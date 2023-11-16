فهم أساسيات منشئي تطبيقات عدم البرمجة

يعمل منشئو التطبيقات بدون تعليمات برمجية على تعطيل عالم تطوير البرمجيات من خلال السماح للمستخدمين بإنشاء تطبيقات الويب والجوال والواجهة الخلفية دون مهارات البرمجة التقليدية. تعمل هذه الأنظمة الأساسية كطبقة تجريد تترجم العناصر والتكوينات المرئية إلى الكود الأساسي. يمكن للمستخدمين إنشاء التطبيقات ونشرها بسرعة دون خبرة برمجية واسعة النطاق من خلال استخدام واجهات drag-and-drop والقوالب المعدة مسبقًا والأدوات المتكاملة لإدارة البيانات.

يستجيب ظهور منشئي التطبيقات بدون تعليمات برمجية بشكل مباشر للطلب المتزايد على التطوير السريع للتطبيقات في بيئة الأعمال اليوم. ومن خلال هذه المنصات، يمكن للشركات تقليل الوقت والموارد اللازمة لبناء التطبيقات، وتمكين الموظفين غير التقنيين من المساهمة بشكل أكثر فعالية وتبسيط عملية التطوير، مما يؤدي إلى مؤسسة أكثر مرونة واستجابة.

المكونات والميزات الرئيسية لمنشئي التطبيقات No-Code

لفهم كيفية عمل أدوات إنشاء التطبيقات no-code بشكل أفضل، دعنا نتعمق في مكوناتها وميزاتها الرئيسية:

واجهة مرئية سهلة الاستخدام: يوفر منشئو التطبيقات No-code واجهة drag-and-drop بديهية تمكن المستخدمين من تصميم تطبيقاتهم بشكل مرئي. تتيح الواجهة للمستخدمين تحديد عناصر واجهة المستخدم وتخصيصها، وإعداد اتصالات بين هذه العناصر، وتحديد تخطيط التطبيق وجمالياته، كل ذلك دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية.

يوفر منشئو التطبيقات واجهة بديهية تمكن المستخدمين من تصميم تطبيقاتهم بشكل مرئي. تتيح الواجهة للمستخدمين تحديد عناصر واجهة المستخدم وتخصيصها، وإعداد اتصالات بين هذه العناصر، وتحديد تخطيط التطبيق وجمالياته، كل ذلك دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية. مكتبة القوالب والمكونات المعدة مسبقًا: تتوفر مجموعة واسعة من القوالب والمكونات المعدة مسبقًا في معظم الأنظمة الأساسية no-code ، والتي تلبي أنواع التطبيقات وحالات الاستخدام المختلفة. يمكن تخصيص هذه القوالب والمكونات ودمجها لإنشاء تطبيقات فريدة وعملية، مما يقلل بشكل كبير من الوقت والجهد اللازمين لتطوير التطبيقات.

تتوفر مجموعة واسعة من القوالب والمكونات المعدة مسبقًا في معظم الأنظمة الأساسية ، والتي تلبي أنواع التطبيقات وحالات الاستخدام المختلفة. يمكن تخصيص هذه القوالب والمكونات ودمجها لإنشاء تطبيقات فريدة وعملية، مما يقلل بشكل كبير من الوقت والجهد اللازمين لتطوير التطبيقات. نمذجة البيانات وإدارتها: يتضمن منشئو التطبيقات No-code أدوات لتحديد نماذج البيانات وإدارتها، والتي تعد العمود الفقري لأي تطبيق. يمكن للمستخدمين إنشاء نماذج بيانات، وتحديد العلاقات بين كيانات البيانات المختلفة، وإعداد قواعد الوصول وعمليات التحقق من الصحة. غالبًا ما تقدم هذه الأنظمة الأساسية أيضًا دعمًا مدمجًا للتكامل مع مصادر البيانات الخارجية وواجهات برمجة التطبيقات ، وبالتالي تبسيط مهام إدارة البيانات وضمان التدفق السلس للبيانات في التطبيق.

يتضمن منشئو التطبيقات أدوات لتحديد نماذج البيانات وإدارتها، والتي تعد العمود الفقري لأي تطبيق. يمكن للمستخدمين إنشاء نماذج بيانات، وتحديد العلاقات بين كيانات البيانات المختلفة، وإعداد قواعد الوصول وعمليات التحقق من الصحة. غالبًا ما تقدم هذه الأنظمة الأساسية أيضًا دعمًا مدمجًا للتكامل مع مصادر البيانات الخارجية وواجهات برمجة التطبيقات ، وبالتالي تبسيط مهام إدارة البيانات وضمان التدفق السلس للبيانات في التطبيق. قدرات المنطق والبرمجة النصية المضمنة: على الرغم من أن الأنظمة الأساسية no-code تهدف إلى تقليل الحاجة إلى البرمجة، إلا أنها لا تزال توفر المرونة اللازمة لتحديد وتنفيذ المنطق المخصص والبرامج النصية للتحكم في سلوك التطبيق. يمكن للمستخدمين إعداد سير العمل وعمليات الأعمال وأنواع مختلفة من المنطق بشكل مرئي باستخدام أدوات متكاملة دون الغوص في التعليمات البرمجية الفعلية، مما يجعل عملية التطوير في متناول الموظفين غير التقنيين.

على الرغم من أن الأنظمة الأساسية تهدف إلى تقليل الحاجة إلى البرمجة، إلا أنها لا تزال توفر المرونة اللازمة لتحديد وتنفيذ المنطق المخصص والبرامج النصية للتحكم في سلوك التطبيق. يمكن للمستخدمين إعداد سير العمل وعمليات الأعمال وأنواع مختلفة من المنطق بشكل مرئي باستخدام أدوات متكاملة دون الغوص في التعليمات البرمجية الفعلية، مما يجعل عملية التطوير في متناول الموظفين غير التقنيين. النشر والصيانة: يمتلك معظم منشئي التطبيقات no-code برمجية أدوات مدمجة لنشر التطبيقات واستضافتها وصيانتها. يمكن للمستخدمين نشر تطبيقاتهم في بيئات مختلفة، أو منصات سحابية، أو خوادم محلية، ببضع نقرات فقط.

علاوة على ذلك، تضمن هذه المنصات بقاء التطبيقات محدثة ومتوافقة مع أحدث التقنيات من خلال تحديثها تلقائيًا إلى أحدث الإصدارات والتقنيات.

تأثير منشئي التطبيقات No-Code على الأعمال

لقد أثر ظهور منشئي التطبيقات no-code بشكل كبير على الشركات، مما أحدث ثورة في كيفية تعاملهم مع تطوير التطبيقات. وإليك كيفية تأثيرها على الممارسات التجارية:

تطوير أسرع للتطبيقات: تتيح الأنظمة الأساسية No-code للشركات تقليل الوقت الذي يستغرقه إنشاء التطبيقات ونشرها بشكل كبير. بفضل الواجهة المرئية والقوالب والمكونات المعدة مسبقًا، يصبح إنشاء التطبيقات عملية أكثر كفاءة وانسيابية، مما يمكّن الشركات من الاستجابة بسرعة لتغيرات السوق واحتياجات العملاء المتطورة.

تتيح الأنظمة الأساسية للشركات تقليل الوقت الذي يستغرقه إنشاء التطبيقات ونشرها بشكل كبير. بفضل الواجهة المرئية والقوالب والمكونات المعدة مسبقًا، يصبح إنشاء التطبيقات عملية أكثر كفاءة وانسيابية، مما يمكّن الشركات من الاستجابة بسرعة لتغيرات السوق واحتياجات العملاء المتطورة. خفض تكاليف التطوير: يعمل منشئو التطبيقات No-code على خفض تكاليف التطوير عن طريق تقليل الحاجة إلى خبرة البرمجة التقليدية وتسريع عملية التطوير بشكل كبير. يمكن لأعضاء الفريق غير الفنيين المساهمة في عملية التطوير، وتقليل الاعتماد على المطورين المهرة وخفض التكلفة المرتبطة بالتوظيف والتدريب والاحتفاظ بهم.

يعمل منشئو التطبيقات على خفض تكاليف التطوير عن طريق تقليل الحاجة إلى خبرة البرمجة التقليدية وتسريع عملية التطوير بشكل كبير. يمكن لأعضاء الفريق غير الفنيين المساهمة في عملية التطوير، وتقليل الاعتماد على المطورين المهرة وخفض التكلفة المرتبطة بالتوظيف والتدريب والاحتفاظ بهم. حاجز أقل للدخول: يعمل منشئو التطبيقات No-code على تسهيل إنشاء التطبيقات على المستخدمين غير التقنيين، وإضفاء الطابع الديمقراطي على عملية التطوير وتمكين مجموعة واسعة من الأفراد داخل المؤسسة. وهذا يمكّن المزيد من الأشخاص من المساهمة في تطوير التطبيقات، وتعزيز التعاون بين فرق العمل والفرق الفنية.

يعمل منشئو التطبيقات على تسهيل إنشاء التطبيقات على المستخدمين غير التقنيين، وإضفاء الطابع الديمقراطي على عملية التطوير وتمكين مجموعة واسعة من الأفراد داخل المؤسسة. وهذا يمكّن المزيد من الأشخاص من المساهمة في تطوير التطبيقات، وتعزيز التعاون بين فرق العمل والفرق الفنية. زيادة المرونة والاستجابة: تتيح القدرة على تطوير التطبيقات ونشرها بسرعة باستخدام منصات no-code للشركات أن تكون أكثر مرونة واستجابة لتغيرات السوق. يمكن للشركات التكيف بسرعة مع المتطلبات الجديدة أو تحسين التطبيقات الحالية، مما يؤدي إلى زيادة رضا العملاء وميزة تنافسية أقوى.

تتيح القدرة على تطوير التطبيقات ونشرها بسرعة باستخدام منصات للشركات أن تكون أكثر مرونة واستجابة لتغيرات السوق. يمكن للشركات التكيف بسرعة مع المتطلبات الجديدة أو تحسين التطبيقات الحالية، مما يؤدي إلى زيادة رضا العملاء وميزة تنافسية أقوى. القضاء على الديون الفنية: تعمل الأنظمة الأساسية No-code على إنشاء تعليمات برمجية نظيفة وفعالة بناءً على التمثيلات والتكوينات المرئية للمستخدمين. وهذا يلغي مخاطر تراكم الديون الفنية التي تنشأ غالبًا بسبب ممارسات الترميز السيئة، أو الافتقار إلى الوثائق المناسبة، أو التقنيات القديمة.

مع استمرار نمو الطلب على التطوير السريع للتطبيقات، سيصبح منشئو التطبيقات no-code أدوات لا غنى عنها بشكل متزايد للشركات من جميع الأحجام، مما يساعدهم على البقاء مرنين وتنافسيين ومستجيبين لمتطلبات السوق. يمكن للمؤسسات إطلاق العنان لإمكاناتها الكاملة في العصر الرقمي من خلال فهم أساسيات هذه المنصات والاستفادة الكاملة من قدراتها.

AppMaster: منصة قوية No-Code لبناء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهاتف المحمول

AppMaster هو منشئ تطبيقات قوي ومتعدد الاستخدامات no-code ، وهو يمكّن المستخدمين من إنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول بسهولة. تأسست AppMaster في عام 2020، وهي تساعد الشركات على تبسيط عمليات تطوير التطبيقات الخاصة بها. مع أكثر من 60 ألف مستخدم اعتبارًا من أبريل 2023، أصبحت المنصة حلاً مناسبًا للشركات والأفراد الذين يسعون إلى التطوير السريع للتطبيقات. على عكس الأدوات الأخرى no-code ، يسمح AppMaster للعملاء بإنشاء نماذج بيانات (مخطط قاعدة البيانات) ومنطق الأعمال بشكل مرئي باستخدام مصمم عمليات الأعمال (BP) و REST API endpoints WSS لتطبيقات الواجهة الخلفية.

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يمكن للعملاء إنشاء واجهات مستخدم مع وظيفة drag-and-drop لتطبيقات الويب وتصميم منطق الأعمال لكل مكون باستخدام مصمم Web BP. وبالمثل، يوفر AppMaster مصمم Mobile BP لإنشاء واجهات المستخدم ومنطق الأعمال لتطبيقات الهاتف المحمول.

عندما يضغط المستخدمون على زر "نشر"، يأخذ AppMaster المخططات وينشئ كود المصدر للتطبيقات، ويجمعها، ويجري الاختبارات، ويحزم التطبيقات في حاويات Docker (للتطبيقات الخلفية)، وينشرها على السحابة. يتم إنشاء التطبيقات الخلفية باستخدام لغة برمجة Go (golang)، وتستخدم تطبيقات الويب إطار عمل Vue3 وJavaScript/TypeScript، بينما تستفيد تطبيقات الهاتف المحمول من Kotlin و Jetpack Compose لنظام Android و SwiftUI لنظام iOS.

يعمل نهج AppMaster على التخلص من الديون الفنية عن طريق إنشاء تطبيقات جديدة من الصفر كلما تم تعديل المتطلبات. يمكن للشركات الاعتماد بثقة على AppMaster لإنشاء حل برمجي شامل وقابل للتطوير يتضمن الواجهة الخلفية للخادم وموقع الويب وبوابة العملاء وتطبيقات الهاتف المحمول الأصلية.

خطط اشتراك مختلفة لتناسب الاحتياجات المختلفة

يقدم AppMaster مجموعة من خطط الاشتراك التي تلبي المتطلبات المختلفة، بما في ذلك:

التعلم والاستكشاف (مجانًا) : خطة مجانية للمستخدمين الجدد واختبار النظام الأساسي.

: خطة مجانية للمستخدمين الجدد واختبار النظام الأساسي. بدء التشغيل (195 دولارًا شهريًا) : اشتراك للمبتدئين مع جميع الميزات الأساسية (الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول)، ولكن لا يوجد تصدير للملفات الثنائية أو كود المصدر.

: اشتراك للمبتدئين مع جميع الميزات الأساسية (الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول)، ولكن لا يوجد تصدير للملفات الثنائية أو كود المصدر. Startup+ (299 دولارًا شهريًا) : المزيد من الموارد لكل حاوية، والمزيد من نقاط العمل endpoints أكثر من خطة بدء التشغيل.

: المزيد من الموارد لكل حاوية، والمزيد من نقاط العمل أكثر من خطة بدء التشغيل. الأعمال (955 دولارًا شهريًا) : خدمات صغيرة متعددة للواجهة الخلفية مع القدرة على الوصول إلى الملفات الثنائية واستضافة التطبيقات محليًا.

: خدمات صغيرة متعددة للواجهة الخلفية مع القدرة على الوصول إلى الملفات الثنائية واستضافة التطبيقات محليًا. Business+ (1575 دولارًا شهريًا) : موارد وميزات إضافية للمشاريع الأكثر تعقيدًا.

: موارد وميزات إضافية للمشاريع الأكثر تعقيدًا. Enterprise : للمشاريع الكبيرة التي تحتوي على خدمات وتطبيقات صغيرة متعددة، والوصول إلى كود المصدر، وخطة قابلة للتخصيص بالكامل (يلزم عقد لمدة عام واحد).

يقدم AppMaster фдыщ خصومات خاصة للشركات الناشئة والمؤسسات التعليمية والمنظمات غير الربحية والمشاريع مفتوحة المصدر.

الفوائد التجارية لاستخدام AppMaster

توفر منصة AppMaster no-code العديد من المزايا الرئيسية للشركات، مما يمكنها من إنشاء التطبيقات وإدارتها بشكل أكثر فعالية. تتضمن بعض المزايا الرئيسية لاستخدام AppMaster ما يلي:

تحسين سرعة التطوير وفعالية التكلفة

بفضل واجهته المرئية ووظيفة drag-and-drop ، يعمل AppMaster على تبسيط عملية تطوير التطبيق وتسريعها بما يصل إلى 10 مرات مقارنة بالطرق التقليدية. ومن خلال تقليل الوقت المستغرق في البرمجة والمهام التقنية الأخرى، تساعد المنصة الشركات على خفض تكاليف التطوير وتقديم التطبيقات إلى السوق بشكل أسرع.

تمكين المستخدمين غير التقنيين

يمكّن AppMaster المستخدمين غير التقنيين من إنشاء تطبيقات كاملة الوظائف دون الحاجة إلى خبرة في البرمجة. يتيح إضفاء الطابع الديمقراطي على تطوير التطبيقات للشركات تعظيم إمكانات القوى العاملة لديها من خلال السماح لجميع أعضاء الفريق بالمساهمة في الأفكار وبناء الحلول.

قابلية التوسع لتطبيقات المؤسسات

إن قدرة النظام الأساسي على إنشاء تطبيقات خلفية باستخدام لغة برمجة Go تضمن أن تطبيقات AppMaster يمكنها توفير قابلية توسع استثنائية لحالات الاستخدام عالية التحميل وتطبيقات المؤسسات. تعتبر هذه الميزة ذات قيمة خاصة للشركات التي تحتاج إلى دعم قواعد المستخدمين المتنامية والوظائف المعقدة.

القضاء على الديون الفنية

يمكن أن يشكل الدين الفني عائقًا أمام الشركات، لأنه غالبًا ما يؤدي إلى زيادة تكاليف التطوير وإبطاء أوقات النشر للميزات الجديدة. يعمل AppMaster على التخلص من الديون التقنية عن طريق إعادة إنشاء التطبيقات من الصفر كلما تم تعديل المتطلبات، مما يضمن أن التطبيق محدث دائمًا وخالي من أي أوجه قصور وأخطاء متراكمة.

خطط الاشتراك المرنة

تلبي خطط الاشتراك في AppMaster احتياجات الأعمال والميزانيات المختلفة، مما يجعلها في متناول الشركات من جميع الأحجام. من خيار التعلم والاستكشاف المجاني إلى مجموعة الميزات الشاملة لخطة المؤسسة، يمكن للشركات اختيار الحل الذي يناسب متطلباتها وتفضيلاتها.

توفر منصة AppMaster no-code طريقة فعالة للشركات لإنشاء وإدارة تطبيقات الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول دون خبرة في البرمجة. فهو يقدم فوائد عديدة، بما في ذلك تحسين سرعة التطوير وفعالية التكلفة، والقدرة على إشراك المستخدمين غير التقنيين، وقابلية التوسع المتميزة، والقضاء على الديون الفنية، وخيارات الاشتراك المرنة. لاستكشاف AppMaster وإمكانياته، أنشئ حسابًا مجانيًا .