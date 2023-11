Compreendendo os fundamentos dos criadores de aplicativos sem codificação

Os criadores de aplicativos sem código estão revolucionando o mundo do desenvolvimento de software , permitindo que os usuários criem aplicativos da Web, móveis e de back-end sem as habilidades tradicionais de codificação. Essas plataformas servem como uma camada de abstração que traduz elementos e configurações visuais no código subjacente. Os usuários podem criar e implantar aplicativos rapidamente sem amplo conhecimento de programação, utilizando interfaces drag-and-drop, modelos pré-construídos e ferramentas integradas para gerenciamento de dados.

A ascensão dos criadores de aplicativos sem código responde diretamente à crescente demanda por desenvolvimento rápido de aplicativos no ambiente de negócios atual. Com estas plataformas, as empresas podem reduzir o tempo e os recursos necessários para criar aplicações, capacitar o pessoal não técnico para contribuir de forma mais eficaz e agilizar o processo de desenvolvimento, resultando numa organização mais ágil e ágil.

Principais componentes e recursos de criadores de aplicativos No-Code

Para entender melhor como funcionam os criadores de aplicativos no-code, vamos nos aprofundar em seus principais componentes e recursos:

Interface visual amigável: os criadores de aplicativos No-code fornecem uma interface intuitiva drag-and-drop que permite aos usuários projetar seus aplicativos visualmente. A interface permite aos usuários selecionar e personalizar elementos da UI, estabelecer conexões entre esses elementos e definir o layout e a estética do aplicativo, tudo sem escrever uma única linha de código.

os criadores de aplicativos fornecem uma interface intuitiva que permite aos usuários projetar seus aplicativos visualmente. A interface permite aos usuários selecionar e personalizar elementos da UI, estabelecer conexões entre esses elementos e definir o layout e a estética do aplicativo, tudo sem escrever uma única linha de código. Biblioteca de modelos e componentes pré-construídos: uma ampla variedade de modelos e componentes pré-construídos está disponível na maioria das plataformas no-code , atendendo a diferentes tipos de aplicativos e casos de uso. Esses modelos e componentes podem ser personalizados e combinados para criar aplicativos exclusivos e funcionais, reduzindo bastante o tempo e o esforço necessários para o desenvolvimento de aplicativos.

uma ampla variedade de modelos e componentes pré-construídos está disponível na maioria das plataformas , atendendo a diferentes tipos de aplicativos e casos de uso. Esses modelos e componentes podem ser personalizados e combinados para criar aplicativos exclusivos e funcionais, reduzindo bastante o tempo e o esforço necessários para o desenvolvimento de aplicativos. Modelagem e gerenciamento de dados: os construtores de aplicativos No-code incluem ferramentas para definir e gerenciar modelos de dados , que são a espinha dorsal de qualquer aplicativo. Os usuários podem criar modelos de dados, definir relacionamentos entre diferentes entidades de dados e configurar regras de acesso e validações. Essas plataformas também costumam oferecer suporte integrado para integração com fontes de dados externas e APIs , simplificando assim as tarefas de gerenciamento de dados e garantindo um fluxo contínuo de dados no aplicativo.

os construtores de aplicativos incluem ferramentas para definir e gerenciar modelos de dados , que são a espinha dorsal de qualquer aplicativo. Os usuários podem criar modelos de dados, definir relacionamentos entre diferentes entidades de dados e configurar regras de acesso e validações. Essas plataformas também costumam oferecer suporte integrado para integração com fontes de dados externas e APIs , simplificando assim as tarefas de gerenciamento de dados e garantindo um fluxo contínuo de dados no aplicativo. Recursos integrados de lógica e script: embora as plataformas no-code tenham como objetivo minimizar a necessidade de codificação, elas ainda fornecem flexibilidade para definir e implementar lógica e scripts personalizados para controlar o comportamento do aplicativo. Os usuários podem configurar visualmente fluxos de trabalho, processos de negócios e vários tipos de lógica usando ferramentas integradas sem mergulhar no código real, tornando o processo de desenvolvimento mais acessível para equipes não técnicas.

embora as plataformas tenham como objetivo minimizar a necessidade de codificação, elas ainda fornecem flexibilidade para definir e implementar lógica e scripts personalizados para controlar o comportamento do aplicativo. Os usuários podem configurar visualmente fluxos de trabalho, processos de negócios e vários tipos de lógica usando ferramentas integradas sem mergulhar no código real, tornando o processo de desenvolvimento mais acessível para equipes não técnicas. Implantação e manutenção: a maioria dos criadores de aplicativos no-code possui ferramentas integradas para implantação, hospedagem e manutenção de aplicativos. Os usuários podem implantar seus aplicativos em vários ambientes, plataformas em nuvem ou servidores locais, com apenas alguns cliques.

Além disso, estas plataformas garantem que as aplicações permanecem atualizadas e compatíveis com as tecnologias mais recentes, atualizando-as automaticamente para as versões e tecnologias mais recentes.

Impacto dos criadores de aplicativos No-Code nos negócios

O advento dos criadores de aplicativos no-code impactou significativamente as empresas, revolucionando a forma como elas abordam o desenvolvimento de aplicativos. Veja como eles influenciaram as práticas de negócios:

Desenvolvimento mais rápido de aplicativos: plataformas No-code permitem que as empresas reduzam drasticamente o tempo necessário para construir e implantar aplicativos. Com sua interface visual, modelos pré-construídos e componentes, a criação de aplicativos se torna um processo mais eficiente e simplificado, permitindo que as empresas respondam rapidamente às mudanças do mercado e às crescentes necessidades dos clientes.

plataformas permitem que as empresas reduzam drasticamente o tempo necessário para construir e implantar aplicativos. Com sua interface visual, modelos pré-construídos e componentes, a criação de aplicativos se torna um processo mais eficiente e simplificado, permitindo que as empresas respondam rapidamente às mudanças do mercado e às crescentes necessidades dos clientes. Custos de desenvolvimento reduzidos: os criadores de aplicativos No-code reduzem os custos de desenvolvimento , minimizando a necessidade de experiência em programação tradicional e acelerando significativamente o processo de desenvolvimento. Membros não técnicos da equipe podem contribuir para o processo de desenvolvimento, reduzindo a dependência de desenvolvedores qualificados e diminuindo os custos associados à contratação, treinamento e retenção deles.

os criadores de aplicativos reduzem os custos de desenvolvimento , minimizando a necessidade de experiência em programação tradicional e acelerando significativamente o processo de desenvolvimento. Membros não técnicos da equipe podem contribuir para o processo de desenvolvimento, reduzindo a dependência de desenvolvedores qualificados e diminuindo os custos associados à contratação, treinamento e retenção deles. Barreira de entrada reduzida: os criadores de aplicativos No-code facilitam a criação de aplicativos por usuários não técnicos, democratizando o processo de desenvolvimento e capacitando uma gama mais ampla de indivíduos dentro de uma organização. Isso permite que mais pessoas contribuam para o desenvolvimento de aplicações, promovendo a colaboração entre equipes comerciais e técnicas.

os criadores de aplicativos facilitam a criação de aplicativos por usuários não técnicos, democratizando o processo de desenvolvimento e capacitando uma gama mais ampla de indivíduos dentro de uma organização. Isso permite que mais pessoas contribuam para o desenvolvimento de aplicações, promovendo a colaboração entre equipes comerciais e técnicas. Maior agilidade e capacidade de resposta: A capacidade de desenvolver e implantar rapidamente aplicativos usando plataformas no-code permite que as empresas sejam mais ágeis e responsivas às mudanças do mercado. As empresas podem adaptar-se rapidamente a novos requisitos ou melhorar as aplicações existentes, resultando numa maior satisfação do cliente e numa vantagem competitiva mais forte.

A capacidade de desenvolver e implantar rapidamente aplicativos usando plataformas permite que as empresas sejam mais ágeis e responsivas às mudanças do mercado. As empresas podem adaptar-se rapidamente a novos requisitos ou melhorar as aplicações existentes, resultando numa maior satisfação do cliente e numa vantagem competitiva mais forte. Eliminação da dívida técnica: plataformas No-code geram código limpo e eficiente com base nas representações e configurações visuais dos usuários. Isto elimina o risco de acumulação de dívida técnica que muitas vezes surge devido a práticas de codificação inadequadas, falta de documentação adequada ou tecnologias desatualizadas.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

À medida que a demanda por desenvolvimento rápido de aplicativos continua a crescer, os criadores de aplicativos no-code se tornarão ferramentas cada vez mais indispensáveis ​​para empresas de todos os tamanhos, ajudando-as a permanecerem ágeis, competitivas e responsivas às demandas do mercado. As organizações podem desbloquear todo o seu potencial na era digital, compreendendo os fundamentos destas plataformas e aproveitando totalmente as suas capacidades.

AppMaster: uma poderosa plataforma No-Code para construção de aplicativos back-end, web e móveis

AppMaster é um construtor de aplicativos no-code poderoso e versátil que permite aos usuários criar aplicativos de back-end, web e móveis facilmente. Fundada em 2020, AppMaster tem ajudado empresas a agilizar seus processos de desenvolvimento de aplicativos. Com mais de 60.000 usuários em abril de 2023, a plataforma se tornou uma solução ideal para empresas e indivíduos que buscam desenvolvimento rápido de aplicativos. Ao contrário de outras ferramentas no-code, AppMaster permite que os clientes criem visualmente modelos de dados (esquema de banco de dados), lógica de negócios usando Business Process (BP) Designer, REST API e endpoints WSS para aplicativos backend.

Os clientes podem criar UIs com funcionalidade drag-and-drop para aplicativos da Web e projetar lógica de negócios para cada componente usando o designer Web BP. Da mesma forma, AppMaster fornece um designer de BP móvel para criar UIs e lógica de negócios para aplicativos móveis.

Quando os usuários pressionam o botão ‘Publicar’, AppMaster pega os projetos e gera o código-fonte dos aplicativos, compila-os, executa testes, empacota os aplicativos em contêineres Docker (para aplicativos de back-end) e os implanta na nuvem. Os aplicativos de back-end são gerados com a linguagem de programação Go (golang), os aplicativos da web usam a estrutura Vue3 e JavaScript/TypeScript, enquanto os aplicativos móveis aproveitam Kotlin e Jetpack Compose para Android e SwiftUI para iOS.

A abordagem do AppMaster elimina dívidas técnicas, gerando novos aplicativos do zero sempre que os requisitos são modificados. As empresas podem confiar no AppMaster para criar uma solução de software abrangente e escalonável que inclui back-end de servidor, site, portal do cliente e aplicativos móveis nativos.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Vários planos de assinatura para atender a diferentes necessidades

AppMaster oferece uma variedade de planos de assinatura que atendem a diferentes requisitos, incluindo:

Aprenda e explore (gratuito) : um plano gratuito para novos usuários e testes de plataforma.

: um plano gratuito para novos usuários e testes de plataforma. Inicialização (US$ 195/mês) : assinatura básica com todos os recursos básicos (backend, web, aplicativos móveis), mas sem exportação de arquivos binários ou código-fonte.

: assinatura básica com todos os recursos básicos (backend, web, aplicativos móveis), mas sem exportação de arquivos binários ou código-fonte. Startup+ (US$ 299/mês) : Mais recursos por contêiner, mais BPs e endpoints do que o plano Startup.

: Mais recursos por contêiner, mais BPs e do que o plano Startup. Empresarial (US$ 955/mês) : Vários microsserviços de back-end com capacidade de acessar arquivos binários e hospedar aplicativos no local.

: Vários microsserviços de back-end com capacidade de acessar arquivos binários e hospedar aplicativos no local. Business+ ($ 1.575/mês) : Recursos e recursos adicionais para projetos mais complexos.

: Recursos e recursos adicionais para projetos mais complexos. Empresarial : para grandes projetos com vários microsserviços e aplicativos, acesso ao código-fonte e um plano totalmente personalizável (é necessário contrato de 1 ano).

AppMaster фдыщ oferece descontos especiais para startups, instituições educacionais, organizações sem fins lucrativos e projetos de código aberto.

Benefícios comerciais do uso AppMaster

A plataforma no-code do AppMaster oferece vários benefícios importantes para as empresas, permitindo-lhes criar e gerenciar aplicativos de forma mais eficaz. Algumas das principais vantagens de usar AppMaster incluem:

Maior velocidade de desenvolvimento e economia

Com sua interface visual e funcionalidade drag-and-drop, AppMaster simplifica o processo de desenvolvimento de aplicativos e o acelera em até 10 vezes em comparação aos métodos tradicionais. Ao reduzir o tempo gasto na codificação e em outras tarefas técnicas, a plataforma ajuda as empresas a reduzir seus custos de desenvolvimento e a entregar aplicativos ao mercado com mais rapidez.

Capacitando usuários não técnicos

AppMaster permite que usuários não técnicos criem aplicativos totalmente funcionais sem a necessidade de conhecimento em codificação. Esta democratização do desenvolvimento de aplicações permite que as empresas maximizem o potencial da sua força de trabalho, permitindo que todos os membros da equipa contribuam com ideias e construam soluções.

Escalabilidade para aplicativos empresariais

A capacidade da plataforma de gerar aplicativos de back-end usando a linguagem de programação Go garante que os aplicativos AppMaster possam oferecer escalabilidade excepcional para casos de uso de alta carga e aplicativos corporativos. Esse recurso é especialmente valioso para empresas que precisam oferecer suporte a bases crescentes de usuários e funcionalidades complexas.

Eliminação da Dívida Técnica

A dívida técnica pode ser um obstáculo para as empresas, pois muitas vezes leva ao aumento dos custos de desenvolvimento e a tempos de implantação mais lentos para novos recursos. AppMaster elimina dívidas técnicas regenerando aplicativos do zero sempre que os requisitos são modificados, garantindo que o aplicativo esteja sempre atualizado e livre de quaisquer ineficiências e erros acumulados.

Planos de assinatura flexíveis

Os planos de assinatura do AppMaster atendem a diversas necessidades e orçamentos de negócios, tornando-o acessível a empresas de todos os tamanhos. Desde a opção gratuita Aprenda e Explore até o amplo conjunto de recursos do plano Enterprise, as empresas podem escolher a solução que melhor atende às suas necessidades e preferências.

A plataforma no-code do AppMaster fornece uma maneira eficiente e eficaz para as empresas criarem e gerenciarem aplicativos back-end, web e móveis sem conhecimento de codificação. Ele oferece inúmeros benefícios, incluindo maior velocidade de desenvolvimento e economia, capacidade de envolver usuários não técnicos, excelente escalabilidade, eliminação de dívidas técnicas e opções flexíveis de assinatura. Para explorar AppMaster e seus recursos, crie uma conta gratuita .