Comprendere le nozioni di base dei costruttori di applicazioni senza codifica

Gli sviluppatori di applicazioni senza codice stanno sconvolgendo il mondo dello sviluppo software consentendo agli utenti di creare applicazioni web, mobili e backend senza competenze di codifica tradizionali. Queste piattaforme fungono da livello di astrazione che traduce elementi visivi e configurazioni nel codice sottostante. Gli utenti possono creare e distribuire rapidamente applicazioni senza competenze approfondite di programmazione utilizzando interfacce drag-and-drop, modelli predefiniti e strumenti integrati per la gestione dei dati.

L'aumento dei costruttori di applicazioni senza codice risponde direttamente alla crescente domanda di sviluppo rapido di applicazioni nell'ambiente aziendale odierno. Con queste piattaforme, le aziende possono ridurre il tempo e le risorse necessarie per creare applicazioni, consentire al personale non tecnico di contribuire in modo più efficace e semplificare il processo di sviluppo, risultando in un'organizzazione più agile e reattiva.

Componenti principali e funzionalità dei costruttori di applicazioni No-Code

Per comprendere meglio come funzionano i costruttori di applicazioni no-code, analizziamo i loro componenti e funzionalità principali:

Interfaccia visiva intuitiva: i creatori di applicazioni No-code forniscono un'interfaccia drag-and-drop intuitiva che consente agli utenti di progettare visivamente le proprie applicazioni. L'interfaccia consente agli utenti di selezionare e personalizzare gli elementi dell'interfaccia utente, impostare connessioni tra questi elementi e definire il layout e l'estetica dell'applicazione, il tutto senza scrivere una sola riga di codice.

Libreria di modelli e componenti predefiniti: nella maggior parte delle piattaforme no-code è disponibile un'ampia gamma di modelli e componenti predefiniti, adatti a diversi tipi di applicazioni e casi d'uso. Questi modelli e componenti possono essere personalizzati e combinati per creare applicazioni uniche e funzionali, riducendo notevolmente il tempo e l'impegno richiesti per lo sviluppo dell'applicazione.

Modellazione e gestione dei dati: i creatori di applicazioni No-code includono strumenti per la definizione e la gestione dei modelli di dati , che costituiscono la spina dorsale di qualsiasi applicazione. Gli utenti possono creare modelli di dati, definire relazioni tra diverse entità di dati e impostare regole di accesso e convalide. Queste piattaforme offrono spesso anche supporto integrato per l'integrazione con origini dati e API esterne, semplificando così le attività di gestione dei dati e garantendo un flusso di dati senza interruzioni nell'applicazione.

Funzionalità logiche e di scripting integrate: sebbene le piattaforme no-code mirano a ridurre al minimo la necessità di codifica, offrono comunque la flessibilità necessaria per definire e implementare logica e script personalizzati per controllare il comportamento dell'applicazione. Gli utenti possono impostare visivamente flussi di lavoro, processi aziendali e vari tipi di logica utilizzando strumenti integrati senza immergersi nel codice vero e proprio, rendendo il processo di sviluppo più accessibile al personale non tecnico.

Distribuzione e manutenzione: la maggior parte dei creatori di applicazioni no-code dispone di strumenti integrati per la distribuzione, l'hosting e la manutenzione delle applicazioni. Gli utenti possono distribuire le proprie applicazioni in vari ambienti, piattaforme cloud o server locali, con pochi clic.

Inoltre, queste piattaforme garantiscono che le applicazioni rimangano aggiornate e compatibili con le tecnologie più recenti aggiornandole automaticamente alle versioni e tecnologie più recenti.

Impatto degli sviluppatori di applicazioni No-Code sul business

L'avvento dei costruttori di applicazioni no-code ha avuto un impatto significativo sulle aziende, rivoluzionando il modo in cui affrontano lo sviluppo delle applicazioni. Ecco come hanno influenzato le pratiche commerciali:

Sviluppo di applicazioni più rapido: le piattaforme No-code consentono alle aziende di ridurre drasticamente il tempo necessario per creare e distribuire applicazioni. Grazie all'interfaccia visiva, ai modelli e ai componenti predefiniti, la creazione di applicazioni diventa un processo più efficiente e snello, consentendo alle aziende di rispondere rapidamente ai cambiamenti del mercato e all'evoluzione delle esigenze dei clienti.

Costi di sviluppo ridotti: gli sviluppatori di applicazioni No-code riducono i costi di sviluppo riducendo al minimo la necessità di competenze di programmazione tradizionali e accelerando notevolmente il processo di sviluppo. I membri del team non tecnici possono contribuire al processo di sviluppo, riducendo la dipendenza da sviluppatori qualificati e diminuendo i costi associati all'assunzione, alla formazione e al mantenimento degli stessi.

Barriera all'ingresso ridotta: i creatori di applicazioni No-code semplificano la creazione di applicazioni per gli utenti non tecnici, democratizzando il processo di sviluppo e dando maggiore potere a una gamma più ampia di individui all'interno di un'organizzazione. Ciò consente a più persone di contribuire allo sviluppo delle applicazioni, promuovendo la collaborazione tra team aziendali e tecnici.

Maggiore agilità e reattività: la capacità di sviluppare e distribuire rapidamente applicazioni utilizzando piattaforme no-code consente alle aziende di essere più agili e reattive ai cambiamenti del mercato. Le aziende possono adattarsi rapidamente a nuovi requisiti o migliorare le applicazioni esistenti, con conseguente maggiore soddisfazione del cliente e un vantaggio competitivo più forte.

Eliminazione del debito tecnico: le piattaforme No-code generano codice pulito ed efficiente basato sulle rappresentazioni e configurazioni visive degli utenti. Ciò elimina il rischio di accumulare debiti tecnici che spesso insorgono a causa di pratiche di codifica inadeguate, mancanza di documentazione adeguata o tecnologie obsolete.

Poiché la domanda di uno sviluppo rapido di applicazioni continua a crescere, gli sviluppatori di applicazioni no-code diventeranno strumenti sempre più indispensabili per le aziende di tutte le dimensioni, aiutandole a rimanere agili, competitive e reattive alle richieste del mercato. Le organizzazioni possono sbloccare il loro pieno potenziale nell'era digitale comprendendo le basi di queste piattaforme e sfruttandone appieno le capacità.

AppMaster: una potente piattaforma No-Code per la creazione di applicazioni backend, Web e mobili

AppMaster è un generatore di applicazioni no-code potente e versatile che consente agli utenti di creare facilmente applicazioni backend, Web e mobili. Fondata nel 2020, AppMaster aiuta le aziende a semplificare i processi di sviluppo delle applicazioni. Con oltre 60.000 utenti ad aprile 2023, la piattaforma è diventata una soluzione di riferimento per aziende e privati ​​che cercano un rapido sviluppo di applicazioni. A differenza di altri strumenti no-code, AppMaster consente ai clienti di creare visivamente modelli di dati (schema di database), logica di business utilizzando Business Process (BP) Designer, API REST ed endpoints WSS per applicazioni backend.

I clienti possono creare interfacce utente con funzionalità drag-and-drop per applicazioni web e progettare la logica aziendale per ciascun componente utilizzando Web BP Designer. Allo stesso modo, AppMaster fornisce un designer Mobile BP per creare interfacce utente e logica di business per le applicazioni mobili.

Quando gli utenti premono il pulsante "Pubblica", AppMaster prende i progetti e genera il codice sorgente per le applicazioni, li compila, esegue test, comprime le applicazioni in contenitori Docker (per applicazioni backend) e le distribuisce nel cloud. Le applicazioni backend vengono generate con il linguaggio di programmazione Go (golang), le applicazioni web utilizzano il framework Vue3 e JavaScript/TypeScript, mentre le applicazioni mobili sfruttano Kotlin e Jetpack Compose per Android e SwiftUI per iOS.

L'approccio di AppMaster elimina il debito tecnico generando nuove applicazioni da zero ogni volta che i requisiti vengono modificati. Le aziende possono fare affidamento con sicurezza su AppMaster per creare una soluzione software completa e scalabile che includa server backend, sito Web, portale clienti e applicazioni mobili native.

Vari piani di abbonamento per soddisfare esigenze diverse

AppMaster offre una gamma di piani di abbonamento in grado di soddisfare diverse esigenze, tra cui:

Impara ed esplora (gratuito) : un piano gratuito per i nuovi utenti e test della piattaforma.

: un piano gratuito per i nuovi utenti e test della piattaforma. Avvio ($ 195/mese) : abbonamento entry-level con tutte le funzionalità di base (backend, web, app mobili), ma nessuna esportazione di file binari o codice sorgente.

: abbonamento entry-level con tutte le funzionalità di base (backend, web, app mobili), ma nessuna esportazione di file binari o codice sorgente. Startup+ ($299/mese) : più risorse per contenitore, più BP ed endpoints rispetto al piano Startup.

: più risorse per contenitore, più BP ed rispetto al piano Startup. Business ($ 955/mese) : più microservizi backend con la possibilità di accedere a file binari e applicazioni host in locale.

: più microservizi backend con la possibilità di accedere a file binari e applicazioni host in locale. Business+ ($ 1575/mese) : risorse e funzionalità aggiuntive per progetti più complessi.

: risorse e funzionalità aggiuntive per progetti più complessi. Azienda : per progetti di grandi dimensioni con più microservizi e applicazioni, accesso al codice sorgente e un piano completamente personalizzabile (è richiesto un contratto di 1 anno).

AppMaster inoltre offre sconti speciali per startup, istituti scolastici, organizzazioni no-profit e progetti open source.

Vantaggi aziendali derivanti dall'utilizzo AppMaster

La piattaforma no-code di AppMaster offre numerosi vantaggi chiave alle aziende, consentendo loro di creare e gestire le applicazioni in modo più efficace. Alcuni dei principali vantaggi derivanti dall'utilizzo AppMaster includono:

Velocità di sviluppo ed efficienza dei costi migliorate

Con la sua interfaccia visiva e la funzionalità drag-and-drop, AppMaster semplifica il processo di sviluppo dell'applicazione e lo accelera fino a 10 volte rispetto ai metodi tradizionali. Riducendo il tempo dedicato alla codifica e ad altre attività tecniche, la piattaforma aiuta le aziende a ridurre i costi di sviluppo e a distribuire le applicazioni sul mercato più rapidamente.

Dare più potere agli utenti non tecnici

AppMaster consente agli utenti non tecnici di creare applicazioni completamente funzionali senza la necessità di competenze di codifica. Questa democratizzazione dello sviluppo delle applicazioni consente alle aziende di massimizzare il potenziale della propria forza lavoro consentendo a tutti i membri del team di contribuire con idee e creare soluzioni.

Scalabilità per applicazioni aziendali

La capacità della piattaforma di generare applicazioni backend utilizzando il linguaggio di programmazione Go garantisce che le applicazioni AppMaster possano offrire una scalabilità eccezionale per casi d'uso ad alto carico e applicazioni aziendali. Questa funzionalità è particolarmente utile per le aziende che devono supportare basi di utenti in crescita e funzionalità complesse.

Eliminazione del debito tecnico

Il debito tecnico può rappresentare un ostacolo per le aziende, poiché spesso comporta un aumento dei costi di sviluppo e tempi di implementazione più lenti per le nuove funzionalità. AppMaster elimina il debito tecnico rigenerando le applicazioni da zero ogni volta che i requisiti vengono modificati, garantendo che l'applicazione sia sempre aggiornata e priva di inefficienze ed errori accumulati.

Piani di abbonamento flessibili

I piani di abbonamento di AppMaster soddisfano diverse esigenze e budget aziendali, rendendolo accessibile ad aziende di tutte le dimensioni. Dall'opzione gratuita Impara ed esplora all'ampio set di funzionalità del piano Enterprise, le aziende possono scegliere la soluzione che meglio si adatta alle loro esigenze e preferenze.

La piattaforma no-code di AppMaster fornisce alle aziende un modo efficiente ed efficace per creare e gestire applicazioni backend, web e mobili senza competenze di codifica. Offre numerosi vantaggi, tra cui maggiore velocità di sviluppo ed efficienza dei costi, la capacità di coinvolgere utenti non tecnici, eccezionale scalabilità, eliminazione del debito tecnico e opzioni di abbonamento flessibili. Per esplorare AppMaster e le sue funzionalità, crea un account gratuito .