прежде всего, позвольте мне рассказать вам о некоторых low-code и no-code онлайн-конференциях. Таким образом, вы сможете услышать все, что будет обсуждаться на этом мероприятии, со своего ноутбука, смартфона или компьютера. Несколько кликов и стабильное подключение к Интернету — все, что вам нужно, чтобы погрузиться в мир программирования. Вы можете выбрать любое онлайн-мероприятие для посещения из списка ниже:

Global Low-Code and No-Code Virtual Conference

The Low-Code / No-Code Summit

Low Code Con

No Code Lab Hack

Webflow No-Code Conference

Zap Connect

Low Code/ No Code Developer Day

No-Code Days: Freedom to Create

Однако поговорим о них подробнее.

Webflow Online Conference

Один из первых примеров — Webflow Online Conference. В прошлый раз это мероприятие no-code проводилось между крупными компаниями, такими как Adobe, Google, Airtable и Apple, более чем в 135 странах. Там у вас есть возможность познакомиться с их новыми продуктами и улучшить свои навыки. Кстати, вам не нужно быть экспертом, чтобы присоединиться к no-code конференции. Это как для начинающих, так и для продвинутых. Проектируйте, создавайте, развивайтесь и сотрудничайте. Вы можете услышать о новых инструментах визуального дизайна и тенденциях в программировании, реализовать свои мечты, запустить новые приложения, улучшить свои творческие способности в любой отрасли и поработать с другими командами.

Global Low Code and No Code Virtual Conference

Это no-code онлайн-мероприятие пройдет с 24 по 26 августа 2022 года. Конференция затрагивает широкий спектр тем: финансы, электронная коммерция и мобильная коммерция, а также здравоохранение, фармация, биотехнологии, энергетика, образование, страхование, производство, автоматизация, высокие технологии, СМИ, сельское хозяйство, химия, правительство и транспорт. Вы услышите, как создавать продукты no-code от профессионалов и истории их успехов и неудач.

Спикеры поделятся с вами некоторыми фактами о том, как использовать различные методы в создании приложений low-code и no-code. Также вы узнаете советы по разработке и администрированию. Мероприятие будет полезно руководителям, программистам, архитекторам, администраторам, аналитикам данных, специалистам по данным, статистикам и вендорам, заинтересованным в улучшении стратегий low-code и no-code.

The Low-Code/ No-Code Summit

Саммит позволяет глубже изучить цифровые преобразования no-code и low-code в сферах безопасности, здравоохранения, технологий и финансов. Среди разговоров о цифровой трансформации, искусственном интеллекте, данных и новых технологиях гости мероприятия могут разрабатывать и тестировать свои приложения no-code. Вы можете получить доступ к онлайн-конференции no-code и low-code 14 сентября 2022 года.

Какие топ-5 мероприятий no-code стоит посетить?

Некоторые из них уже состоялись, но будут повторяться в следующем году или ближайшем будущем, например, No-code Developer Day или конференции Zap Connect. Таким образом, вы можете узнать о них больше сейчас.

Zap Connect No-Code Online Conference

Zap Connect No-Code Online Conference — виртуальная конференция, которая состоится 20 октября 2022 года. Мероприятие предназначено для людей с разным уровнем опыта и знаний. Программа конференции охватывает темы, касающиеся будущего no-code и low-code в цифровой революции. Там вы можете задавать вопросы и учиться у пионеров и новаторов no-code, как добиться успеха в стартапах no-code, разрабатывать и изучать глобальные стандарты рынка low-code.

No Code Lab Hack

Это событие no-code и low-code состоится 31 марта 2022 года. Пять команд, не являющихся техническими специалистами, собираются вместе с техническими экспертами, чтобы создать свой собственный MVP. Победитель будет коронован как no-code Lab Hacker. Мероприятие No Code Lab Hack направлено на совместную работу, разработку и создание приложения.

Low Code Con

Столкнитесь с новыми вызовами в области цифровых преобразований на новом мероприятии. На этой онлайн-конференции no-code и low-code вы можете сосредоточиться на цифровом преобразовании правительства и приложениях для корпоративных решений, а также пройти несколько семинаров no-code с учебными пособиями. У вас есть возможность преобразовать свой цифровой бизнес и сотрудничать с экспертами. Внедряйте облачные технологии в государственных и частных отраслях и упрощайте процесс разработки программного обеспечения no-code, чтобы ускорить его.

Low Code/ No Code Developer Day

Это отличное мероприятие, чтобы улучшить свои навыки во время сессий low-code и no-code. В среду, 13 апреля 2022 года, спикеры конференции объяснят вам, как ускорить цифровую трансформацию. День разработчиков no-code стоит посетить. После конференции вы поймете, какие low-code и no-code инструменты лучше использовать. Программа No-code Developer Day включает в себя массу неординарной информации, которую вы не получили бы и за несколько лет своей работы. Люди делятся своим опытом, который можно усвоить за несколько дней.

No-Code Days: Freedom to Create Chicago 2022

Во время этой конференции вы сможете изучить новые тренды low-code и no-code, получить информацию о последних обновлениях Creatio и узнать, какие подходы лучше внедрить в вашу стратегию no-code.

Чему я могу научиться, посмотрев no-code конференцию?

Не секрет, что вы обязательно узнаете что-то новое для себя или найдете интересных людей для работы. Вы можете присоединиться к сообществу no-code и развивать свой бизнес. У вас открыты все двери, просто поверните ручку и вы получите новые связи с профессионалами; услышите об автоматизации no-code или маркетинговых процессах. Кроме того, можно получить практический ограниченный контент о новейших инструментах и платформах. Ускорьте свое цифровое преобразование в программировании, используя различные подходы low-code.

Кстати, мы говорим о быстром создании приложений no-code/low-code, но как это происходит на самом деле? Нет, речь идет не о расширениях Google и черной магии. Приложения no-code/ low-code создаются с помощью цифровых платформ, которые имеют визуальные, удобные интерфейсы. Так, например, благодаря платформе no-code AppMaster можно создавать бэкенд, веб-приложения и мобильные приложения.

Воспользуйтесь возможностью улучшить свой бизнес. Вам обязательно стоит посетить онлайн-конференцию no-code/ low-code если вы владелец бизнеса, фрилансер, разработчик, основатель или дизайнер, ориентированный на продукт. Кроме того, полезно будет и дизайнерам UX/UI, чтобы лучше понимать точное использование данных, интерфейс и серверную часть и то, как дизайн может повлиять на бизнес-продукт.

Спикеры на конференциях no-code

Спикеры – это представители различных компаний, которые рассказывают о своих целях, но не только. Во время онлайн-конференции Webflow вы увидите Trevor Noah, известного американского комика, Debbie Milman, автора и дизайнера, Влада Магдалина, сооснователя Webflow и генерального директора; и многие другие.

На мероприятии Global Low-Code and No-Code Virtual Conference будут присутствовать различные профессионалы в индустрии low-code и no-code: технические новаторы, генеральные директора, директора по облачным технологиям, ИТ-директора, инженер-менеджеры, инженеры по надежности сайта, операционные инженеры, системные администраторы, руководители отдела эксплуатации, менеджеры по аналитике, специалисты по данным, инженеры, разработчики программного обеспечения, архитекторы, QA , Продавцы, менеджеры по техническому маркетингу и многие другие.

Многие крупные технологические компании примут участие в саммите Low-Code/No-Code Summit. Возможно, некоторые из них вам уже знакомы: Intel (доктор Melvin Greer, главный специалист по данным), Hubspot (Jonathan Corbin, вице-президент по работе с клиентами и глобальной стратегии), Orangetheory Fitness (Ameen Kazerouni, главный аналитик ), Starbucks (Jonathan Francis, директор по цифровым технологиям и аналитике), Quickbase (Jay Jamison, директор по продуктам и технологиям), ServiceNow (Chris Bedi, директор по информационным технологиям), Airtable (Andrew Ofstad, сотрудник), Pulpstream (Pankaj 'Romy' Malviya, основатель и генеральный директор), ThoughtSpot (Cindi Howson, специалист по стратегии данных), AI Leadership Institute (Noelle Silver, основатель), WestCap (Erika Janowicz, специалист по данным), Squark AI (Judah Phillips, соучредитель и со-генеральный директор), DronaHQ (Jinen Dedhia, соучредитель и управляющий директор), HCL Volt MX (Andrew Manby, вице-президент по управлению продуктами), Hubspot (Jonathan Corbin, вице-президент по работе с клиентами и глобальной стратегии), Randstad (Trey Braden, директор по управлению рисками), Zapier (Chris Geoghegan, директор по управлению продуктами) и многие другие.

Спикеры также планируют обсудить демократизацию разработки no-code для повышения гибкости и роста компаний low-code. Пока одни идут на Comic Con, другие посещают Low Code Con. Итак, на этом мероприятии конференции будет Amanda Brock. Она является генеральным директором OpenUK, членом Inaugural Influence Британского компьютерного общества и европейским представителем Open Invention Network. Asaf Adi, старшему менеджеру по IoT и носимым устройствам, удалось разработать передовые бизнес-системы. Michael Bargury, эксперт по кибербезопасности в облаке, SaaS и AppSec, соучредитель Zenity, первой компании по обеспечению безопасности, которая защищала приложения с низким кодом и без него. Stefan Helzle известен как разработчик корпоративного программного обеспечения low-code и сертифицированный ведущий разработчик Appian, специализирующийся на здравоохранении, фармацевтике, финансах, страховании и ИТ. Не секрет, что он написал книгу о платформе Appian Low-Code Business Process Automation.

Заключение

Такие мероприятия, как Low-code/No-code Developer Day, Low-Code Con и другие — это большие цифровые приключения для поклонников сенсационных идей, которые меняют мир и наше окружение с каждым новым проектом. Теперь вы будете в курсе инновационных онлайн-платформ no-code, которые каждый год открывают возможности для обучения. Лучше всего то, что вы можете смотреть эти конференции в сохраненных видеороликах на веб-сайтах даже после их окончания. Доступ к большинству мероприятий бесплатный. Это ваш новый шанс попробовать свои силы в разработке no-code и стать частью цифровой революции.