了解无编码应用程序构建器的基础知识

无代码应用程序构建器允许用户无需传统编码技能即可创建 Web、移动和后端应用程序，从而颠覆软件开发世界。这些平台充当抽象层，将视觉元素和配置转换为底层代码。用户可以利用drag-and-drop界面、预构建模板和用于管理数据的集成工具来快速构建和部署应用程序，而无需丰富的编程专业知识。

无代码应用程序构建器的兴起直接响应了当今业务环境中对快速应用程序开发日益增长的需求。借助这些平台，企业可以减少构建应用程序所需的时间和资源，使非技术人员能够更有效地做出贡献并简化开发流程，从而形成更加敏捷和响应迅速的组织。

No-Code应用程序生成器的主要组件和功能

为了更好地理解no-code应用程序构建器的工作原理，让我们深入了解它们的主要组件和功能：

用户友好的可视化界面： No-code 应用程序构建器提供直观的 drag-and-drop 界面，使用户能够直观地设计其应用程序。该界面允许用户选择和自定义 UI 元素，在这些元素之间建立连接，并定义应用程序的布局和美观，所有这些都无需编写一行代码。

应用程序构建器提供直观的 界面，使用户能够直观地设计其应用程序。该界面允许用户选择和自定义 UI 元素，在这些元素之间建立连接，并定义应用程序的布局和美观，所有这些都无需编写一行代码。 预构建模板和组件库： 大多数 no-code 平台都提供各种预构建模板和组件，可满足不同的应用程序类型和用例。这些模板和组件可以进行定制和组合，以创建独特且功能齐全的应用程序，从而大大减少应用程序开发所需的时间和精力。

大多数 平台都提供各种预构建模板和组件，可满足不同的应用程序类型和用例。这些模板和组件可以进行定制和组合，以创建独特且功能齐全的应用程序，从而大大减少应用程序开发所需的时间和精力。 数据建模和管理： No-code 应用程序构建器包括用于定义和管理数据模型的工具，数据模型是任何应用程序的支柱。用户可以创建数据模型，定义不同数据实体之间的关系，并设置访问规则和验证。这些平台通常还提供与外部数据源和API集成的内置支持，从而简化数据管理任务并确保应用程序中的无缝数据流。

应用程序构建器包括用于定义和管理数据模型的工具，数据模型是任何应用程序的支柱。用户可以创建数据模型，定义不同数据实体之间的关系，并设置访问规则和验证。这些平台通常还提供与外部数据源和API集成的内置支持，从而简化数据管理任务并确保应用程序中的无缝数据流。 内置逻辑和脚本功能： 虽然 no-code 平台旨在最大限度地减少编码需求，但它们仍然提供定义和实现自定义逻辑和脚本以控制应用程序行为的灵活性。用户可以使用集成工具直观地设置工作流、业务流程和各种类型的逻辑，而无需深入实际代码，使非技术人员更容易理解开发过程。

虽然 平台旨在最大限度地减少编码需求，但它们仍然提供定义和实现自定义逻辑和脚本以控制应用程序行为的灵活性。用户可以使用集成工具直观地设置工作流、业务流程和各种类型的逻辑，而无需深入实际代码，使非技术人员更容易理解开发过程。 部署和维护：大多数 no-code 应用程序构建器都有用于应用程序部署、托管和维护的内置工具。用户只需单击几下即可将其应用程序部署到各种环境、云平台或本地服务器。

此外，这些平台通过自动将应用程序更新到最新版本和技术，确保应用程序保持最新状态并与新技术兼容。

No-Code应用程序构建器对业务的影响

no-code应用程序构建器的出现对企业产生了重大影响，彻底改变了他们进行应用程序开发的方式。以下是它们如何影响商业实践：

更快的应用程序开发： No-code 平台使企业能够大幅减少构建和部署应用程序所需的时间。凭借其可视化界面、预构建模板和组件，创建应用程序变得更加高效和简化的过程，使企业能够快速响应市场变化和不断变化的客户需求。

平台使企业能够大幅减少构建和部署应用程序所需的时间。凭借其可视化界面、预构建模板和组件，创建应用程序变得更加高效和简化的过程，使企业能够快速响应市场变化和不断变化的客户需求。 降低开发成本： No-code 应用程序构建器通过最大限度地减少对传统编程专业知识的需求并显着加快开发过程来降低开发成本。非技术团队成员可以为开发过程做出贡献，减少对熟练开发人员的依赖，并降低与雇用、培训和保留他们相关的成本。

应用程序构建器通过最大限度地减少对传统编程专业知识的需求并显着加快开发过程来降低开发成本。非技术团队成员可以为开发过程做出贡献，减少对熟练开发人员的依赖，并降低与雇用、培训和保留他们相关的成本。 降低进入门槛： No-code 应用程序构建器使非技术用户可以更轻松地创建应用程序，使开发过程民主化并为组织内更广泛的个人提供支持。这使得更多的人能够为应用程序开发做出贡献，促进业务和技术团队之间的协作。

应用程序构建器使非技术用户可以更轻松地创建应用程序，使开发过程民主化并为组织内更广泛的个人提供支持。这使得更多的人能够为应用程序开发做出贡献，促进业务和技术团队之间的协作。 提高敏捷性和响应能力： 使用 no-code 平台快速开发和部署应用程序的能力使企业能够更加敏捷和响应市场变化。公司可以快速适应新的要求或改进现有的应用程序，从而提高客户满意度和更强的竞争优势。

使用 平台快速开发和部署应用程序的能力使企业能够更加敏捷和响应市场变化。公司可以快速适应新的要求或改进现有的应用程序，从而提高客户满意度和更强的竞争优势。 消除技术债务： No-code 平台根据用户的视觉表示和配置生成干净、高效的代码。这消除了由于编码实践不良、缺乏适当的文档或过时的技术而经常出现的技术债务积累的风险。

随着对快速应用程序开发的需求不断增长， no-code应用程序构建器将成为各种规模的企业日益不可或缺的工具，帮助他们保持敏捷、竞争力和对市场需求的响应。通过了解这些平台的基础知识并充分利用其功能，组织可以在数字时代释放其全部潜力。

AppMaster ：用于构建后端、Web 和移动应用程序的强大No-Code平台

AppMaster是一款功能强大、多功能的no-code应用程序构建器，使用户能够轻松创建后端、Web 和移动应用程序。 AppMaster成立于2020年，一直致力于帮助企业简化应用程序开发流程。截至 2023 年 4 月，该平台拥有超过 60,000 名用户，已成为寻求快速应用程序开发的企业和个人的首选解决方案。与其他no-code工具不同， AppMaster允许客户使用业务流程 (BP) 设计器、 REST API和后端应用程序的 WSS endpoints直观地创建数据模型（数据库架构）、业务逻辑。

客户可以为 Web 应用程序创建具有drag-and-drop功能的 UI，并使用 Web BP 设计器为每个组件设计业务逻辑。同样， AppMaster提供了移动 BP 设计器来为移动应用程序创建 UI 和业务逻辑。

当用户按下“发布”按钮时， AppMaster会获取蓝图并生成应用程序的源代码，对其进行编译、运行测试、将应用程序打包到 Docker 容器（用于后端应用程序）中，并将其部署到云端。后端应用程序使用 Go (golang) 编程语言生成，Web 应用程序使用Vue3框架和 JavaScript/TypeScript，而移动应用程序则使用Kotlin和Jetpack Compose （适用于 Android）和SwiftUI （适用于 iOS）。

AppMaster的方法通过在需求发生修改时从头开始生成新的应用程序来消除技术债务。企业可以放心地依靠AppMaster创建全面的、可扩展的软件解决方案，其中包括服务器后端、网站、客户门户和本机移动应用程序。

多种订阅计划满足不同需求

AppMaster提供一系列满足不同需求的订阅计划，包括：

学习和探索（免费） ：针对新用户和平台测试的免费计划。

：针对新用户和平台测试的免费计划。 启动（195 美元/月） ：入门级订阅，具有所有基本功能（后端、网络、移动应用程序），但不导出二进制文件或源代码。

：入门级订阅，具有所有基本功能（后端、网络、移动应用程序），但不导出二进制文件或源代码。 Startup+（299 美元/月） ：比 Startup 计划每个容器有更多资源、更多 BP 和 endpoints 。

：比 Startup 计划每个容器有更多资源、更多 BP 和 。 商业（955 美元/月） ：多个后端微服务，能够访问二进制文件并在本地托管应用程序。

：多个后端微服务，能够访问二进制文件并在本地托管应用程序。 Business+（1575 美元/月） ：适用于更复杂项目的额外资源和功能。

：适用于更复杂项目的额外资源和功能。 企业：适用于具有多个微服务和应用程序、源代码访问和完全可定制计划（需要 1 年合同）的大型项目。

AppMaster фдыщ 为初创公司、教育机构、非营利组织和开源项目提供特别折扣。

使用AppMaster的商业优势

AppMaster的no-code平台为企业提供了多项关键优势，使他们能够更有效地创建和管理应用程序。使用AppMaster的一些主要优点包括：

提高开发速度和成本效益

凭借其可视化界面和drag-and-drop功能， AppMaster简化了应用程序开发流程，与传统方法相比，速度提高了10倍。通过减少编码和其他技术任务所花费的时间，该平台可以帮助企业降低开发成本并更快地将应用程序推向市场。

为非技术用户提供支持

AppMaster使非技术用户无需具备编码专业知识即可创建功能齐全的应用程序。应用程序开发的民主化允许所有团队成员贡献想法和构建解决方案，从而使企业能够最大限度地发挥员工的潜力。

企业应用程序的可扩展性

该平台能够使用 Go 编程语言生成后端应用程序，确保AppMaster应用程序能够为高负载用例和企业应用程序提供卓越的可扩展性。此功能对于需要支持不断增长的用户群和复杂功能的企业尤其有价值。

消除技术债务

技术债务可能会成为企业的障碍，因为它通常会导致开发成本增加和新功能的部署时间变慢。 AppMaster通过在需求发生修改时从头开始重新生成应用程序来消除技术债务，从而确保应用程序始终是最新的并且不会出现任何累积的低效率和错误。

灵活的订阅计划

AppMaster的订阅计划可满足各种业务需求和预算，适合各种规模的公司使用。从免费的学习和探索选项到企业计划的广泛功能集，企业可以选择最适合其要求和偏好的解决方案。

AppMaster的no-code平台为企业提供了一种高效且有效的方式来创建和管理后端、Web 和移动应用程序，而无需具备编码专业知识。它提供了许多好处，包括提高开发速度和成本效益、吸引非技术用户的能力、出色的可扩展性、消除技术债务以及灵活的订阅选项。要探索AppMaster及其功能，请创建一个免费帐户。