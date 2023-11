Comprendre les bases des créateurs d'applications sans codage

Les créateurs d'applications sans code bouleversent le monde du développement logiciel en permettant aux utilisateurs de créer des applications Web, mobiles et backend sans compétences traditionnelles en codage. Ces plates-formes servent de couche d'abstraction qui traduit les éléments visuels et les configurations dans le code sous-jacent. Les utilisateurs peuvent rapidement créer et déployer des applications sans expertise approfondie en programmation en utilisant des interfaces drag-and-drop, des modèles prédéfinis et des outils intégrés de gestion des données.

L'essor des créateurs d'applications sans code répond directement à la demande croissante de développement rapide d'applications dans l'environnement commercial actuel. Grâce à ces plateformes, les entreprises peuvent réduire le temps et les ressources nécessaires à la création d'applications, permettre au personnel non technique de contribuer plus efficacement et rationaliser le processus de développement, ce qui se traduit par une organisation plus agile et plus réactive.

Principaux composants et fonctionnalités des générateurs d'applications No-Code

Pour mieux comprendre le fonctionnement des créateurs d'applications no-code, examinons leurs principaux composants et fonctionnalités :

Interface visuelle conviviale : les créateurs d'applications No-code fournissent une interface intuitive drag-and-drop qui permet aux utilisateurs de concevoir leurs applications visuellement. L'interface permet aux utilisateurs de sélectionner et de personnaliser les éléments de l'interface utilisateur, d'établir des connexions entre ces éléments et de définir la présentation et l'esthétique de l'application, le tout sans écrire une seule ligne de code.

Bibliothèque de modèles et de composants prédéfinis : une large gamme de modèles et de composants prédéfinis est disponible sur la plupart des plates no-code , répondant à différents types d'applications et cas d'utilisation. Ces modèles et composants peuvent être personnalisés et combinés pour créer des applications uniques et fonctionnelles, réduisant ainsi considérablement le temps et les efforts requis pour le développement d'applications.

Modélisation et gestion des données : les créateurs d'applications No-code incluent des outils permettant de définir et de gérer des modèles de données , qui constituent l'épine dorsale de toute application. Les utilisateurs peuvent créer des modèles de données, définir des relations entre différentes entités de données et configurer des règles d'accès et des validations. Ces plates-formes offrent également souvent une prise en charge intégrée pour l'intégration avec des sources de données externes et des API , simplifiant ainsi les tâches de gestion des données et garantissant un flux de données transparent dans l'application.

Capacités de logique et de script intégrées : même si les plates no-code visent à minimiser le besoin de codage, elles offrent toujours la flexibilité nécessaire pour définir et implémenter une logique et des scripts personnalisés pour contrôler le comportement des applications. Les utilisateurs peuvent configurer visuellement des flux de travail, des processus métier et divers types de logique à l'aide d'outils intégrés sans plonger dans le code lui-même, ce qui rend le processus de développement plus accessible au personnel non technique.

Déploiement et maintenance : la plupart des créateurs d'applications no-code disposent d'outils intégrés pour le déploiement, l'hébergement et la maintenance des applications. Les utilisateurs peuvent déployer leurs applications sur divers environnements, plateformes cloud ou serveurs sur site, en quelques clics seulement.

De plus, ces plates-formes garantissent que les applications restent à jour et compatibles avec les technologies les plus récentes en les mettant automatiquement à jour vers les dernières versions et technologies.

Impact des créateurs d'applications No-Code sur les entreprises

L’avènement des créateurs d’applications no-code a eu un impact significatif sur les entreprises, révolutionnant leur approche du développement d’applications. Voici comment ils ont influencé les pratiques commerciales :

Développement d'applications plus rapide : les plates No-code permettent aux entreprises de réduire considérablement le temps nécessaire à la création et au déploiement d'applications. Grâce à leur interface visuelle, leurs modèles et composants prédéfinis, la création d'applications devient un processus plus efficace et rationalisé, permettant aux entreprises de répondre rapidement aux changements du marché et à l'évolution des besoins des clients.

Coûts de développement réduits : les créateurs d'applications No-code réduisent les coûts de développement en minimisant le besoin d'expertise en programmation traditionnelle et en accélérant considérablement le processus de développement. Les membres non techniques de l'équipe peuvent contribuer au processus de développement, réduisant ainsi la dépendance à l'égard de développeurs qualifiés et réduisant les coûts associés à leur embauche, leur formation et leur fidélisation.

Barrière à l'entrée réduite : les créateurs d'applications No-code permettent aux utilisateurs non techniques de créer plus facilement des applications, démocratisant ainsi le processus de développement et responsabilisant un plus large éventail d'individus au sein d'une organisation. Cela permet à davantage de personnes de contribuer au développement d'applications, favorisant ainsi la collaboration entre les équipes commerciales et techniques.

Agilité et réactivité accrues : la capacité de développer et de déployer rapidement des applications à l'aide de plates no-code permet aux entreprises d'être plus agiles et plus réactives aux changements du marché. Les entreprises peuvent s'adapter rapidement aux nouvelles exigences ou améliorer les applications existantes, ce qui se traduit par une plus grande satisfaction des clients et un avantage concurrentiel plus fort.

Élimination de la dette technique : les plates No-code génèrent un code propre et efficace basé sur les représentations visuelles et les configurations des utilisateurs. Cela élimine le risque d'accumuler une dette technique qui résulte souvent de mauvaises pratiques de codage, du manque de documentation appropriée ou de technologies obsolètes.

Alors que la demande de développement rapide d'applications continue de croître, les créateurs d'applications no-code deviendront des outils de plus en plus indispensables pour les entreprises de toutes tailles, les aidant à rester agiles, compétitives et réactives aux demandes du marché. Les organisations peuvent libérer tout leur potentiel à l’ère numérique en comprenant les bases de ces plateformes et en exploitant pleinement leurs capacités.

AppMaster : une puissante plate-forme No-Code pour créer des applications backend, Web et mobiles

AppMaster est un générateur d'applications no-code puissant et polyvalent qui permet aux utilisateurs de créer facilement des applications backend, Web et mobiles. Fondée en 2020, AppMaster aide les entreprises à rationaliser leurs processus de développement d'applications. Avec plus de 60 000 utilisateurs en avril 2023, la plateforme est devenue une solution incontournable pour les entreprises et les particuliers recherchant un développement rapide d'applications. Contrairement à d'autres outils no-code, AppMaster permet aux clients de créer visuellement des modèles de données (schéma de base de données), une logique métier à l'aide de Business Process (BP) Designer, de l'API REST et endpoints WSS pour les applications backend.

Les clients peuvent créer des interfaces utilisateur avec une fonctionnalité drag-and-drop pour les applications Web et concevoir une logique métier pour chaque composant à l'aide du concepteur Web BP. De même, AppMaster fournit un concepteur Mobile BP pour créer des interfaces utilisateur et une logique métier pour les applications mobiles.

Lorsque les utilisateurs appuient sur le bouton « Publier », AppMaster prend les plans et génère le code source des applications, les compile, exécute des tests, regroupe les applications dans des conteneurs Docker (pour les applications backend) et les déploie dans le cloud. Les applications backend sont générées avec le langage de programmation Go (golang), les applications Web utilisent le framework Vue3 et JavaScript/TypeScript, tandis que les applications mobiles exploitent Kotlin et Jetpack Compose pour Android et SwiftUI pour iOS.

L'approche d' AppMaster élimine la dette technique en générant de nouvelles applications à partir de zéro chaque fois que les exigences sont modifiées. Les entreprises peuvent s'appuyer en toute confiance sur AppMaster pour créer une solution logicielle complète et évolutive comprenant un serveur backend, un site Web, un portail client et des applications mobiles natives.

Divers plans d'abonnement pour répondre à différents besoins

AppMaster propose une gamme de plans d'abonnement répondant à différentes exigences, notamment :

Learn & Explore (gratuit) : un plan gratuit pour les nouveaux utilisateurs et les tests de plateforme.

: un plan gratuit pour les nouveaux utilisateurs et les tests de plateforme. Startup (195$/mois) : Abonnement d'entrée de gamme avec toutes les fonctionnalités de base (backend, web, applications mobiles), mais pas d'exportation de fichiers binaires ou de code source.

: Abonnement d'entrée de gamme avec toutes les fonctionnalités de base (backend, web, applications mobiles), mais pas d'exportation de fichiers binaires ou de code source. Startup+ (299 $/mois) : Plus de ressources par conteneur, plus de BP et endpoints que le plan Startup.

: Plus de ressources par conteneur, plus de BP et que le plan Startup. Entreprise (955 $/mois) : plusieurs microservices backend avec la possibilité d'accéder aux fichiers binaires et d'héberger des applications sur site.

: plusieurs microservices backend avec la possibilité d'accéder aux fichiers binaires et d'héberger des applications sur site. Business+ (1 575 $/mois) : ressources et fonctionnalités supplémentaires pour les projets plus complexes.

: ressources et fonctionnalités supplémentaires pour les projets plus complexes. Entreprise : Pour les grands projets avec plusieurs microservices et applications, un accès au code source et un plan entièrement personnalisable (contrat d'un an requis).

AppMaster offre des remises spéciales aux startups, aux établissements d'enseignement, aux organisations à but non lucratif et aux projets open source.

Avantages commerciaux de l'utilisation AppMaster

La plateforme no-code d' AppMaster offre plusieurs avantages clés aux entreprises, leur permettant de créer et de gérer des applications plus efficacement. Certains des principaux avantages de l’utilisation AppMaster incluent :

Vitesse de développement et rentabilité améliorées

Avec son interface visuelle et sa fonctionnalité drag-and-drop, AppMaster simplifie le processus de développement d'applications et l'accélère jusqu'à 10 fois par rapport aux méthodes traditionnelles. En réduisant le temps consacré au codage et à d'autres tâches techniques, la plateforme aide les entreprises à réduire leurs coûts de développement et à commercialiser plus rapidement leurs applications.

Autonomiser les utilisateurs non techniques

AppMaster permet aux utilisateurs non techniques de créer des applications entièrement fonctionnelles sans avoir besoin d'une expertise en codage. Cette démocratisation du développement d'applications permet aux entreprises de maximiser le potentiel de leur main-d'œuvre en permettant à tous les membres de l'équipe d'apporter des idées et de créer des solutions.

Évolutivité pour les applications d'entreprise

La capacité de la plateforme à générer des applications backend à l'aide du langage de programmation Go garantit que les applications AppMaster peuvent offrir une évolutivité exceptionnelle pour les cas d'utilisation à forte charge et les applications d'entreprise. Cette fonctionnalité est particulièrement utile pour les entreprises qui doivent prendre en charge des bases d'utilisateurs croissantes et des fonctionnalités complexes.

Élimination de la dette technique

La dette technique peut être un frein pour les entreprises, car elle entraîne souvent une augmentation des coûts de développement et un ralentissement des délais de déploiement des nouvelles fonctionnalités. AppMaster élimine la dette technique en régénérant les applications à partir de zéro chaque fois que les exigences sont modifiées, garantissant ainsi que l'application est toujours à jour et exempte de toute inefficacité et erreur accumulées.

Plans d'abonnement flexibles

Les plans d'abonnement d' AppMaster répondent à divers besoins et budgets commerciaux, le rendant accessible aux entreprises de toutes tailles. De l'option gratuite Apprendre et explorer à l'ensemble complet de fonctionnalités du plan Entreprise, les entreprises peuvent choisir la solution qui correspond le mieux à leurs besoins et préférences.

La plate no-code d' AppMaster offre aux entreprises un moyen efficace et efficient de créer et de gérer des applications backend, Web et mobiles sans expertise en codage. Il offre de nombreux avantages, notamment une vitesse de développement et une rentabilité améliorées, la possibilité d'impliquer des utilisateurs non techniques, une évolutivité exceptionnelle, l'élimination de la dette technique et des options d'abonnement flexibles. Pour explorer AppMaster et ses fonctionnalités, créez un compte gratuit .