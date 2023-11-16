Kodlamasız Uygulama Oluşturucuların Temellerini Anlamak

Kodsuz uygulama oluşturucular, kullanıcıların geleneksel kodlama becerileri olmadan web, mobil ve arka uç uygulamaları oluşturmasına olanak tanıyarak yazılım geliştirme dünyasını değiştiriyor. Bu platformlar, görsel öğeleri ve konfigürasyonları temel koda dönüştüren bir soyutlama katmanı görevi görür. Kullanıcılar, verileri yönetmek için drag-and-drop arayüzlerini, önceden oluşturulmuş şablonları ve entegre araçları kullanarak, kapsamlı programlama uzmanlığına gerek duymadan uygulamaları hızlı bir şekilde oluşturabilir ve dağıtabilir.

Kodsuz uygulama geliştiricilerin yükselişi, günümüz iş ortamında hızlı uygulama geliştirmeye yönelik artan talebe doğrudan yanıt veriyor. Bu platformlar sayesinde işletmeler, uygulama geliştirmek için gereken süreyi ve kaynakları azaltabilir, teknik olmayan personeli daha etkili bir şekilde katkıda bulunmaları için güçlendirebilir ve geliştirme sürecini düzene sokarak daha çevik ve duyarlı bir organizasyona yol açabilir.

No-Code Uygulama Oluşturucuların Ana Bileşenleri ve Özellikleri

no-code uygulama oluşturucuların nasıl çalıştığını daha iyi anlamak için ana bileşenlerine ve özelliklerine bakalım:

Kullanıcı Dostu Görsel Arayüz: No-code uygulama oluşturucular, kullanıcıların uygulamalarını görsel olarak tasarlamalarına olanak tanıyan sezgisel bir drag-and-drop arayüzü sağlar. Arayüz, kullanıcıların kullanıcı arayüzü öğelerini seçmesine ve özelleştirmesine, bu öğeler arasında bağlantılar kurmasına ve uygulamanın düzenini ve estetiğini tek bir kod satırı yazmadan tanımlamasına olanak tanır.

uygulama oluşturucular, kullanıcıların uygulamalarını görsel olarak tasarlamalarına olanak tanıyan sezgisel bir arayüzü sağlar. Arayüz, kullanıcıların kullanıcı arayüzü öğelerini seçmesine ve özelleştirmesine, bu öğeler arasında bağlantılar kurmasına ve uygulamanın düzenini ve estetiğini tek bir kod satırı yazmadan tanımlamasına olanak tanır. Önceden Oluşturulmuş Şablonlar ve Bileşenler Kitaplığı: no-code platformların çoğunda, farklı uygulama türlerine ve kullanım senaryolarına hitap eden çok çeşitli önceden oluşturulmuş şablonlar ve bileşenler mevcuttur. Bu şablonlar ve bileşenler, benzersiz ve işlevsel uygulamalar oluşturmak için özelleştirilebilir ve birleştirilebilir, böylece uygulama geliştirme için gereken zaman ve çabayı büyük ölçüde azaltır.

platformların çoğunda, farklı uygulama türlerine ve kullanım senaryolarına hitap eden çok çeşitli önceden oluşturulmuş şablonlar ve bileşenler mevcuttur. Bu şablonlar ve bileşenler, benzersiz ve işlevsel uygulamalar oluşturmak için özelleştirilebilir ve birleştirilebilir, böylece uygulama geliştirme için gereken zaman ve çabayı büyük ölçüde azaltır. Veri Modelleme ve Yönetimi: No-code uygulama oluşturucular, herhangi bir uygulamanın omurgası olan veri modellerini tanımlamaya ve yönetmeye yönelik araçlar içerir. Kullanıcılar veri modelleri oluşturabilir, farklı veri varlıkları arasındaki ilişkileri tanımlayabilir ve erişim kuralları ile doğrulamaları ayarlayabilir. Bu platformlar ayrıca sıklıkla harici veri kaynakları ve API'lerle entegrasyon için yerleşik destek sunarak veri yönetimi görevlerini basitleştirir ve uygulamada kesintisiz veri akışı sağlar.

uygulama oluşturucular, herhangi bir uygulamanın omurgası olan veri modellerini tanımlamaya ve yönetmeye yönelik araçlar içerir. Kullanıcılar veri modelleri oluşturabilir, farklı veri varlıkları arasındaki ilişkileri tanımlayabilir ve erişim kuralları ile doğrulamaları ayarlayabilir. Bu platformlar ayrıca sıklıkla harici veri kaynakları ve API'lerle entegrasyon için yerleşik destek sunarak veri yönetimi görevlerini basitleştirir ve uygulamada kesintisiz veri akışı sağlar. Yerleşik Mantık ve Komut Dosyası Yetenekleri: no-code platformlar kodlama ihtiyacını en aza indirmeyi hedeflerken, yine de uygulama davranışını kontrol etmek için özel mantık ve komut dosyaları tanımlama ve uygulama esnekliği sağlar. Kullanıcılar, entegre araçları kullanarak gerçek kodun içine girmeden iş akışlarını, iş süreçlerini ve çeşitli mantık türlerini görsel olarak ayarlayabilir, bu da geliştirme sürecini teknik olmayan personel için daha erişilebilir hale getirir.

platformlar kodlama ihtiyacını en aza indirmeyi hedeflerken, yine de uygulama davranışını kontrol etmek için özel mantık ve komut dosyaları tanımlama ve uygulama esnekliği sağlar. Kullanıcılar, entegre araçları kullanarak gerçek kodun içine girmeden iş akışlarını, iş süreçlerini ve çeşitli mantık türlerini görsel olarak ayarlayabilir, bu da geliştirme sürecini teknik olmayan personel için daha erişilebilir hale getirir. Dağıtım ve Bakım: Çoğu no-code uygulama oluşturucu, uygulama dağıtımı, barındırma ve bakım için yerleşik araçlara sahiptir. Kullanıcılar, uygulamalarını yalnızca birkaç tıklamayla çeşitli ortamlara, bulut platformlarına veya şirket içi sunuculara dağıtabilirler.

Ayrıca bu platformlar, uygulamaları otomatik olarak en son sürüm ve teknolojilere güncelleyerek güncel ve yeni teknolojilerle uyumlu kalmasını sağlar.

No-Code Uygulama Oluşturucuların İşletme Üzerindeki Etkisi

no-code uygulama oluşturucuların ortaya çıkışı, işletmeleri önemli ölçüde etkileyerek uygulama geliştirmeye yaklaşımlarında devrim yarattı. İşte iş uygulamalarını nasıl etkiledikleri:

Daha Hızlı Uygulama Geliştirme: No-code platformlar, işletmelerin uygulama oluşturma ve dağıtma süresini önemli ölçüde azaltmasına olanak tanır. Görsel arayüzleri, önceden oluşturulmuş şablonları ve bileşenleriyle uygulama oluşturmak daha verimli ve kolaylaştırılmış bir süreç haline gelir ve işletmelerin pazar değişikliklerine ve gelişen müşteri ihtiyaçlarına hızla yanıt vermesini sağlar.

platformlar, işletmelerin uygulama oluşturma ve dağıtma süresini önemli ölçüde azaltmasına olanak tanır. Görsel arayüzleri, önceden oluşturulmuş şablonları ve bileşenleriyle uygulama oluşturmak daha verimli ve kolaylaştırılmış bir süreç haline gelir ve işletmelerin pazar değişikliklerine ve gelişen müşteri ihtiyaçlarına hızla yanıt vermesini sağlar. Azalan Geliştirme Maliyetleri: No-code uygulama oluşturucular, geleneksel programlama uzmanlığı ihtiyacını en aza indirerek ve geliştirme sürecini önemli ölçüde hızlandırarak geliştirme maliyetlerini düşürür . Teknik olmayan ekip üyeleri, yetenekli geliştiricilere olan bağımlılığı azaltarak ve onları işe alma, eğitme ve elde tutmayla ilgili maliyetleri düşürerek geliştirme sürecine katkıda bulunabilir.

uygulama oluşturucular, geleneksel programlama uzmanlığı ihtiyacını en aza indirerek ve geliştirme sürecini önemli ölçüde hızlandırarak geliştirme maliyetlerini düşürür . Teknik olmayan ekip üyeleri, yetenekli geliştiricilere olan bağımlılığı azaltarak ve onları işe alma, eğitme ve elde tutmayla ilgili maliyetleri düşürerek geliştirme sürecine katkıda bulunabilir. Giriş Engelinin Azaltılması: No-code uygulama oluşturucular, teknik bilgisi olmayan kullanıcıların uygulama oluşturmasını kolaylaştırır, geliştirme sürecini demokratikleştirir ve bir kuruluş içinde daha geniş bir yelpazedeki bireylere yetki verir. Bu, daha fazla kişinin uygulama geliştirmeye katkıda bulunmasına olanak tanıyarak iş ve teknik ekipler arasındaki işbirliğini teşvik eder.

uygulama oluşturucular, teknik bilgisi olmayan kullanıcıların uygulama oluşturmasını kolaylaştırır, geliştirme sürecini demokratikleştirir ve bir kuruluş içinde daha geniş bir yelpazedeki bireylere yetki verir. Bu, daha fazla kişinin uygulama geliştirmeye katkıda bulunmasına olanak tanıyarak iş ve teknik ekipler arasındaki işbirliğini teşvik eder. Artan Çeviklik ve Yanıt Verme Yeteneği: no-code platformlar kullanarak uygulamaları hızlı bir şekilde geliştirme ve dağıtma yeteneği, işletmelerin pazar değişikliklerine karşı daha çevik ve duyarlı olmalarını sağlar. Şirketler yeni gereksinimlere hızlı bir şekilde uyum sağlayabilir veya mevcut uygulamaları geliştirebilir; bu da daha yüksek müşteri memnuniyeti ve daha güçlü bir rekabet avantajı sağlar.

platformlar kullanarak uygulamaları hızlı bir şekilde geliştirme ve dağıtma yeteneği, işletmelerin pazar değişikliklerine karşı daha çevik ve duyarlı olmalarını sağlar. Şirketler yeni gereksinimlere hızlı bir şekilde uyum sağlayabilir veya mevcut uygulamaları geliştirebilir; bu da daha yüksek müşteri memnuniyeti ve daha güçlü bir rekabet avantajı sağlar. Teknik Borcun Ortadan Kaldırılması: No-code platformlar, kullanıcıların görsel temsillerine ve yapılandırmalarına dayalı olarak temiz, verimli kod üretir. Bu, genellikle kötü kodlama uygulamaları, uygun dokümantasyon eksikliği veya güncel olmayan teknolojiler nedeniyle ortaya çıkan teknik borç birikmesi riskini ortadan kaldırır.

Hızlı uygulama geliştirmeye olan talep artmaya devam ettikçe, no-code uygulama oluşturucular her boyuttaki işletme için giderek daha vazgeçilmez araçlar haline gelecek ve onların çevik, rekabetçi ve pazar taleplerine duyarlı kalmalarına yardımcı olacak. Kuruluşlar, bu platformların temellerini anlayarak ve yeteneklerini tam olarak kullanarak dijital çağda tam potansiyellerini açığa çıkarabilirler.

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AppMaster: Arka Uç, Web ve Mobil Uygulamalar Oluşturmak için Güçlü No-Code Bir Platform

AppMaster , kullanıcılara kolayca arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturma olanağı sağlayan güçlü, çok yönlü no-code bir uygulama oluşturucudur. 2020 yılında kurulan AppMaster, işletmelerin uygulama geliştirme süreçlerini kolaylaştırmasına yardımcı oluyor. Nisan 2023 itibarıyla 60.000'den fazla kullanıcısı olan platform, hızlı uygulama geliştirme arayışında olan işletmeler ve bireyler için tercih edilen bir çözüm haline geldi. Diğer no-code araçların aksine AppMaster, müşterilerin İş Süreci (BP) Tasarımcısı, REST API ve arka uç uygulamaları için WSS endpoints kullanarak veri modellerini (veritabanı şeması), iş mantığını görsel olarak oluşturmasına olanak tanır.

Müşteriler, web uygulamaları için drag-and-drop işlevine sahip kullanıcı arayüzleri oluşturabilir ve Web BP tasarımcısını kullanarak her bileşen için iş mantığı tasarlayabilir. Benzer şekilde AppMaster, mobil uygulamalar için kullanıcı arayüzleri ve iş mantığı oluşturmak üzere bir Mobil BP tasarımcısı sağlar.

Kullanıcılar 'Yayınla' düğmesine bastığında, AppMaster planları alır ve uygulamalar için kaynak kodu oluşturur, bunları derler, testler yapar, uygulamaları Docker konteynerlerine (arka uç uygulamaları için) paketler ve bunları buluta dağıtır. Arka uç uygulamaları Go (golang) programlama dili ile oluşturulur, web uygulamaları Vue3 çerçevesini ve JavaScript/TypeScript'i kullanır, mobil uygulamalar ise Android için Kotlin ve Jetpack Compose ve iOS için SwiftUI kullanır.

AppMaster yaklaşımı, gereksinimler değiştiğinde sıfırdan yeni uygulamalar oluşturarak teknik borcu ortadan kaldırır. İşletmeler, sunucu arka ucu, web sitesi, müşteri portalı ve yerel mobil uygulamaları içeren kapsamlı, ölçeklenebilir bir yazılım çözümü oluşturmak için AppMaster güvenle güvenebilir.

Farklı İhtiyaçlara Uygun Çeşitli Abonelik Planları

AppMaster aşağıdakiler de dahil olmak üzere farklı gereksinimleri karşılayan bir dizi abonelik planı sunar:

Öğrenin ve Keşfedin (ücretsiz) : Yeni kullanıcılar ve platform testleri için ücretsiz bir plan.

: Yeni kullanıcılar ve platform testleri için ücretsiz bir plan. Başlangıç ​​(aylık 195 ABD doları) : Tüm temel özelliklere (arka uç, web, mobil uygulamalar) sahip giriş seviyesi abonelik, ancak ikili dosyaların veya kaynak kodun dışa aktarımı yok.

: Tüm temel özelliklere (arka uç, web, mobil uygulamalar) sahip giriş seviyesi abonelik, ancak ikili dosyaların veya kaynak kodun dışa aktarımı yok. Startup+ (aylık 299 ABD doları) : Kapsayıcı başına daha fazla kaynak, Başlangıç ​​planından daha fazla BP ve endpoints .

: Kapsayıcı başına daha fazla kaynak, Başlangıç ​​planından daha fazla BP ve . İş (aylık 955 ABD doları) : İkili dosyalara erişme ve şirket içi uygulamaları barındırma becerisine sahip birden fazla arka uç mikro hizmeti.

: İkili dosyalara erişme ve şirket içi uygulamaları barındırma becerisine sahip birden fazla arka uç mikro hizmeti. Business+ (1575$/ay) : Daha karmaşık projeler için ek kaynaklar ve özellikler.

: Daha karmaşık projeler için ek kaynaklar ve özellikler. Kurumsal : Birden fazla mikro hizmet ve uygulamaya, kaynak kodu erişimine ve tamamen özelleştirilebilir bir plana (1 yıllık sözleşme gereklidir) sahip büyük projeler için.

AppMaster фдыщ, startup'lar, eğitim kurumları, kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve açık kaynaklı projeler için özel indirimler sunuyor.

AppMaster Kullanmanın Ticari Faydaları

AppMaster no-code platformu, işletmelere çeşitli önemli avantajlar sağlayarak, uygulamaları daha etkili bir şekilde oluşturmalarına ve yönetmelerine olanak tanır. AppMaster kullanmanın başlıca avantajlarından bazıları şunlardır:

Geliştirilmiş Geliştirme Hızı ve Maliyet Verimliliği

AppMaster, görsel arayüzü ve drag-and-drop işleviyle uygulama geliştirme sürecini basitleştirir ve geleneksel yöntemlere göre 10 kata kadar hızlandırır. Platform, kodlama ve diğer teknik görevlere harcanan zamanı azaltarak işletmelerin geliştirme maliyetlerini düşürmelerine ve uygulamaları pazara daha hızlı sunmalarına yardımcı olur.

Teknik Olmayan Kullanıcıları Güçlendirme

AppMaster teknik bilgisi olmayan kullanıcıların kodlama uzmanlığına ihtiyaç duymadan tamamen işlevsel uygulamalar oluşturmasına olanak tanır. Uygulama geliştirmenin bu demokratikleşmesi, tüm ekip üyelerinin fikirlere katkıda bulunmasına ve çözümler üretmesine olanak tanıyarak işletmelerin iş gücünün potansiyelini en üst düzeye çıkarmasına olanak tanır.

Kurumsal Uygulamalar için Ölçeklenebilirlik

Platformun Go programlama dilini kullanarak arka uç uygulamaları oluşturma yeteneği, AppMaster uygulamalarının yüksek yüklü kullanım durumları ve kurumsal uygulamalar için olağanüstü ölçeklenebilirlik sunabilmesini sağlar. Bu özellik özellikle büyüyen kullanıcı tabanlarını ve karmaşık işlevleri desteklemesi gereken işletmeler için değerlidir.

Teknik Borcun Ortadan Kaldırılması

Teknik borç, genellikle geliştirme maliyetlerinin artmasına ve yeni özelliklerin dağıtım sürelerinin yavaşlamasına neden olduğundan, işletmeler için bir engel olabilir. AppMaster gereksinimler değiştiğinde uygulamaları sıfırdan yeniden oluşturarak teknik borcu ortadan kaldırır, uygulamanın her zaman güncel olmasını ve birikmiş verimsizliklerden ve hatalardan arınmış olmasını sağlar.

Esnek Abonelik Planları

AppMaster abonelik planları, çeşitli iş ihtiyaçlarına ve bütçelere hitap ederek, onu her büyüklükteki şirket için erişilebilir hale getirir. Ücretsiz Öğren ve Keşfet seçeneğinden Kurumsal planın kapsamlı özellik setine kadar işletmeler, gereksinimlerine ve tercihlerine en uygun çözümü seçebilir.

AppMaster no-code platformu, işletmelerin kodlama uzmanlığı olmadan arka uç, web ve mobil uygulamalar oluşturması ve yönetmesi için verimli ve etkili bir yol sağlar. Geliştirilmiş geliştirme hızı ve maliyet etkinliği, teknik olmayan kullanıcılarla etkileşime geçme yeteneği, olağanüstü ölçeklenebilirlik, teknik borcun ortadan kaldırılması ve esnek abonelik seçenekleri gibi çok sayıda avantaj sunar. AppMaster ve yeteneklerini keşfetmek için ücretsiz bir hesap oluşturun .