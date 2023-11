De basisbeginselen van applicatiebouwers zonder codering begrijpen

Bouwers van applicaties zonder code ontwrichten de softwareontwikkelingswereld door gebruikers in staat te stellen web-, mobiele en backend-applicaties te maken zonder traditionele codeervaardigheden. Deze platforms dienen als abstractielaag die visuele elementen en configuraties vertaalt naar de onderliggende code. Gebruikers kunnen snel applicaties bouwen en implementeren zonder uitgebreide programmeerkennis door gebruik te maken van drag-and-drop interfaces, vooraf gebouwde sjablonen en geïntegreerde tools voor het beheren van gegevens.

De opkomst van no-code applicatiebouwers speelt direct in op de toenemende vraag naar snelle applicatieontwikkeling in de hedendaagse zakelijke omgeving. Met deze platforms kunnen bedrijven de tijd en middelen die nodig zijn om applicaties te bouwen verminderen, niet-technisch personeel in staat stellen effectiever bij te dragen en het ontwikkelingsproces te stroomlijnen, wat resulteert in een meer wendbare en responsieve organisatie.

Belangrijkste componenten en kenmerken van applicatiebouwers No-Code

Om beter te begrijpen hoe applicatiebouwers no-code werken, gaan we dieper in op de belangrijkste componenten en functies:

Gebruiksvriendelijke visuele interface: Applicatiebouwers No-code bieden een intuïtieve drag-and-drop interface waarmee gebruikers hun applicaties visueel kunnen ontwerpen. Met de interface kunnen gebruikers UI-elementen selecteren en aanpassen, verbindingen tussen deze elementen tot stand brengen en de lay-out en esthetiek van de applicatie definiëren, allemaal zonder ook maar één regel code te schrijven.

Bibliotheek met vooraf gebouwde sjablonen en componenten: Er is een breed scala aan vooraf gebouwde sjablonen en componenten beschikbaar op de meeste platforms no-code , geschikt voor verschillende toepassingstypen en gebruiksscenario's. Deze sjablonen en componenten kunnen worden aangepast en gecombineerd om unieke en functionele applicaties te creëren, waardoor de tijd en moeite die nodig is voor applicatieontwikkeling aanzienlijk wordt verminderd.

Gegevensmodellering en -beheer: Applicatiebouwers No-code bevatten tools voor het definiëren en beheren van datamodellen , die de ruggengraat vormen van elke applicatie. Gebruikers kunnen datamodellen maken, relaties tussen verschillende data-entiteiten definiëren en toegangsregels en validaties instellen. Deze platforms bieden vaak ook ingebouwde ondersteuning voor integratie met externe databronnen en API's , waardoor databeheertaken worden vereenvoudigd en een naadloze datastroom in de applicatie wordt gegarandeerd.

Ingebouwde logica en scriptmogelijkheden: Hoewel platforms no-code ernaar streven de behoefte aan codering te minimaliseren, bieden ze nog steeds de flexibiliteit om aangepaste logica en scripts te definiëren en te implementeren om het gedrag van applicaties te controleren. Gebruikers kunnen workflows, bedrijfsprocessen en verschillende soorten logica visueel instellen met behulp van geïntegreerde tools zonder in de daadwerkelijke code te hoeven duiken, waardoor het ontwikkelingsproces toegankelijker wordt voor niet-technisch personeel.

Hoewel platforms ernaar streven de behoefte aan codering te minimaliseren, bieden ze nog steeds de flexibiliteit om aangepaste logica en scripts te definiëren en te implementeren om het gedrag van applicaties te controleren. Gebruikers kunnen workflows, bedrijfsprocessen en verschillende soorten logica visueel instellen met behulp van geïntegreerde tools zonder in de daadwerkelijke code te hoeven duiken, waardoor het ontwikkelingsproces toegankelijker wordt voor niet-technisch personeel. Implementatie en onderhoud: De meeste applicatiebouwers no-code hebben ingebouwde tools voor de implementatie, hosting en onderhoud van applicaties. Gebruikers kunnen hun applicaties met slechts een paar klikken implementeren in verschillende omgevingen, cloudplatforms of lokale servers.

Bovendien zorgen deze platforms ervoor dat applicaties up-to-date en compatibel blijven met nieuwere technologieën door ze automatisch te updaten naar de nieuwste versies en technologieën.

Impact van applicatiebouwers No-Code op het bedrijfsleven

De komst van no-code applicatiebouwers heeft een aanzienlijke impact gehad op bedrijven en heeft een revolutie teweeggebracht in de manier waarop zij applicatie-ontwikkeling benaderen. Hier ziet u hoe ze de zakelijke praktijken hebben beïnvloed:

Snellere applicatieontwikkeling: Met platforms No-code kunnen bedrijven de tijd die nodig is voor het bouwen en implementeren van applicaties drastisch verkorten. Met hun visuele interface, vooraf gebouwde sjablonen en componenten wordt het maken van applicaties een efficiënter en gestroomlijnder proces, waardoor bedrijven snel kunnen reageren op marktveranderingen en veranderende klantbehoeften.

Lagere ontwikkelingskosten: Applicatiebouwers No-code verlagen de ontwikkelingskosten door de behoefte aan traditionele programmeerexpertise te minimaliseren en het ontwikkelingsproces aanzienlijk te versnellen. Niet-technische teamleden kunnen bijdragen aan het ontwikkelingsproces, waardoor de afhankelijkheid van bekwame ontwikkelaars wordt verminderd en de kosten die gepaard gaan met het aannemen, trainen en behouden van hen worden verlaagd.

Verlaagde toegangsdrempel: Applicatiebouwers No-code maken het voor niet-technische gebruikers gemakkelijker om applicaties te maken, waardoor het ontwikkelingsproces wordt gedemocratiseerd en een breder scala aan individuen binnen een organisatie wordt gestimuleerd. Hierdoor kunnen meer mensen bijdragen aan de ontwikkeling van applicaties, waardoor de samenwerking tussen zakelijke en technische teams wordt bevorderd.

Verhoogde flexibiliteit en responsiviteit: Dankzij de mogelijkheid om snel applicaties te ontwikkelen en te implementeren met behulp van no-code platforms kunnen bedrijven flexibeler zijn en beter inspelen op veranderingen in de markt. Bedrijven kunnen zich snel aanpassen aan nieuwe eisen of bestaande applicaties verbeteren, wat resulteert in een hogere klanttevredenheid en een sterker concurrentievoordeel.

de mogelijkheid om snel applicaties te ontwikkelen en te implementeren met behulp van platforms kunnen bedrijven flexibeler zijn en beter inspelen op veranderingen in de markt. Bedrijven kunnen zich snel aanpassen aan nieuwe eisen of bestaande applicaties verbeteren, wat resulteert in een hogere klanttevredenheid en een sterker concurrentievoordeel. Eliminatie van technische schulden: platforms No-code genereren schone, efficiënte code op basis van de visuele representaties en configuraties van gebruikers. Dit elimineert het risico van het opbouwen van technische schulden , die vaak ontstaan ​​als gevolg van slechte codeerpraktijken, gebrek aan goede documentatie of verouderde technologieën.

Naarmate de vraag naar snelle applicatie-ontwikkeling blijft groeien, zullen no-code applicatiebouwers steeds meer onmisbare tools worden voor bedrijven van elke omvang, waardoor ze flexibel en concurrerend kunnen blijven en kunnen reageren op de marktvraag. Organisaties kunnen hun volledige potentieel in het digitale tijdperk ontsluiten door de basisprincipes van deze platforms te begrijpen en hun mogelijkheden volledig te benutten.

AppMaster: een krachtig platform No-Code voor het bouwen van backend-, web- en mobiele applicaties

AppMaster is een krachtige, veelzijdige applicatiebouwer no-code waarmee gebruikers eenvoudig backend-, web- en mobiele applicaties kunnen maken. AppMaster opgericht in 2020, helpt bedrijven bij het stroomlijnen van hun applicatieontwikkelingsprocessen. Met meer dan 60.000 gebruikers in april 2023 is het platform een ​​go-to-oplossing geworden voor bedrijven en particulieren die op zoek zijn naar snelle applicatie-ontwikkeling. In tegenstelling tot andere tools no-code, stelt AppMaster klanten in staat om visueel datamodellen (databaseschema) en bedrijfslogica te creëren met behulp van Business Process (BP) Designer, REST API en WSS- endpoints voor backend-applicaties.

Klanten kunnen gebruikersinterfaces creëren met drag-and-drop functionaliteit voor webapplicaties en bedrijfslogica voor elke component ontwerpen met behulp van de Web BP-ontwerper. Op dezelfde manier biedt AppMaster een Mobile BP-ontwerper om gebruikersinterfaces en bedrijfslogica voor mobiele applicaties te creëren.

Wanneer gebruikers op de knop 'Publiceren' drukken, neemt AppMaster de blauwdrukken en genereert de broncode voor de applicaties, compileert deze, voert tests uit, verpakt de applicaties in Docker-containers (voor backend-applicaties) en implementeert ze in de cloud. Backend-applicaties worden gegenereerd met de programmeertaal Go (golang), webapplicaties gebruiken het Vue3- framework en JavaScript/TypeScript, terwijl mobiele applicaties gebruik maken van Kotlin en Jetpack Compose voor Android en SwiftUI voor iOS.

De aanpak van AppMaster elimineert technische schulden door nieuwe applicaties vanaf het begin te genereren wanneer de vereisten worden gewijzigd. Bedrijven kunnen vol vertrouwen op AppMaster vertrouwen om een ​​uitgebreide, schaalbare softwareoplossing te creëren die een serverbackend, website, klantenportaal en native mobiele applicaties omvat.

Verschillende abonnementsplannen om aan verschillende behoeften te voldoen

AppMaster biedt een reeks abonnementen die aan verschillende vereisten voldoen, waaronder:

Leren en ontdekken (gratis) : een kosteloos abonnement voor nieuwe gebruikers en platformtesten.

: een kosteloos abonnement voor nieuwe gebruikers en platformtesten. Opstarten ($195/maand) : Instapabonnement met alle basisfuncties (backend, web, mobiele apps), maar geen export van binaire bestanden of broncode.

: Instapabonnement met alle basisfuncties (backend, web, mobiele apps), maar geen export van binaire bestanden of broncode. Startup+ ($299/maand) : Meer resources per container, meer BP's en endpoints dan het Startup-plan.

: Meer resources per container, meer BP's en dan het Startup-plan. Zakelijk ($955/maand) : Meerdere backend-microservices met de mogelijkheid om toegang te krijgen tot binaire bestanden en om applicaties op locatie te hosten.

: Meerdere backend-microservices met de mogelijkheid om toegang te krijgen tot binaire bestanden en om applicaties op locatie te hosten. Business+ ($1575/maand) : Extra bronnen en functies voor complexere projecten.

: Extra bronnen en functies voor complexere projecten. Enterprise : voor grote projecten met meerdere microservices en applicaties, toegang tot de broncode en een volledig aanpasbaar abonnement (contract van 1 jaar vereist).

AppMaster biedt speciale kortingen voor startups, onderwijsinstellingen, non-profitorganisaties en open-sourceprojecten.

Zakelijke voordelen van het gebruik van AppMaster

Het no-code platform van AppMaster biedt bedrijven een aantal belangrijke voordelen, waardoor ze applicaties effectiever kunnen maken en beheren. Enkele van de belangrijkste voordelen van het gebruik AppMaster zijn:

Verbeterde ontwikkelingssnelheid en kosteneffectiviteit

Met zijn visuele interface en drag-and-drop functionaliteit vereenvoudigt AppMaster het applicatieontwikkelingsproces en versnelt het tot 10 keer in vergelijking met traditionele methoden. Door de tijd die aan codering en andere technische taken wordt besteed te verminderen, helpt het platform bedrijven hun ontwikkelingskosten te verlagen en applicaties sneller op de markt te brengen.

Empowerment van niet-technische gebruikers

AppMaster stelt niet-technische gebruikers in staat volledig functionele applicaties te creëren zonder de noodzaak van codeerexpertise. Deze democratisering van de applicatieontwikkeling stelt bedrijven in staat het potentieel van hun personeelsbestand te maximaliseren door alle teamleden de mogelijkheid te geven ideeën aan te dragen en oplossingen te bouwen.

Schaalbaarheid voor bedrijfsapplicaties

De mogelijkheid van het platform om backend-applicaties te genereren met behulp van de Go-programmeertaal zorgt ervoor dat AppMaster applicaties uitzonderlijke schaalbaarheid kunnen bieden voor gebruiksscenario's met hoge belasting en bedrijfsapplicaties. Deze functie is vooral waardevol voor bedrijven die een groeiende gebruikersbasis en complexe functionaliteit moeten ondersteunen.

Eliminatie van technische schulden

Technische schulden kunnen een belemmering vormen voor bedrijven, omdat dit vaak leidt tot hogere ontwikkelingskosten en langzamere implementatietijden voor nieuwe functies. AppMaster elimineert technische schulden door applicaties helemaal opnieuw te genereren wanneer de vereisten worden gewijzigd, waardoor de applicatie altijd up-to-date is en vrij is van opgehoopte inefficiënties en fouten.

Flexibele abonnementsplannen

De abonnementen van AppMaster komen tegemoet aan verschillende zakelijke behoeften en budgetten, waardoor het toegankelijk is voor bedrijven van elke omvang. Van de gratis Learn & Explore-optie tot de uitgebreide functieset van het Enterprise-abonnement: bedrijven kunnen de oplossing kiezen die het beste bij hun vereisten en voorkeuren past.

Het no-code platform van AppMaster biedt bedrijven een efficiënte en effectieve manier om backend-, web- en mobiele applicaties te creëren en te beheren zonder kennis van coderen. Het biedt tal van voordelen, waaronder een verbeterde ontwikkelingssnelheid en kosteneffectiviteit, de mogelijkheid om niet-technische gebruikers te betrekken, uitstekende schaalbaarheid, het elimineren van technische schulden en flexibele abonnementsopties. Maak een gratis account aan om AppMaster en zijn mogelijkheden te verkennen.